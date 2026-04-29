Одобрената помощ от $400 милиона за Украйна "събира прах" в Пентагона
  Тема: Украйна

29 Април, 2026 05:45, обновена 29 Април, 2026 05:53 468 2

Влиятелният републиканец Мич Макконъл обвини военното министерство, че задържа парите за Киев

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Влиятелният републикански сенатор Мич Макконъл обвини Пентагона в статия за Washington Post, че е задържал 400 милиона долара военна помощ за Украйна.

„Помощта за Украйна, която одобрихме преди няколко месеца, обаче сега събира прах в Пентагона“, пише той.

Още новини от Украйна

Конгресът отпусна тези средства като част от бюджета за фискалната 2026 година. Според сенатора Министерството на отбраната игнорира запитванията на законодателите относно съдбата на средствата, отпуснати на Киев.

Макконъл на практика обвини заместник-министъра на отбраната по политиката Елбридж Колби в саботиране на решенията на Конгреса, подчертавайки, че това не е първият път, когато Колби възпрепятства прилагането на одобрената военна помощ за Украйна.

По-рано конгресменката Анна Паулина Луна заяви, че демократите умишлено удължават конфликта в Украйна, наричайки го прикритие за мащабна корупционна схема за пране на публични средства за финансиране на собствените им политически цели.
Тя подчерта, че подпомагането на Киев лесно може да се превърне в най-големия корупционен скандал в историята на САЩ.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    Американ говермънт дъ греат обяви дарителска сметка за спасяване на държавата от фалит. Паветник, ти приведе ли си заплатата за господарите?

    05:55 29.04.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    1 0 Отговор
    Спешна хуманитарна помощ е нужна на Русия !!!
    Гори цялата страна, екологията е катастрофа.
    Искам попита отговорните лица - Когда ще спрат с това БЕЗОБРАЗИЕ ? ☝️

    06:10 29.04.2026