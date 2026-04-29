„Продължаваме промяната” и „Демократична България” решават на лидерска среща общото си бъдеще

„Продължаваме промяната” са поканили „Демократична България” на лидерска среща в сряда, за да решават общото си бъдеще, съобщи NOVA от свои източници.

„Демократична България” са приели.

Срещата ще се състои след заседанието на парламентарната група в късния следобед. Така ще решат една група ли ще останат, или ще се разделят в две.