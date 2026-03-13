САЩ: Ще отговорим решително на всяка страна, която помага на Иран срещу нас!

Американските военни ще отговорят „решително“ на всяка страна, която помага на Иран във военни операции срещу САЩ.

Заканата отправи американския генерал Алексус Гринкевич, върховен главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа, цитиран от The Hill.

„Винаги, когато някой излага американски военнослужещи на опасност по каквато и да е форма, трябва да реагираме решително. Ще отговорим решително на всеки, който помага на иранците да атакуват американски сили“, каза той по време на изслушване в Комисията по въоръжените сили на Сената.

Военният началник заяви също, че по-голямата част от европейските страни предоставят активна военна подкрепа на САЩ в операцията срещу Иран.