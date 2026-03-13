САЩ: Ще отговорим решително на всяка страна, която помага на Иран срещу нас!

Американските военни ще отговорят „решително“ на всяка страна, която помага на Иран във военни операции срещу САЩ.
Заканата отправи американския генерал Алексус Гринкевич, върховен главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа, цитиран от The Hill.
„Винаги, когато някой излага американски военнослужещи на опасност по каквато и да е форма, трябва да реагираме решително. Ще отговорим решително на всеки, който помага на иранците да атакуват американски сили“, каза той по време на изслушване в Комисията по въоръжените сили на Сената.
Военният началник заяви също, че по-голямата част от европейските страни предоставят активна военна подкрепа на САЩ в операцията срещу Иран.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ми отговорете
Коментиран от #28
06:32 13.03.2026
3 123
06:35 13.03.2026
4 Нещастници
Коментиран от #19
06:35 13.03.2026
5 Черноризец
Коментиран от #8, #27
06:36 13.03.2026
6 Мишел
06:38 13.03.2026
7 гост
06:39 13.03.2026
8 Всъщност
До коментар #5 от "Черноризец":Трябва да се признае, че Иран се държи неочаквано дълго и устойчиво - нетипично за мюсюлманска държава в наши дни. Очевидно има нещо останало от персите в този народ. Силната съпротива на Иран, разбира се, влудява лидерите на агресията и те започват да вият от злоба и безсилие.
06:40 13.03.2026
9 хасан двата у..
06:40 13.03.2026
10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
06:41 13.03.2026
11 Исторически факти
06:42 13.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Решително в случая е
06:44 13.03.2026
14 Глас от бункера
06:45 13.03.2026
15 Аха и в
Коментиран от #18
06:46 13.03.2026
16 Гринкевич, а вие защо Нападнахте Иран?
06:53 13.03.2026
17 ха ха
06:56 13.03.2026
18 Оня с коня
До коментар #15 от "Аха и в":Отбелязваш че е разрешена покупката на руски Нефт,но не споменаваш на какви Цени и за колко време?И да- Америка осигурява Оръжие на Украйна което окачествяваш като "Помощ",но премълчаваш че Руската "помощ" за Иран се изразява ЕДИНСТВЕНО в доставка на Бинтове и Реванол за да си превържат Раните!
Коментиран от #25
06:57 13.03.2026
19 Неутрален
До коментар #4 от "Нещастници":Всеки път като обявим война на САЩ, следва Национална катастрофа. Първата световна, Втората световна, Студената война... айде стига с това ваше военолюбие.
Виждам, че Радевите копейки искате пак да ни вкарате във война със САЩ и пак да ни бомбардират. Не мерси.
Коментиран от #23
06:59 13.03.2026
20 ганю
сащ ще загубите срещу изстока
Путин Ким и Си
07:01 13.03.2026
21 Георгиев
07:02 13.03.2026
22 Гринкевич
07:08 13.03.2026
23 Леонсио Парчето
До коментар #19 от "Неутрален":Виждам че си полово неутрален,но да си знаеш вече не е модерно и повод за хвалене .Та не разбрах кой е обявил война на Сащ ?
07:11 13.03.2026
24 и тоя приказва сякаш е на кечмания
07:11 13.03.2026
25 оня с х.я
До коментар #18 от "Оня с коня":Конски,пардон Ломски ,логиката и мисленето не ти е силна страна ,наблягай най вече на еденьето и ...рането ,там тие силата .А оня моя е просто класи над вас .
07:14 13.03.2026
26 някой
07:15 13.03.2026
27 Тити
До коментар #5 от "Черноризец":И квооо 😂😂😂 ?
07:16 13.03.2026
28 СЗО
До коментар #2 от "Ми отговорете":Защо Тръмп нападна Иран? Защото имат ядрено оръжие.
А защо Тръмп не напада Русия? Защото те наистина имат ядрено оръжие.
07:18 13.03.2026
29 ЪХЪ
07:18 13.03.2026