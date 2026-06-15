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Макрон към Тръмп: Не САЩ решават какво е правото на европейците или на французите
  Тема: Войната на митата

Макрон към Тръмп: Не САЩ решават какво е правото на европейците или на французите

15 Юни, 2026 18:09 1 966 21

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  • сащ

Макрон подчерта, че дигиталният данък е легитимно решение на европейските държави и не може да бъде диктуван от САЩ

Макрон към Тръмп: Не САЩ решават какво е правото на европейците или на французите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че ще води „уважителен, но твърд диалог“ с американския президент Доналд Тръмп, след като Вашингтон заплаши да наложи мита в размер на 100 процента върху вноса на френски вина в САЩ, ако Париж не премахне цифровия данък върху американските технологични гиганти, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Макрон подчерта в интервю за френската телевизия Те Еф 1, че дигиталният данък е легитимно решение на европейските държави и не може да бъде диктуван от САЩ.

„Този цифров данък е решение на европейците, няколко държави вече го прилагат. Това е част от нашето право. Не САЩ решават какво е правото на европейците или на французите“, заяви той в град Евиан, където предстои откриването на срещата на върха на страните от Групата на седемте големи развити икономики (Г-7).

Френският президент подчерта, че в търговските отношения е необходима стабилност и че митата „не носят полза на никого“, особено между страните от Г-7.

По-рано днес Доналд Тръмп предупреди, че ще наложи мита в размер на 100 процента върху вноса на всички френски вина и шампанско, ако Париж не премахне 3-процентния данък върху приходите на технологичните компании, сред които „Мета“ (Meta), „Амазон“ (Amazon), „Епъл“ (Apple) и „Алфабет“ (Alphabet).

Тръмп заяви, че в противен случай „няма да има друг избор“, освен да въведе тези тарифи върху вноса на френски алкохолни продукти, припомня АФП.

Очаква се Макрон и Тръмп да проведат среща по-късно в рамките на форума на Г-7.

Също днес френската Федерация на износителите на вина и спиртни напитки (FEVS) призова за „отговорност“ и запазване на балансирани търговски отношения между Франция и САЩ. Браншовата организация настоя за „отговорно поведение“, призовавайки за балансирани и конструктивни търговски връзки между Франция и САЩ, които да са в интерес и на двете икономики.

„Надяваме се, че разговорите през следващите дни ще помогнат за успокояване на нещата“, заяви председателят на браншовата федерация Габриел Пикар в коментар пред АФП.

Франция прилага от 2019 г. данък от 3 процента върху приходите от цифрови услуги, реализирани във Франция от компании с постъпления над 25 милиона евро в страната и над 750 милиона евро в световен мащаб.

Според анализатори търговското напрежение около цифровите данъци остава чувствителен въпрос, като няколко държави вече са били принудени да преразгледат подобни политики под натиск от Вашингтон.

Два пъти от началото на втория си мандат Доналд Тръмп заплаши с мита от 200 процента върху вноса на френско вино, по-специално през януари, след като Париж отказа да се присъедини към неговия „Съвет за мир“, предназначен за разрешаване на международни конфликти.

САЩ са най-големият пазар за износа на френски вина и спиртни напитки, за която е предназначен близо една пета от целия експорт на Франция в сектора, показват най-новите данни на френските митници, цитирани от АФП.

Между май 2025 г. и април 2026 г. САЩ са внесли френски напитки, включително шампанско, коняк, бордо и бургундско вино, за около 2,9 млрд. евро. Това представлява над 18 процента от общия износ на Франция, който възлиза на 15,6 млрд. евро за същия период, далеч пред Великобритания (11 процента) и Германия (6 процента).

Шампанското и конякът формират над 40 процента от стойността на доставките за американския пазар, като всеки от двата продукта достига около 600 млн. евро износ. Следват червените вина от Бордо с около 220 млн. евро и белите вина от Бургундия с около 170 млн. евро.

Въпреки това френският износ за САЩ през 2025 г. спадна с 21 процента, по-специално заради увеличение на митата от 10 на 15 на сто.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    23 4 Отговор
    Микрона го дава много смело, ама да видим бай Дончо не е ходил скоро на психиатър и с него шега не бива.... Знам че могат да му се репчат само персите....

    18:13 15.06.2026

  • 2 az СВО Победа 81

    23 0 Отговор
    Тръмп ще използва срещата единствено за собствен PR !

    Даже вече започна да троли ЕС в социалните мрежи. 🤣

    18:16 15.06.2026

  • 3 сащисан кравар

    17 5 Отговор
    Ей ся Бай Дончо, ще му блокира Ламанша на тоя бабушковец😅

    18:18 15.06.2026

  • 4 Бай Ставри

    17 6 Отговор
    Макрон се събуди облян в студена пот и усети изозадзе дръжката на баба си, но бяха картофите на Тръмпич

    18:21 15.06.2026

  • 5 гейчо

    14 6 Отговор
    дедо пак ще го набута на нежното френско петле

    18:22 15.06.2026

  • 6 Г7 БИЛИ РАЗВИТИ!?!?

    14 3 Отговор
    Китай ще участва ли, или това си е клуба на канибалите.

    18:22 15.06.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 6 Отговор
    Ако си мислите , че положението Ви е тежко- поставете се на мястото на МакАрон-
    съпругата му го бие мъжки,
    доведеният му син е по- голям от него,
    той няма свои деца,
    а се репчи на силните на деня,
    като Галско петле ❗

    18:22 15.06.2026

  • 8 не може да бъде

    9 0 Отговор
    Това за което се пише според мен не е нещо сериозно на все пак подтиква още един път да се зададе въпроса -какви ги вършиТръмп !?Дали не е луд или неуправляем!?Дали управлението при президентството на Байдън не беше по.добро-въпреки здравословното му състояние!?Американците оказаха на Тръмп страхотна подкрепа-не са ли сбъркали!?Целият свят не очакваше ли Тръмп да направи велики неща ...и сега какво!?Ами ...считам че общо взето всичко си е на мястото ...може на нас да не ни изнася но ...кои сме ние!?Изглежда има хора в САЩ с влияние и пари които искат промени ...а те не стават така лесно!?И Тръмп е само част от този план -той има точно определени задачи за неговия президентски мандат ...прави ли впечатление скоростта с която започна действията след като стана президент!?Засега Тръмп само руши статуквото може би това е неговата задача -а после титаните на чиито рамене се крепи тази власт .Мъск Безос П.Тийл и др.ще решат как да се действа по-нататък !?И симпатичните холивудски артисти които в по-голямата си част са антитръмписти -Том Ханкс Робърт де Ниро и т.н.изглежда са част от статуквото което трябва да бъде променено/или разрушено!?/ и това ги ядосва много !?Но за какво точно става дума ще разберем -може би след 4- 5-10г.!? когато някой ден изведнъж американския посланик реши да направи изявление за да ни каже къде е нашето място в пъзела!?...Може даже хич да не ни хареса!?

    18:30 15.06.2026

  • 9 Юрий

    4 5 Отговор
    Марлон ще наложи 500% върху всичко американско.
    Не подценявайте петлите

    Коментиран от #18

    18:31 15.06.2026

  • 10 Последния Софиянец

    12 0 Отговор
    С такива приятели не ни трябват врагове.

    18:31 15.06.2026

  • 11 Тръмпич

    7 5 Отговор
    Тва галско кокошче дядо му пак го е бил.

    18:32 15.06.2026

  • 12 Делю Хайдутин

    16 0 Отговор
    Да идеш на гости и да заплашваш с 100 процента мита на виното е много груба селска изява.

    18:33 15.06.2026

  • 13 ЕС трябва да действа още по- твърдо

    11 1 Отговор
    с Рижавото!
    То не разбира от друго!

    18:34 15.06.2026

  • 14 мъко мисирска

    10 1 Отговор
    марче, научи българския език

    дигитална дума нямаме все още но цифрова имаме така че пиши цифровия данък

    марче какво беше завършила ? имаш ли средно?

    18:35 15.06.2026

  • 15 тая баба макарон имала трети крак ха ха

    6 2 Отговор
    макарончо скоро не го била баба му която всъщносе му е дядо

    ама пак ще яде шамари и после ще крие , докато най накрая си призная че баба му го е била в самолета

    а вечер какво го прави само те си знаят

    18:36 15.06.2026

  • 16 Механик

    11 2 Отговор
    Ко стаа с "НАТО ни пази, а ЕС ни храни", бе, розави?
    НАТО ша са избият едни други, ЕС съкращава работни места и затваря заводи.
    Малеее, голям резил, атлантетааа! Голям резил сте.

    18:42 15.06.2026

  • 17 Хи хи

    6 2 Отговор
    Макарона да не знае много, да не му се случи среднощна случка в спалнята, и да сподели килията на Мадуро !!

    19:00 15.06.2026

  • 18 не може да бъде

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Юрий":

    Не го подценявам -може даже в знак на протест да спре да казва Бате на доведения си син който е по-голям /възрастен от него !?

    19:08 15.06.2026

  • 19 Макарон

    4 0 Отговор
    Правилно го е казал , европейците и французите , които по данни са над 40% не европейци …. Ако този ЕС просъществува това ще бъде подсигурено от източна Европа и страните от соц лагера …. Истинските мислещи европейци

    Коментиран от #21

    19:29 15.06.2026

  • 20 цифров данък

    1 1 Отговор
    е решение на европейците? Не е на европейците. Управляват ни евро пернати безглавови!

    19:34 15.06.2026

  • 21 Точно така

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Макарон":

    Даже и народът на бившата ГДР, социалистическата, са мислещи и умни хора и принадлежат и те към "Източна Европа"!
    Докато западните, западнали имат мозък, колкото на един развален, соев салам!

    19:37 15.06.2026

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