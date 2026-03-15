Започна референдумът за нова конституция на Казахстан (ВИДЕО)

Започна националния референдум за проект на нова Конституция на Казахстан. Избирателните секции отвориха в 7:00 ч. астанско време и ще останат отворени до 20:00 ч. Деветдесет и две избирателни секции в страната отвориха по-рано от останалите, в 6:00 ч. сутринта.

Бюлетините съдържат един въпрос: „Приемате ли новата Конституция на Република Казахстан, чийто проект беше публикуван в медиите на 12 февруари 2026 г.?“

Казахстанците ще имат два варианта за отговор: „Да, приемам“ и „Не, не приемам“.

Бюлетината трябва да бъде попълнена лично в кабина за тайно гласуване.

Текстът на проекта на Конституцията на казахски и руски език, както и аудио версия, ще бъдат достъпни във всички избирателни секции.

359 международни наблюдатели от 10 организации и 27 централни избирателни комисии на чужди държави ще участват в наблюдението на референдума. 185 чуждестранни журналисти от 31 държави ще отразяват процеса.

Общо 12 461 796 граждани ще могат да гласуват в републиката.

Ще бъдат открити общо 10 402 избирателни секции за референдум. От тях 9 779 ще бъдат разположени по местата на регистрация на гражданите, а 634 ще бъдат разположени по местата на временно пребиваване.

Други 14 230 граждани на Казахстан ще могат да гласуват в чужбина. Те ще могат да гласуват в 71 избирателни секции в задграничните мисии на Казахстан в 54 държави.

Първата избирателна секция за референдум, която отвори врати, беше в Токио, Япония, а последната, която затвори, беше в Сан Франциско, САЩ.

Съгласно Закона „За републиканския референдум“, вотът ще се счита за валиден, ако участват повече от половината от имащите право на глас. В този случай избирателната активност трябва да надхвърли 6,2 милиона души.

Преброяването на гласовете ще започне в 20:00 часа, след затварянето на избирателните секции.

Според закона новата Конституция ще се счита за приета, ако е подкрепена от повече от половината от гражданите, участвали в гласуването, и такова мнозинство е регистрирано в най-малко две трети от областите, градовете с републиканско значение и столицата.

Централната комисия по референдума трябва да обобщи окончателните резултати от гласуването не по-късно от седем дни от датата на гласуването, т.е. 21 март 2026 г. Резултатите от референдума ще бъдат публикувани в медиите.

Припомняме, че на 11 февруари държавният глава Касим-Жомарт Токаев подписа указ, с който се насрочва републикански референдум на 15 март 2026 г.

Отправната точка за конституционната реформа беше инициативата на държавния глава Касим-Жомарт Токаев за създаване на еднокамарен парламент в Казахстан. Президентът изрази тази идея на 8 септември 2025 г. по време на годишното си обръщение за състоянието на нацията.