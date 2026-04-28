Владимир Путин: Украйна засилва атаките срещу граждански обекти в Русия

Украйна засили атаките си срещу гражданската инфраструктура в Русия, заяви днес руският президент Владимир Путин, цитирайки новия удар с дронове по петролна рафинерия в южния град Туапсе, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Ударите с дронове срещу гражданската инфраструктура зачестяват", каза Путин в коментари, излъчени по руската телевизия. "Най-пресният пример са ударите срещу енергийни съоръжения в Туапсе, които биха могли да имат сериозни последици за околната среда".

Областният управител съобщи от мястото на инцидента, че няма големи заплахи, каза Путин. "Изглежда няма сериозни опасности и хората там съумяват да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени, допълни той.

Киевският режим все по-често прибягва до открит терор срещу Руската федерация и все по-активно нанася удари с дронове по гражданската инфраструктура, отбеляза руският президент на съвещание, посветено на гарантиране на сигурността по време на парламентарните избори през септември, посочва ТАСС.

С открития тероризъм киевският режим се надява да промени нещо на бойното поле. Това няма да промени нищо, увери държавният глава. Заплахи обаче има и те са ,увеличават, допълни той.