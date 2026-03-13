Financial Times: САЩ изчерпаха запасите си от критични боеприпаси

От началото на военната операция срещу Иран, Съединените щати са изчерпали запасите си от критични боеприпаси, натрупани „през годините“, съобщи Financial Times, позовавайки се на източници.

Според вестника, бързото изчерпване на американския арсенал включва и запасите му от крилати ракети Tomahawk.

„Това е колосален разход за ракети Tomahawk. Военноморските сили ще усещат въздействието на този разход в продължение на няколко години“, цитира вестникът един източник, запознат с използването на боеприпаси от американските военни.

Отбелязва се, че увеличените военни разходи ще увеличат натиска върху американската администрация, тъй като военната операция, стартирана съвместно с Израел срещу Иран, е причинила трудности за корабите да преминават през Ормузкия проток и е довела до покачване на цените на петрола над 100 долара за барел. Очаква се Пентагонът да подаде официално искане за до 50 милиарда долара допълнително финансиране за отбрана до Белия дом и Конгреса през следващите дни, допълва изданието.

Сенатор Лиза Мурковски заяви, че „Пентагонът трябва да се ангажира с Конгреса и да може да предостави поисканата информация и обосновка“, тъй като всеки допълнителен законопроект за финансиране на военната операция в Близкия изток може да се сблъска с несъгласие в Камарата на представителите и Сената.

Според източник, запознат със ситуацията, цитиран от вестника, американските военни ще информират Конгреса за количеството изразходвани боеприпаси през следващите дни.