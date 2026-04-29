Чарлз III с английски хумор за Балната зала: Ние започнахме ремонта на Белия дом с опожаряването му през 1814 г.

По време на прием в Белия дом, кралят на Великобритания Чарлз III шеговито припомни, че британската армия е изгорила официалната резиденция на американските президенти като част от „малък опит за разкрасяване“.
Монархът взе думата след приветствената реч на президента на САЩ Доналд Тръмп и отбеляза, че не може да не се забележи, че Източното крило на Белия дом е било напълно разрушено, за да се направи място за балната зала.
„За мен е особено удоволствие да се върна в тази прекрасна сграда, сърцето на вашата демокрация. По този повод, г-н президент, не мога да не забележа промените в Източното крило след посещението ви в замъка Уиндзор миналата година“, каза Чарлз III и предизвика смеха на присъстващите.
„С тъга трябва да кажа, че ние, британците, разбира се, направихме свой собствен малък опит за разкрасяване на комплекса на Белия дом през 1814 г.“, добави той.
През 1814 г. британската армия превзема Вашингтон по време на Англо-американската война (1812-1815) и напълно изгаря президентската резиденция.
Чарлз III пристигна в Съединените щати на държавно посещение на 27 април. Това е първото държавно посещение на британски монарх в Съединените щати от 2007 г. насам. Визитата на краля ще продължи до 30 април.
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Последния Софиянец":забелязваш ли , как бе да иска ,Путин в манията си за възраждане на СССР създаде нация-Украинската
07:11 29.04.2026
5 Ще има и още
До коментар #4 от "1488":Мдааа, така си е. Редно е да им признаем в духа на английския хумор, че безспорно имат своя принос и в обновяването на центъра на София......
07:23 29.04.2026
7 койдазнай
До коментар #4 от "1488":С бомбите върху София почнаха, когато "символичната война", която им обявило Царство България, стана реална и българските ВВС започнаха да свалят бомбардировачите, летящи към Плоещ.
07:54 29.04.2026
