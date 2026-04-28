Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Обединени Арабски Емирства »
Петролен шок в разгара на кризата! ОАЕ напускат ОПЕК и ОПЕК+ от 1 май на фона на войната в Иран

Петролен шок в разгара на кризата! ОАЕ напускат ОПЕК и ОПЕК+ от 1 май на фона на войната в Иран

28 Април, 2026 16:45 2 931 23

  • опек-
  • опек+-
  • петрол-
  • иран-
  • ормузки проток-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • доналд тръмп

Решението на ОАЕ отразява и дългосрочните амбиции на страната да увеличи производствения си капацитет чрез инвестиции в добивния сектор и да заеме по-самостоятелна позиция на глобалния енергиен пазар

Петролен шок в разгара на кризата! ОАЕ напускат ОПЕК и ОПЕК+ от 1 май на фона на войната в Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Обединените арабски емирства обявиха днес, че напускат Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и по-широкия алианс ОПЕК+, нанасяйки сериозен удар върху координацията между водещите световни производители на петрол в момент на силни сътресения на енергийните пазари, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Решението бе обявено на фона на задълбочаващата се енергийна криза, предизвикана от конфликта в Иран и напрежението около Ормузкия проток - стратегически маршрут, през който обичайно преминава около една пета от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ.

Министърът на енергетиката на ОАЕ Сухайл Мохамед ал-Мазруей заяви, че решението е взето след „внимателен преглед на настоящите и бъдещите политики, свързани с нивото на производство“, като подчерта, че страната не е провеждала консултации с други държави, включително със Саудитска Арабия.

По думите му напускането на ОАЕ на двете организации, обединяващи производители на суров петрол, няма да окаже съществено влияние върху пазара в краткосрочен план заради текущата ситуация в региона.

Излизането на ОАЕ, дългогодишен член на петролния картел, подчертава натрупаното напрежение в рамките на организацията, включително по отношение на производствените квоти, които според Абу Даби ограничават възможностите за увеличаване на добива и износа.

Решението се разглежда и в по-широк геополитически контекст. Президентът на САЩ Доналд Тръмп нееднократно критикува ОПЕК за поддържане на високи цени на петрола, като свързва американската военна подкрепа за страните от Персийския залив с тяхната политика в областта на добива, припомня Ройтерс.

Напрежението в региона се засилва и от затрудненията при корабоплаването през Ормузкия проток заради ирански заплахи и атаки срещу търговски съдове.

Дипломатическият съветник на президента на ОАЕ Анвар Гаргаш разкритикува реакцията на държавите от Персийския залив и Съвет за сътрудничество в Персийския залив, като я определи като „най-слабата в историята“ по отношение на политическата и военната координация.

На пазарите новината предизвика първоначална ценова колебливост. Цената на петрола сорт Брент се понижи краткосрочно след съобщението, преди да се възстанови и да се търгува около 111 долара за барел, което представлява дневно повишение от 2,65 на сто.

Според анализатори напускането на ОАЕ може да отслаби структурно ролята на ОПЕК, като остави Саудитска Арабия като основен производител с резервен капацитет за балансиране на пазара. Това може да доведе до по-голяма нестабилност в цените, особено на фона на нарастващото производство извън картела, включително в САЩ.

Хорхе Леон, ръководител на отдела за геополитически анализи в „Ристад Енерджи“ (Rystad Energy) и бивш служител на ОПЕК, заяви пред „Файненшъл Таймс“, че картелът ще бъде „структурно по-слаб“ без участието на ОАЕ, тъй като Саудитска Арабия остава единственият член със значителен резервен производствен капацитет.

След излизането на ОАЕ от ОПЕК в организацията остават още единадесет държави. Сред тях са Алжир, Екваториална Гвинея, Габон, Ирак, Иран, Република Конго, Кувейт, Либия, Нигерия, Саудитска Арабия и Венецуела. Индонезия напусна ОПЕК през 2016 г., Катар през 2019 г., а Еквадор - през 2020 г. Последната държава, напуснала организацията, беше Ангола през 2023 г.

Въпреки това разширеният алианс ОПЕК+ остава значим фактор, като формира приблизително 40 процента от световното производство на петрол.

Решението на ОАЕ отразява и дългосрочните амбиции на страната да увеличи производствения си капацитет чрез инвестиции в добивния сектор и да заеме по-самостоятелна позиция на глобалния енергиен пазар.


Обединени Арабски Емирства
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Червена Брада

    34 6 Отговор
    Започнаха да се усещат Чар ша фо саните накъде духа вятъра! ФаЩ приключват с хегемонията и предават шафетата със салам на Китай и Русия! Тръпми го чака ужасна събда за жалост, а не това му беше отредено но като се водиш по акъла на Другарите Евре и така става!

    16:52 28.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 си дзън

    7 21 Отговор
    И петролният шок в Туапсе е бая силен.

    16:55 28.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ний ша Ва упрайм

    16 4 Отговор
    на дъното стоят в сянка юдейте ........ разбуниха сичко читаво

    17:05 28.04.2026

  • 8 Гориил

    7 3 Отговор
    Не можеш да се откажеш от десет деца с едно замахване на магическа пръчка.

    17:05 28.04.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    5 10 Отговор
    В Русия има ШОК от паднали отломки !!! ☝️😁

    17:12 28.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Истината е, че петрола

    3 5 Отговор
    по света се управлява от САЩ.

    17:16 28.04.2026

  • 12 Новини

    6 1 Отговор
    А не може така сега оранжевият клоун ще им изптати самолетоносач. 😁

    17:18 28.04.2026

  • 13 Реалността

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Инвеститор":

    По Емирствата пак ще си рият само песоко май
    май само това ще им остане след края
    на многоходовата еревейска комбинация
    справка северна африка а и не само там

    17:18 28.04.2026

  • 14 Баба Герга

    4 1 Отговор
    Благодаря за информацията!

    Идва краят на нафтата, унищожителка на Земята!

    Поклон на Божествената Космическа Енергия

    изпратена за Здраве на Човечеството

    от Вселената, Вселена Безкрайна, Славна, Страстна и Срамна,

    предавана на Земята чрез Слънчевите Лъчи

    на нашия Бог (((СЛЪНЦЕТО)))

    в Зърната на Еднозърнестия Лимец, Двузърнестия Лимец, Спелта

    от които нашите деди са си правили Хляб,

    пълен с Космична енергия в клетките на Човешкото Тяло

    и Великият Коноп - Спасител на Земята!

    Та къде замина тази Космична Енергия в ЧоВека - Чо (Енергия) + Век (Вечна)?

    след идването на Мъртвата Безенергийна Пшеница и Унищожаването на Конопа от Нафтата?

    Коментиран от #15

    17:21 28.04.2026

  • 15 Коза 🐐 от Андите

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Баба Герга":

    Е конопа най вече, вечна нирвана🤣🤣

    17:23 28.04.2026

  • 16 .....

    4 0 Отговор
    СССР се разпадна, Опек се разпада, ЕС уж се разпада, по принцип всичко се разпада😂😂

    17:26 28.04.2026

  • 17 Баба Герга

    1 1 Отговор
    Идва ерата на КОНОПА - КОНОПА ЩЕ СПАСИ СВЕТА! КОНОПЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЩЕ СПАСЯТ СВЕТА... ДРЕХИ ОТ КОНОП ТАКА КАКТО НАШИТЕ ДЕДИ преди 1944г са отхлеждали Коноп и са правели Конопени Дрехи. Карусериите на Леки Коли на FORD са били правени от КОНОПЕНА ПЛАСТМАСА. Колите са карали на КОНОПЕНО ОЛИО. Идва Нафтата и опърдява света..... Конопа ще спаси света - YouTube "Hemp could safe the world"

    17:27 28.04.2026

  • 18 Живанши

    2 3 Отговор
    Тва в краткосрочен план ще удари негативно на пазара. 200 долара за барел и хиперзвукови Лади - here we go! Фашагите да глътнат голямата чаша смиреност и да ходят пеш!

    Коментиран от #20

    17:28 28.04.2026

  • 19 Природата си знае работата

    1 4 Отговор
    Няма освободила се ниша която да не се запълни. Иран отиват в канавката.

    17:29 28.04.2026

  • 20 не си разбрал

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Живанши":

    точно обратното.

    17:30 28.04.2026

  • 21 Печеливши са съединените щати и Русия

    3 3 Отговор
    Няма какво да се заблуждаваме че губещите са основно Европа и Азия. Стягайте коланите защото при това неадекватно управление на Европейския съюз ще изпаднем в рецесия и супер инфлация......
    Няма какво да се заблуждаваме

    Коментиран от #22

    17:35 28.04.2026

  • 22 не си разбрал.

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Печеливши са съединените щати и Русия":

    или по-точно тролиш на ишлеме.
    Колко повече страни се махнат -толкова по-добре за Европа и по-добре за производителите като САЩ и Русия.
    Защото ще има свръх производство, а това значи ниски цени. Не се напъвай много. Тука хората имат мозък и могат да мислят. Не можеш ги излъжеш

    Коментиран от #23

    17:46 28.04.2026

  • 23 не си разбрал.

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "не си разбрал.":

    "и по-злеза производителите като САЩ и Русия."

    17:47 28.04.2026