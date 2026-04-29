Новини
Любопитно »
Красива и опасна: Ума Търман на 56 г.

Красива и опасна: Ума Търман на 56 г.

29 Април, 2026 07:12 7 965 14

Ума Търман е отгледана в монашески живот от баща си

Красива и опасна: Ума Търман на 56 г. - 1
Снимки: Shutterstock
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ума Търман отбелязва 56-и рожден ден тази година. Актрисата е родена на 29 април 1970 година в Бостън, щата Масачузетс. Баща ѝ е професор от Колумбийския университет, специалист по източни религии и бивш будистки монах Робърт Търман, а неговата съпруга – Нена фон Шлебрюге, бивш фотомодел и психотерапевт по професия.

Ума Търман е кръстена на индийска богиня и по това време е вероятно единственото момиче в САЩ с подобно име. Актрисата се гордее с името си, което ѝ създава малко конфузни ситуации в Япония, когато при пребиваването си там разбира, че на японски език „Ума“ означава Кон.

Причудливото ѝ име, означаващо „даваща блаженство“, ѝ дава бащата Робърт Търман. Той става първият американец, приет за монах в будистки манастир. В сан го посвещава лично Далай Лама. Скоро монашеският живот му доскучава и той се завръща в САЩ и започва да преподава в религиозния факултет на Колумбийския университет.

Майката на Ума също има впечатляваща биография. Шведка по народност, тя пристига в САЩ и започва работа като модел, живее сред хипитата през 60-те години на ХХ-век, за кратко е съпруга на идеолога на „контракултурата“ и настоящ водещ психотерапевт – Тимъти Лиъри.

Кариера - от модел в актриса

Кариерата на Ума Търман като актриса започва лесно. Първоначално Ума пристига в Ню Йорк, опитвайки се да пробие като фотомодел на 15 години, но съдбата я води в друга посока. Участва във филма на Тери Гилиъм "Приключенията на барон Мюнхаузен" на 18-годишна възраст.

Истинския ѝ талант блясва във филма „Хенри и Джун“, където играе ролята на съпругата на Хенри Милър. Филмът поразява пуританската американската цензура със своята откровеност и попада в графа – порнография (по-късно рейтингът е намален на NC-17), а Ума Търман получава прозвището „секссимвол на интелектуалците“. Куентин Тарантино поверява на Търман поддържаща роля в своя филм „Криминале“. За ролята си Ума получава номинация за Оскар, както и званието "муза на Тарантино". По-късно те се обединяват отново за абсолютния хит "Убий Бил", който ѝ носи две номинации за "Златен глобус".

Красива и опасна: Ума Търман на 56 г.

Личен живот

През май 1998 г. Ума Търман се омъжва за партньора си от филма „Гатака“ – Итън Хоук. Това е нейният втори брак. Първият ѝ съпруг е също актьор – Гари Олдман, с когото се развежда поради непрекъсните му пиянски скандали и изневери.

Сватбата ѝ с Хоук се състои в катедралата „Св. Йоан“ в Манхатън. С Итън Хоук има две деца – Мая и Левон. След развода си с Хоук Търмън живее с бизнесмена Арпад Бюсън, с кого започва да излиза през 2007 г., но обявява официално връзката си през юни 2008 г.

Красива и опасна: Ума Търман на 56 г.

През февруари 2012 г. става ясно, че Търман е бременна. На 15 юли 2012 г. Ума Търман ражда момиченце на Арпад Бюсон.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много

    9 16 Отговор
    Кокалеста , с големи уши ! Халал да им е секссимвола !

    15:01 30.04.2024

  • 2 Днес пак

    8 21 Отговор
    какво ми ги хвалите тези бабички всеки ден: тази красавица, Джулия Робертс, Джей Ло и другите от тази генерация.

    Кой мъж проявава интерес към 50 годишни, освен самите жени, нежелаещи да си признаят, че вече нищо не струват?

    Коментиран от #5, #12

    15:32 30.04.2024

  • 3 Който мъж остави жена

    3 9 Отговор
    Я прави да прелюбодейства
    И който мъж вземе оставена прелюбодейства

    16:48 30.04.2024

  • 4 Не пожелавай жената на ближния си

    4 4 Отговор
    Не прелюбодействай

    16:49 30.04.2024

  • 5 Тулупчо

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Днес пак":

    Не харесвас нито една от тези и според мен са адски прехвалени, но ме съмнява да си бил с нещо по-добро.

    17:14 30.04.2024

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 мда

    5 1 Отговор
    От тези холивудски "звезди" няма една която да в имала само един брак. Пълни отрепки.

    07:16 29.04.2026

  • 9 бушприт

    0 0 Отговор
    Баща ѝ-Робърт Търман е професор от Колумбийския университет.Той е специалист по източни религии и бивш будистки монах, а неговата съпруга – Нена фон Шлебрюге е бивша фотомоделка и е психотерапевтка по професия.

    07:18 29.04.2026

  • 10 авантгард

    0 0 Отговор
    Я, защо биографията на тази даваща блаженство жена свършва с 2012та година?
    Тъкмо очаквах да узная повече да даваното блаженство, а то край....
    Добра е, комплименти.

    07:22 29.04.2026

  • 11 Гуньо Простиа

    1 1 Отговор
    Каквото има царицата, това има и магарицата

    07:44 29.04.2026

  • 12 Защото

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Днес пак":

    Тази категория жени са не само привлекателни, но са и доста опитни. Ама какво ли ти разправям, не ги разбираш тези работи.

    07:56 29.04.2026

  • 13 БеГемот

    1 0 Отговор
    Уникални са коментарите на хората с телефоните и без една прочетена книга....растат невероятни идиоти...

    08:13 29.04.2026

  • 14 ИВАН

    0 0 Отговор
    Бих написал кратък коментар, обаче ще го изтрият ... все пак, мисля, че истинските звезди не са тези изфабрикувани кинозвезди, а са сред нас хората, сред тези които въпреки трудните условия са успели поне малко да се самоусъвършенстват и да постигнат духовна и физическа красота.

    08:14 29.04.2026