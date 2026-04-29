Чарлз III с английски хумор за Балната зала: Ние започнахме ремонта на Белия дом с опожаряването му през 1814 г.

29 Април, 2026 06:36, обновена 29 Април, 2026 06:47 2 240 8

Кралят на Великобритания е на посещение в САЩ до 30 април

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По време на прием в Белия дом, кралят на Великобритания Чарлз III шеговито припомни, че британската армия е изгорила официалната резиденция на американските президенти като част от „малък опит за разкрасяване“.

Монархът взе думата след приветствената реч на президента на САЩ Доналд Тръмп и отбеляза, че не може да не се забележи, че Източното крило на Белия дом е било напълно разрушено, за да се направи място за балната зала.

„За мен е особено удоволствие да се върна в тази прекрасна сграда, сърцето на вашата демокрация. По този повод, г-н президент, не мога да не забележа промените в Източното крило след посещението ви в замъка Уиндзор миналата година“, каза Чарлз III и предизвика смеха на присъстващите.

„С тъга трябва да кажа, че ние, британците, разбира се, направихме свой собствен малък опит за разкрасяване на комплекса на Белия дом през 1814 г.“, добави той.

През 1814 г. британската армия превзема Вашингтон по време на Англо-американската война (1812-1815) и напълно изгаря президентската резиденция.

Чарлз III пристигна в Съединените щати на държавно посещение на 27 април. Това е първото държавно посещение на британски монарх в Съединените щати от 2007 г. насам. Визитата на краля ще продължи до 30 април.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 2 Отговор
    С такива приятели не ви трябват врагове.

    Коментиран от #3

    06:53 29.04.2026

  • 2 123

    8 0 Отговор
    Болни сатанисти

    07:10 29.04.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    забелязваш ли , как бе да иска ,Путин в манията си за възраждане на СССР създаде нация-Украинската

    07:11 29.04.2026

  • 4 1488

    9 0 Отговор
    а с бомбите над бг кога почнахте ?

    Коментиран от #5, #7

    07:11 29.04.2026

  • 5 Ще има и още

    15 1 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    Мдааа, така си е. Редно е да им признаем в духа на английския хумор, че безспорно имат своя принос и в обновяването на центъра на София......

    07:23 29.04.2026

  • 6 КЛАСАТА ЕПЩАЙН

    3 1 Отговор
    Сигурно са вечеряли нещо останало от острова.

    07:32 29.04.2026

  • 7 койдазнай

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    С бомбите върху София почнаха, когато "символичната война", която им обявило Царство България, стана реална и българските ВВС започнаха да свалят бомбардировачите, летящи към Плоещ.

    07:54 29.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

