Ген. Решетников: Радев победи заради това, че хора, които искат нормални отношения с Русия, гласуваха за него (ВИДЕО)

"Румен Радев победи заради това, че хора, които искат нормални отношения с Русия, гласуваха за него. И това е сигнал за него. Нещо трябва да направи в тази посока. Това е избор на българския народ. Има много българи, на които им омръзна да бъдат обикновена марионетка на Запада и искат нормални отношения с Русия. Искрено се радвам, че българите избраха човек, който обещава нормално развитие на България не само с ЕС, но и с Русия". Това каза в интервю пред Миролюба Бенатова и Генка Шикерова в "Дневен ред" бившият разузнавач от КГБ ген. Леонид Решетников, цитиран от novini.bg.

Името на генерала, който е близък до Владимир Путин, се свързва с Румен Радев, още преди той да стане президент. През 2016 г. Руският институт за стратегически изследвания, чийто директор тогава е Леонид Решетников, прави проучване и определя профила на българския кандидат за държавен глава. Той съвпада с този на Радев.

Генерал Решетников твърди, че не познава Румен Радев, а за него чул от Корнелия Нинова. Бившата лидерка на социалистите издигна кандидатурата на президента (2017-2026), а БСП го подкрепи.

По думите на Решетников нормални отношения означава, че България иска развитие на икономически връзки, преференции с цените на нефт, газ и други продукти от Русия: "С какво ще плаща? Ще плаща с по-спокойни оценки на нашето историческо минало, с нормални думи и отношения към Русия и нейната политика".

В отговор на въпрос защо западната преса определя Румен Радев като най-добрия руски кандидат, Леонид Решетников заявява: "Всеки политик на Запад, който казва нормални думи за отношенията с Русия, е проруски кандидат. Може пък е да и някаква западна игра - казват сега че е 100 процента руски, а после, като направи нещо срещу нас, руснаците веднага да се разочароват", допълва бившият директор на Руския институт за стратегически изследвания.

Според него Румен Радев няма да направи рязък завой във външната политика, защото ще бъде подложен на натиск от тези, които са управлявали България през последните години.