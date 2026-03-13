Новини
Свят »
САЩ »
Financial Times: САЩ изчерпаха запасите си от критични боеприпаси

13 Март, 2026 06:31, обновена 13 Март, 2026 06:36 6 299 43

  • сащ-
  • иран-
  • война-
  • боеприпаси-
  • запаси

Бързото изчерпване на американския арсенал включва и запасите му от крилати ракети Tomahawk, пише изданието

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

От началото на военната операция срещу Иран, Съединените щати са изчерпали запасите си от критични боеприпаси, натрупани „през годините“, съобщи Financial Times, позовавайки се на източници.

Според вестника, бързото изчерпване на американския арсенал включва и запасите му от крилати ракети Tomahawk.

„Това е колосален разход за ракети Tomahawk. Военноморските сили ще усещат въздействието на този разход в продължение на няколко години“, цитира вестникът един източник, запознат с използването на боеприпаси от американските военни.

Отбелязва се, че увеличените военни разходи ще увеличат натиска върху американската администрация, тъй като военната операция, стартирана съвместно с Израел срещу Иран, е причинила трудности за корабите да преминават през Ормузкия проток и е довела до покачване на цените на петрола над 100 долара за барел. Очаква се Пентагонът да подаде официално искане за до 50 милиарда долара допълнително финансиране за отбрана до Белия дом и Конгреса през следващите дни, допълва изданието.

Сенатор Лиза Мурковски заяви, че „Пентагонът трябва да се ангажира с Конгреса и да може да предостави поисканата информация и обосновка“, тъй като всеки допълнителен законопроект за финансиране на военната операция в Близкия изток може да се сблъска с несъгласие в Камарата на представителите и Сената.

Според източник, запознат със ситуацията, цитиран от вестника, американските военни ще информират Конгреса за количеството изразходвани боеприпаси през следващите дни.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 35 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фючърси

    54 2 Отговор
    Ще използват боеприпаси, които още не са произведени, както в Украйна стреляха със свършили ракети.

    06:42 13.03.2026

  • 2 хехе

    54 6 Отговор
    джепането свърши рижия кукумицин ще гърми по аятоласите с думи.

    06:42 13.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    61 5 Отговор
    С Томахоук удрят училища и затова свършиха.

    06:47 13.03.2026

  • 4 Хаген Дас

    70 4 Отговор
    Великата американска армия си изгърмя ракетите за 13 дена! Сега идва момента как рижия ще каже на аятоласите да спрат да удрят Израел защото му свършили ракетите!!

    Коментиран от #14, #16

    06:50 13.03.2026

  • 5 Георгиев

    60 4 Отговор
    Оказва се, че бялото не е толкова бяло. Тази авантюра на Тръмп, подведен от Натаняху, ще му коства много неприятности. Тепърва аятоласите ще се развихрят. Вече е започване прочистване на най близкото им обкръжение от агентурата на Мосад. Не че съм им фен, но не може съседът ти да гледа през прозореца и когато ти и гостите ти седнете на масата, да ти прати бомба

    Коментиран от #18

    06:54 13.03.2026

  • 6 Айде

    39 28 Отговор
    Време е за беляи байряк и бегом по колесните.

    Коментиран от #12

    06:57 13.03.2026

  • 7 Д-р Марин Белчев

    50 10 Отговор
    Обяснявам, за да няма пак не разбрали: САЩ няма да останат без оръжия, но могат да имат временен недостиг на конкретен тип ракети, докато индустрията навакса. Идеята на войните, освен печалбите от манипулации на пазарите и намаляване на населението, е изразходване на старите оръжия, за да могат да се произведат нови. За което ще бъде поискано допълнително финансиране от Конгреса на САЩ. И същото ще бъде дадено. От което ще спечелят производителите на оръжие: големите военни фирми в САЩ.

    Коментиран от #10, #19

    07:14 13.03.2026

  • 8 Тити

    12 24 Отговор
    За Американците не е проблем да произведат нови те са страна номер едно по производства и продажби.

    07:14 13.03.2026

  • 9 Само питам

    47 6 Отговор
    Военния бюджет на щатите е около трилион . Бюджета на евреите е 162 милиарда.
    Военния бюджет на Иран е 25 милиарда ?!!!

    Та държавата с най малкия бюджет попиля двете останали общо .

    Коментиран от #29, #39

    07:18 13.03.2026

  • 10 ами то достатъчно да останат

    33 6 Отговор

    До коментар #7 от "Д-р Марин Белчев":

    без въоръжение дори за малко . Като свършиха ракетите на железния купол и на самолетоносачите , и почнаха да ги дънят.

    07:20 13.03.2026

  • 11 Мишел

    27 5 Отговор
    Силата на армията на всяка държава се определя от мощта на нейната индустрия. Индустрията на САЩ е в Ръждивия пояс, натам отива и армията.

    07:23 13.03.2026

  • 12 Как го виждаш,

    40 10 Отговор

    До коментар #6 от "Айде":

    ядрена сила да вее бял байрак?
    Тази война не е като в Авганистан или Ирак. Целта е Близкия Изток да стане Израелска икономическа макро зона и евреите да си построят третия Соломонов храм. Израел от Нил до Ефрат и нито крачка назад. След Иран е Турция.

    Коментиран от #17, #28

    07:35 13.03.2026

  • 13 Всичко е игра на шах

    24 4 Отговор
    Първо РФ ги изтощи после Персите се намесиха и финалния удар за запада ще Китай и Северна Корея който ще довършат последните им съюзници краварски в азия

    07:38 13.03.2026

  • 14 По скоро

    20 3 Отговор

    До коментар #4 от "Хаген Дас":

    Украйна им избумка запасите за 4 години

    07:39 13.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сега стратегията им

    16 3 Отговор

    До коментар #4 от "Хаген Дас":

    Е да намесят членките на ОТАН за да ги спасяват от резила
    Турция е на първо място

    07:42 13.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Госあ

    12 5 Отговор

    До коментар #5 от "Георгиев":

    Ама тези аятоласи бяха подпомогнати от запада ! Аз също не смятам, че е удачно страна като Иран да бъде управлявана с религиозен страх, но в момента всички имат задачата да се защитават от англочифудите и трябва да се обединят около тях. Страната им е вероломно нападната

    07:47 13.03.2026

  • 19 Абре

    11 10 Отговор

    До коментар #7 от "Д-р Марин Белчев":

    Докторе щатите НЯМАТ финансови възможности за ново превъоръжаване ТРИЛИОНИ дългове никой не иска да им изкушава държавните облигации китайците си ги изчистиха арабите от персийския залив и те след събитията сега
    Не може да сееш нива БЕЗ семена(средства)

    Коментиран от #23

    07:48 13.03.2026

  • 20 Една война и...

    18 2 Отговор
    Така се осигурява работа и доходи на военната индустрия за десетки години напред ...

    07:49 13.03.2026

  • 21 Ако това въобще стане,

    26 9 Отговор

    До коментар #17 от "Аз го виждам":

    перспективата е да живеем в арабски халифат под законите на шарията. Аз лично предпочитам евро-атлантическата политическа система отколкото халифат.

    Коментиран от #36

    07:53 13.03.2026

  • 22 Ццц

    17 3 Отговор
    Киевската маймуна да задраска Томахоците от писмото си до Дядо Коледа. Да задраска и президентското кресло. И това няма да му се сбъдне за догодина 🤣

    08:03 13.03.2026

  • 23 никой

    13 4 Отговор

    До коментар #19 от "Абре":

    долара е техен "печатат"плащат саздават инфлация,робите обедняват и стават още по зависими и удобни роби!

    08:04 13.03.2026

  • 24 Ивелин Михайлов

    7 1 Отговор
    а руските ракети свършиха ли ;)

    08:08 13.03.2026

  • 25 Исторически парк

    15 2 Отговор
    сега е моментът Китай да удари Тайван и сащ приключват без техните чипове и полупроводници ;)

    08:14 13.03.2026

  • 26 Ами

    12 0 Отговор
    Американската публика ще плаща. По-високия бюджетен дефицит ще се компенсира с още дълг. Това е. Друго няма.

    08:17 13.03.2026

  • 27 Стратег

    11 2 Отговор
    Не може да бъде! Как са ги изчерпали?! Нали рижавия каза, че им били практически безкрайни запасите преди седмица?!

    08:31 13.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ТОДОР СТОЯНОВ

    2 0 Отговор
    МНОГО БЪРЗО ВЕ...!И...?!КАКВО ПО-НАТАТЪК?!

    09:09 13.03.2026

  • 31 Жан Бойко

    3 1 Отговор
    Капитулация на Америка и връщане на Калифорния и Тексас на Мексико

    Коментиран от #35

    09:16 13.03.2026

  • 32 Гошо

    5 2 Отговор
    А ако бяха се изправили директно срещу Русия не ми се мисли какъв срам щеше да е за прехвалена та дрогирана армия на САЩ.Браво на Иран и срам за Европа който подържат миротвореца Тръмп.

    09:20 13.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 стоян георгиев

    3 1 Отговор
    И ко правим ся? С кво ще пуцаме по Иран. А, Биби в този субливен момент красиво полегна в земята.

    09:20 13.03.2026

  • 35 Калифорния

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "Жан Бойко":

    е била руска колония през 18в.

    09:25 13.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 виждаш го обаче,

    8 0 Отговор

    До коментар #17 от "Аз го виждам":

    визията ти е виртуална и си остава едно пожелание.

    09:34 13.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 стоян

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Само питам":

    До 9 ком - казваш аятоласите попиляли САЩ и Израел - след 30 дневни бомбардировки върху Иран и унищожаването на цялата военна индустрия - флот ракети самолети цялата индустрия и всичко което мърда казваш иранците победиха - радвайте се путинофилите за победата

    09:57 13.03.2026

  • 40 Случаен минувач

    1 0 Отговор
    Абе изминаваше им срока на годност на томахавките та трябваше някъде да се изразходват. Ама сега кой ще плати сметката не е ясно. Тръмп не ги даде на Украйна щото само с демокрация сметки не се плащат. Трябва и нефтец.

    10:54 13.03.2026

  • 41 Да използавт

    1 0 Отговор
    сапьорски лопатки и чипове от перални. Руснаците как могат ?!

    13:13 13.03.2026

  • 42 Дебил

    1 0 Отговор
    Кво се оплакват. Иранците не им ли изпращат достатъчно.

    13:17 13.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.