Говори Москва: В ход е интензивна работа!
  Тема: Украйна

28 Април, 2026 19:15 661 18

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

В ход е интензивна работа за предотвратяване на атаки от страна на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) по руска територия, заяви днес говорителят на руския президент Дмитрий Песков на брифинг, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

''В ход е интензивна работа в тази посока'', заяви Песков, отговаряйки на въпрос дали се предприемат някакви мерки за предотвратяване или минимизиране на атаки от страна на Киев по руска територия.

Той добави още, че всяка информация за местата на ударите от Украйна е класифицирана. Кремъл няма да обсъжда това публично.

Песков по-рано отбеляза, че атаките срещу цивилни цели в Русия демонстрират терористичния характер на режима в Киев. Той подчерта, че изпълнението на целите на специалната военна операция (СВО) трябва да гарантира защитата на Русия от терористични актове от страна на Киев.


  • 1 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 5 Отговор
    Явно ВСУ са учат от руснаците.

    19:16 28.04.2026

  • 2 матю хари

    9 7 Отговор
    В ход е интензивна работа - боядисваме едни червени линии в кафяво и чертаем други червени линии.

    19:17 28.04.2026

  • 3 !!!?

    8 5 Отговор
    Ти да видиш ...Путлер се е разшетал да спре украинците, че току виж изпуснал "победата" !!!???

    19:18 28.04.2026

  • 4 Миро

    7 6 Отговор
    И тази наглост дочакахме, Москва да обвинява Киев за тероризъм! Та по големи терористи от режима в Кремъл има ли на света?

    19:21 28.04.2026

  • 5 РФ е въздух под налягане !

    6 4 Отговор
    По големи смешници от московските монголо-татари няма !!!

    19:21 28.04.2026

  • 6 Европеец

    3 5 Отговор
    2018 година Путин представи съвременните оръжия пред елита, сорусята каза че са били анимация, а се оказа, че са си били страхотни оръжия, да тогава Путин каза че войните ще се водят извън територията на Русия, а виждаме че всеки ден украинската хунта бие по цивилни обекти в Русия...... Да идва петък, събота, неделя и ми се струва че пак ще има ревове в Украйна...... А Путин няма да го коментирам, ще кажа само че от три години ми се струва че е стана либераст и така не се научи да воюва...... А примери много лудото нетеняха сравни ивицата Газа със земята, иранците начертаха червени линии, а смело удариха по американските бази в района и по Изрел..... На руснаците да се оправят с либералния Путин, език че в началото преди двайсетина години прояви воля и стоитизъм, А сега от годините или пък заради внуците издиша отвсякъде......

    19:22 28.04.2026

  • 7 Сатана Z

    4 5 Отговор
    Украинска държава не е обявила война на Русия ,което я превръща в терористична организация след удари по цивилни обекти.Руснаците с право се питат за какъв КР имат ядрен арсенал ,след като не се използва по предназначение?

    19:22 28.04.2026

  • 8 Клоуна пусин 🤡💩

    4 3 Отговор
    Ей сега жужи ще си обуе токчетата ще си фръцне в бункера и ще подпише един указ ... и готово, работата е опечена . 🤣🤣🤣🤣

    19:23 28.04.2026

  • 9 Димитър Георгиев

    3 4 Отговор
    От Москва щом казват,че се работи интензивно,значи нищо не се прави! Само кражби,убийства и корупция! Нищо друго не вълнува кремълската шайка терористи!

    19:23 28.04.2026

  • 10 Жалки безпомощни BATHИЦИ !

    4 1 Отговор
    Кратка справка за успеха на войните, които РФ води от създаването си през 25 декември 1991 г. до сега.
    - Първата чеченска война (1994 - 1996)
    Резултат: загубена. Република Ичкерия става независима.
    - Втора чеченска война (1999 – 2003)
    Резултат: загубена. На власт идва кланът на Кадирови, който: направи Чечня де факто независима, а РФ – данъкоплатец, всяка година Путин плащат милиарди дамък спокойствие на Кадиров; Чечня става важна част от федералната власт и един от центровете за вземане на решения.
    - Карабах (1992-2023)
    Резултат: загубена. Проруският карабахски клан претърпява едновременно 2 поражения: губи Армения, където управлява от 1994 г., и губи самият Карабах.
    - Сирия (2015-2024)
    Резултат: загубена. Режимът на Асад е унищожен, а ал-Шараа, когото Москва обявява няколко пъти за убит, насред Кремъл изисква предаването на Асад и поставя условия за базите в Сирия.
    - Венецуела: загубена. Режима на Мадуро е унищожен с 3 часова СВО изпълнена от САЩ. Милиарди инвестиции са безвъзвратно загубени.
    При нито един от тези конфликти РФ не воюва с противник, който е систематично и редовно подпомаган от западни съюзници.
    Путин ще се запомни като един от най-жалките ръководители на Москва. При него мита за "вторая" бе напълно разбит, а смелите украинци, водени от безстрашния лидер на Свободния свят, Президент Зеленски, доказаха на цял свят, че силата на "вторая" е в свирката.

    Коментиран от #13, #16

    19:24 28.04.2026

  • 11 Мухахаха

    1 0 Отговор
    Бандерите ги очаква задгробен живот

    19:25 28.04.2026

  • 12 Какво става

    1 1 Отговор
    Какво става бе другари?
    За три дни щяхме да ги превземаме!

    19:25 28.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Преподобна Стойна

    0 0 Отговор
    "Русия ще тръгне да гази света, но накрая ще бъде пpeгазeнa." Това е едно от последните предсказания, които прави голямата българска пророчица Преподобна Стойна през 30-те години на миналия век, малко преди смъртта си.
    "Зли времена вещае Небето за Русия, люде. Няма да мине и век – помнете ми думата – и тя, дето днес е ръгнала да пpeгази света и като порой мътен да го залее, ке биде пpeгазена, ке биде битa, ке се свие в коритото си и дълго време само ке шушне... Ке шушне и ке въздиша. Внуците ви ке го доживеят", предрича считаната за българска светица.
    "България и Русия са като душа и тяло. Големо е тялото, а душата е малка, но без нея плътта е само лeш, cмpaд и тъмнина за ума. България е душата. Щото от тук са тръгнали към Русия и вяра, и книга, и патриарх. Все Богови работи сме ѝ пратили. Ама тялото е неразумно. Неyко е то, завалията. Сляпа сила: днес я гледаш – сака да те прегърне, утре я гледаш – сака да те яде. Тъй става, щом тялото не почита душата си, а някогаш дори не я признава за жива"

    19:26 28.04.2026

  • 15 Ха-ха

    0 0 Отговор
    В ход е зануляването на Русийката.!

    19:28 28.04.2026

  • 16 Тцк ......тцк

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Жалки безпомощни BATHИЦИ !":

    Чакаме те на фронта

    19:28 28.04.2026

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    малиии ..гаварит Масквата...

    19:28 28.04.2026

  • 18 Само факти

    0 0 Отговор
    В продължение на векове Русия е подчинявала съседите си и е завладявала земите им, причинявайки смърт, мъка и страдания на местното население.
    В продължение на векове негативният подбор бушува в Русия.
    След болшевишкия преврат през октомври 1917 г. Русия се обърна към официалната политика на „червен терор“ под ръководството на Ленин - милиони хора бяха безмилостно убити.
    През 1920 г. Бялата армия бяга от Русия: 300 000 млади, здрави мъже в репродуктивна възраст са изчезнали, най-образовани, мъже с почтеност, нежелаещи да правят компромиси с болшевишкия режим.
    През 1922 г. болшевиките извършват експулсиране на университетски професори. За пореден път най-добрите от най-добрите напускат семействата си. Интелектуалният потенциал на Русия е унищожен.
    При Сталин вълни от терор срещу гражданите и изкуствено предизвикан глад опустошиха както градовете, така и селата.
    Милиони селяни бяха убити или изпратени в ГУЛАГ-овете — най-трудолюбивата част от тези, които изхранваха страната и обработваха земята.
    Качествата, които улесняваха оцеляването, бяха способността за лицемерие, малодушието, моралната гъвкавост, липсата на самочувствие. Посредствеността беше предимство.

    През 21-ви век Путин и бандата му отново завъртяха колелото на негативния подбор.
    Най-добрите хора отново напускат Русия на Путин, защото просто не могат да живеят там.

    19:28 28.04.2026

