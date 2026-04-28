В ход е интензивна работа за предотвратяване на атаки от страна на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) по руска територия, заяви днес говорителят на руския президент Дмитрий Песков на брифинг, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

''В ход е интензивна работа в тази посока'', заяви Песков, отговаряйки на въпрос дали се предприемат някакви мерки за предотвратяване или минимизиране на атаки от страна на Киев по руска територия.

Още новини от Украйна

Той добави още, че всяка информация за местата на ударите от Украйна е класифицирана. Кремъл няма да обсъжда това публично.

Песков по-рано отбеляза, че атаките срещу цивилни цели в Русия демонстрират терористичния характер на режима в Киев. Той подчерта, че изпълнението на целите на специалната военна операция (СВО) трябва да гарантира защитата на Русия от терористични актове от страна на Киев.