Референдум по време на празник (ВИДЕО)
Референдум по време на празник (ВИДЕО)

15 Март, 2026 08:37

Казахстанците гласуват за нова конституция по време на един от най-големите си празници - Науръз

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Науръз е древен празник, символизиращ обновлението на природата, началото на нов жизнен цикъл и тържеството на хармонията между човека и заобикалящия го свят. Тази година празникът, който е един от най-тачените в Казахстан, може да се каже, че има две кулминации – 15 март и 21 март. Втората дата е изцяло свързана с празника, докато днешния ден е така да се каже е вид политико-икономическо-народна кулминация – казахстанците гласуват за нова конституция. С приемането на нов най-висш законодателен документ, започва обновяване и своеборвазен нов жизнен цикъл на народа на деветата най-голяма държава в света.

Връзката между празника и референдума може да бъде видяна в по-големите избирателни секции чрез изпълнения на народни песни от музиканти, облечени в народни носии. По този начин казастанците почитат празника от една страна, а от друга – изпълняват гражданския си ангажимент за пълноценен живот.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Развитие

    2 0 Отговор
    У нас референдум за леврото, кога ?

    08:41 15.03.2026

  • 2 Чикист

    1 0 Отговор
    Ох котьо

    08:45 15.03.2026

  • 3 Интересно

    1 0 Отговор
    За нас не се разрешава референдум.

    08:56 15.03.2026