Красива и опасна: Ума Търман на 56 г.

Ума Търман отбелязва 56-и рожден ден тази година. Актрисата е родена на 29 април 1970 година в Бостън, щата Масачузетс. Баща ѝ е професор от Колумбийския университет, специалист по източни религии и бивш будистки монах Робърт Търман, а неговата съпруга – Нена фон Шлебрюге, бивш фотомодел и психотерапевт по професия.

Ума Търман е кръстена на индийска богиня и по това време е вероятно единственото момиче в САЩ с подобно име. Актрисата се гордее с името си, което ѝ създава малко конфузни ситуации в Япония, когато при пребиваването си там разбира, че на японски език „Ума“ означава Кон.

Причудливото ѝ име, означаващо „даваща блаженство“, ѝ дава бащата Робърт Търман. Той става първият американец, приет за монах в будистки манастир. В сан го посвещава лично Далай Лама. Скоро монашеският живот му доскучава и той се завръща в САЩ и започва да преподава в религиозния факултет на Колумбийския университет.

Майката на Ума също има впечатляваща биография. Шведка по народност, тя пристига в САЩ и започва работа като модел, живее сред хипитата през 60-те години на ХХ-век, за кратко е съпруга на идеолога на „контракултурата“ и настоящ водещ психотерапевт – Тимъти Лиъри.

Кариера - от модел в актриса

Кариерата на Ума Търман като актриса започва лесно. Първоначално Ума пристига в Ню Йорк, опитвайки се да пробие като фотомодел на 15 години, но съдбата я води в друга посока. Участва във филма на Тери Гилиъм "Приключенията на барон Мюнхаузен" на 18-годишна възраст.

Истинския ѝ талант блясва във филма „Хенри и Джун“, където играе ролята на съпругата на Хенри Милър. Филмът поразява пуританската американската цензура със своята откровеност и попада в графа – порнография (по-късно рейтингът е намален на NC-17), а Ума Търман получава прозвището „секссимвол на интелектуалците“. Куентин Тарантино поверява на Търман поддържаща роля в своя филм „Криминале“. За ролята си Ума получава номинация за Оскар, както и званието "муза на Тарантино". По-късно те се обединяват отново за абсолютния хит "Убий Бил", който ѝ носи две номинации за "Златен глобус".

Личен живот

През май 1998 г. Ума Търман се омъжва за партньора си от филма „Гатака“ – Итън Хоук. Това е нейният втори брак. Първият ѝ съпруг е също актьор – Гари Олдман, с когото се развежда поради непрекъсните му пиянски скандали и изневери.

Сватбата ѝ с Хоук се състои в катедралата „Св. Йоан“ в Манхатън. С Итън Хоук има две деца – Мая и Левон. След развода си с Хоук Търмън живее с бизнесмена Арпад Бюсън, с кого започва да излиза през 2007 г., но обявява официално връзката си през юни 2008 г.

През февруари 2012 г. става ясно, че Търман е бременна. На 15 юли 2012 г. Ума Търман ражда момиченце на Арпад Бюсон.