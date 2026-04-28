"...Мирослав Севлиевски: Като бивш военен, Радев знае, че част от победата е противникът да бъде преследван докрай..";

„Прогресивна България” не е влязла с радикални политически послания, като например възмездие, но избирателите ѝ очакват преоценка и осветляване на политическите фигури, които през последните над 10 години са замесени в различни корупционни престъпления. Това каза пред Нова тв политологът Петър Чолаков.
И допълни: "В това число Делян Пеевски и Бойко Борисов. Ако не се предприемат действия в тази посока, от формацията на Радев ще бъдат обвинени в „срастване” с досегашния модел. Ако обаче влязат прекалено остро, ще бъдат обвинени, че създават полицейска държава, а Радев - сравнен с Пиночет".
„Проблемът на „Прогресивна България” е, че няма обръч от медии. Това да са хора, които да отразяват всяка стъпка на властта. Така властта ще легитимира действията си. Много е важно случващото се как се представя пред обществото и как се интерпретира”, добави Чолаков.
Бившият министър на енергетиката Мирослав Севлиевски смята, че основната тема е дали ще има възмездие и справедливост.
„Като бивш военен, Румен Радев знае, че част от победата е противникът да бъде преследван докрай. Всички очакваме да видим как това ще се случи. Мисля, че ако той напише на вратата си, че козируването не е задължително, това ще бъде първата добра стъпка, за да очертае политиката, в която се движим напред. Същото важи и за фразата „не търся подчинение, а мнение”. Козируването при Бойко Борисов пък беше задължително, затова и получи тези изборни резултати”, коментира Севлиевски.
На свой ред социологът проф. Михаил Мирчев посочи, че едва ли ще има демонтаж на 20-годишната система.
„В държавата има около 3000 номеклатурни места - на мутрите от 2020 година. Те трябва да се извадят от властта. Сега този термин беше заместен с олигарси. Задачата на Румен Радев е да освободи държавата от тези хора, трябва поне 2000 от тях да бъдат извадени и заместени с нови хора. Това е безкрайно трудна задача, която става за 9 месеца. Българите дадоха гласа си зависимостите да бъдат отстранени. Демокрацията е разделението на всяко нещо в своята сфера, а заедно да изградят проспериращ обществен организъм. Избрахме Румен Радев „на тъмно” и сега чакаме”, заяви Мирчев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
09:07 28.04.2026
2 национален предател
09:08 28.04.2026
3 Противникът е глупавия народ
Коментиран от #43
09:08 28.04.2026
4 Пич
Коментиран от #41
09:09 28.04.2026
5 Хасковски каунь
09:10 28.04.2026
6 Реалист
Коментиран от #12
09:12 28.04.2026
7 Локум Захов
Коментиран от #27
09:13 28.04.2026
8 Опа
09:14 28.04.2026
9 Ганя Путинофила
Коментиран от #13
09:19 28.04.2026
10 ППДБ и ГЕРБ и ДПС
09:19 28.04.2026
11 Българин
Коментиран от #14, #17
09:20 28.04.2026
13 Гаден ник
До коментар #9 от "Ганя Путинофила":И не е като да драскаш глупости по форумите.
09:20 28.04.2026
14 Коко
До коментар #11 от "Българин":А ти кога и от кого чу, че ще ги вкарва в затвор?
Ако имаш информация, сподели!
09:22 28.04.2026
15 Гн ус на пяна
09:23 28.04.2026
16 Да кажа
09:24 28.04.2026
17 Ми той май Съд
До коментар #11 от "Българин":Вкарва хората в затвора но преди това трябва прокурор да повдигне обвинения а преди това трябва следовател да събере доказателства за престъпления а може би трябва и дознател да докладва. Ти какво очакваш от Радев той не е феномен.
Коментиран от #22
09:24 28.04.2026
18 Той сега бившия на прокуратурата
09:25 28.04.2026
19 Ъхъ!!!
09:27 28.04.2026
20 Настопроценти
09:28 28.04.2026
21 1488
09:28 28.04.2026
22 Българин
До коментар #17 от "Ми той май Съд":Така е съд вкарва хората в затвора. Имам предвид, че по време на управлението на Радев Бойко и Пеевски няма да получат осъдителни присъди.
Коментиран от #26
09:28 28.04.2026
23 Спокойно
До коментар #12 от "Папуц":На фона на САЩ ,Франция,Германия нашият дълг е "Пей сърце".Абсолютно съм сигурна,че ще ни намерят цаката някак,за да приберат спестяванията на хората "за черни дни".Супер,хипер инфлация и т.н.
Коментиран от #29
09:29 28.04.2026
24 Умников
Но това търпение ще ни помогне сега , за да изтърпим брътвежите на всички "политически трупове" , говорещи глави и различните анализатори, политолози и говорители на тиквата и прасето ,които са активирани да ни обяснават, колко лош е Президентът Радев.
09:31 28.04.2026
25 среднощен
Или да "бъде принуден да сътрудничи"...
09:34 28.04.2026
26 Коко
До коментар #22 от "Българин":абе ти бавен ли си бе?
какво общо има Президента Радев със съд и прокуратура?
за петнадесет години, колко плоитици вкараха в затвора цацата и сарафа, я кажи?
09:36 28.04.2026
27 Гавази разни седят и камери
До коментар #7 от "Локум Захов":На всеки блок и вход и камери щракат.
09:38 28.04.2026
28 Виж сега
До коментар #12 от "Папуц":Сега РРадев е на ход.Ти какво ще спечелиш,ако той се захване да руши,вместо да изгражда.Мислиш ли,че Борисов,който СТРОЕШЕ,СТРОЕШЕ,бе човек, е престъпил видимо закона.Радев не е Кирил Петков,да хапне пица,да пийне и да реши да действа,като започне да арестува.КОНТРОЛНИ ОРГАНИ валяло в тази държава --там е "заровено кучето".
Коментиран от #35
09:38 28.04.2026
29 Папуц
До коментар #23 от "Спокойно":Дадох пример с две цифри ,ама явно не четете достатъчно.
Без значение колко ти е външният дълг, БВП е ВАЖНИЯТ фактор.
Като нямаш с какво да покриваш външният гълг, ако ще и "перце " да е , пак няма да има "пей сърце"!
Тези които цитираш имат солидни икономики, а ние имаме какво - прасе и тиква!
Бъди здрав
Коментиран от #36, #40
09:41 28.04.2026
31 Може да почнат от народа
09:42 28.04.2026
32 !!!?
09:43 28.04.2026
34 Точен
Коментиран от #44
09:44 28.04.2026
35 Папуц
До коментар #28 от "Виж сега":Извинявам се, явно съм пропуснал нещо!
Какво е ПОСТРОИЛ Борисов, че нямам такава информация?
Само не споменавай санирането, защото това е една грандиозна кражба - както и всичко ,до което се е докопал пожарникарят!
Коментиран от #39
09:45 28.04.2026
38 9689
09:55 28.04.2026
39 Виж сега
До коментар #35 от "Папуц":Често пиша--пътувам по пътищата.Хемус се строеше,Кирчо и Кокорчо прибраха парите оставени от Борисов.Северната дъга,магистрала Европа,метрото в София,49 пречиствателни станции по морето,до всеки блок -детска площадка.Явно си стоиш на пейката пред блока и не знаеш.Плюс,че той държеше нисък дълга.Не фалира държавата,като Гърция.Дано новите да НАДГРАЖДАТ.
09:59 28.04.2026
40 Е..изтриха 36
До коментар #29 от "Папуц":Обяснявах.Хората не се раждат равни.Никъде.Щом сме в еврозоната,ще намерят начин да занулят заемите --и трилионите,и милярдите.Искаме доходи,сваляме правителства за 3-4% увеличение ДОД.Как да стане и без заеми.
10:06 28.04.2026
41 Много точно
До коментар #4 от "Пич":Обаче ,в армията има и субординация .Дано да излезе читав човек и нещата в България да тръгнат.Факт е ,че няма да му е лесно,с много хора ще трябва да се съобразява.
10:13 28.04.2026
42 Моряка
10:24 28.04.2026
43 Не, не е народът
До коментар #3 от "Противникът е глупавия народ":Севлиевски е прав. Ние не сме военни, но също четем интересни книги.😄
Това е стратегията на постепенно затягане на примката.➰
На чалгите стратегията се наричаше “Да окупираме позицията на високия морал”.
А на мен ми харесва най-много стратегията "Да влезем в ума на противника".😄
10:36 28.04.2026
44 между другото
До коментар #34 от "Точен":Това☝️е коментар на професор 80%. Тази мисъл е негова и само от него съм я чувала.
10:43 28.04.2026