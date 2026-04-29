Тръмп нападна Мерц: Той не знае какво говори! Не е чудно, че Германия е толкова зле ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува германския канцлер Фридрих Мерц за позицията му относно Иран и обвини германския лидер за икономическите и други проблеми на Берлин.

„Германският канцлер Фридрих Мерц смята за приемливо Иран да има ядрени оръжия. Той няма представа за какво говори!“, написа Тръмп в Truth Social.

„Ако Иран имаше ядрени оръжия, целият свят щеше да бъде заложник. Сега предприемам действия срещу Иран, които други държави или президенти е трябвало да предприемат отдавна“, заяви Тръмп. „Не е чудно, че Германия се справя толкова зле, икономически и по друг начин!“, добави американският лидер.

Мерц заяви в понеделник, че иранското ръководство е на път да "унижи" Съединените щати в продължаващата вече близо два месеца война. Той отбеляза, че иранците са явно по-силни от очакваното, а Вашингтон очевидно няма ясна стратегия. "В момента не виждам какъв стратегически изход ще изберат американците, особено като се има предвид, че иранците очевидно преговарят много умело – или пък много умело не преговарят", заяви канцлерът по време на посещение в училище в град Марсберг в родния му регион Зауерланд.



Мерц добави, че "цяла нация бива унижавана от иранското ръководство, и по-специално от така наречената Революционна гвардия".



"Проблемът с конфликти като този винаги е един и същ: не трябва само да се намесиш, а и да се изтеглиш. Видяхме това много болезнено в Афганистан в продължение на 20 години. Видяхме го и в Ирак", каза още той.

По думите на Мерц сложната ситуация в Близкия изток вече оказва силно отрицателно икономическо въздействие върху Германия. В момента ситуацията е доста заплетена", каза Мерц. "И това ни струва много пари." Този конфликт, тази война срещу Иран оказва пряко влияние върху нашата икономика, добави той.

Канцлерът заяви, че Германия държи на предложението си да разположи миночистачи като част от международна коалиция, за да се помогне за отварянето на Ормузкия проток, през който преминава голяма част от световните доставки на петрол.



Мерц обаче добави, че все пак предпоставка за това е първо да приключат военните действия.