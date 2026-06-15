Швеция избра Rolls-Royce за изграждането на ядрени реактори в страната

Държавната енергийна компания на Швеция „Ватенфал“ (Vattenfall) избра британската „Ролс-Ройс“ (Rolls-Royce) за изграждането на малки модулни ядрени реактори (SMR) в АЕЦ „Рингхалс“, намираща се в югозападната част на страната, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Шведското правителство избра технологията на малките модулни реактори през миналата година за първото си разширяване на ядрените си мощности от половин век.

„Ватенфал“ предпочете британската компания пред американската „Джи И Вернова“ (GE Vernova) за проекта, който предвижда изграждането на три реактора с общ капацитет около 1500 мегавата - приблизително колкото два стандартни реактора.

От шведската компания посочват, че решението е базирано на оценка на разходите, споделянето на риска и опита на доставчика, включително участието му в подобни програми във Великобритания и Чехия.

„Това е най-добрата оферта, която сме получили по отношение на общия резултат от оценките на разходите - фиксирани и променливи разходи, разпределение на риска, а също така взехме предвид отговорностите, които очакваме доставчикът да поеме в договора“, заяви главният изпълнителен директор на „Ватенфал“ Анна Борг.

Тя допълни, че проектът ще бъде част от по-широка европейска програма за развитие на технологиите за малки модулни ядрени реактори, което ще позволи споделяне на разходи и технически опит между различни страни.

„Ще бъдем част от по-голяма европейска програма, тъй като тези реактори ще бъдат построени и във Великобритания и Чехия. Следователно ще можем да споделяме разходите за разработка, както и извлечените поуки с географски близки партньори“, добави тя.

Първият реактор може да бъде построен до около 2035 г., в зависимост от регулаторните одобрения.

Малките модулни реактори са значително по-малки от традиционните атомни централи и могат да бъдат произведени серийно в заводи, след което да се транспортират до мястото на инсталация.

Управляващата дясна коалиция в Швеция обяви през 2023 г. намерение да развива ядрената енергетика в страната.

В момента Швеция експлоатира шест ядрени реактора в три различни атомни централи, които са въведени в експлоатация през периода 1975-1985 г., посочва АФП.