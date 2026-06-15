Кая Калас: Ударът срещу украински манастир опровергава твърденията на Русия, че е защитник на християнството

Снощният руски въздушен удар по манастир в Украйна опровергава твърденията, че Русия е защитник на християнството, коментира днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция след заседанието на европейските външни министри в Люксембург, предаде БТА.
Няма военна логика в тези удари, Русия все по-често разрушава граждански цели, Москва няма намерение да прекрати войната, посочи Калас. Тя призова държавите от ЕС "да не разпъват червен килим" пред руските артисти и спортисти. По нейните думи европейските външни министри днес са подкрепили виждането, че разширяването на санкциите срещу Русия трябва да се прави ускорено.
Калас отбеляза, че предложението на Европейската комисия за забрана на достъпа до Шенген на руските бойци, сражавали се в Украйна, е поставено на обсъждане и е изпълнимо. По нейните думи ЕС разполага с данни кои руски граждани ще бъдат засегнати от подобна мярка. Присъствието на тези хора тук би създало проблеми, които бихме искали да избегнем, поясни тя.
Върховният представител съобщи, че ЕС подготвя мерки в подкрепа на Армения срещу руския икономически натиск. Калас добави, че ЕС е готов да сътрудничи за намиране на трайно решение по дипломатически път за иранската ядрена програма.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #9, #14
18:41 15.06.2026
3 Ето ти
▫Една от причините за неправилното функциониране на този комплекс може да бъде, че западните страни са прехвърлили на киевския режим ракети с изтекъл срок на годност
18:42 15.06.2026
4 Георги
Коментиран от #80
18:42 15.06.2026
5 Факт
18:42 15.06.2026
6 Сталин
" Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."
18:42 15.06.2026
7 Сталин
Коментиран от #11
18:42 15.06.2026
8 Без име
18:42 15.06.2026
9 Лъжите на ционистите край нямат
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Чуждестранните авиокомпании, работещи в Русия започнаха да складират гориво на руските летища.
Чуждестранните авиокомпании започнаха да зареждат повече гориво на руски летища на по скъпа цена, за да намалят разходите си на фона на покачващите се цени на авиационното гориво в чужбина, според Международната агенция за въздушен транспорт с централа в Монреал, Канада и европейски център в Женева, Швейцария.
„Поради състоянието на международния пазар на горива, чуждестранните превозвачи започнаха по-често да зареждат гориво (резервират) на руски летища, за да намалят разходите си за полети“, съобщи пресслужбата на агенцията.
Обаче приоритет в тази ситуация остава осигуряването на гориво за руските самолети, особено през пиковия летен сезон, подчерта Росавиация.
Конфликтът в Близкия изток доведе до фактическо спиране на корабоплаването през Ормузкия проток, ключов маршрут за доставка на петрол и втечнен природен газ от Персийския залив до световния пазар. В резултат на това цените на горивата се покачват в повечето страни, а някои изпитват недостиг на реактивно гориво.
18:42 15.06.2026
10 Дориана
18:44 15.06.2026
11 Мдааа
До коментар #7 от "Сталин":„Сбогом, вещице“: Финландия посреща с радост новината за евентуалното уволнение на Калас
Професор Туомас Малинен от университета в Хелзинки нарече евентуалното отстраняване на ръководителя на дипломацията на ЕС Кая Калас най-добрата новина от ЕС.
„Най-добрата новина от ЕС от дълго време. Сбогом, военна вещице!“, написа той в социалните мрежи.
Вчера „Файненшъл таймс“ съобщи, позовавайки се на висши служители, че страните от ЕС обмислят цялостно преразглеждане на дипломатическата служба на ЕС поради недоволство от работата на нейния ръководител. Според вестника съюзниците обмислят няколко варианта. Единият е да се отнемат правомощията на Калас и органът да бъде поставен под контрола на Европейската комисия и държавите членки. Вторият е да се ограничи автономията на ръководителя на дипломатическата служба.
Калас многократно е била обект на подигравки от експерти по целия свят заради провокативните си изявления и исторически неточни коментари.
Испанският вестник „Паис“ писа, че Калас е станала част от може би най-лошото ръководство в Брюксел от десетилетия. Вестникът отбелязва, че тя е била прекалено фиксирана върху Русия, което се е отразило на позицията ѝ по други въпроси."
18:45 15.06.2026
12 Сталин
18:45 15.06.2026
13 В Киев за три дни
Коментиран от #35, #41, #53
18:45 15.06.2026
14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Няманужда да Силва измисляте. Всичко се вида на видеата. И КАТО знаем отношение то на укробандеровците към московмаата църква, не ми говАри направо.
Иска да Ти кажа, че Си до 3,14 дерас
Коментиран от #83
18:46 15.06.2026
15 Някой
18:46 15.06.2026
16 кво християнство ра гони ма
Коментиран от #39
18:46 15.06.2026
17 Евроатлантическа демагогия
18:46 15.06.2026
18 Стига бе
18:48 15.06.2026
19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
18:49 15.06.2026
20 Ами
лавра е ударена от "Искандер".
След това казаха че е ударена от дрон.
Най на края намериха останки
от ракета изстреляна от "Патриот".
И въпреки всичко ... Пак изкараха виновни руснаците :)
Коментиран от #24, #27
18:49 15.06.2026
21 аz СВО Победа 81
1. Военноморският парад в Санкт Петербург отново е отменен.
2.Нямат разрешение от Зеленски.
🤣🤣🤣
18:49 15.06.2026
22 Хахаха!🎺🥳😀
18:49 15.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 В.В.П. властелинът на члмите
Коментиран от #30
18:51 15.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Хахаха!🎺🥳😀
18:52 15.06.2026
29 Маринов
18:52 15.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Дон Корлеоне
18:54 15.06.2026
32 Калъчев
18:55 15.06.2026
33 АКО ЗНАЕШ КОЛКО ДБРЕ МУЧИШ!!!
18:55 15.06.2026
34 хихи
18:55 15.06.2026
35 Именно
До коментар #13 от "В Киев за три дни":ученика следва учителя,бандерите удариха църквата,типично за нацистите
18:55 15.06.2026
36 Ха ха
Коментиран от #43
18:56 15.06.2026
37 факт
Коментиран от #87
18:57 15.06.2026
38 чикчирик
18:57 15.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 виктория
18:57 15.06.2026
41 Алексей Арестович
До коментар #13 от "В Киев за три дни":Ако руснаците не ни считаха за свои, не за 3 дни, а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех
18:57 15.06.2026
42 А ГДЕ
18:58 15.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 хахахахха
До коментар #27 от "Намериха на мйккъти":истината боли,нали
18:59 15.06.2026
45 Серсемин
19:00 15.06.2026
46 кифла кая
таз женица с пилешки мозък не мож вдена че е поредната провокация на урк
както с дроновете им в съседни държави
19:00 15.06.2026
47 Бъркаш се
До коментар #26 от "Варна 3":Бог ще накаже бандерите нацисти и тези които поддържат терористичната хунта в киев
19:01 15.06.2026
48 КАЯ ГЛЕДА НАПРЕГНАТО
19:01 15.06.2026
49 Бай Хой
19:02 15.06.2026
50 Точно Тя
19:04 15.06.2026
51 Мишел
Киево-Печорската лавра е руски манастир на Московската патриаршия. Посещавал съм го., всички монаси там говорят само руски..
Коментиран от #54
19:05 15.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Атина Палада
До коментар #13 от "В Киев за три дни":Даже и западните медии написаха ,че е ударена от Пейтриът,обаче не бяха написали ,че Украйна е ученик на Хитлер..:)
Коментиран от #55
19:06 15.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Ол1гофрен,
До коментар #53 от "Атина Палада":Кои медии?
19:07 15.06.2026
56 Атина Палада
19:08 15.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 1945
Коментиран от #65, #67
19:08 15.06.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Пламен
19:09 15.06.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 стоян георгиев
Коментиран от #71
19:09 15.06.2026
63 Ха Ха
19:10 15.06.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Софиянец
До коментар #58 от "1945":Тъпанар
19:10 15.06.2026
66 Кратуна
19:11 15.06.2026
67 От чужбина
До коментар #58 от "1945":Вземи и прочети по-внимателно учебника си по История. Бъркаш СССР и Русия. Не забравяй, че Сталин НЕ е руснак, а грузинец. Никита Хрусчов НЕ е руснак, а украинец. Дори и Ленин НЕ е руснак. Знаеш какъв е, предполагам!
19:11 15.06.2026
68 тъпанарчев с копи пейст си
До коментар #39 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Нямаш грам мозък в главата си тролчо.
19:11 15.06.2026
69 Таско
19:12 15.06.2026
70 Хахаха!🎺🥳😀
Те са на всеки километър и при всеки режим са отгоре, като мръсна пяна от канализацията.
19:13 15.06.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Байчу
Коментиран от #73
19:14 15.06.2026
73 Дзак
До коментар #72 от "Байчу":Очевидно надхвърля вашите възможности!
19:20 15.06.2026
74 НОВИЧОК
19:21 15.06.2026
75 Тази жена от нищо не отбира
19:26 15.06.2026
76 Сатанистите
19:27 15.06.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 стига лъжи
Коментиран от #81
19:35 15.06.2026
79 Да се маха
19:37 15.06.2026
80 Де бил
До коментар #4 от "Георги":Може ли да кажеш ( с имена ) кой твърди,че може да мисли???
Коментиран от #86
19:37 15.06.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 тая не знай ли
19:38 15.06.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 хахаха
19:41 15.06.2026
85 ПО ТОЧНО
19:54 15.06.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Веднага да
До коментар #37 от "факт":се изгонят! Политическа закрила, не означава, че тези могат да вършат всякакъв произвол! Който не спазва законите и правилата в страната, в която е дошъл, се накзава по закона и му се отнемат всичките права на закрила. Да се предадат веднага на Зеленото и хайде на фронта... А от там едва ли ще се върнат!
19:57 15.06.2026
88 ПРИМЕРНО...🤔
19:57 15.06.2026
89 Митю
19:57 15.06.2026
90 Ммммм
19:59 15.06.2026