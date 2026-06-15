Военната блокада на иранските пристанища остава в сила, обявиха САЩ

Американската блокада на иранските пристанища остава в сила в очакване на сключването на споразумение за спиране на огъня с Иран, планирано за 19 юни, съобщиха въоръжените сили на САЩ, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.
"Военната блокада на иранските пристанища остава в сила, ограничавайки целия входящ и изходящ трафик от тези пристанища", се казва в съобщението.
"Не се опитвайте да преминавате, докато не бъде дадено изрично указание", предупреждават от армията.
България приветства обявеното споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на войната и призовава за бързото му прилагане, което би трябвало да позволи незабавното отваряне на Ормузкия проток. Това заявиха от Министерството на външните работи (МВнР) в Екс.
От МВнР посочват, че това е важна първа стъпка към постигането на всеобхватно и устойчиво споразумение, както и благоприятна възможност за възстановяване на регионалната стабилност и изграждане на устойчива архитектура на сигурността в региона.
България изразява и признателност за дипломатическите усилия на всички участници, включително Пакистан, Катар и останалите посредници.
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че се надява текстът на споразумението за прекратяване на войната с Иран и за отваряне на Ормузкия проток да бъде публикуван още тази седмица, докато преговорите по детайлите на сделката продължават, предаде Ройтерс, пише БТА.
„Очакваме Ормузкият проток да бъде отворен за дълъг период от време и преминаването през него да е без такси“, каза Ванс пред телевизия Си Ен Би Си.
„Това е именно въпросът, който ще трябва да изясним в тези технически преговори. Има много важни подробности, които трябва да бъдат уточнени. Ще седнем на масата за преговори, ще ги обсъдим заедно и ще намерим път напред“, заяви американският вицепрезидент.
САЩ и Иран съобщиха, че са постигнали съгласие по условията за прекратяване на войната и за повторното отваряне на Ормузкия проток. Новината донесе облекчение на финансовите пазари, въпреки че изпълнението на споразумението може да зависи от прекратяване на военните действия в Ливан, а преговорите по иранската ядрена програма са отложени за по-късен етап.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #17
19:17 15.06.2026
2 Делю Хайдутин
19:17 15.06.2026
3 ДОНИ ИЗКАРА ОЩЕ 500 МИЛИОНА
Коментиран от #8
19:23 15.06.2026
4 Курти
Коментиран от #7, #10
19:23 15.06.2026
5 Баламата
19:24 15.06.2026
6 баба Меца
19:26 15.06.2026
7 Пънтерата
До коментар #4 от "Курти":От това не се преяжда! Бозай спокойно!
19:28 15.06.2026
8 Баламата
До коментар #3 от "ДОНИ ИЗКАРА ОЩЕ 500 МИЛИОНА":Американеца знае.Продава на 110,а купува на 80.Урсулчето пак е със свалени гащи на дърти години
19:29 15.06.2026
9 Брадат
19:29 15.06.2026
10 чикчирик
До коментар #4 от "Курти":му идеш Маурти
19:33 15.06.2026
11 кой победи
19:35 15.06.2026
12 Споразумение,
Нека Иран да затвори пак протока да видят в америка къде зимуват раците.
Ще сбъркат 4-ти юли.
Шарлатанин!
19:37 15.06.2026
13 БИБИ НЕ РАЗРЕШАВА
19:38 15.06.2026
14 9999
Коментиран от #15
19:39 15.06.2026
15 Баце,
До коментар #14 от "9999":Когато удариш десетина яки тояги на зло и глупаво куче което редовно те лае и се опитва да те препикава, но не искаш да го утрепеш защото има вероятност да те ухапе лошо преди да пукне, му оставяш път за бягство.
Същото нещо прави Иран с пiHд0сcTaH и иcpahell. Въпросът е дали инфантилния идиот тръмп ще се изсули навреме или е прекалено глупав дори и за това.
19:53 15.06.2026
16 сащисан кравар
19:55 15.06.2026
17 Един честен български политик
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Американците много искат, но нямат желание...
20:00 15.06.2026
18 Мишел
20:00 15.06.2026