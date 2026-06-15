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Швеция избра Rolls-Royce за изграждането на ядрени реактори в страната

Швеция избра Rolls-Royce за изграждането на ядрени реактори в страната

15 Юни, 2026 19:40 488 19

  • атомна енергетика-
  • rolls-royce-
  • швеция-
  • аец-
  • модулни реактори

В момента Швеция експлоатира шест ядрени реактора в три различни атомни централи

Швеция избра Rolls-Royce за изграждането на ядрени реактори в страната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавната енергийна компания на Швеция „Ватенфал“ (Vattenfall) избра британската „Ролс-Ройс“ (Rolls-Royce) за изграждането на малки модулни ядрени реактори (SMR) в АЕЦ „Рингхалс“, намираща се в югозападната част на страната, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Шведското правителство избра технологията на малките модулни реактори през миналата година за първото си разширяване на ядрените си мощности от половин век.

„Ватенфал“ предпочете британската компания пред американската „Джи И Вернова“ (GE Vernova) за проекта, който предвижда изграждането на три реактора с общ капацитет около 1500 мегавата - приблизително колкото два стандартни реактора.

От шведската компания посочват, че решението е базирано на оценка на разходите, споделянето на риска и опита на доставчика, включително участието му в подобни програми във Великобритания и Чехия.

„Това е най-добрата оферта, която сме получили по отношение на общия резултат от оценките на разходите - фиксирани и променливи разходи, разпределение на риска, а също така взехме предвид отговорностите, които очакваме доставчикът да поеме в договора“, заяви главният изпълнителен директор на „Ватенфал“ Анна Борг.

Тя допълни, че проектът ще бъде част от по-широка европейска програма за развитие на технологиите за малки модулни ядрени реактори, което ще позволи споделяне на разходи и технически опит между различни страни.

„Ще бъдем част от по-голяма европейска програма, тъй като тези реактори ще бъдат построени и във Великобритания и Чехия. Следователно ще можем да споделяме разходите за разработка, както и извлечените поуки с географски близки партньори“, добави тя.

Първият реактор може да бъде построен до около 2035 г., в зависимост от регулаторните одобрения.

Малките модулни реактори са значително по-малки от традиционните атомни централи и могат да бъдат произведени серийно в заводи, след което да се транспортират до мястото на инсталация.

Управляващата дясна коалиция в Швеция обяви през 2023 г. намерение да развива ядрената енергетика в страната.

В момента Швеция експлоатира шест ядрени реактора в три различни атомни централи, които са въведени в експлоатация през периода 1975-1985 г., посочва АФП.


Швеция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Виж ти

    3 1 Отговор
    Ммммм, значи британската марка Ролс-Ройс произвежда и коли, и енергетика.

    Коментиран от #10

    19:49 15.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Търновец

    6 1 Отговор
    Браво на Шведите, а в България лобисти свързани със САЩ и Израел ни натрапват Американски реактори а трябва парламентарна анкетна комисия да разследва затворените и работещи реактори в Козлодуй - отговорност и военен трибунал за милиардни щети.

    Коментиран от #15

    19:51 15.06.2026

  • 8 100 пъти

    4 0 Отговор
    изтриване, понеже истината е, че Русия до сега е направила най-много атомни реактори в този свят и умеят това най-добре.. Другите просто само се опитват и го продават прескъпо, понеже не го умеят истински!

    Коментиран от #11

    19:51 15.06.2026

  • 9 Истината не може

    4 0 Отговор
    да се укрие...
    Тя идва от Бога. А лъжата и шикалкавенето идват от Сатаната! Избирайте сами, на коя страна да сте!

    19:53 15.06.2026

  • 10 Търновец

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Виж ти":

    Не само - произвежда и най качествените в света самолетни двигатели и след като Тръмп наложи забрана Американските двигатели GE да бъдат продавани за Колумбийските Грипен Е на самолетите бяха изпробвани двигатели Ролс Ройс и те имаха по добри инженерни качества и Колумбия само спечели.

    Коментиран от #17

    19:55 15.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пънтерата

    2 0 Отговор
    Бе триенето, лъжата и шикалкавенето не идват от Сатаната!!!
    Идват от кефа на мо-де-ра-то-ра и от автоматичното изтриване заради въведени думи във филтър!

    19:57 15.06.2026

  • 13 Тити

    1 1 Отговор
    Що не викнаха Радев да ги уреди с Боташ????

    Коментиран от #14

    19:58 15.06.2026

  • 14 Пънтерата

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тити":

    Благойчо що се заяждаш?

    19:59 15.06.2026

  • 15 Не им завиждай

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Търновец":

    Англетата имат само експериментален прототип на модулен реактор. Второ - статията е неточна и неграмотна - защото модулните реактори по дефиниция са с мощност до 200 MW.
    Така че най-вероятно шведите ще се насадят на пачи яйца.

    19:59 15.06.2026

  • 16 Пепи Волгата

    0 0 Отговор
    Аз пък избрах еврото!
    Ама защо тия продадоха Волво на Китайците?
    Май скоро и те ще са на евро без някой да ги пита, както бе и за НАТО.

    20:03 15.06.2026

  • 17 Да бе да!

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Търновец":

    Като че СААБ си нямат свои двигатели за Грипен?

    20:06 15.06.2026

  • 18 Демократ

    0 0 Отговор
    Да избереш фирма която няма опит в толкова сложно и рисково нещо не е нормално. Самите Англйиски аец са или френски или американски.

    20:06 15.06.2026

  • 19 тъжно

    0 0 Отговор
    този проект рискува да си остане на хартия.
    Ролс-Ройс няма никакъв опит в разработването на индустриални ядрени реактори. Целият му практичен опит е в реактори за подводници и малки модули за космическите програми.
    Напаните им да разработят малки модулни реактори са все още на ниво опитни разработки. Ако се вяра на пужликацията, то предвижданите реактори няма да са точно в концепцията на "малките" реактори, а ще са дори по-мощни от спрените в Козлодуй 1-4 блокове. Това автоматично слага на масата осигуряване на всички изисквания по отношение на ядрената безопасност, т.е. нещо с което Ролс-Ройс не са се сблъсквали в такава степен при осигуряване на своите проекти. Подводни камъни за този проект, колкото щеш.
    Дано да го докарат до прилично ниво и да им се получи приличен проекта (и не само на хартия), но да не пробутват тезата, че това ще е малък реактор.
    Англичаните обичат да спестяват от безопасност, но се надявам да не им мине номера и да си проектират по правилата като предвидят и съответните контейнмънти на всеки от блоковете. Само напомням, че именно липсата на такива контейнмънти затвори нашите 1-4 блокове.

    20:06 15.06.2026

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