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Кая Калас: Ударът срещу украински манастир опровергава твърденията на Русия, че е защитник на християнството
  Тема: Украйна

Кая Калас: Ударът срещу украински манастир опровергава твърденията на Русия, че е защитник на християнството

15 Юни, 2026 18:40 1 207 90

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  • кая калас-
  • русия-
  • ес-
  • киев

Върховният представител съобщи, че ЕС подготвя мерки в подкрепа на Армения срещу руския икономически натиск

Кая Калас: Ударът срещу украински манастир опровергава твърденията на Русия, че е защитник на християнството - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Снощният руски въздушен удар по манастир в Украйна опровергава твърденията, че Русия е защитник на християнството, коментира днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция след заседанието на европейските външни министри в Люксембург, предаде БТА.

Няма военна логика в тези удари, Русия все по-често разрушава граждански цели, Москва няма намерение да прекрати войната, посочи Калас. Тя призова държавите от ЕС "да не разпъват червен килим" пред руските артисти и спортисти. По нейните думи европейските външни министри днес са подкрепили виждането, че разширяването на санкциите срещу Русия трябва да се прави ускорено.

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Калас отбеляза, че предложението на Европейската комисия за забрана на достъпа до Шенген на руските бойци, сражавали се в Украйна, е поставено на обсъждане и е изпълнимо. По нейните думи ЕС разполага с данни кои руски граждани ще бъдат засегнати от подобна мярка. Присъствието на тези хора тук би създало проблеми, които бихме искали да избегнем, поясни тя.

Върховният представител съобщи, че ЕС подготвя мерки в подкрепа на Армения срещу руския икономически натиск. Калас добави, че ЕС е готов да сътрудничи за намиране на трайно решение по дипломатически път за иранската ядрена програма.


Люксембург
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 78 Отговор
    "Единственото, което руснаците са взели от православието, е да се прекръстят преди да те насекат с топор."-незнам дали е от Достоевски , но тая лавра е палена и от съвеЦки войски през 2СВ

    Коментиран от #9, #14

    18:41 15.06.2026

  • 3 Ето ти

    86 5 Отговор
    Според потвърдени съобщения, комплексът Киево-Печерска лавра е бил ударен от ракета от американска зенитно-ракетна система „Пейтриът“.

    ▫Една от причините за неправилното функциониране на този комплекс може да бъде, че западните страни са прехвърлили на киевския режим ракети с изтекъл срок на годност

    18:42 15.06.2026

  • 4 Георги

    96 4 Отговор
    кайчето колкото пъти проговори, толкова пъти опровергава твърдението, че може да мисли!

    Коментиран от #80

    18:42 15.06.2026

  • 5 Факт

    63 1 Отговор
    Крокодилски сълзи!

    18:42 15.06.2026

  • 6 Сталин

    80 1 Отговор
    Евродепутатът Мартин Зоннеборн в реч пред Европарламента - за това че неговия хамстер е по умен от главата на евродипломацията Кая Каллас

    " Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
    Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
    По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."

    18:42 15.06.2026

  • 7 Сталин

    53 1 Отговор
    Днес влиза в сила Пакта за Имиграция в ЕС, което означава че всяка държава в ЕС е задължена да приема емигранти и държава която откаже да приема емигранти ще трябва да плаща големи глоби и също някои финансирания ще бъдат спрени , това означава че още 60-70 милиона емигранти ще влязат в ЕС следващите 5 години ,и по закон държавата е длъжна да осигури жилища и работа на тези емигранти,някои хора в България ще направят милиони от тази схема и най вече тези от племето с малките шапки които имат много имоти,да ви светна каква е далаверата,тези които имат много и свободни имоти ще ги дават под наем на кметството на съответния град а кметството ще настанява в тези имоти емигранти, далаверата е такава че ако пазарната цена на наема е 1000Е то кметството ще плаща на собственика 2000Е а разликата ще отива за корупция и далавера ,тази схема работи отдавна в Европа,и поради тази причина наемите на всички други ще скочат също, и децата на емигрантите ще бъдат с предимство за детски градини и училища,и също фирмите ще бъдат задължени да назначават емигранти на работа ,иначе ще бъдат обвинени в расизъм и дискриминация,и семейства с повече деца помощите могат да стигнат до 5-6000Е на месец и познайте кой ще плаща за всичко това ,емигрантите ще живеят безплатно под наем а вие ще плащате повече данъци,и България ще заприлича на истинска европейска държава и внуците ви вече ще се казват Мохамед,Али и Бонго и Шаника

    Коментиран от #11

    18:42 15.06.2026

  • 8 Без име

    46 1 Отговор
    А Европа някога имаше Шарл Дьо Гол...

    18:42 15.06.2026

  • 9 Лъжите на ционистите край нямат

    41 3 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Чуждестранните авиокомпании, работещи в Русия започнаха да складират гориво на руските летища.
    Чуждестранните авиокомпании започнаха да зареждат повече гориво на руски летища на по скъпа цена, за да намалят разходите си на фона на покачващите се цени на авиационното гориво в чужбина, според Международната агенция за въздушен транспорт с централа в Монреал, Канада и европейски център в Женева, Швейцария.
    „Поради състоянието на международния пазар на горива, чуждестранните превозвачи започнаха по-често да зареждат гориво (резервират) на руски летища, за да намалят разходите си за полети“, съобщи пресслужбата на агенцията.
    Обаче приоритет в тази ситуация остава осигуряването на гориво за руските самолети, особено през пиковия летен сезон, подчерта Росавиация.
    Конфликтът в Близкия изток доведе до фактическо спиране на корабоплаването през Ормузкия проток, ключов маршрут за доставка на петрол и втечнен природен газ от Персийския залив до световния пазар. В резултат на това цените на горивата се покачват в повечето страни, а някои изпитват недостиг на реактивно гориво.

    18:42 15.06.2026

  • 10 Дориана

    61 3 Отговор
    А, Кая Калас Урсула, Макрон и СИЕ унищожиха всички ценности върху които беше създаден ЕС. Какво християнско има да даваш оръжия на Украйна и да подклаждаш и провокираш войната.

    18:44 15.06.2026

  • 11 Мдааа

    51 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    „Сбогом, вещице“: Финландия посреща с радост новината за евентуалното уволнение на Калас
    Професор Туомас Малинен от университета в Хелзинки нарече евентуалното отстраняване на ръководителя на дипломацията на ЕС Кая Калас най-добрата новина от ЕС.
    „Най-добрата новина от ЕС от дълго време. Сбогом, военна вещице!“, написа той в социалните мрежи.
    Вчера „Файненшъл таймс“ съобщи, позовавайки се на висши служители, че страните от ЕС обмислят цялостно преразглеждане на дипломатическата служба на ЕС поради недоволство от работата на нейния ръководител. Според вестника съюзниците обмислят няколко варианта. Единият е да се отнемат правомощията на Калас и органът да бъде поставен под контрола на Европейската комисия и държавите членки. Вторият е да се ограничи автономията на ръководителя на дипломатическата служба.
    Калас многократно е била обект на подигравки от експерти по целия свят заради провокативните си изявления и исторически неточни коментари.
    Испанският вестник „Паис“ писа, че Калас е станала част от може би най-лошото ръководство в Брюксел от десетилетия. Вестникът отбелязва, че тя е била прекалено фиксирана върху Русия, което се е отразило на позицията ѝ по други въпроси."

    18:45 15.06.2026

  • 12 Сталин

    43 4 Отговор
    Зеления ционист нарочно унищожават храмовете на православието ,също като Ливан и Газа унищожават църквите кошерните ууроди

    18:45 15.06.2026

  • 13 В Киев за три дни

    2 62 Отговор
    През втората световна воина нацистите удариха същата църква! Сега Русия прави същото, ученика следва учителят си!

    Коментиран от #35, #41, #53

    18:45 15.06.2026

  • 14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    32 4 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Няманужда да Силва измисляте. Всичко се вида на видеата. И КАТО знаем отношение то на укробандеровците към московмаата църква, не ми говАри направо.
    Иска да Ти кажа, че Си до 3,14 дерас

    Коментиран от #83

    18:46 15.06.2026

  • 15 Някой

    44 3 Отговор
    Боже, няма ли кой да ѝ нареди на тази да спре да ръси мозък.

    18:46 15.06.2026

  • 16 кво християнство ра гони ма

    3 37 Отговор
    Он целува кОрана в ефир. Реже лентички на джамии в Крим, че и пред Кремъл. Приятелите му сасите с чалми. Прибира си ги у бинкера дори като например Асад. Кадиров юу е пръв приятел.... За какви християни говори въобще ма булка?

    Коментиран от #39

    18:46 15.06.2026

  • 17 Евроатлантическа демагогия

    47 1 Отговор
    Заснемането на обстрели в Украйна е забранено. Въпреки това, точно в тази нощ на съседните до Лаврата покриви се оказаха фотографи с професионална апаратура.

    18:46 15.06.2026

  • 18 Стига бе

    47 1 Отговор
    НИТО ДУМА ПРЕЗ ТЕЗИ СЕДМИЦИ ЗА УБИТИТЕ В СТАРОБЕЛСК ДЕЦА ТАКА И НЕ БЕШЕ КАЗАНА, но сега русофобката реве..

    18:48 15.06.2026

  • 19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    36 1 Отговор
    Откога бандернята проявава съчуствие към православна ц6рква от Московския патриархат?!?!

    18:49 15.06.2026

  • 20 Ами

    50 1 Отговор
    В началото се твърдеше, че Киево-Печерската
    лавра е ударена от "Искандер".
    След това казаха че е ударена от дрон.
    Най на края намериха останки
    от ракета изстреляна от "Патриот".
    И въпреки всичко ... Пак изкараха виновни руснаците :)

    Коментиран от #24, #27

    18:49 15.06.2026

  • 21 аz СВО Победа 81

    4 36 Отговор
    Накратко!
    1. Военноморският парад в Санкт Петербург отново е отменен.
    2.Нямат разрешение от Зеленски.
    🤣🤣🤣

    18:49 15.06.2026

  • 22 Хахаха!🎺🥳😀

    25 3 Отговор
    Бандеровците са използвали украински ерзац ракети в ПВО системи. Също, като българските оръжия, с изтекъл лиценз. Евтини ментета.

    18:49 15.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 В.В.П. властелинът на члмите

    4 34 Отговор
    Русия е вр аг на целия православен свят! Иска да ни зал ичат! И да ни наложат исляма!

    Коментиран от #30

    18:51 15.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хахаха!🎺🥳😀

    34 1 Отговор
    Каквото и да кажат украинските цигани, всичко е лъжа.

    18:52 15.06.2026

  • 29 Маринов

    33 3 Отговор
    Това попадение в този манастир е с подобен сценарий като Буча. Същата хореография. Когато фашистите от ВСУ дегавриха и убиваха селяните в селата на Курск, нямаше реакция. Когато извадиха мощите на Иля Морумец и ги продадоха, също нямаше. Отлично се вижда траекторията на ракетата Патриот, но това вече не е от значение. Препоръчвам на Калас да постави християните под особена защита от всички и всичко. И да уведоми зеления наркоман. Да спре да издевателства над църквата и миряните

    18:52 15.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Дон Корлеоне

    1 21 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    18:54 15.06.2026

  • 32 Калъчев

    25 1 Отговор
    Тая проста фашистка внучка е сложена единствено да твори измами, лъжи, да обвинява невиновните. Укравермахтът, командван от ционистко-неофашисткия режим планирано и провакационно сам си заби своя патриотична ПВО ракета в православните храмове. Руснаци по християнски светени няма да бият. Тая на снимката скоро време да я няма в Брюксел, а да плаче в Балтика. Срам за съюза!

    18:55 15.06.2026

  • 33 АКО ЗНАЕШ КОЛКО ДБРЕ МУЧИШ!!!

    18 2 Отговор
    ДААА , ЗАРАДИ МУЧЕНЕТО ТИ, ЗА ТОВА СИ НАЗНАЧЕНА И ЗА СЕГА ДОБРЕ СЕ СПРАВЯШ , ДОБРЕ МУЧАИШ !!! УРСУЛАНСКИЯ ДОБИТЪК ЩЕ ТЕ ВЪЗНАГРАДИ , ЧЕ ОПРАВДАВАШ ОЧАКВАНИЯТА МУ.

    18:55 15.06.2026

  • 34 хихи

    1 12 Отговор
    искам .ашка на задна прашка

    18:55 15.06.2026

  • 35 Именно

    21 4 Отговор

    До коментар #13 от "В Киев за три дни":

    ученика следва учителя,бандерите удариха църквата,типично за нацистите

    18:55 15.06.2026

  • 36 Ха ха

    2 20 Отговор
    Той главния им поп е престъпник от КГБ, ти за християнство говориш

    Коментиран от #43

    18:56 15.06.2026

  • 37 факт

    22 3 Отговор
    Само в последните два дни - 35-годишен българин пребит от четирима украинци лежи в болницата в тежко състояние, друг пиян и дрогиран украинец е ударил в лицето полицай в Димитровград, а преди това е счупил предното стъкло на автомобил, оказва се, че живеел във Варна и бил с временна закрила в страната ни. Това са само известните два случая от последните два дни, колко много от тях не стигат до медиите можем само да предполагаме. Ако това продължава, ще се наложи да се организираме на доброволен принцип за съпротива срещу безобразията на "бежанците".

    Коментиран от #87

    18:57 15.06.2026

  • 38 чикчирик

    15 3 Отговор
    Тая Кая води към Ада.

    18:57 15.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 виктория

    15 3 Отговор
    това са зелени провокации,за риби като калас!!!

    18:57 15.06.2026

  • 41 Алексей Арестович

    21 2 Отговор

    До коментар #13 от "В Киев за три дни":

    Ако руснаците не ни считаха за свои, не за 3 дни, а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех

    18:57 15.06.2026

  • 42 А ГДЕ

    13 1 Отговор
    Кая Калас?

    18:58 15.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 хахахахха

    8 0 Отговор

    До коментар #27 от "Намериха на мйккъти":

    истината боли,нали

    18:59 15.06.2026

  • 45 Серсемин

    17 1 Отговор
    Кайчето по-добре да се откаже от политиката, че вече се е сбабичосала и никой нема да и погледне шунтата.

    19:00 15.06.2026

  • 46 кифла кая

    17 2 Отговор
    Ударът срещу калинките опровергава твърденията на Русия, че е защитник на калинките

    таз женица с пилешки мозък не мож вдена че е поредната провокация на урк
    както с дроновете им в съседни държави

    19:00 15.06.2026

  • 47 Бъркаш се

    18 1 Отговор

    До коментар #26 от "Варна 3":

    Бог ще накаже бандерите нацисти и тези които поддържат терористичната хунта в киев

    19:01 15.06.2026

  • 48 КАЯ ГЛЕДА НАПРЕГНАТО

    15 1 Отговор
    Да няма запек?

    19:01 15.06.2026

  • 49 Бай Хой

    19 0 Отговор
    Абе промити мозъци ,ясно си пише каква е ракетата ,господарката Яно ви полира мозъците ,колко трябва да си тъп да ти казват истината а ти да вярваш на лъжа ....ЕС нали беше икономически търговски съюз кога стана военно формирование че да подържа война ???? Да ва у евроатлантиците

    19:02 15.06.2026

  • 50 Точно Тя

    14 0 Отговор
    Окаяната Кая , се загрижила за християнските ценности . Дипломат ката която ни внушава , че с Путин трябвало да се разговаря единствено от позиция на силата.

    19:04 15.06.2026

  • 51 Мишел

    16 1 Отговор
    Голямата бяла птица говори само неумности.
    Киево-Печорската лавра е руски манастир на Московската патриаршия. Посещавал съм го., всички монаси там говорят само руски..

    Коментиран от #54

    19:05 15.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Атина Палада

    15 1 Отговор

    До коментар #13 от "В Киев за три дни":

    Даже и западните медии написаха ,че е ударена от Пейтриът,обаче не бяха написали ,че Украйна е ученик на Хитлер..:)

    Коментиран от #55

    19:06 15.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ол1гофрен,

    1 6 Отговор

    До коментар #53 от "Атина Палада":

    Кои медии?

    19:07 15.06.2026

  • 56 Атина Палада

    3 12 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    19:08 15.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 1945

    2 17 Отговор
    руснаците не са християни, а комунисти. Руснаците забраняваха да се ходи на църква по време на руското робство в България.

    Коментиран от #65, #67

    19:08 15.06.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Пламен

    2 13 Отговор
    руснаците не християни , те са крестьяни.. :)

    19:09 15.06.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 стоян георгиев

    12 0 Отговор
    Когато имаш ако в главата, ръсиш е такива глупости!

    Коментиран от #71

    19:09 15.06.2026

  • 63 Ха Ха

    8 0 Отговор
    ХИЕНИТИ ПЛАЧАТ.

    19:10 15.06.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Софиянец

    7 0 Отговор

    До коментар #58 от "1945":

    Тъпанар

    19:10 15.06.2026

  • 66 Кратуна

    15 1 Отговор
    А удар по главата на Кая Калас ще докаже твърдението, че е куха кратуна.

    19:11 15.06.2026

  • 67 От чужбина

    11 0 Отговор

    До коментар #58 от "1945":

    Вземи и прочети по-внимателно учебника си по История. Бъркаш СССР и Русия. Не забравяй, че Сталин НЕ е руснак, а грузинец. Никита Хрусчов НЕ е руснак, а украинец. Дори и Ленин НЕ е руснак. Знаеш какъв е, предполагам!

    19:11 15.06.2026

  • 68 тъпанарчев с копи пейст си

    2 10 Отговор

    До коментар #39 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Нямаш грам мозък в главата си тролчо.

    19:11 15.06.2026

  • 69 Таско

    17 0 Отговор
    когато чета глупостите които говори получавам алергия а когато виждам и нейната снимка ополучавам и спазми ако публикувате нещо от тази дама можели или без снимка или без текст и така е ясно че са глупости

    19:12 15.06.2026

  • 70 Хахаха!🎺🥳😀

    15 0 Отговор
    Естонската циганка, закърмена с идеите на Адолф Хитлер по майка и на Владимир Илич Ленин по баща се е повредила в глЪвЪтЪ от смесване на противоположностите.
    Те са на всеки километър и при всеки режим са отгоре, като мръсна пяна от канализацията.

    19:13 15.06.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Байчу

    11 1 Отговор
    Калас е простъ уфсъ която никой не бори за човек и я вземат за мезе.

    Коментиран от #73

    19:14 15.06.2026

  • 73 Дзак

    0 2 Отговор

    До коментар #72 от "Байчу":

    Очевидно надхвърля вашите възможности!

    19:20 15.06.2026

  • 74 НОВИЧОК

    5 0 Отговор
    КРАЛЕТЕ НА ФЕЙКОВЕТЕ И ФАЛШИФИКАТИТЕ.

    19:21 15.06.2026

  • 75 Тази жена от нищо не отбира

    8 0 Отговор
    Който я прочета на този пост ще плаща за грешката си

    19:26 15.06.2026

  • 76 Сатанистите

    8 1 Отговор
    мира нямат! Хайде, нападнете Русия истински, та да ви шамароса и сарматоса...

    19:27 15.06.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 стига лъжи

    9 2 Отговор
    Няма руски удар. Има украински удар по най-руския манастир в украйна. Той беше отнет от УПЦ , която беше към Руската патриаршия и даден на разколническата ПЦУ, която беше призната от служителя на ЦРУ Варфоломей. После не питайте защо Путин не иска да се среща с престъпника зеленски.

    Коментиран от #81

    19:35 15.06.2026

  • 79 Да се маха

    3 0 Отговор
    Баба яга да яхва метлата и да си маха непоносимата физиономия. Тази от никого неизбрана, а назначена персона, за каква се е взела ?

    19:37 15.06.2026

  • 80 Де бил

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Георги":

    Може ли да кажеш ( с имена ) кой твърди,че може да мисли???

    Коментиран от #86

    19:37 15.06.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 тая не знай ли

    4 0 Отговор
    урусь руслямская

    19:38 15.06.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 хахаха

    7 0 Отговор
    слушайте кая тя е най умната женица на планетата

    19:41 15.06.2026

  • 85 ПО ТОЧНО

    2 0 Отговор
    С ВСЯКО ОТВАРЯНЕ НА УСТАТА НА , оКАЯнатА САМО ПРОСТО ТИЙ ИЗЛИЗАТ

    19:54 15.06.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Веднага да

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "факт":

    се изгонят! Политическа закрила, не означава, че тези могат да вършат всякакъв произвол! Който не спазва законите и правилата в страната, в която е дошъл, се накзава по закона и му се отнемат всичките права на закрила. Да се предадат веднага на Зеленото и хайде на фронта... А от там едва ли ще се върнат!

    19:57 15.06.2026

  • 88 ПРИМЕРНО...🤔

    0 0 Отговор
    .....УРСУЛА.........🤦‍♀️👀

    19:57 15.06.2026

  • 89 Митю

    2 0 Отговор
    Това,ако не е акт на самопризнание...

    19:57 15.06.2026

  • 90 Ммммм

    2 0 Отговор
    Тая е толкова куха и тъпа че тъпана е гений в сравнение с нея

    19:59 15.06.2026