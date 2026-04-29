Тръмп нападна Мерц: Той не знае какво говори! Не е чудно, че Германия е толкова зле ВИДЕО

29 Април, 2026 05:25, обновена 29 Април, 2026 05:36 866 7

Американският президент отговори на критиките на канцлера за войната с Иран

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува германския канцлер Фридрих Мерц за позицията му относно Иран и обвини германския лидер за икономическите и други проблеми на Берлин.

„Германският канцлер Фридрих Мерц смята за приемливо Иран да има ядрени оръжия. Той няма представа за какво говори!“, написа Тръмп в Truth Social.

„Ако Иран имаше ядрени оръжия, целият свят щеше да бъде заложник. Сега предприемам действия срещу Иран, които други държави или президенти е трябвало да предприемат отдавна“, заяви Тръмп. „Не е чудно, че Германия се справя толкова зле, икономически и по друг начин!“, добави американският лидер.

Мерц заяви в понеделник, че иранското ръководство е на път да "унижи" Съединените щати в продължаващата вече близо два месеца война. Той отбеляза, че иранците са явно по-силни от очакваното, а Вашингтон очевидно няма ясна стратегия. "В момента не виждам какъв стратегически изход ще изберат американците, особено като се има предвид, че иранците очевидно преговарят много умело – или пък много умело не преговарят", заяви канцлерът по време на посещение в училище в град Марсберг в родния му регион Зауерланд.

Мерц добави, че "цяла нация бива унижавана от иранското ръководство, и по-специално от така наречената Революционна гвардия".

"Проблемът с конфликти като този винаги е един и същ: не трябва само да се намесиш, а и да се изтеглиш. Видяхме това много болезнено в Афганистан в продължение на 20 години. Видяхме го и в Ирак", каза още той.

По думите на Мерц сложната ситуация в Близкия изток вече оказва силно отрицателно икономическо въздействие върху Германия. В момента ситуацията е доста заплетена", каза Мерц. "И това ни струва много пари." Този конфликт, тази война срещу Иран оказва пряко влияние върху нашата икономика, добави той.

Канцлерът заяви, че Германия държи на предложението си да разположи миночистачи като част от международна коалиция, за да се помогне за отварянето на Ормузкия проток, през който преминава голяма част от световните доставки на петрол.

Мерц обаче добави, че все пак предпоставка за това е първо да приключат военните действия.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Само казвам

    3 2 Отговор
    Ами ... прав е

    Коментиран от #2, #4

    05:38 29.04.2026

  • 2 За Тръмп

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Само казвам":

    Говориш, нали

    Коментиран от #6

    05:41 29.04.2026

  • 3 Вашето мнение

    5 4 Отговор
    Дедо му на мерц е имал една мечта да подчини Русия, същата мечта има и унука му, а войната в Иран само пречи на мечтата му. Тя прави така, че другарчето му шмъркач вече не получава достатъчно оръжия.

    05:42 29.04.2026

  • 4 Не трябва

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Само казвам":

    Да се дават 1/ на жена пари; 2/ на луд картечница; 3/ на араби атомно оръжие

    Коментиран от #5

    05:44 29.04.2026

  • 5 Само питам

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Не трябва":

    Ти твоята жена без пари ли я държиш?

    06:00 29.04.2026

  • 6 Само казвам

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "За Тръмп":

    Прав е Тръмп, че Мерц ПО ПРИНЦИП не знае какво говори... като всички в ЕС..
    Не че Тръмп знае какво говори .. или помни..

    Коментиран от #7

    06:03 29.04.2026

  • 7 Демек

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Само казвам":

    Нищо не каза.

    06:13 29.04.2026