Тръмп: Кораби, натоварени догоре с петрол, напускат Ормузкия проток

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че редица танкери, натоварени с петрол, започват да излизат от Ормузкия проток, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Кораби започват да се напускат Ормузкия проток, като много от тях са догоре натоварени с петрол. Те минават по южния "коридор", който е напълно безопасен, надежден и неизползван", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

По-рано САЩ и Иран обявиха предварително споразумение след седмици на преговори, целящо да очертае пътя за излизане от конфликта.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че се надява текстът на споразумението за прекратяване на войната с Иран и за отваряне на Ормузкия проток да бъде публикуван още тази седмица, докато преговорите по детайлите на сделката продължават, предаде Ройтерс.

„Очакваме Ормузкият проток да бъде отворен за дълъг период от време и преминаването през него да е без такси“, каза Ванс пред телевизия Си Ен Би Си.

„Това е именно въпросът, който ще трябва да изясним в тези технически преговори. Има много важни подробности, които трябва да бъдат уточнени. Ще седнем на масата за преговори, ще ги обсъдим заедно и ще намерим път напред“, заяви американският вицепрезидент.

САЩ и Иран съобщиха, че са постигнали съгласие по условията за прекратяване на войната и за повторното отваряне на Ормузкия проток. Новината донесе облекчение на финансовите пазари, въпреки че изпълнението на споразумението може да зависи от прекратяване на военните действия в Ливан, а преговорите по иранската ядрена програма са отложени за по-късен етап.

Макар все още да представлява рамково споразумение, сделката се разглежда като един от най-значимите пробиви досега към разрешаване на конфликта, който взе хиляди жертви и разтърси енергийните пазари. Военните действия в Иран започнаха със съвместни американско-израелски удари срещу страната през февруари.

Ванс заяви, че външният министър на Иран Абас Арагчи и председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф ще представляват Ислямската република при подписването на споразумението в Швейцария в петък. По думите му много от детайлите на сделката все още предстои да бъдат разяснени.

Американският вицепрезидент не уточни кой ще представлява САЩ на церемонията по подписването.

България приветства обявеното споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на войната и призовава за бързото му прилагане, което би трябвало да позволи незабавното отваряне на Ормузкия проток. Това заявиха от Министерството на външните работи (МВнР) в Екс.

От МВнР посочват, че това е важна първа стъпка към постигането на всеобхватно и устойчиво споразумение, както и благоприятна възможност за възстановяване на регионалната стабилност и изграждане на устойчива архитектура на сигурността в региона.

България изразява и признателност за дипломатическите усилия на всички участници, включително Пакистан, Катар и останалите посредници.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че се надява текстът на споразумението за прекратяване на войната с Иран и за отваряне на Ормузкия проток да бъде публикуван още тази седмица, докато преговорите по детайлите на сделката продължават, предаде Ройтерс по-рано днес.