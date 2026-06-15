Макрон към Тръмп: Не САЩ решават какво е правото на европейците или на французите

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че ще води „уважителен, но твърд диалог“ с американския президент Доналд Тръмп, след като Вашингтон заплаши да наложи мита в размер на 100 процента върху вноса на френски вина в САЩ, ако Париж не премахне цифровия данък върху американските технологични гиганти, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Макрон подчерта в интервю за френската телевизия Те Еф 1, че дигиталният данък е легитимно решение на европейските държави и не може да бъде диктуван от САЩ.

„Този цифров данък е решение на европейците, няколко държави вече го прилагат. Това е част от нашето право. Не САЩ решават какво е правото на европейците или на французите“, заяви той в град Евиан, където предстои откриването на срещата на върха на страните от Групата на седемте големи развити икономики (Г-7).

Френският президент подчерта, че в търговските отношения е необходима стабилност и че митата „не носят полза на никого“, особено между страните от Г-7.

По-рано днес Доналд Тръмп предупреди, че ще наложи мита в размер на 100 процента върху вноса на всички френски вина и шампанско, ако Париж не премахне 3-процентния данък върху приходите на технологичните компании, сред които „Мета“ (Meta), „Амазон“ (Amazon), „Епъл“ (Apple) и „Алфабет“ (Alphabet).

Тръмп заяви, че в противен случай „няма да има друг избор“, освен да въведе тези тарифи върху вноса на френски алкохолни продукти, припомня АФП.

Очаква се Макрон и Тръмп да проведат среща по-късно в рамките на форума на Г-7.

Също днес френската Федерация на износителите на вина и спиртни напитки (FEVS) призова за „отговорност“ и запазване на балансирани търговски отношения между Франция и САЩ. Браншовата организация настоя за „отговорно поведение“, призовавайки за балансирани и конструктивни търговски връзки между Франция и САЩ, които да са в интерес и на двете икономики.

„Надяваме се, че разговорите през следващите дни ще помогнат за успокояване на нещата“, заяви председателят на браншовата федерация Габриел Пикар в коментар пред АФП.

Франция прилага от 2019 г. данък от 3 процента върху приходите от цифрови услуги, реализирани във Франция от компании с постъпления над 25 милиона евро в страната и над 750 милиона евро в световен мащаб.

Според анализатори търговското напрежение около цифровите данъци остава чувствителен въпрос, като няколко държави вече са били принудени да преразгледат подобни политики под натиск от Вашингтон.

Два пъти от началото на втория си мандат Доналд Тръмп заплаши с мита от 200 процента върху вноса на френско вино, по-специално през януари, след като Париж отказа да се присъедини към неговия „Съвет за мир“, предназначен за разрешаване на международни конфликти.

САЩ са най-големият пазар за износа на френски вина и спиртни напитки, за която е предназначен близо една пета от целия експорт на Франция в сектора, показват най-новите данни на френските митници, цитирани от АФП.

Между май 2025 г. и април 2026 г. САЩ са внесли френски напитки, включително шампанско, коняк, бордо и бургундско вино, за около 2,9 млрд. евро. Това представлява над 18 процента от общия износ на Франция, който възлиза на 15,6 млрд. евро за същия период, далеч пред Великобритания (11 процента) и Германия (6 процента).

Шампанското и конякът формират над 40 процента от стойността на доставките за американския пазар, като всеки от двата продукта достига около 600 млн. евро износ. Следват червените вина от Бордо с около 220 млн. евро и белите вина от Бургундия с около 170 млн. евро.

Въпреки това френският износ за САЩ през 2025 г. спадна с 21 процента, по-специално заради увеличение на митата от 10 на 15 на сто.