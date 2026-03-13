Вземете 50% отстъпка за хостинг от

САЩ: Ще отговорим решително на всяка страна, която помага на Иран срещу нас!

13 Март, 2026 06:25, обновена 13 Март, 2026 06:29 1 310 29

  • сащ-
  • иран-
  • нато-
  • война

Заканата отправи американския генерал Алексус Гринкевич, върховен главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските военни ще отговорят „решително“ на всяка страна, която помага на Иран във военни операции срещу САЩ.

Заканата отправи американския генерал Алексус Гринкевич, върховен главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа, цитиран от The Hill.

„Винаги, когато някой излага американски военнослужещи на опасност по каквато и да е форма, трябва да реагираме решително. Ще отговорим решително на всеки, който помага на иранците да атакуват американски сили“, каза той по време на изслушване в Комисията по въоръжените сили на Сената.

Военният началник заяви също, че по-голямата част от европейските страни предоставят активна военна подкрепа на САЩ в операцията срещу Иран.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ми отговорете

    50 59 Отговор
    и на руснаците де! Ама нещо не смеете!

    Коментиран от #28

    06:32 13.03.2026

  • 3 123

    28 57 Отговор
    Красив мушмурок улаф.

    06:35 13.03.2026

  • 4 Нещастници

    54 68 Отговор
    Целият свят трябва да е с Иран, срещу зло като вас.

    Коментиран от #19

    06:35 13.03.2026

  • 5 Черноризец

    52 43 Отговор
    Това е предупреждение към Путлер и хунтата му, а вероятно и към Китай.

    Коментиран от #8, #27

    06:36 13.03.2026

  • 6 Мишел

    25 33 Отговор
    Ще видим решителен отговор срещу Китай, Русия, Северна Корея?

    06:38 13.03.2026

  • 7 гост

    26 22 Отговор
    Право на учеха на времето, че САЩ са световен жандарм. Но днес Тръмп все повече прилага наученото от германските си баба и дядо "Германия трябва да владее света" приложено като "САЩ трябва да погълне света"

    06:39 13.03.2026

  • 8 Всъщност

    42 46 Отговор

    До коментар #5 от "Черноризец":

    Трябва да се признае, че Иран се държи неочаквано дълго и устойчиво - нетипично за мюсюлманска държава в наши дни. Очевидно има нещо останало от персите в този народ. Силната съпротива на Иран, разбира се, влудява лидерите на агресията и те започват да вият от злоба и безсилие.

    06:40 13.03.2026

  • 9 хасан двата у..

    23 29 Отговор
    голям бахур хапни, голяма дума не казвай

    06:40 13.03.2026

  • 10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    31 29 Отговор
    Толкова страшна снимка на този краварски генерал, че в Москва са изпопадали от смях...

    06:41 13.03.2026

  • 11 Исторически факти

    23 4 Отговор
    Пръдлю

    06:42 13.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Решително в случая е

    11 7 Отговор
    участието на САЩ във войната на Израел срещу Иран…

    06:44 13.03.2026

  • 14 Глас от бункера

    6 11 Отговор
    Добре го е казал!

    06:45 13.03.2026

  • 15 Аха и в

    25 4 Отговор
    Отговор разрешиха да се купува руски нефт.... Америка помага на Украйна да убива руснаци значи русия им връща жеста помагайки на Иран....само не знам какво чака Китай и сев.корея

    Коментиран от #18

    06:46 13.03.2026

  • 16 Гринкевич, а вие защо Нападнахте Иран?

    21 2 Отговор
    Както винаги за Петрола!

    06:53 13.03.2026

  • 17 ха ха

    14 1 Отговор
    и за тоя войниците са пушечно месо , ама се репчи с американското величие

    06:56 13.03.2026

  • 18 Оня с коня

    0 15 Отговор

    До коментар #15 от "Аха и в":

    Отбелязваш че е разрешена покупката на руски Нефт,но не споменаваш на какви Цени и за колко време?И да- Америка осигурява Оръжие на Украйна което окачествяваш като "Помощ",но премълчаваш че Руската "помощ" за Иран се изразява ЕДИНСТВЕНО в доставка на Бинтове и Реванол за да си превържат Раните!

    Коментиран от #25

    06:57 13.03.2026

  • 19 Неутрален

    19 14 Отговор

    До коментар #4 от "Нещастници":

    Всеки път като обявим война на САЩ, следва Национална катастрофа. Първата световна, Втората световна, Студената война... айде стига с това ваше военолюбие.

    Виждам, че Радевите копейки искате пак да ни вкарате във война със САЩ и пак да ни бомбардират. Не мерси.

    Коментиран от #23

    06:59 13.03.2026

  • 20 ганю

    13 12 Отговор
    ще има сармати,орешки и посейдони
    сащ ще загубите срещу изстока
    Путин Ким и Си

    07:01 13.03.2026

  • 21 Георгиев

    12 6 Отговор
    Много ми е интересно, когато спящите по дъното бомби се стартират, кого ще вини този намахан американец? Те ли управляват света? Що не коментира ултиматума на Си Дзи Пин? Времето тече. И как ще накаже Китай? А крясъците срещу Русия, че подавали критична информация на Иран? А те и Англия захранват Киев с инфо и нищо. И Старлинк е блокиран за Русия? Скоро всичко ще свърши.

    07:02 13.03.2026

  • 22 Гринкевич

    6 0 Отговор
    да не намесва НАТО. САЩ нападна Иран, а не обратното.

    07:08 13.03.2026

  • 23 Леонсио Парчето

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Неутрален":

    Виждам че си полово неутрален,но да си знаеш вече не е модерно и повод за хвалене .Та не разбрах кой е обявил война на Сащ ?

    07:11 13.03.2026

  • 24 и тоя приказва сякаш е на кечмания

    4 0 Отговор
    А в крайна сметка нищо вече не могат да направят . В самата им държава вървят масови протести .

    07:11 13.03.2026

  • 25 оня с х.я

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Оня с коня":

    Конски,пардон Ломски ,логиката и мисленето не ти е силна страна ,наблягай най вече на еденьето и ...рането ,там тие силата .А оня моя е просто класи над вас .

    07:14 13.03.2026

  • 26 някой

    1 0 Отговор
    и русия ли трябваше така да направи....русия била агресор?

    07:15 13.03.2026

  • 27 Тити

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Черноризец":

    И квооо 😂😂😂 ?

    07:16 13.03.2026

  • 28 СЗО

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ми отговорете":

    Защо Тръмп нападна Иран? Защото имат ядрено оръжие.
    А защо Тръмп не напада Русия? Защото те наистина имат ядрено оръжие.

    07:18 13.03.2026

  • 29 ЪХЪ

    0 0 Отговор
    ХАХАХААХ тоЗ наСрен Газ щял да отговори на кОЙ на Русия или на Китай ? Те са официалните подръжници на Иран

    07:18 13.03.2026