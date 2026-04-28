Доналд Тръмп: Иран току-що ни информира, че е в състояние на колапс

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран е съобщил, че се намира „ в състояние на колапс“ и иска САЩ да отворят Ормузкия проток, докато Ислямската република урежда въпроса за ръководството си, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

От публикацията на Тръмп в неговата социална мрежа не става ясно как Иран е информирал САЩ, а от иранска страна все още няма коментар.

„Иран току-що ни информира, че се намира в „състояние на колапс“. Те искат от нас да „отворим Ормузкия проток“ възможно най-скоро, докато се опитват да изяснят ситуацията за ръководството си (което, според мен, ще успеят да направят!)“, казва Тръмп в изявлението.

Белият дом също за момента не е отговорил на искането за коментар на публикацията в "Трут соушъл".

Тръмп е недоволен от най-новото предложение на Иран за разрешаване на конфликта, каза за Ройтерс американски представител. Това намалява надеждите за решаване на конфликта, който наруши енергийните доставки, увеличи инфлацията и причини смъртта на хиляди хора, отбелязва информационната агенция.