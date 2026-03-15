Референдум по време на празник (ВИДЕО)

Науръз е древен празник, символизиращ обновлението на природата, началото на нов жизнен цикъл и тържеството на хармонията между човека и заобикалящия го свят. Тази година празникът, който е един от най-тачените в Казахстан, може да се каже, че има две кулминации – 15 март и 21 март. Втората дата е изцяло свързана с празника, докато днешния ден е така да се каже е вид политико-икономическо-народна кулминация – казахстанците гласуват за нова конституция. С приемането на нов най-висш законодателен документ, започва обновяване и своеборвазен нов жизнен цикъл на народа на деветата най-голяма държава в света.

Връзката между празника и референдума може да бъде видяна в по-големите избирателни секции чрез изпълнения на народни песни от музиканти, облечени в народни носии. По този начин казастанците почитат празника от една страна, а от друга – изпълняват гражданския си ангажимент за пълноценен живот.