Посланикът на Иран в Кайро: Няма да се предадем или да преговаряме под натиск, настояваме за репарации от САЩ и Израел

Иран ще бъде принуден да компенсира загубите си чрез такси, събирани от кораби, преминаващи през Ормузкия проток, ако не получи репарации от САЩ и Израел, заяви пред ТАСС иранският посланик в Кайро Моджтаба Фердоуси Пур.

„Искаме репарации от САЩ и Израел и ако не ги получим, ще трябва да компенсираме загубите от войната чрез такси, събирани от кораби, преминаващи през Ормузкия проток“, отбеляза иранският дипломат.

Иран не планира да обсъжда ракетната си програма или „Оста на съпротивата“ – регионалните въоръжени групировки, подкрепяни от Техеран – по време на разговорите си със САЩ, каза Пур.

„Няма да преговаряме относно ракетната програма и „Оста на съпротивата“, заяви той. САЩ „трябва също да уважават всички законни права на Ислямската република в рамките на нейното ядрено досие“, продължи той.

„Няма да позволим на САЩ да ни говорят от позиция на сила. Иран никога няма да се предаде или да преговаря под натиск или заплахи от нови атаки“, подчерта дипломатът.

Русия може да стане гарант за изпълнението на бъдещо споразумение между САЩ и Иран, убеден е Пур.

„Заедно с Русия полагаме всички възможни усилия за прекратяване на войната и Москва може да бъде гарантът, че агресията срещу Иран няма да се повтори“, каза той. Дипломатът отбеляза, че Русия „не за първи път играе значителна роля в дипломатическото разрешаване на спорове около ядреното досие на Иран“.