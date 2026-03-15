Bild: Войната в Иран раздели администрацията на Белия дом между Ванс и Рубио

Военната операция в Иран е довела до разделение в администрацията на американския президент, според немския таблоид Bild.

Според изданието, в обкръжението на американския лидер са се оформили два лагера – поддръжници на вицепрезидента Джей Ди Ванс и на държавния секретар Марко Рубио.

Журналистите отбелязват, че на фона на изявленията на американския президент относно напредъка на военните операции в Иран, разделенията в екипа му се засилват. Изданието посочва, че съперничеството между Рубио и Ванс вече се разглежда като възможен старт на надпревара за президентските избори през 2028 г. И двамата политици се смятат за вероятни наследници на Тръмп.

Според Bild, американският президент изглежда е по-подкрепящ Рубио. Според изданието, Ванс се оказва в по-неблагоприятна позиция поради по-предпазливата си позиция по отношение на Иран.

Според източници, американският президент е попитал група големи донори кой според тях е по-подходящ кандидат за негов наследник – Ванс или Рубио. Според вътрешни лица, мнозинството е гласувало в полза на настоящия държавен секретар.

Републиканската партия ще трябва да избере нов кандидат за президентските избори през 2028 г., тъй като Конституцията на САЩ забранява на настоящия президент да служи повече от два мандата.

Ванс и Рубио се считат за водещи претенденти за ролята на наследник на Тръмп. Миналия юли Рубио нарече Ванс силен кандидат, а по-късно, както съобщи Politico, лично предположи, че вицепрезидентът може да стане кандидатът на републиканците.