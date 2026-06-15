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Военната блокада на иранските пристанища остава в сила, обявиха САЩ

Военната блокада на иранските пристанища остава в сила, обявиха САЩ

15 Юни, 2026 19:16 1 200 18

  • иран-
  • сащ-
  • ормузки проток-
  • доналд тръмп

България приветства споразумението между САЩ и Иран за прекратяване на войната и призовава за бързото му прилагане

Военната блокада на иранските пристанища остава в сила, обявиха САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американската блокада на иранските пристанища остава в сила в очакване на сключването на споразумение за спиране на огъня с Иран, планирано за 19 юни, съобщиха въоръжените сили на САЩ, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

"Военната блокада на иранските пристанища остава в сила, ограничавайки целия входящ и изходящ трафик от тези пристанища", се казва в съобщението.

"Не се опитвайте да преминавате, докато не бъде дадено изрично указание", предупреждават от армията.

България приветства обявеното споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на войната и призовава за бързото му прилагане, което би трябвало да позволи незабавното отваряне на Ормузкия проток. Това заявиха от Министерството на външните работи (МВнР) в Екс.

От МВнР посочват, че това е важна първа стъпка към постигането на всеобхватно и устойчиво споразумение, както и благоприятна възможност за възстановяване на регионалната стабилност и изграждане на устойчива архитектура на сигурността в региона.

България изразява и признателност за дипломатическите усилия на всички участници, включително Пакистан, Катар и останалите посредници.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че се надява текстът на споразумението за прекратяване на войната с Иран и за отваряне на Ормузкия проток да бъде публикуван още тази седмица, докато преговорите по детайлите на сделката продължават, предаде Ройтерс, пише БТА.

„Очакваме Ормузкият проток да бъде отворен за дълъг период от време и преминаването през него да е без такси“, каза Ванс пред телевизия Си Ен Би Си.

„Това е именно въпросът, който ще трябва да изясним в тези технически преговори. Има много важни подробности, които трябва да бъдат уточнени. Ще седнем на масата за преговори, ще ги обсъдим заедно и ще намерим път напред“, заяви американският вицепрезидент.

САЩ и Иран съобщиха, че са постигнали съгласие по условията за прекратяване на войната и за повторното отваряне на Ормузкия проток. Новината донесе облекчение на финансовите пазари, въпреки че изпълнението на споразумението може да зависи от прекратяване на военните действия в Ливан, а преговорите по иранската ядрена програма са отложени за по-късен етап.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 6 Отговор
    Тази война на два фронта разори България.В пощите вече продават военни облигации.

    Коментиран от #17

    19:17 15.06.2026

  • 2 Делю Хайдутин

    14 1 Отговор
    Това е 38 то поред примирие и няма да е последно

    19:17 15.06.2026

  • 3 ДОНИ ИЗКАРА ОЩЕ 500 МИЛИОНА

    11 4 Отговор
    От борсите. А центаците скъсани лапат мухите.

    Коментиран от #8

    19:23 15.06.2026

  • 4 Курти

    7 9 Отговор
    Копейки огащтвайте се

    Коментиран от #7, #10

    19:23 15.06.2026

  • 5 Баламата

    8 1 Отговор
    Изходна позиция

    19:24 15.06.2026

  • 6 баба Меца

    10 3 Отговор
    Че смее ли "България да не приветства споразумението"

    19:26 15.06.2026

  • 7 Пънтерата

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Курти":

    От това не се преяжда! Бозай спокойно!

    19:28 15.06.2026

  • 8 Баламата

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "ДОНИ ИЗКАРА ОЩЕ 500 МИЛИОНА":

    Американеца знае.Продава на 110,а купува на 80.Урсулчето пак е със свалени гащи на дърти години

    19:29 15.06.2026

  • 9 Брадат

    10 1 Отговор
    До колко ли може да се вярва на Американеца?

    19:29 15.06.2026

  • 10 чикчирик

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Курти":

    му идеш Маурти

    19:33 15.06.2026

  • 11 кой победи

    9 1 Отговор
    За ядреното иранско оръжие започнаха бомбардировките и прерастнаха във война, а сега се споразумяват за прекратяване на войната, а за ядреното оръжие ще преговарят следващите два месеца (през няколко месеца).

    19:35 15.06.2026

  • 12 Споразумение,

    9 3 Отговор
    ама друг път.
    Нека Иран да затвори пак протока да видят в америка къде зимуват раците.
    Ще сбъркат 4-ти юли.
    Шарлатанин!

    19:37 15.06.2026

  • 13 БИБИ НЕ РАЗРЕШАВА

    7 1 Отговор
    Да има мир.

    19:38 15.06.2026

  • 14 9999

    10 2 Отговор
    Иран да беше запукал флота им сега щяха да са на 2500км.

    Коментиран от #15

    19:39 15.06.2026

  • 15 Баце,

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "9999":

    Когато удариш десетина яки тояги на зло и глупаво куче което редовно те лае и се опитва да те препикава, но не искаш да го утрепеш защото има вероятност да те ухапе лошо преди да пукне, му оставяш път за бягство.
    Същото нещо прави Иран с пiHд0сcTaH и иcpahell. Въпросът е дали инфантилния идиот тръмп ще се изсули навреме или е прекалено глупав дори и за това.

    19:53 15.06.2026

  • 16 сащисан кравар

    6 2 Отговор
    Само гледайте, как на 19ти смаxнатия Биби, ще взриви на Бай Дончо кривите сметки😉

    19:55 15.06.2026

  • 17 Един честен български политик

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Американците много искат, но нямат желание...

    20:00 15.06.2026

  • 18 Мишел

    3 1 Отговор
    САЩ не постигнаха в Иран нито една от обявените цели и загубиха и тази война

    20:00 15.06.2026