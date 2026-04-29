Влиятелният републикански сенатор Мич Макконъл обвини Пентагона в статия за Washington Post, че е задържал 400 милиона долара военна помощ за Украйна.

„Помощта за Украйна, която одобрихме преди няколко месеца, обаче сега събира прах в Пентагона“, пише той.

Конгресът отпусна тези средства като част от бюджета за фискалната 2026 година. Според сенатора Министерството на отбраната игнорира запитванията на законодателите относно съдбата на средствата, отпуснати на Киев.

Макконъл на практика обвини заместник-министъра на отбраната по политиката Елбридж Колби в саботиране на решенията на Конгреса, подчертавайки, че това не е първият път, когато Колби възпрепятства прилагането на одобрената военна помощ за Украйна.

По-рано конгресменката Анна Паулина Луна заяви, че демократите умишлено удължават конфликта в Украйна, наричайки го прикритие за мащабна корупционна схема за пране на публични средства за финансиране на собствените им политически цели.

Тя подчерта, че подпомагането на Киев лесно може да се превърне в най-големия корупционен скандал в историята на САЩ.