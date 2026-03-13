Financial Times: САЩ изчерпаха запасите си от критични боеприпаси

От началото на военната операция срещу Иран, Съединените щати са изчерпали запасите си от критични боеприпаси, натрупани „през годините“, съобщи Financial Times, позовавайки се на източници.
Според вестника, бързото изчерпване на американския арсенал включва и запасите му от крилати ракети Tomahawk.
„Това е колосален разход за ракети Tomahawk. Военноморските сили ще усещат въздействието на този разход в продължение на няколко години“, цитира вестникът един източник, запознат с използването на боеприпаси от американските военни.
Отбелязва се, че увеличените военни разходи ще увеличат натиска върху американската администрация, тъй като военната операция, стартирана съвместно с Израел срещу Иран, е причинила трудности за корабите да преминават през Ормузкия проток и е довела до покачване на цените на петрола над 100 долара за барел. Очаква се Пентагонът да подаде официално искане за до 50 милиарда долара допълнително финансиране за отбрана до Белия дом и Конгреса през следващите дни, допълва изданието.
Сенатор Лиза Мурковски заяви, че „Пентагонът трябва да се ангажира с Конгреса и да може да предостави поисканата информация и обосновка“, тъй като всеки допълнителен законопроект за финансиране на военната операция в Близкия изток може да се сблъска с несъгласие в Камарата на представителите и Сената.
Според източник, запознат със ситуацията, цитиран от вестника, американските военни ще информират Конгреса за количеството изразходвани боеприпаси през следващите дни.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Военния бюджет на Иран е 25 милиарда ?!!!
Та държавата с най малкия бюджет попиля двете останали общо .
До коментар #7 от "Д-р Марин Белчев":без въоръжение дори за малко . Като свършиха ракетите на железния купол и на самолетоносачите , и почнаха да ги дънят.
07:20 13.03.2026
До коментар #6 от "Айде":ядрена сила да вее бял байрак?
Тази война не е като в Авганистан или Ирак. Целта е Близкия Изток да стане Израелска икономическа макро зона и евреите да си построят третия Соломонов храм. Израел от Нил до Ефрат и нито крачка назад. След Иран е Турция.
14 По скоро
До коментар #4 от "Хаген Дас":Украйна им избумка запасите за 4 години
16 Сега стратегията им
До коментар #4 от "Хаген Дас":Е да намесят членките на ОТАН за да ги спасяват от резила
Турция е на първо място
18 Госあ
До коментар #5 от "Георгиев":Ама тези аятоласи бяха подпомогнати от запада ! Аз също не смятам, че е удачно страна като Иран да бъде управлявана с религиозен страх, но в момента всички имат задачата да се защитават от англочифудите и трябва да се обединят около тях. Страната им е вероломно нападната
19 Абре
До коментар #7 от "Д-р Марин Белчев":Докторе щатите НЯМАТ финансови възможности за ново превъоръжаване ТРИЛИОНИ дългове никой не иска да им изкушава държавните облигации китайците си ги изчистиха арабите от персийския залив и те след събитията сега
Не може да сееш нива БЕЗ семена(средства)
21 Ако това въобще стане,
До коментар #17 от "Аз го виждам":перспективата е да живеем в арабски халифат под законите на шарията. Аз лично предпочитам евро-атлантическата политическа система отколкото халифат.
23 никой
До коментар #19 от "Абре":долара е техен "печатат"плащат саздават инфлация,робите обедняват и стават още по зависими и удобни роби!
До коментар #31 от "Жан Бойко":е била руска колония през 18в.
37 виждаш го обаче,
До коментар #17 от "Аз го виждам":визията ти е виртуална и си остава едно пожелание.
39 стоян
До коментар #9 от "Само питам":До 9 ком - казваш аятоласите попиляли САЩ и Израел - след 30 дневни бомбардировки върху Иран и унищожаването на цялата военна индустрия - флот ракети самолети цялата индустрия и всичко което мърда казваш иранците победиха - радвайте се путинофилите за победата
