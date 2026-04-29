Посланикът на Иран в Кайро: Няма да се предадем или да преговаряме под натиск, настояваме за репарации от САЩ и Израел

29 Април, 2026 06:12, обновена 29 Април, 2026 06:24 1 014 15

Ако агресорите не заплатят щетите ни, ще компенсираме загубите си с такси от корабите, преминаващи през в Ормузкия проток, заяви Моджтаба Фердоуси Пур

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран ще бъде принуден да компенсира загубите си чрез такси, събирани от кораби, преминаващи през Ормузкия проток, ако не получи репарации от САЩ и Израел, заяви пред ТАСС иранският посланик в Кайро Моджтаба Фердоуси Пур.

„Искаме репарации от САЩ и Израел и ако не ги получим, ще трябва да компенсираме загубите от войната чрез такси, събирани от кораби, преминаващи през Ормузкия проток“, отбеляза иранският дипломат.

Иран не планира да обсъжда ракетната си програма или „Оста на съпротивата“ – регионалните въоръжени групировки, подкрепяни от Техеран – по време на разговорите си със САЩ, каза Пур.

„Няма да преговаряме относно ракетната програма и „Оста на съпротивата“, заяви той. САЩ „трябва също да уважават всички законни права на Ислямската република в рамките на нейното ядрено досие“, продължи той.

„Няма да позволим на САЩ да ни говорят от позиция на сила. Иран никога няма да се предаде или да преговаря под натиск или заплахи от нови атаки“, подчерта дипломатът.

Русия може да стане гарант за изпълнението на бъдещо споразумение между САЩ и Иран, убеден е Пур.

„Заедно с Русия полагаме всички възможни усилия за прекратяване на войната и Москва може да бъде гарантът, че агресията срещу Иран няма да се повтори“, каза той. Дипломатът отбеляза, че Русия „не за първи път играе значителна роля в дипломатическото разрешаване на спорове около ядреното досие на Иран“.


Иран (Ислямска Република)
Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ддд

    5 20 Отговор
    Иран ще омекне и загуби в преговорите със Сащ.

    Режимът в Русия ще падне до края на годината.

    Хлощадите до няколко месеца са пълни и ще изхвърлят Радев.

    Коментиран от #14, #15

    06:45 29.04.2026

  • 3 Алекс

    15 7 Отговор
    Браво на Иран ! Това са хора на честта и достойнството ! Срам и позор за Израел и САЩ.

    06:48 29.04.2026

  • 4 Последния Софиянец

    10 7 Отговор
    Ще плащаме 80 години репарации на Иран за децата които убихме от летище София.

    06:54 29.04.2026

  • 5 Артилерист

    8 3 Отговор
    Иран е суверенна и независима държава, която бе нападната на няколко пъти брутално от САЩ и Израел. Съчинени и измислени поводи и причини за война американците винаги си намират, като например циничното, че Ирак има ОМП или пък, че Либия се управлява от диктатор. И двете проспериращи светски държави бяха разрушени и затрити. Тръмп бомбардировките и убийството на цивилни ръководители и деца не прекърши Иран и иранците са в правото си да искат компенсации от агресорите. Тръмп позира като победител, но всъщност има две възможности: да се оттегли гадно или да бъде импийчван в своята държава...

    Коментиран от #6, #10

    07:01 29.04.2026

  • 6 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Артилерист":

    Кво ли ша го правят аятоласите

    07:11 29.04.2026

  • 7 Ддд

    6 9 Отговор
    Спрете коментиращите да пишете глупости....Иран няма как да оцелее в сегашния си вид в конфликта с великите Сащ
    Блъфират и се правят на мъже типично по мюсулмански тертип. Приключени са просто още не го знаят..както впрочем и режимът на Путин

    07:12 29.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хаха иран била суверенна държава

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Артилерист":

    научи дефиницийте на елементарни думи преди да пишеш

    Коментиран от #11, #12

    07:22 29.04.2026

  • 11 абе льольо

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "хаха иран била суверенна държава":

    То си има дефиниция-"Суверенитетът е върховната и независима власт на държавата да управлява своята територия, народ и вътрешни и външни дела". Та какво викаш за Иран? А за нашата територия да кажеш нещо?

    07:27 29.04.2026

  • 12 любопитен

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "хаха иран била суверенна държава":

    "...научи дефиницийте...", а кой не се е научил да пише правилно думичката дефинициЙте?

    07:29 29.04.2026

  • 13 Дзак

    1 1 Отговор
    Противопоставянето е в полза на Иран. ОАЕ, Египет искат сами да си уреждат взаимоотношенията в района.

    07:39 29.04.2026

  • 14 Трол

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ддд":

    Владимир Зеленски се превръща в първият пожизнен президент на ЕС.

    07:45 29.04.2026

  • 15 Чочо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ддд":

    Давай бързо, числата на тотото.
    Много те моля.
    Най-после намерих човека, който вижда в бъдещето.

    08:07 29.04.2026

