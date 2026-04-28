"...Мирослав Севлиевски: Като бивш военен, Радев знае, че част от победата е противникът да бъде преследван докрай..";

„Прогресивна България” не е влязла с радикални политически послания, като например възмездие, но избирателите ѝ очакват преоценка и осветляване на политическите фигури, които през последните над 10 години са замесени в различни корупционни престъпления. Това каза пред Нова тв политологът Петър Чолаков.

И допълни: "В това число Делян Пеевски и Бойко Борисов. Ако не се предприемат действия в тази посока, от формацията на Радев ще бъдат обвинени в „срастване” с досегашния модел. Ако обаче влязат прекалено остро, ще бъдат обвинени, че създават полицейска държава, а Радев - сравнен с Пиночет".

„Проблемът на „Прогресивна България” е, че няма обръч от медии. Това да са хора, които да отразяват всяка стъпка на властта. Така властта ще легитимира действията си. Много е важно случващото се как се представя пред обществото и как се интерпретира”, добави Чолаков.

Бившият министър на енергетиката Мирослав Севлиевски смята, че основната тема е дали ще има възмездие и справедливост.

„Като бивш военен, Румен Радев знае, че част от победата е противникът да бъде преследван докрай. Всички очакваме да видим как това ще се случи. Мисля, че ако той напише на вратата си, че козируването не е задължително, това ще бъде първата добра стъпка, за да очертае политиката, в която се движим напред. Същото важи и за фразата „не търся подчинение, а мнение”. Козируването при Бойко Борисов пък беше задължително, затова и получи тези изборни резултати”, коментира Севлиевски.

На свой ред социологът проф. Михаил Мирчев посочи, че едва ли ще има демонтаж на 20-годишната система.

„В държавата има около 3000 номеклатурни места - на мутрите от 2020 година. Те трябва да се извадят от властта. Сега този термин беше заместен с олигарси. Задачата на Румен Радев е да освободи държавата от тези хора, трябва поне 2000 от тях да бъдат извадени и заместени с нови хора. Това е безкрайно трудна задача, която става за 9 месеца. Българите дадоха гласа си зависимостите да бъдат отстранени. Демокрацията е разделението на всяко нещо в своята сфера, а заедно да изградят проспериращ обществен организъм. Избрахме Румен Радев „на тъмно” и сега чакаме”, заяви Мирчев.