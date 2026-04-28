Доналд Тръмп: Иран току-що ни информира, че е в състояние на колапс

28 Април, 2026 17:45, обновена 28 Април, 2026 18:13 3 823 106

Те искат да отворим Ормузкия проток колкото се може по-бързо, добави Тръмп в публикация в социалните мрежи

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран е съобщил, че се намира „ в състояние на колапс“ и иска САЩ да отворят Ормузкия проток, докато Ислямската република урежда въпроса за ръководството си, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

От публикацията на Тръмп в неговата социална мрежа не става ясно как Иран е информирал САЩ, а от иранска страна все още няма коментар.

„Иран току-що ни информира, че се намира в „състояние на колапс“. Те искат от нас да „отворим Ормузкия проток“ възможно най-скоро, докато се опитват да изяснят ситуацията за ръководството си (което, според мен, ще успеят да направят!)“, казва Тръмп в изявлението.

Белият дом също за момента не е отговорил на искането за коментар на публикацията в "Трут соушъл".

Тръмп е недоволен от най-новото предложение на Иран за разрешаване на конфликта, каза за Ройтерс американски представител. Това намалява надеждите за решаване на конфликта, който наруши енергийните доставки, увеличи инфлацията и причини смъртта на хиляди хора, отбелязва информационната агенция.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ала бала

    91 12 Отговор
    Да да ама не

    17:47 28.04.2026

  • 2 Гладна кокошка

    99 12 Отговор
    Просо сънувала.

    Коментиран от #34

    17:47 28.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 К.О.Т.а.р.АК 🐱

    88 9 Отговор
    Тръмпяга!борсата как е днес?изкара ли?

    17:48 28.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 е ми

    19 30 Отговор
    то си е така. Петрол не се яде и не се пие.

    17:48 28.04.2026

  • 7 Тоалетна Хартия

    82 10 Отговор
    На тоя звездите му говорят!!!

    17:48 28.04.2026

  • 8 Kaлпазанин

    81 10 Отговор
    Говедарските мозъци са ви в колапс

    Коментиран от #77

    17:49 28.04.2026

  • 9 Ганя Путинофила

    22 54 Отговор
    Ама нали путен обеща на иранците пълна подкрепа?

    17:49 28.04.2026

  • 10 Сатана Z

    63 12 Отговор
    Не знам откъде е взел това, но изглежда сякаш просто се опитва да припише всичко на Иран. Сякаш казва, че Иран просто се разпада и ние не разбираме какво се случва. Но какво изобщо означава това „колапс“? Сякаш казва, че Иран просто се е сринал и вече не може да ходи. Или може би просто иска да покаже, че Иран е в беда, но това не е вярно. Иран, както всяка друга държава, има своите проблеми, но това не означава, че е в състояние на „колапс“. Това е просто политическа игра и не съм сигурен дали е правилна.

    17:50 28.04.2026

  • 11 Последния Софиянец

    72 15 Отговор
    Иран е 50 години под санкции и не му пука.

    Коментиран от #14

    17:50 28.04.2026

  • 12 Баро Киро

    50 9 Отговор
    Видяхте ли снимката на Тръмп с памперс ???

    17:51 28.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 аха

    13 10 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    и санкциите са бой с пръчка на голо дупе... ма на тях им харесва.

    17:51 28.04.2026

  • 15 сащисан кравар

    48 6 Отговор
    Изтъркаха му се лъжите, бля бля тръмпорея!

    17:52 28.04.2026

  • 16 аре путинофили

    10 28 Отговор
    юруш на ИП сменячките :))))
    колко патетично... като няма кой друг да ви оцени положително "мнението"

    Коментиран от #49, #95

    17:52 28.04.2026

  • 17 ДОНЧО бре, покажи на

    16 17 Отговор
    У... йло Как се прави СВО!
    5... СВО за....40 дня и без човешки жертви!
    ЗАКРИВАЙ

    Коментиран от #74

    17:53 28.04.2026

  • 18 Колапса е

    39 6 Отговор
    В главата ти и е необратим.

    17:53 28.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тръмпона:

    35 6 Отговор
    Аз не ща да отварям Ормуз, ама Иран като ми се замолиха...кво да ги правя!
    Ша го отворя?

    17:55 28.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Джихади Йово

    36 7 Отговор
    В колапс е майка ти Тръмпе!!!

    17:56 28.04.2026

  • 23 ванс

    33 6 Отговор
    Тоя съвсем из%пърдя!

    17:56 28.04.2026

  • 24 6135

    30 5 Отговор
    Мдаа... Всяка монета си има две страни.

    САщ почнаха да стрелят по лодките на трафиканти от Южна Америка и става ясно, че Тръмп вече смърка некачествено бело.

    17:56 28.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Чичо Дончо Тръмпа

    27 6 Отговор
    Иран е в колапс,а ние минахме на дарения.

    17:59 28.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Даа...

    7 19 Отговор
    Оранжевата деменция пак е объркала пРусия с Иран. Често му се случва да бърка едни терористи с други .

    17:59 28.04.2026

  • 33 Доналд Тръмп:

    23 5 Отговор
    Ако не излъжа поне 10 пъти на ден живота ми се обезсмисля.

    18:00 28.04.2026

  • 34 Пуслер с токчетата

    10 22 Отговор

    До коментар #2 от "Гладна кокошка":

    И ние сме в колапс. Продадох половината златни резерви на Русийчицата

    Коментиран от #52, #55, #58

    18:00 28.04.2026

  • 35 Ха сега де!

    23 6 Отговор
    Малко по-късно Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР) заяви, че Ормузкият проток ще остане затворен за "вражеските страни", предаде Франс прес.

    18:00 28.04.2026

  • 36 Клоуна пусин 🤡💩

    8 17 Отговор

    До коментар #26 от "Гресирана ватенка":

    Чакай първо nедиПусин а ги нацелува . 🤣🤣

    18:01 28.04.2026

  • 37 САЩ

    23 6 Отговор
    станаха за смях с тоя шут.

    18:02 28.04.2026

  • 38 То си беше ясно

    7 16 Отговор
    че ще стане така. Но защо упорстваха цели 2 месеца.

    18:03 28.04.2026

  • 39 Искате се

    16 8 Отговор
    Много лъжеш дедо Дони

    18:03 28.04.2026

  • 40 Горски

    18 7 Отговор
    Китай да влиза в протока и да си съпровожда корабите друг избор няма, ако се повредят и другите самолетоносачи трудно ще им бъде на американците но лесно на света. Всъщност света стана заложник на еди крадци на нефт и газ. В Европа са Украйна а в глобален аспект тези които ограничават със санкции всичките. Не само Китай, а и целия свят страда от мераците на Нетаняху и лобито в САЩ. А Китай, най-малко защото си има Русия за съсед. И пак ще е най-конкурентно способен. Китай никога няма да остави Иран в ръчичките им. А и иранците днес са на посещение в Москва. Ако Израел и САЩ пак опитат и Иран спази обещанието си да занули шейховете, не 1/5, а 1/3 ще изчезне снабдяването с горива, торове, хелий и т.н.

    Коментиран от #59

    18:05 28.04.2026

  • 41 САЩ за 2 месеца докараха 93-милионна

    12 20 Отговор
    Държава до колапс а раша 5 години се бие за 15 села в Донбас на 50 км.от границата си с цената на 2 милиона убити и осакатени

    Коментиран от #45

    18:05 28.04.2026

  • 42 Бай Тръмпи

    12 2 Отговор
    Един глас ми каза за Иран.

    18:07 28.04.2026

  • 43 Не вервам на такива споделяния

    7 9 Отговор
    "Иран току-що ни информира, че е "в състояние на колапс", заяви днес президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

    "Те искат "да отворим Ормузкия проток" колкото се може по-бързо", добави той в публикация в социалните мрежи.
    -;-
    Все едно руснацитата да кажат : "Ние сме много некадърни. Даже и Москвич -ххх не можгема да си опризведем!"

    18:08 28.04.2026

  • 44 Факти

    7 18 Отговор
    Иран е в колапс още от преди войната. Те буквално нямаха вода. Затова 5 милиона излязоха да протестират и милицията гръмна 35 хиляди. Със и без войната тази държава е приключила в този си вид. Тя всъщност войната спря протестите. Сега като спре войната пак ще пламнат протестите. Идва лято, жега, суша... Ще бъде страшно.

    Коментиран от #54, #104

    18:08 28.04.2026

  • 45 Путин

    6 7 Отговор

    До коментар #41 от "САЩ за 2 месеца докараха 93-милионна":

    Сорос ни заповяда да станем "многоходови".

    18:10 28.04.2026

  • 46 1356

    14 2 Отговор
    Не го слуша главата

    18:12 28.04.2026

  • 47 Вече знаете😂

    8 6 Отговор
    Всички русофоби са синове на Калушев!😋

    18:12 28.04.2026

  • 48 Владимир Путин, президент

    6 18 Отговор
    Ако някой е в колапс, това е Рассия ☝️

    Коментиран от #51

    18:13 28.04.2026

  • 49 Малкосоросчи

    10 4 Отговор

    До коментар #16 от "аре путинофили":

    Хи хи хи
    чичка нещо не си доволен от резултата ???!

    амчи напраи го по-добър ама с бръщолевене на антируски простотии не става.........

    18:14 28.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Точно

    5 5 Отговор

    До коментар #48 от "Владимир Путин, президент":

    Помак имаше нужда да каже това

    18:16 28.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Копейки,

    6 11 Отговор
    По една заплата за братята ви аятоласи.Бъдете състрадателни.

    Коментиран от #105

    18:17 28.04.2026

  • 54 Отново

    14 3 Отговор

    До коментар #44 от "Факти":

    Простакът дрънка простотии

    18:18 28.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Горски

    16 5 Отговор
    Не знам откъде е взел това, но изглежда сякаш просто се опитва да припише всичко на Иран. Сякаш казва, че Иран просто се разпада и ние не разбираме какво се случва. Но какво изобщо означава това „колапс“? Сякаш казва, че Иран просто се е сринал и вече не може да ходи. Или може би просто иска да покаже, че Иран е в беда, но това не е вярно. Иран, както всяка друга държава, има своите проблеми, но това не означава, че е в състояние на „колапс“. Това е просто политическа игра и не съм сигурен дали е правилна. Тръмп е по голям лъжец от Зеленски който постоянно говори Свалихме 200.300,400 руски дрона а пък руснаците са изстреляли само 10 или 20???? И за лъжата си постоянно иска още ПАРИ , милиарди Дайте , дайте ! Тръмп говори , че ТОЙ затворил ОРМУЗ , а то е Точно обратното Иран го затвориха ! Ами като си го Затворил ...Отвори го бре Тръмпи! Затова ли САЩ ситуираха три самолетоносача в района, щото Иран е пред колапс? Пък и точно след срещата Русия - Иран от преди два дни, на която Путин заяви безрезервна подкрепа за Иран. на него последен ще кажат това за колапса. Тръмп всеки ден побеждава Иран, такова нещо не бях виждал. Хаха, да, представям си как Иран звъни на оранжевия пуяк и му казват "в състояние на колапс сме".

    18:19 28.04.2026

  • 57 1945

    4 9 Отговор
    показаха ли Мочтаба жив

    18:19 28.04.2026

  • 58 Владимир Путин, президент

    5 12 Отговор

    До коментар #34 от "Пуслер с токчетата":

    Ми...половината, всичкото руско злато пpададох.
    22 тона старо залежало злато !!!
    Беше тръгнало се pазвала, добре че се отъpваме ☝️😄

    18:19 28.04.2026

  • 59 ЪХЪ

    1 6 Отговор

    До коментар #40 от "Горски":

    Китай си има други работи.

    18:20 28.04.2026

  • 60 Глсъ

    17 3 Отговор
    Преди няколко часа бяхте качили новина , че Иран си продава петрола въпреки морската блокада на САЩ ..

    18:21 28.04.2026

  • 61 Мдаа

    16 4 Отговор
    Иран от 5000 години явно е в колапс!
    От размер на 100 Българии е колабирал до размер на само 16 Българии. Много са зле иранците да знаете, сега изнасят два пъти повече петрол на два пъти по-високи цени, произвеждат си всичко необходимо и откакто унищожиха радарите на краварите в района, сушата която ги преследваше последните 20 години рязко изчезна.

    Всеки ден вали дъжд, реките и язовирите отново се препълниха и даже шлюзовете вече работят.
    Животът отново кипи.
    Изкуственото засушаване, което им осигуриха краварите чрез метеорологични станции и лаборатории в района на залива вече не работи.

    Абе зле е много положението....хехе.

    А задокеанския обор пък е в разцвет:

    As of April 2026, the U.S. national debt exceeds $39 trillion, representing the highest total in the world. With a debt-to-GDP ratio around 120%, the U.S.

    Мдаа...

    Коментиран от #68

    18:23 28.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Гресирана ватенка

    1 15 Отговор
    Основно меню в Иран-чорба от камъни 😁
    В С.Корея-супа от трева😁

    Коментиран от #96

    18:26 28.04.2026

  • 65 бойко борисов

    8 1 Отговор
    рижавия бай хой е пълен охо-бохо ,този е мноооооо по зле от бай дъню

    18:27 28.04.2026

  • 66 Трънчо

    6 1 Отговор
    В Карлуково ще ти помогнат

    18:30 28.04.2026

  • 67 Дядо Влайчо

    11 1 Отговор
    Тръмп току що информира света, че краварника е в колапс.

    18:31 28.04.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Гост

    9 1 Отговор
    Нафтата гони 4 лева, не знам къв е колапса...

    18:35 28.04.2026

  • 70 Това е болен човек

    14 1 Отговор
    С увредена психика!
    Измисля си.
    Точно когато Русия декларира, че ще подкрепят Иран, те да декларират, че са пред колапс!
    Тръмп е подивял!

    18:35 28.04.2026

  • 71 Истинско обещание 🇮🇷

    11 1 Отговор
    На тоя чи.фут няма ли някой най накрая да му пусне един куршум ама тоя път право между очите и да спаси целия свят от него .??

    18:36 28.04.2026

  • 72 Гресирана ватенка

    2 9 Отговор

    До коментар #68 от "ГРУ гайтанжиева":

    На митрофанска дрога е😁

    18:36 28.04.2026

  • 73 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    11 1 Отговор
    Иран точно на теб ще ти се обадят да ти кажат че са в колапс ?? Кой си ти бе ционистки па.лячо да ни правиш всички на глу.паци ? Ние да не сме ти тъ.пите американци че да ти вярваме на лъжите бе

    18:38 28.04.2026

  • 74 Циник

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "ДОНЧО бре, покажи на":

    Всеки може да направи СВО за 40 дена ако стратегическата цел е да ти наритат задника, да затворят пролива и да те изгонят позорно с целия ти многотрилионен военноморски флот. Руснаците имат с една идея по-високи цели, но си прав, че и те се мотаят.

    18:38 28.04.2026

  • 75 Таририрамп

    4 1 Отговор
    Победихме ги, вече може да подвиваме опашка докато не са ни запраскали.

    18:39 28.04.2026

  • 76 Някой

    6 2 Отговор
    Ти си в състояние на колапс. Интелектуален такъв.

    18:41 28.04.2026

  • 77 Ехееее

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Kaлпазанин":

    При вас не може да се случи с това дето го нямате!!

    18:43 28.04.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 На тоя му трябва лекар

    6 2 Отговор
    По спешност

    18:44 28.04.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Гресирана ватенка

    2 5 Отговор
    Гладът е по-силен от тока😁

    Коментиран от #94

    18:47 28.04.2026

  • 82 Фактолог

    5 3 Отговор
    Климатични оръжия на САЩ срещу Иран:

    Д-р Фатима Саад Ал-Хасани, изследовател в Университета на Орегон (САЩ):

    Когато Иран атакува секретен център за засяване на облаци и контрол на времето в ОАЕ, той се насочи не само към самата база, но всъщност към „сърцето“ на система от мрежа за контрол на климата, която умишлено причиняваше суша в Ирак и Източен Иран.

    Резултатът беше драматични климатични промени:
    • Възобновяване на обилните валежи в Иран и Ирак след много години на суша
    • Спад на температурата (с приблизително 5 градуса по Целзий)
    • Завръщане на наводненията, частично спасяващи селското стопанство
    • Промяна в моделите на вятъра и завръщане на облаците в региона

    Този „секретен център“ в ОАЕ, според Ал-Хасани, е бил част от глобална мрежа за контрол на климата.

    Коментиран от #100

    18:47 28.04.2026

  • 83 Дудов

    7 1 Отговор
    Тръмп като ти каже "добър ден" , виж дали.е.светло навън

    18:48 28.04.2026

  • 84 Иран заседна

    5 1 Отговор
    Като кост от риба в гърлото!

    18:50 28.04.2026

  • 85 Валерко

    6 1 Отговор
    Браво на Тръмп! Браво на този гениален стратег и лидер на нацията! Той успя да победи Иран най-малко 10.пъти за 3 седмици! И десетте пъти с пълен разгром! Най-жалко ми е за красивата Мелани... Дано поне градинаря и оре хубаво градинката, че този с деменцията няма да свърши работа

    18:50 28.04.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 гост

    4 1 Отговор
    това е Американския Бойко Борисов ,пълен олигофрен

    18:52 28.04.2026

  • 88 Саймън каза

    1 7 Отговор
    Иран приключи.

    Коментиран от #89, #102

    18:53 28.04.2026

  • 89 Така де

    7 2 Отговор

    До коментар #88 от "Саймън каза":

    Иран приключи със САЩ, да се готви Израел!
    Междувременно, приключва и с ЕС, за наше удоволствие.

    18:55 28.04.2026

  • 90 Иран поне са честни

    1 5 Отговор
    Горделивото по сатанински джудже от Кремъл, никога няма да признае, че е в колапс и в предреволюционна ситуация

    Коментиран от #93, #99

    18:57 28.04.2026

  • 91 ЛеЛе ЛеЛе

    4 1 Отговор
    Къде беше тази псевдо държавица Сащ, и кой беше този тъпунгер от снимката!

    19:00 28.04.2026

  • 92 Хохо Бохо

    2 2 Отговор
    То и Зеления клоун така информира Путин ежедневно ама нещо май не е баш така

    19:01 28.04.2026

  • 93 Хи хи

    3 1 Отговор

    До коментар #90 от "Иран поне са честни":

    жужето е в Кuйф, толкоз е малко, че влиза свободно изправено и изъчено под масата , зелено е също !

    19:03 28.04.2026

  • 94 Зевзек

    4 1 Отговор

    До коментар #81 от "Гресирана ватенка":

    "Гладът е по-силен от тока😁"

    Прав си и за това нашите козячета ръсят простотии тук по цял ден.

    19:07 28.04.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Глупости.

    3 1 Отговор

    До коментар #64 от "Гресирана ватенка":

    Ти кога за последен път беше там?

    19:07 28.04.2026

  • 97 не може да бъде

    3 1 Отговор
    А на мен ми е много интересно какъв е бил първият разговор между Тръмп и Чарлз III ...и дали правилните медии ще кажат нещо по въпроса...хипотетично може би е е протекъл така
    Тръмп -здрасти Чарли!Радвам се че успя да се домъкнеш преди да те е довършила простата!?
    Чарлз III-Здрасти Дон!Как се чувстваш след покушението ....непрекъснато се питам дали не беше по-добре за света да се оставиш да те гръмнат!?

    19:08 28.04.2026

  • 98 Атина Палада

    3 1 Отговор
    И кво вика Тръмп сега,че САЩ са затворили Ормузкия проток а не Иран:) а през Ормузкия проток се пускат само кораби на приятелски страни на Иран .
    Пълна лудница:))

    19:08 28.04.2026

  • 99 Помнещ

    3 1 Отговор

    До коментар #90 от "Иран поне са честни":

    Че нали още 2022 ни уверявахте че Русия до 3 месеца максимум ще фалира и ще се разпадни и вече пета година го повтаряте - пък то ЕС фалира и НАТО се разпадна.

    19:09 28.04.2026

  • 100 ГРУ гайтанжиева

    3 1 Отговор

    До коментар #82 от "Фактолог":

    Човек, що не си носиш шапката от домакинско фолио ? Е на, напръскали са те с кемтрeйлс и са те облъчили с 5G.

    19:10 28.04.2026

  • 101 Абе Тръмпе щом са в колапс

    2 1 Отговор
    просто не го отваряйте тоя проход, за да се съгласят с искането на Нетаняху.
    Победихте!

    Коментиран от #103

    19:11 28.04.2026

  • 102 Зевзек

    3 1 Отговор

    До коментар #88 от "Саймън каза":

    Така е - Иран приключи с краварите.

    19:11 28.04.2026

  • 103 Запознат

    2 1 Отговор

    До коментар #101 от "Абе Тръмпе щом са в колапс":

    Лошото е че мозъка на Тръмп е вече в колапс и няма как да излезе от ситуацията - каквото и да направи все е губещ и за това ръси простотия след простотия.

    19:15 28.04.2026

  • 104 1459

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Факти":

    Значи по тази логика. щом една държава е в тежко положение ; Трябва да се напада , така ли , а България от колко време в какво положение е ?

    19:15 28.04.2026

  • 105 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "Копейки,":

    А вие п@ветниците дарихте ли по една заплата в отворената от САЩ сметка за дарения в помощ на САЩ да не фалира?

    19:17 28.04.2026

  • 106 Симо

    0 0 Отговор
    Човекът е паталогичен лъжец!!!! Психиатрите сигурно имат точна диагноза. Лошото е, че има достъп до ядрено оръжие. Да се надяваме, че другите палячовци не са чак толкова луди.

    19:26 28.04.2026