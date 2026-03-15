Новини
Свят »
Казахстан »
Започна референдумът за нова конституция на Казахстан (ВИДЕО)
  Тема: Казахстан

15 Март, 2026 08:03 691 11

  • казахстан-
  • референдум-
  • конституция

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Започна националния референдум за проект на нова Конституция на Казахстан. Избирателните секции отвориха в 7:00 ч. астанско време и ще останат отворени до 20:00 ч. Деветдесет и две избирателни секции в страната отвориха по-рано от останалите, в 6:00 ч. сутринта.

Бюлетините съдържат един въпрос: „Приемате ли новата Конституция на Република Казахстан, чийто проект беше публикуван в медиите на 12 февруари 2026 г.?“

Казахстанците ще имат два варианта за отговор: „Да, приемам“ и „Не, не приемам“.

Бюлетината трябва да бъде попълнена лично в кабина за тайно гласуване.

Текстът на проекта на Конституцията на казахски и руски език, както и аудио версия, ще бъдат достъпни във всички избирателни секции.

359 международни наблюдатели от 10 организации и 27 централни избирателни комисии на чужди държави ще участват в наблюдението на референдума. 185 чуждестранни журналисти от 31 държави ще отразяват процеса.

Общо 12 461 796 граждани ще могат да гласуват в републиката.

Ще бъдат открити общо 10 402 избирателни секции за референдум. От тях 9 779 ще бъдат разположени по местата на регистрация на гражданите, а 634 ще бъдат разположени по местата на временно пребиваване.

Други 14 230 граждани на Казахстан ще могат да гласуват в чужбина. Те ще могат да гласуват в 71 избирателни секции в задграничните мисии на Казахстан в 54 държави.

Първата избирателна секция за референдум, която отвори врати, беше в Токио, Япония, а последната, която затвори, беше в Сан Франциско, САЩ.

Съгласно Закона „За републиканския референдум“, вотът ще се счита за валиден, ако участват повече от половината от имащите право на глас. В този случай избирателната активност трябва да надхвърли 6,2 милиона души.

Преброяването на гласовете ще започне в 20:00 часа, след затварянето на избирателните секции.

Според закона новата Конституция ще се счита за приета, ако е подкрепена от повече от половината от гражданите, участвали в гласуването, и такова мнозинство е регистрирано в най-малко две трети от областите, градовете с републиканско значение и столицата.

Централната комисия по референдума трябва да обобщи окончателните резултати от гласуването не по-късно от седем дни от датата на гласуването, т.е. 21 март 2026 г. Резултатите от референдума ще бъдат публикувани в медиите.

Припомняме, че на 11 февруари държавният глава Касим-Жомарт Токаев подписа указ, с който се насрочва републикански референдум на 15 март 2026 г.

Отправната точка за конституционната реформа беше инициативата на държавния глава Касим-Жомарт Токаев за създаване на еднокамарен парламент в Казахстан. Президентът изрази тази идея на 8 септември 2025 г. по време на годишното си обръщение за състоянието на нацията.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 0 Отговор
    а за АЕЦ а колко референдума направихме/?ФАЙДА?

    08:06 15.03.2026

  • 2 Шопо

    3 0 Отговор
    За да избегнем парламентарна криза трябва да минем на двупартийна система като в САЩ

    Коментиран от #10

    08:09 15.03.2026

  • 3 Гориил

    1 2 Отговор
    Какъв резултат очаква Западът в полуфеодална страна? Референдумът няма да донесе демокрация в кланово-племенния режим на Казахстан.

    08:17 15.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Аяаа

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Време е":

    Искаш криза с газ и горива и война с Украйна ли? Всички национални катастрофи на България започват с война с Киев.

    08:20 15.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бойка":

    дръж си ги и им се радвай, а комика е някакъв си Никушор !

    08:26 15.03.2026

  • 8 живеем в най-тоталитарния режим

    6 0 Отговор
    Дори и в Казактан им позволяват да провеждат референдуми.Само нашата диктатура на демокрация не позволява.

    08:34 15.03.2026

  • 9 и ние искаме

    2 0 Отговор
    и ние искаме референдум за президентска държава - писна на ни от крадливи депутати и от парламентарната държава

    08:37 15.03.2026

  • 10 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Точно, който не може да получи поне 20% от гласовете няма място в Парламента.

    08:38 15.03.2026

  • 11 Байконур

    0 0 Отговор
    Има и наблюдатели и от космоса, с НЛО-та.

    08:50 15.03.2026