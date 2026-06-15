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Михаил Околийски: Необходима е по-голяма прозрачност за заплатите и дълговете в държавните болници

Михаил Околийски: Необходима е по-голяма прозрачност за заплатите и дълговете в държавните болници

15 Юни, 2026 21:24 319 7

  • михаил околийски-
  • заплати-
  • дългове-
  • болници

По думите му, въпреки че болниците са регистрирани като търговски дружества, те работят с публичен ресурс чрез средствата на Националната здравноосигурителна каса

Михаил Околийски: Необходима е по-голяма прозрачност за заплатите и дълговете в държавните болници - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Темата за възнагражденията на директорите на държавни болници за първи път е поставена толкова категорично в обществения дневен ред. Това заяви бившият служебен министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски в ефира на предаването „Пресечна точка“.

„За първи път някой смело и решително постави на дневен ред темата за голямата ножица между възнагражденията на доказани с годините специалисти и директорите, които често изпълняват основно административни функции, а получават многократно по-високи заплати“, посочи Околийски. Той определи съобщаването на данните от здравния министър Катя Ивкова като стъпка в правилната посока и призова за допълнителни мерки за по-голяма прозрачност в системата.

По думите му, въпреки че болниците са регистрирани като търговски дружества, те работят с публичен ресурс чрез средствата на Националната здравноосигурителна каса. „Това са парите на българските граждани и е необходима много по-добра финансова дисциплина“, подчерта той.

Околийски обърна внимание и на натрупаните задължения в част от лечебните заведения. По думите му темата за дълговете често остава на заден план, докато болниците продължават да теглят нови заеми. „Забравя се, че например болница „Пирогов“ има сериозни задължения. Мълчи се за натрупаните дългове, а междувременно се поемат нови кредити“, заяви той.

Бившият министър смята, че за реални промени в здравната система е необходима политическа воля. „Правителството разполага със стабилно мнозинство и би следвало да предприеме конкретни мерки в тази посока“, каза Околийски. „Излиза, че определени хора в администрацията са получавали по-високи възнаграждения от моето, когато аз бях министър“, коментира той.

По отношение на промените в ръководството на Националната здравноосигурителна каса Околийски заяви, че смяната на подуправителя е в интерес на обществото. „Покрай него изгоря и управителят на касата и очевидно е дошъл моментът за промяна“, каза той.

Околийски коментира и напредъка по проекта за Националната детска болница. Според него вероятността лечебното заведение да бъде завършено до 2028 г. е малка, въпреки първоначалните разчети. „Имаше планове и срокове, но смятам, че болницата няма да бъде изградена до 2028 година. Има нещо, което забавя процеса“, заяви той.

По думите му още при встъпването си в длъжност е установил, че се изплащат високи възнаграждения на компанията, управляваща проекта, докато ключови въпроси около строителството все още не са решени. „Все още няма конкретни договорености с електропреносните дружества, а е необходимо да се започне реална работа по строителството“, подчерта Околийски.

В края на разговора той акцентира върху значението на психичното здраве и отбеляза, че София е домакин на мащабен европейски форум по темата. Събитието събира специалисти по психиатрия, представители на институции и хора с психични заболявания от цяла Европа. „За първи път форумът събира над 260 участници от различни европейски държави. Ще бъдат обсъдени редица важни теми, свързани с психичното здраве и включването на хората с психични разстройства в обществения живот“, каза още Околийски.

Конференцията започва в четвъртък и ще продължи до събота.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мошеник !

    3 0 Отговор
    Всичките сте за Затвора !

    Некадърни !

    Неграмотни !

    Говеда !

    21:31 15.06.2026

  • 2 Анонимен

    2 0 Отговор
    Откъде изпълзяха толкова алчници

    21:32 15.06.2026

  • 3 нннн

    2 1 Отговор
    Това не са заплати, а подкупи. Интересното е какви услуги вършат директорите срещу тия подкупи. Едва ли в интерес на пациентите и обществото.

    21:35 15.06.2026

  • 4 Пич

    2 0 Отговор
    Глупости !!! Я не се напрегай!!! Според реалностите на държавата е време, заплатите на докторите да станат по няколко милиона !!! Иначе не може да източат здравната каса, като и увеличат бюджета с още няколко милиарда!!!

    21:35 15.06.2026

  • 5 Мимо

    2 0 Отговор
    Абе стига въртяхте - болници , НДК.... Капка в морето. ИСТИНАТА е , че МВР , ДАНС , и съдебната система гръмнаха бюджета със миналогодишните увеличения от порядъка на 80-90 процента. Това е истината - говорим за над 100 000 заплати увеличени двойно, че и отгоре, от там следват и двойни увеличения на всички там допълнителни пари , които в някой ведомства стигат до още една заплата месечно. Бордове на директори на държавни болници са 200-300 човека, не са 100 000. Въртим-сучем, ама да не пипаме полицията - няма как да стане . Така НЯМА да се излезе от дупката. Просто там са МНОГО, а процесът на увеличение там е непрекъснат и лавинообразен. Едно са 10 процента увеличение на 1000 евро , друго са на 3000. Учителите също са в същия кюп....чакат още 20 процента увеличение на цялото чудо ....нямам думи.

    21:37 15.06.2026

  • 6 Не Заплатите На Директорите

    1 0 Отговор
    Не Заплатите На Директорите Събарят Системата !

    А Системното Разграбване на НЗОК !

    И Правата На Българския Пациент !

    Да Не познава Органите на Човешкото Тяло !

    И Да не познават Начините по Което се изследва то !

    И Това ми били Професори !

    Академици! Доценти и Асистенти !

    Белене !

    Им Е Малко !

    Коментиран от #7

    21:41 15.06.2026

  • 7 Мръсна !

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Не Заплатите На Директорите":

    Измет !

    21:45 15.06.2026

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