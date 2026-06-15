Швеция избра Rolls-Royce за изграждането на ядрени реактори в страната

Държавната енергийна компания на Швеция „Ватенфал“ (Vattenfall) избра британската „Ролс-Ройс“ (Rolls-Royce) за изграждането на малки модулни ядрени реактори (SMR) в АЕЦ „Рингхалс“, намираща се в югозападната част на страната, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Шведското правителство избра технологията на малките модулни реактори през миналата година за първото си разширяване на ядрените си мощности от половин век.
„Ватенфал“ предпочете британската компания пред американската „Джи И Вернова“ (GE Vernova) за проекта, който предвижда изграждането на три реактора с общ капацитет около 1500 мегавата - приблизително колкото два стандартни реактора.
От шведската компания посочват, че решението е базирано на оценка на разходите, споделянето на риска и опита на доставчика, включително участието му в подобни програми във Великобритания и Чехия.
„Това е най-добрата оферта, която сме получили по отношение на общия резултат от оценките на разходите - фиксирани и променливи разходи, разпределение на риска, а също така взехме предвид отговорностите, които очакваме доставчикът да поеме в договора“, заяви главният изпълнителен директор на „Ватенфал“ Анна Борг.
Тя допълни, че проектът ще бъде част от по-широка европейска програма за развитие на технологиите за малки модулни ядрени реактори, което ще позволи споделяне на разходи и технически опит между различни страни.
„Ще бъдем част от по-голяма европейска програма, тъй като тези реактори ще бъдат построени и във Великобритания и Чехия. Следователно ще можем да споделяме разходите за разработка, както и извлечените поуки с географски близки партньори“, добави тя.
Първият реактор може да бъде построен до около 2035 г., в зависимост от регулаторните одобрения.
Малките модулни реактори са значително по-малки от традиционните атомни централи и могат да бъдат произведени серийно в заводи, след което да се транспортират до мястото на инсталация.
Управляващата дясна коалиция в Швеция обяви през 2023 г. намерение да развива ядрената енергетика в страната.
В момента Швеция експлоатира шест ядрени реактора в три различни атомни централи, които са въведени в експлоатация през периода 1975-1985 г., посочва АФП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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5 Виж ти
Коментиран от #10
19:49 15.06.2026
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7 Търновец
Коментиран от #15
19:51 15.06.2026
8 100 пъти
Коментиран от #11
19:51 15.06.2026
9 Истината не може
Тя идва от Бога. А лъжата и шикалкавенето идват от Сатаната! Избирайте сами, на коя страна да сте!
19:53 15.06.2026
10 Търновец
До коментар #5 от "Виж ти":Не само - произвежда и най качествените в света самолетни двигатели и след като Тръмп наложи забрана Американските двигатели GE да бъдат продавани за Колумбийските Грипен Е на самолетите бяха изпробвани двигатели Ролс Ройс и те имаха по добри инженерни качества и Колумбия само спечели.
Коментиран от #17
19:55 15.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Пънтерата
Идват от кефа на мо-де-ра-то-ра и от автоматичното изтриване заради въведени думи във филтър!
19:57 15.06.2026
13 Тити
Коментиран от #14
19:58 15.06.2026
14 Пънтерата
До коментар #13 от "Тити":Благойчо що се заяждаш?
19:59 15.06.2026
15 Не им завиждай
До коментар #7 от "Търновец":Англетата имат само експериментален прототип на модулен реактор. Второ - статията е неточна и неграмотна - защото модулните реактори по дефиниция са с мощност до 200 MW.
Така че най-вероятно шведите ще се насадят на пачи яйца.
19:59 15.06.2026
16 Пепи Волгата
Ама защо тия продадоха Волво на Китайците?
Май скоро и те ще са на евро без някой да ги пита, както бе и за НАТО.
20:03 15.06.2026
17 Да бе да!
До коментар #10 от "Търновец":Като че СААБ си нямат свои двигатели за Грипен?
20:06 15.06.2026
18 Демократ
20:06 15.06.2026
19 тъжно
Ролс-Ройс няма никакъв опит в разработването на индустриални ядрени реактори. Целият му практичен опит е в реактори за подводници и малки модули за космическите програми.
Напаните им да разработят малки модулни реактори са все още на ниво опитни разработки. Ако се вяра на пужликацията, то предвижданите реактори няма да са точно в концепцията на "малките" реактори, а ще са дори по-мощни от спрените в Козлодуй 1-4 блокове. Това автоматично слага на масата осигуряване на всички изисквания по отношение на ядрената безопасност, т.е. нещо с което Ролс-Ройс не са се сблъсквали в такава степен при осигуряване на своите проекти. Подводни камъни за този проект, колкото щеш.
Дано да го докарат до прилично ниво и да им се получи приличен проекта (и не само на хартия), но да не пробутват тезата, че това ще е малък реактор.
Англичаните обичат да спестяват от безопасност, но се надявам да не им мине номера и да си проектират по правилата като предвидят и съответните контейнмънти на всеки от блоковете. Само напомням, че именно липсата на такива контейнмънти затвори нашите 1-4 блокове.
20:06 15.06.2026