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Тръмп: Кораби, натоварени догоре с петрол, напускат Ормузкия проток

Тръмп: Кораби, натоварени догоре с петрол, напускат Ормузкия проток

15 Юни, 2026 17:18 1 096 14

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  • петрол

Вицепрезидентът на САЩ изрази надежда, че текстът на споразумението с Иран за прекратяване на войната ще бъде публикуван още тази седмица

Тръмп: Кораби, натоварени догоре с петрол, напускат Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че редица танкери, натоварени с петрол, започват да излизат от Ормузкия проток, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Кораби започват да се напускат Ормузкия проток, като много от тях са догоре натоварени с петрол. Те минават по южния "коридор", който е напълно безопасен, надежден и неизползван", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

По-рано САЩ и Иран обявиха предварително споразумение след седмици на преговори, целящо да очертае пътя за излизане от конфликта.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че се надява текстът на споразумението за прекратяване на войната с Иран и за отваряне на Ормузкия проток да бъде публикуван още тази седмица, докато преговорите по детайлите на сделката продължават, предаде Ройтерс.

„Очакваме Ормузкият проток да бъде отворен за дълъг период от време и преминаването през него да е без такси“, каза Ванс пред телевизия Си Ен Би Си.

„Това е именно въпросът, който ще трябва да изясним в тези технически преговори. Има много важни подробности, които трябва да бъдат уточнени. Ще седнем на масата за преговори, ще ги обсъдим заедно и ще намерим път напред“, заяви американският вицепрезидент.

САЩ и Иран съобщиха, че са постигнали съгласие по условията за прекратяване на войната и за повторното отваряне на Ормузкия проток. Новината донесе облекчение на финансовите пазари, въпреки че изпълнението на споразумението може да зависи от прекратяване на военните действия в Ливан, а преговорите по иранската ядрена програма са отложени за по-късен етап.

Макар все още да представлява рамково споразумение, сделката се разглежда като един от най-значимите пробиви досега към разрешаване на конфликта, който взе хиляди жертви и разтърси енергийните пазари. Военните действия в Иран започнаха със съвместни американско-израелски удари срещу страната през февруари.

Ванс заяви, че външният министър на Иран Абас Арагчи и председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф ще представляват Ислямската република при подписването на споразумението в Швейцария в петък. По думите му много от детайлите на сделката все още предстои да бъдат разяснени.

Американският вицепрезидент не уточни кой ще представлява САЩ на церемонията по подписването.

България приветства обявеното споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на войната и призовава за бързото му прилагане, което би трябвало да позволи незабавното отваряне на Ормузкия проток. Това заявиха от Министерството на външните работи (МВнР) в Екс.

От МВнР посочват, че това е важна първа стъпка към постигането на всеобхватно и устойчиво споразумение, както и благоприятна възможност за възстановяване на регионалната стабилност и изграждане на устойчива архитектура на сигурността в региона.

България изразява и признателност за дипломатическите усилия на всички участници, включително Пакистан, Катар и останалите посредници.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че се надява текстът на споразумението за прекратяване на войната с Иран и за отваряне на Ормузкия проток да бъде публикуван още тази седмица, докато преговорите по детайлите на сделката продължават, предаде Ройтерс по-рано днес.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 5 Отговор
    Какви репарации ще плаща България?

    Коментиран от #4, #8

    17:19 15.06.2026

  • 2 Буден

    13 1 Отговор
    А озаптен ли е вече Небиваху ?

    Коментиран от #12

    17:20 15.06.2026

  • 3 Мишел

    12 2 Отговор
    Празноглав самохвалко.
    Щом е за Тръмп, товарят ги с петрол до върха на мачтите.

    17:22 15.06.2026

  • 4 оня с коня

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    колкото кажат, толкова, ние нямаме думата

    17:23 15.06.2026

  • 5 Бай Рюте

    4 2 Отговор
    А по колко плащат на татко?

    17:25 15.06.2026

  • 6 авантгард

    8 3 Отговор
    Е, който си плати таксата и не е от вражеска на Иран страна ще мине.

    17:41 15.06.2026

  • 7 Това не е вярно

    7 2 Отговор
    Протокът не е отворен.
    Тръмп пак е изпаднал в амок!

    17:41 15.06.2026

  • 8 Лъжливото овчарче

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Три дена са много време, да не се обърка нещо?

    17:52 15.06.2026

  • 9 Д-р Ментал

    4 0 Отговор
    Целят се борсови спекулации и бързи печалби с тези гръмки изявления

    17:53 15.06.2026

  • 10 В Киев за три дни

    2 4 Отговор
    Тръмп предаде Путин!!! Цената на петрола падна рязко, руския колапс е неизбежен!

    Коментиран от #13

    17:59 15.06.2026

  • 11 сащисан кравар

    2 1 Отговор
    Бай Дончо яко баламосва всички! Нищо не е тръгнало още и никак не ясно дали, как и кога, ще тръгне, защото шефа му cмаxнатияя Биби не е казал последната си дума?
    Впрочем всичко от това "60 дневно споразумение" е изпълнено с неясноти!

    18:00 15.06.2026

  • 12 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Буден":

    Това е въпроса..... Луд трудно се озаптява, особено ,ако е умен и отдавна е в политиката.... Така ,че радостта да не се оказа и прибързана, защото видяхме перси те не са мекошави и жаловици като либералният Путин, а и ги бива в преговорите....

    18:01 15.06.2026

  • 13 Бензина

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "В Киев за три дни":

    Колко падна?
    Че довечера ще зареждам
    Дали стана 20 цента?

    Коментиран от #14

    18:03 15.06.2026

  • 14 В Киев за три дни

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Бензина":

    Кво ще зареждаш като нямате ни бензин нито дизел. Впрегай магарето!

    18:08 15.06.2026

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