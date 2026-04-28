Говори Москва: В ход е интензивна работа!

В ход е интензивна работа за предотвратяване на атаки от страна на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) по руска територия, заяви днес говорителят на руския президент Дмитрий Песков на брифинг, предава ТАСС, цитирана от Фокус.
''В ход е интензивна работа в тази посока'', заяви Песков, отговаряйки на въпрос дали се предприемат някакви мерки за предотвратяване или минимизиране на атаки от страна на Киев по руска територия.
Той добави още, че всяка информация за местата на ударите от Украйна е класифицирана. Кремъл няма да обсъжда това публично.
Песков по-рано отбеляза, че атаките срещу цивилни цели в Русия демонстрират терористичния характер на режима в Киев. Той подчерта, че изпълнението на целите на специалната военна операция (СВО) трябва да гарантира защитата на Русия от терористични актове от страна на Киев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГОЛЕМ СМЕХ
19:16 28.04.2026
2 матю хари
19:17 28.04.2026
3 !!!?
19:18 28.04.2026
4 Миро
19:21 28.04.2026
5 РФ е въздух под налягане !
19:21 28.04.2026
6 Европеец
19:22 28.04.2026
7 Сатана Z
19:22 28.04.2026
8 Клоуна пусин 🤡💩
19:23 28.04.2026
9 Димитър Георгиев
19:23 28.04.2026
10 Жалки безпомощни BATHИЦИ !
- Първата чеченска война (1994 - 1996)
Резултат: загубена. Република Ичкерия става независима.
- Втора чеченска война (1999 – 2003)
Резултат: загубена. На власт идва кланът на Кадирови, който: направи Чечня де факто независима, а РФ – данъкоплатец, всяка година Путин плащат милиарди дамък спокойствие на Кадиров; Чечня става важна част от федералната власт и един от центровете за вземане на решения.
- Карабах (1992-2023)
Резултат: загубена. Проруският карабахски клан претърпява едновременно 2 поражения: губи Армения, където управлява от 1994 г., и губи самият Карабах.
- Сирия (2015-2024)
Резултат: загубена. Режимът на Асад е унищожен, а ал-Шараа, когото Москва обявява няколко пъти за убит, насред Кремъл изисква предаването на Асад и поставя условия за базите в Сирия.
- Венецуела: загубена. Режима на Мадуро е унищожен с 3 часова СВО изпълнена от САЩ. Милиарди инвестиции са безвъзвратно загубени.
При нито един от тези конфликти РФ не воюва с противник, който е систематично и редовно подпомаган от западни съюзници.
Путин ще се запомни като един от най-жалките ръководители на Москва. При него мита за "вторая" бе напълно разбит, а смелите украинци, водени от безстрашния лидер на Свободния свят, Президент Зеленски, доказаха на цял свят, че силата на "вторая" е в свирката.
Коментиран от #13, #16
19:24 28.04.2026
11 Мухахаха
19:25 28.04.2026
12 Какво става
За три дни щяхме да ги превземаме!
19:25 28.04.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Преподобна Стойна
"Зли времена вещае Небето за Русия, люде. Няма да мине и век – помнете ми думата – и тя, дето днес е ръгнала да пpeгази света и като порой мътен да го залее, ке биде пpeгазена, ке биде битa, ке се свие в коритото си и дълго време само ке шушне... Ке шушне и ке въздиша. Внуците ви ке го доживеят", предрича считаната за българска светица.
"България и Русия са като душа и тяло. Големо е тялото, а душата е малка, но без нея плътта е само лeш, cмpaд и тъмнина за ума. България е душата. Щото от тук са тръгнали към Русия и вяра, и книга, и патриарх. Все Богови работи сме ѝ пратили. Ама тялото е неразумно. Неyко е то, завалията. Сляпа сила: днес я гледаш – сака да те прегърне, утре я гледаш – сака да те яде. Тъй става, щом тялото не почита душата си, а някогаш дори не я признава за жива"
19:26 28.04.2026
15 Ха-ха
19:28 28.04.2026
16 Тцк ......тцк
До коментар #10 от "Жалки безпомощни BATHИЦИ !":Чакаме те на фронта
19:28 28.04.2026
17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:28 28.04.2026
18 Само факти
В продължение на векове негативният подбор бушува в Русия.
След болшевишкия преврат през октомври 1917 г. Русия се обърна към официалната политика на „червен терор“ под ръководството на Ленин - милиони хора бяха безмилостно убити.
През 1920 г. Бялата армия бяга от Русия: 300 000 млади, здрави мъже в репродуктивна възраст са изчезнали, най-образовани, мъже с почтеност, нежелаещи да правят компромиси с болшевишкия режим.
През 1922 г. болшевиките извършват експулсиране на университетски професори. За пореден път най-добрите от най-добрите напускат семействата си. Интелектуалният потенциал на Русия е унищожен.
При Сталин вълни от терор срещу гражданите и изкуствено предизвикан глад опустошиха както градовете, така и селата.
Милиони селяни бяха убити или изпратени в ГУЛАГ-овете — най-трудолюбивата част от тези, които изхранваха страната и обработваха земята.
Качествата, които улесняваха оцеляването, бяха способността за лицемерие, малодушието, моралната гъвкавост, липсата на самочувствие. Посредствеността беше предимство.
През 21-ви век Путин и бандата му отново завъртяха колелото на негативния подбор.
Най-добрите хора отново напускат Русия на Путин, защото просто не могат да живеят там.
19:28 28.04.2026