Започна референдумът за нова конституция на Казахстан (ВИДЕО)

Започна националния референдум за проект на нова Конституция на Казахстан. Избирателните секции отвориха в 7:00 ч. астанско време и ще останат отворени до 20:00 ч. Деветдесет и две избирателни секции в страната отвориха по-рано от останалите, в 6:00 ч. сутринта.
Бюлетините съдържат един въпрос: „Приемате ли новата Конституция на Република Казахстан, чийто проект беше публикуван в медиите на 12 февруари 2026 г.?“
Казахстанците ще имат два варианта за отговор: „Да, приемам“ и „Не, не приемам“.
Бюлетината трябва да бъде попълнена лично в кабина за тайно гласуване.
Текстът на проекта на Конституцията на казахски и руски език, както и аудио версия, ще бъдат достъпни във всички избирателни секции.
359 международни наблюдатели от 10 организации и 27 централни избирателни комисии на чужди държави ще участват в наблюдението на референдума. 185 чуждестранни журналисти от 31 държави ще отразяват процеса.
Общо 12 461 796 граждани ще могат да гласуват в републиката.
Ще бъдат открити общо 10 402 избирателни секции за референдум. От тях 9 779 ще бъдат разположени по местата на регистрация на гражданите, а 634 ще бъдат разположени по местата на временно пребиваване.
Други 14 230 граждани на Казахстан ще могат да гласуват в чужбина. Те ще могат да гласуват в 71 избирателни секции в задграничните мисии на Казахстан в 54 държави.
Първата избирателна секция за референдум, която отвори врати, беше в Токио, Япония, а последната, която затвори, беше в Сан Франциско, САЩ.
Съгласно Закона „За републиканския референдум“, вотът ще се счита за валиден, ако участват повече от половината от имащите право на глас. В този случай избирателната активност трябва да надхвърли 6,2 милиона души.
Преброяването на гласовете ще започне в 20:00 часа, след затварянето на избирателните секции.
Според закона новата Конституция ще се счита за приета, ако е подкрепена от повече от половината от гражданите, участвали в гласуването, и такова мнозинство е регистрирано в най-малко две трети от областите, градовете с републиканско значение и столицата.
Централната комисия по референдума трябва да обобщи окончателните резултати от гласуването не по-късно от седем дни от датата на гласуването, т.е. 21 март 2026 г. Резултатите от референдума ще бъдат публикувани в медиите.
Припомняме, че на 11 февруари държавният глава Касим-Жомарт Токаев подписа указ, с който се насрочва републикански референдум на 15 март 2026 г.
Отправната точка за конституционната реформа беше инициативата на държавния глава Касим-Жомарт Токаев за създаване на еднокамарен парламент в Казахстан. Президентът изрази тази идея на 8 септември 2025 г. по време на годишното си обръщение за състоянието на нацията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
5 Аяаа
До коментар #4 от "Време е":Искаш криза с газ и горива и война с Украйна ли? Всички национални катастрофи на България започват с война с Киев.
08:20 15.03.2026
10 Иван
До коментар #2 от "Шопо":Точно, който не може да получи поне 20% от гласовете няма място в Парламента.
08:38 15.03.2026
