Новини
България »
Мирослав Севлиевски: Като бивш военен, Радев знае, че част от победата е противникът да бъде преследван докрай

28 Април, 2026 09:05 1 743 44

  • мирослав севлиевски-
  • румен радев-
  • прогресивна българия-
  • петър чолаков

Ако не се предприемат действия в тази посока, от формацията на Радев ще бъдат обвинени в „срастване” с досегашния модел. Ако обаче влязат прекалено остро, ще бъдат обвинени, че създават полицейска държава, а Радев - сравнен с Пиночет

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Прогресивна България” не е влязла с радикални политически послания, като например възмездие, но избирателите ѝ очакват преоценка и осветляване на политическите фигури, които през последните над 10 години са замесени в различни корупционни престъпления. Това каза пред Нова тв политологът Петър Чолаков.

И допълни: "В това число Делян Пеевски и Бойко Борисов. Ако не се предприемат действия в тази посока, от формацията на Радев ще бъдат обвинени в „срастване” с досегашния модел. Ако обаче влязат прекалено остро, ще бъдат обвинени, че създават полицейска държава, а Радев - сравнен с Пиночет".

„Проблемът на „Прогресивна България” е, че няма обръч от медии. Това да са хора, които да отразяват всяка стъпка на властта. Така властта ще легитимира действията си. Много е важно случващото се как се представя пред обществото и как се интерпретира”, добави Чолаков.

Бившият министър на енергетиката Мирослав Севлиевски смята, че основната тема е дали ще има възмездие и справедливост.

„Като бивш военен, Румен Радев знае, че част от победата е противникът да бъде преследван докрай. Всички очакваме да видим как това ще се случи. Мисля, че ако той напише на вратата си, че козируването не е задължително, това ще бъде първата добра стъпка, за да очертае политиката, в която се движим напред. Същото важи и за фразата „не търся подчинение, а мнение”. Козируването при Бойко Борисов пък беше задължително, затова и получи тези изборни резултати”, коментира Севлиевски.

На свой ред социологът проф. Михаил Мирчев посочи, че едва ли ще има демонтаж на 20-годишната система.

„В държавата има около 3000 номеклатурни места - на мутрите от 2020 година. Те трябва да се извадят от властта. Сега този термин беше заместен с олигарси. Задачата на Румен Радев е да освободи държавата от тези хора, трябва поне 2000 от тях да бъдат извадени и заместени с нови хора. Това е безкрайно трудна задача, която става за 9 месеца. Българите дадоха гласа си зависимостите да бъдат отстранени. Демокрацията е разделението на всяко нещо в своята сфера, а заедно да изградят проспериращ обществен организъм. Избрахме Румен Радев „на тъмно” и сега чакаме”, заяви Мирчев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    20 20 Отговор
    Зад Радев стои едрият бизнес у нас и в чужбина.Не чакайте нищо добро за бедните.

    09:07 28.04.2026

  • 2 национален предател

    11 14 Отговор
    а бил военен....? ужасни уруди ни управляват

    09:08 28.04.2026

  • 3 Противникът е глупавия народ

    14 8 Отговор
    и ще бъде преследван докрай!

    Коментиран от #43

    09:08 28.04.2026

  • 4 Пич

    22 5 Отговор
    Уф, и тоя па мазньо! Чака да го качат като маймуна на някой клон!!! Относно Радев - като бивш военен няма да прави нищо, а ще чака да му дадат заповед какво да прави!!! Затова управлението ще зависи повече от тези, които са около него!!!

    Коментиран от #41

    09:09 28.04.2026

  • 5 Хасковски каунь

    19 2 Отговор
    Още един шебек на клона

    09:10 28.04.2026

  • 6 Реалист

    14 11 Отговор
    Хаха, Фатмака излъга хората, но за наивитета на народа кой ли е виновен?! Радев е с Олигархията, ама хората са решили, че щял да се бори с нея...а тя му финансира кампанията, т.е. го "назначава" във властта! Мафията също прпозира зад Радев, Божков Черепа, братя Бобокови, Копринковци разни...ТИМ и кой ли още не. Та, нека да си знаят тези наивници, дето преди гласуваха за Променкаджиите, а сега за самия Фатмак, че нищо добро не ги чака и ще изплащат Радевия дълг и Радевото ресто към БГ мафията...жалко за България, отново се връщаме поне 10 години назад в следващите 4 години.

    Коментиран от #12

    09:12 28.04.2026

  • 7 Локум Захов

    11 2 Отговор
    Абе едни хора ни следят от 10 години. Все за престъпления говорят, пък нищо няма черно на бяло!

    Коментиран от #27

    09:13 28.04.2026

  • 8 Опа

    11 2 Отговор
    Нито дума за петроханската секта.

    09:14 28.04.2026

  • 9 Ганя Путинофила

    7 10 Отговор
    Да караш самолет не е като да управляваш държава!

    Коментиран от #13

    09:19 28.04.2026

  • 10 ППДБ и ГЕРБ и ДПС

    9 3 Отговор
    Трябва да ги последва съдбата на НДСВ , но не до край а до крак.

    09:19 28.04.2026

  • 11 Българин

    6 5 Отговор
    Радев няма да вкара нито Бойко, нито Пеевски в затвора. Пак ще бъдат излъгани всички.

    Коментиран от #14, #17

    09:20 28.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гаден ник

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ганя Путинофила":

    И не е като да драскаш глупости по форумите.

    09:20 28.04.2026

  • 14 Коко

    9 3 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    А ти кога и от кого чу, че ще ги вкарва в затвор?
    Ако имаш информация, сподели!

    09:22 28.04.2026

  • 15 Гн ус на пяна

    10 0 Отговор
    Откъде изплува тоя, тъкмо ги бях забравил тези царски гАзолизци

    09:23 28.04.2026

  • 16 Да кажа

    3 6 Отговор
    Аз лично,много се радвах,когато Тръмп дойде на власт,защото гръмко обещаваше,че ще спре войната в Украйна и ще си отдъхнат майките на момчетата на фронта.Обаче, какво стана?! Какъв сега е този призив за ОТМАСТИТЕЛТОСТ.Кметът на Стара Загора,затова се отказва от ГЕРБ, за да не го НАРОЧАТ.Ама нали във всички общини живеят БЪЛГАРИ.Дай сега,вместо да се работи В ПОЛЗА НА БЪЛГАРИЯ, четири години да тръгне една саморазправа.Борисов не делеше общините на наши и ваши.

    09:24 28.04.2026

  • 17 Ми той май Съд

    8 2 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Вкарва хората в затвора но преди това трябва прокурор да повдигне обвинения а преди това трябва следовател да събере доказателства за престъпления а може би трябва и дознател да докладва. Ти какво очакваш от Радев той не е феномен.

    Коментиран от #22

    09:24 28.04.2026

  • 18 Той сега бившия на прокуратурата

    7 0 Отговор
    Настоящ на следствието. Без коментар.

    09:25 28.04.2026

  • 19 Ъхъ!!!

    4 4 Отговор
    Мунчо е само фигурант, така както беше и Симеончо! Тия зад него, които му дърпат конците са си пак същите и естествено всичко ще си остане постарому - кражби и далавери. И българинът ще го разбере по трудния начин!

    09:27 28.04.2026

  • 20 Настопроценти

    5 1 Отговор
    След като противникът е преследван докрай,при настигането и пленяването му,следва вкарване в ареста.

    09:28 28.04.2026

  • 21 1488

    7 3 Отговор
    сега със стиснати зьби и на празни стомаси ганчуфците ще си изтърпят другаря боташ, който ще им покаже какво значи завладяна държава

    09:28 28.04.2026

  • 22 Българин

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ми той май Съд":

    Така е съд вкарва хората в затвора. Имам предвид, че по време на управлението на Радев Бойко и Пеевски няма да получат осъдителни присъди.

    Коментиран от #26

    09:28 28.04.2026

  • 23 Спокойно

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Папуц":

    На фона на САЩ ,Франция,Германия нашият дълг е "Пей сърце".Абсолютно съм сигурна,че ще ни намерят цаката някак,за да приберат спестяванията на хората "за черни дни".Супер,хипер инфлация и т.н.

    Коментиран от #29

    09:29 28.04.2026

  • 24 Умников

    3 4 Отговор
    Народът ни е много търпелив - не знам това добре ли е , или не.
    Но това търпение ще ни помогне сега , за да изтърпим брътвежите на всички "политически трупове" , говорещи глави и различните анализатори, политолози и говорители на тиквата и прасето ,които са активирани да ни обяснават, колко лош е Президентът Радев.

    09:31 28.04.2026

  • 25 среднощен

    4 1 Отговор
    "...Мирослав Севлиевски: Като бивш военен, Радев знае, че част от победата е противникът да бъде преследван докрай..";

    Или да "бъде принуден да сътрудничи"...

    09:34 28.04.2026

  • 26 Коко

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    абе ти бавен ли си бе?
    какво общо има Президента Радев със съд и прокуратура?
    за петнадесет години, колко плоитици вкараха в затвора цацата и сарафа, я кажи?

    09:36 28.04.2026

  • 27 Гавази разни седят и камери

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Локум Захов":

    На всеки блок и вход и камери щракат.

    09:38 28.04.2026

  • 28 Виж сега

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Папуц":

    Сега РРадев е на ход.Ти какво ще спечелиш,ако той се захване да руши,вместо да изгражда.Мислиш ли,че Борисов,който СТРОЕШЕ,СТРОЕШЕ,бе човек, е престъпил видимо закона.Радев не е Кирил Петков,да хапне пица,да пийне и да реши да действа,като започне да арестува.КОНТРОЛНИ ОРГАНИ валяло в тази държава --там е "заровено кучето".

    Коментиран от #35

    09:38 28.04.2026

  • 29 Папуц

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Спокойно":

    Дадох пример с две цифри ,ама явно не четете достатъчно.
    Без значение колко ти е външният дълг, БВП е ВАЖНИЯТ фактор.
    Като нямаш с какво да покриваш външният гълг, ако ще и "перце " да е , пак няма да има "пей сърце"!
    Тези които цитираш имат солидни икономики, а ние имаме какво - прасе и тиква!
    Бъди здрав

    Коментиран от #36, #40

    09:41 28.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Може да почнат от народа

    2 2 Отговор
    Това е най лесно той е напълно беззащитен гол и бос и npoз.

    09:42 28.04.2026

  • 32 !!!?

    3 1 Отговор
    Възмездие за "Боташ" ще има ли...!!!?

    09:43 28.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Точен

    4 2 Отговор
    Радев излъга 1 444 490 българи, поне 200 000 избиратели на ВЪЗРАЖДАНЕ. Елин Пелин казва, че турчинът искал само едно на този свят: Акъла на българина, ама този, който му идвал ОТПОСЛЕ... Радев е лъжерусофил, волунтарист в икономиката и Хитър Петър в българската политика. Но с хитрост не се прави модерна държава, а махленска седЕнка... Вярно е, че ПП/ДБ, ГЕРБ и ДПС са вредни 100 % за България, но те поне бяха ясни. Сега Радев се крие като лисиче в народното лозе...

    Коментиран от #44

    09:44 28.04.2026

  • 35 Папуц

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от "Виж сега":

    Извинявам се, явно съм пропуснал нещо!
    Какво е ПОСТРОИЛ Борисов, че нямам такава информация?
    Само не споменавай санирането, защото това е една грандиозна кражба - както и всичко ,до което се е докопал пожарникарят!

    Коментиран от #39

    09:45 28.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 9689

    1 0 Отговор
    Дребосъко,на менгемето ще кажеш за яхтата.

    09:55 28.04.2026

  • 39 Виж сега

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Папуц":

    Често пиша--пътувам по пътищата.Хемус се строеше,Кирчо и Кокорчо прибраха парите оставени от Борисов.Северната дъга,магистрала Европа,метрото в София,49 пречиствателни станции по морето,до всеки блок -детска площадка.Явно си стоиш на пейката пред блока и не знаеш.Плюс,че той държеше нисък дълга.Не фалира държавата,като Гърция.Дано новите да НАДГРАЖДАТ.

    09:59 28.04.2026

  • 40 Е..изтриха 36

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Папуц":

    Обяснявах.Хората не се раждат равни.Никъде.Щом сме в еврозоната,ще намерят начин да занулят заемите --и трилионите,и милярдите.Искаме доходи,сваляме правителства за 3-4% увеличение ДОД.Как да стане и без заеми.

    10:06 28.04.2026

  • 41 Много точно

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Обаче ,в армията има и субординация .Дано да излезе читав човек и нещата в България да тръгнат.Факт е ,че няма да му е лесно,с много хора ще трябва да се съобразява.

    10:13 28.04.2026

  • 42 Моряка

    0 1 Отговор
    По добре полицейска държава,отколкото мафиотска и разгащена,непочистена и либерастка,като България..Бил съм в пристанищните градове на Чили.Мирно,кротко,услужливи и вежливи хора.Чистота,ред.Разказваха ми,как са се отървали от бандитите и мафиотите при Пиночет .Натоварили ги на три стари кораба и тръгнали в океана.И досега не са се върнали.Затова пък престъпност няма.За разлика от съседна Колумбия,където не смееш да излезеш сам.

    10:24 28.04.2026

  • 43 Не, не е народът

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Противникът е глупавия народ":

    Севлиевски е прав. Ние не сме военни, но също четем интересни книги.😄
    Това е стратегията на постепенно затягане на примката.➰
    На чалгите стратегията се наричаше “Да окупираме позицията на високия морал”.
    А на мен ми харесва най-много стратегията "Да влезем в ума на противника".😄

    10:36 28.04.2026

  • 44 между другото

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Точен":

    Това☝️е коментар на професор 80%. Тази мисъл е негова и само от него съм я чувала.

    10:43 28.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове