Bild: Войната в Иран раздели администрацията на Белия дом между Ванс и Рубио

15 Март, 2026 06:59, обновена 15 Март, 2026 07:09 2 670 10

Вицепрезидентът е в по-неизгодна позиция пред Тръмп заради по-предпазливата си позиция по отношение на Техеран

Bild: Войната в Иран раздели администрацията на Белия дом между Ванс и Рубио - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военната операция в Иран е довела до разделение в администрацията на американския президент, според немския таблоид Bild.

Според изданието, в обкръжението на американския лидер са се оформили два лагера – поддръжници на вицепрезидента Джей Ди Ванс и на държавния секретар Марко Рубио.

Журналистите отбелязват, че на фона на изявленията на американския президент относно напредъка на военните операции в Иран, разделенията в екипа му се засилват. Изданието посочва, че съперничеството между Рубио и Ванс вече се разглежда като възможен старт на надпревара за президентските избори през 2028 г. И двамата политици се смятат за вероятни наследници на Тръмп.

Според Bild, американският президент изглежда е по-подкрепящ Рубио. Според изданието, Ванс се оказва в по-неблагоприятна позиция поради по-предпазливата си позиция по отношение на Иран.

Според източници, американският президент е попитал група големи донори кой според тях е по-подходящ кандидат за негов наследник – Ванс или Рубио. Според вътрешни лица, мнозинството е гласувало в полза на настоящия държавен секретар.

Републиканската партия ще трябва да избере нов кандидат за президентските избори през 2028 г., тъй като Конституцията на САЩ забранява на настоящия президент да служи повече от два мандата.

Ванс и Рубио се считат за водещи претенденти за ролята на наследник на Тръмп. Миналия юли Рубио нарече Ванс силен кандидат, а по-късно, както съобщи Politico, лично предположи, че вицепрезидентът може да стане кандидатът на републиканците.


Подобни новини


  • 1 Шопо

    3 3 Отговор
    Другаря Тръмп е още жив, не му търсете заместник

    Коментиран от #3

    07:14 15.03.2026

  • 2 Яница

    14 0 Отговор
    що бе да не са го ошушкали нали беше беэсмъртен !!! подпали света сега други да му бършат л та

    07:21 15.03.2026

  • 3 Европеец

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    До 2028 година ще се изтече много вода...... А другаря Дончо може пък и самите крави да го ритнат още тая есен....

    07:22 15.03.2026

  • 4 Хахахаха

    10 0 Отговор
    Меката китка с очната линия и широкия ханш срещу кубинския фашист 😂😂😂

    07:36 15.03.2026

  • 5 Тръм, Ванс, и Рубио са свършени

    13 0 Отговор
    Всички видяха че Ванс и Рубио не се противопоставиха на войната, така че и двамата ще загубят, ако се кандидатират, дори и демократите да пратят магаре за демократ. Американците ще гледат и кой ги финансира, и ако е Израелското лоби, шансовете им са нула. На Американците им писна да финансират безкрайните войни на Израел.

    07:46 15.03.2026

  • 6 красива гражданска война

    11 0 Отговор
    ще дойде в един момент в прекрасните щати

    07:55 15.03.2026

  • 7 Луд

    6 0 Отговор
    Тои и ВОЛА рови рови със рогата но земята пада на гърбът му.Защо като са добре образовани не черпят поуки от мощни цивилизации които са гризнали дръвцето.Кои много си вири носът невижда какво става на земята затова казват ,,КОН С КАПАЦИ .

    07:58 15.03.2026

  • 8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 1 Отговор
    Ванс прилича на гримиран пэээраст...

    08:15 15.03.2026

  • 9 СЛЕДВАЩИЯ ПРЕЗИДЕНТ

    7 0 Отговор
    ЩЕ Е ДЕМОКРАТ,ГУБЕРНАТОРА НА КАЛИФОРНИЯ-ГАВИН НЮСЪМ.

    08:43 15.03.2026

  • 10 всеки си гледа интереса

    0 0 Отговор
    единия печели от войната в украйна другия в иран нормално е да се скарат

    09:01 15.03.2026