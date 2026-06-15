САЩ и Иран: Какво се договориха и какво следва сега

Не всичко от съдържанието на споразумението между САЩ и Иран е известно, тъй като самият текст все още не е публикуван. Споразумението обаче не е окончателно мирно споразумение, пояснява кореспондентката на АРД Ане Шнайдер. Става дума за междинно споразумение - т.нар. меморандум за разбирателство.

Какво включва споразумението между САЩ и Иран?

Според агенция "Ройтерс" споразумението включва 14 точки, най-важната от които предвижда незабавно и окончателно прекратяване на военните операции на всички фронтове, тоест и на боевете в Ливан. Споразумението включва и принципното обещание на Иран да се откаже от притежаването на ядрени оръжия в бъдеще.

Друг ключов момент е отварянето на Ормузкия проток. Иран трябва да прекрати блокадата, а в замяна САЩ се вдигнат блокадата на иранските пристанища, което президентът Доналд Тръмп вече е разпоредил да бъде направено, съобщи самият той.

Германската обществена медия АРД е научила, че споразумението съдържа и редица икономически отстъпки за Иран: страната трябва да получи правото отново да продава и изнася петрол, а санкциите срещу Иран трябва да бъдат частично отменени.

Съществуват противоречиви информации относно освобождаването на замразените ирански активи. Иран държи да може да разполага с тези пари и настоява САЩ и съюзниците им да представят планове за възстановяването на Иран на стойност от поне 300 милиарда долара, предадоха на свой ред иранските информационни агенции „Мехр“ и „Тасним“. „Уолстрийт Джърнъл“ потвърди информацията, че някои санкции срещу Иран може да бъдат отменени, но плащания в брой засега не се предвиждат, уточни изданието, позовавайки се на американския президент Доналд Тръмп.

Какво следва сега?

Споразумението се очаква да бъде подписано в петък в Швейцария. След това трябва да започнат преговорите за сключване на окончателното мирно споразумение. За това са предвидени 60 дни.

Акцентът ще бъде поставен върху ядрената програма на Иран, управлението на арсенала от ракети и дронове на страната, както и подкрепата на Иран за военните му съюзници. Ако бъде договорено окончателно споразумение, то трябва да бъде одобрено с резолюция на Съвета за сигурност на ООН, съобщи "Ройтерс".

Колко стабилно е споразумението?

Не е ясно обаче дали постигнатото междинно споразумение ще се окаже трайно и дали ще започнат преговорите за окончателно мирно споразумение. Още отсега Тръмп заплашва Иран с последващи военни атаки, ако не се стигне до окончателно споразумение, цитира на свой ред думите му вестник „Ню Йорк Таймс“. Иран също си запазва правото да предприеме по-нататъшни мерки, ако противната страна не спазва договореното примирие.

Израел също представлява рисков фактор. Постигнатото споразумение предвижда прекратяване на всички военни действия – също и в Ливан, където Израел воюва срещу подкрепяната от Иран милиция Хизбула. Включително тази неделя имаше взаимни атаки: Хизбула обстрелва северната част на Израел, който отговори с бомбардировки край Бейрут. Тръмп призова и двете страни към сдържаност, но остава да се види дали атаките в Ливан действително ще бъдат прекратени.

Ако има по-нататъшни преговори, изходът от тях и постигането на ново споразумение също са несигурни. САЩ изискват от Иран да се откаже от ядрената си програма. Иран вече се е ангажирал принципно да не разработва ядрени оръжия, припомня АРД. Но все още има открити въпроси, например дали Иран ще може да продължи да обогатява уран в бъдеще. Освен това няма постигнато единство и по въпроса за контрола върху иранската ядрена програма и за евентуалното разоръжаване. Досега Иран свързваше обогатяването на уран със своя суверенитет и твърдеше, че извършва това с научни цели.

Какви са последиците от споразумението за икономиката?

Споразумението между САЩ и Иран дава надежда за възстановяване на световния пазар. Блокадата на Ормуз – един от най-важните транспортни маршрути в света за търговията с петрол – доведе до масивен скок на цените на горивата. С отпадането на блокадата доставките на суров петрол, втечнен газ и торове от Персийския залив трябва да се възобновят, цените вероятно ще паднат в средносрочен план, което от своя страна би трябвало да подкрепи икономиката.

„Първоначално цените на световния пазар на суров петрол и природен газ ще спаднат, което ще доведе до незабавно понижение на инфлацията и възстановяване на покупателната способност на потребителите“, прогнозира икономистът Тимо Волмерсхойзер, ръководител на отдела за икономически изследвания в мюнхенския институт Ifo. Според него ще спаднат и лихвите на капиталовите пазари и по кредитите, тъй като няма да има по-нататъшни увеличения на основните лихвени проценти.

Борсите в Азия вече реагираха положително на споразумението между САЩ и Иран, а цената на петрола отбеляза значителен спад: тази на сорта Брент от Северно море спадна до 83,75 долара за барел - най-ниското ниво от началото на март. А американският лек петрол WTI спадна до 80,87 долара.

Какво можем да очакваме за Ормузкия проток

Остава да се види кога ще настъпи икономическо възстановяване вследствие на отварянето на Ормуз. Предпоставка за това е конфликтът между САЩ и Иран да не ескалира отново и първоначалните споразумения да бъдат спазвани. Но докато протокът бъде напълно отворен за корабоплаване, може да мине известно време, защото първо трябва да бъде разминиран.

Според американския президент отварянето трябва да стане факт още в петък – след подписването на споразумението в Швейцария. Но дори и след отварянето на пролива ще мине време, докато международните вериги за доставки бъдат възстановени. Съмнително е също колко доверие ще имат собствениците на кораби в договореното примирие и в безопасността на транспорта през Ормузкия проток, отбелязва АРД.

Очаква ли се скоро цените на горивата да спаднат отново?

От Германския автомобилен клуб ADAC не очакват цените да се върнат незабавно до нивото отпреди началото на войната, предаде агенция ДПА. Причината е и в това, че производствените мощности и инфраструктурата в Иран са сериозно увредени във войната.

Германското правителство се опита да противодейства на растящите цени на горивата, като ограничи бензиностанциите да повишават цените си само веднъж на ден. Освен това от 1 май се прилага отстъпка от малко под 17 цента на литър. Тази отстъпка обаче изтича в началото на следващия месец, припомня АРД.

Автори: Ане Шнайдер ARD | Катарина Вилингер ARD