Посланикът на Иран в Кайро: Няма да се предадем или да преговаряме под натиск, настояваме за репарации от САЩ и Израел

Иран ще бъде принуден да компенсира загубите си чрез такси, събирани от кораби, преминаващи през Ормузкия проток, ако не получи репарации от САЩ и Израел, заяви пред ТАСС иранският посланик в Кайро Моджтаба Фердоуси Пур.
„Искаме репарации от САЩ и Израел и ако не ги получим, ще трябва да компенсираме загубите от войната чрез такси, събирани от кораби, преминаващи през Ормузкия проток“, отбеляза иранският дипломат.
Иран не планира да обсъжда ракетната си програма или „Оста на съпротивата“ – регионалните въоръжени групировки, подкрепяни от Техеран – по време на разговорите си със САЩ, каза Пур.
„Няма да преговаряме относно ракетната програма и „Оста на съпротивата“, заяви той. САЩ „трябва също да уважават всички законни права на Ислямската република в рамките на нейното ядрено досие“, продължи той.
„Няма да позволим на САЩ да ни говорят от позиция на сила. Иран никога няма да се предаде или да преговаря под натиск или заплахи от нови атаки“, подчерта дипломатът.
Русия може да стане гарант за изпълнението на бъдещо споразумение между САЩ и Иран, убеден е Пур.
„Заедно с Русия полагаме всички възможни усилия за прекратяване на войната и Москва може да бъде гарантът, че агресията срещу Иран няма да се повтори“, каза той. Дипломатът отбеляза, че Русия „не за първи път играе значителна роля в дипломатическото разрешаване на спорове около ядреното досие на Иран“.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ддд
Режимът в Русия ще падне до края на годината.
Хлощадите до няколко месеца са пълни и ще изхвърлят Радев.
Коментиран от #14, #15
06:45 29.04.2026
3 Алекс
06:48 29.04.2026
4 Последния Софиянец
06:54 29.04.2026
5 Артилерист
Коментиран от #6, #10
07:01 29.04.2026
6 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..
До коментар #5 от "Артилерист":Кво ли ша го правят аятоласите
07:11 29.04.2026
7 Ддд
Блъфират и се правят на мъже типично по мюсулмански тертип. Приключени са просто още не го знаят..както впрочем и режимът на Путин
07:12 29.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 хаха иран била суверенна държава
До коментар #5 от "Артилерист":научи дефиницийте на елементарни думи преди да пишеш
Коментиран от #11, #12
07:22 29.04.2026
11 абе льольо
До коментар #10 от "хаха иран била суверенна държава":То си има дефиниция-"Суверенитетът е върховната и независима власт на държавата да управлява своята територия, народ и вътрешни и външни дела". Та какво викаш за Иран? А за нашата територия да кажеш нещо?
07:27 29.04.2026
12 любопитен
До коментар #10 от "хаха иран била суверенна държава":"...научи дефиницийте...", а кой не се е научил да пише правилно думичката дефинициЙте?
07:29 29.04.2026
13 Дзак
07:39 29.04.2026
14 Трол
До коментар #2 от "Ддд":Владимир Зеленски се превръща в първият пожизнен президент на ЕС.
07:45 29.04.2026
15 Чочо
До коментар #2 от "Ддд":Давай бързо, числата на тотото.
Много те моля.
Най-после намерих човека, който вижда в бъдещето.
08:07 29.04.2026