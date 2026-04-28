Тежки украински удари по Туапсе! Владимир Путин изпрати министъра на извънредните ситуации
Тежки украински удари по Туапсе! Владимир Путин изпрати министъра на извънредните ситуации

28 Април, 2026 15:45 1 353 47

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин получи доклад от министъра на извънредните ситуации Александър Куренков за ситуацията в Туапсе след украински удари с дронове, съобщи говорителят на президента Дмитрий Песков, информира ТАСС, пише БТА.

Държавният глава е инструктирал Куренков да отлети до мястото и да наблюдава гасенето на пожара, предаде Ройтерс.

"Владимир Путин получи доклад по телефона от министъра на извънредните ситуации Куренков за отново възникналите пожари в Туапсе след украински удари с дронове", каза говорителят на Кремъл. "По указание на държавния глава Куренков заминава за Туапсе през следващите часове, за да наблюдава гасенето на пожарите в нефтените хранилища и последиците от тях", добави Песков.

Междувременно руският министър на отбраната Андрей Белоусов днес заяви, че доставките на дронове от Европа за Киев за удари по руска територия могат да доведат до непредсказуеми последици, съобщи Ройтерс, цитирайки Интерфакс.

По-рано през април руското министерство на отбраната заяви, че смята, че правителствата в редица страни от ЕС са решили да увеличат производството и доставките на дронове за Украйна, ход, който Москва разглежда като стъпка, която ескалира конфликта, припомня Ройтерс.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

  • 1 Да го ударят украинския

    20 14 Отговор
    аятолах и всичко ще се умири.

    Коментиран от #2, #17

    15:47 28.04.2026

  • 2 А руския,

    16 10 Отговор

    До коментар #1 от "Да го ударят украинския":

    кога?

    15:48 28.04.2026

  • 3 Цензура

    22 12 Отговор
    Ами още галете укpoпските дивaци с перце !!! Какво чака още Путин? Вадете жежките оръжия и удрете, удруте, удрет е - докато не спрат да мърдат !!!

    Коментиран от #29, #38

    15:48 28.04.2026

  • 4 така така

    5 1 Отговор
    да го уволняват губернатора.

    15:49 28.04.2026

  • 5 Глупости,

    8 8 Отговор
    Путин умрятри пъти още когато долара стана 200 рубли и свърши ракетите, забравихте ли???

    Коментиран от #15

    15:50 28.04.2026

  • 6 Експерт

    13 13 Отговор
    "Междувременно руският министър на отбраната Андрей Белоусов днес заяви, че доставките на дронове от Европа за Киев за удари по руска територия могат да доведат до непредсказуеми последици"
    Да, наистина. Могат до доведат до фалит на Paшucmkama ko4uнa, масови бунтове и безредици сред населението, сваляне на тоталитарния режим и разпад на федерацията.

    15:50 28.04.2026

  • 7 Путя много ги бави и много търпи

    11 12 Отговор
    Аз отдавна щях да съм пратил атома по запада

    Коментиран от #20, #22

    15:50 28.04.2026

  • 8 туапсе

    4 4 Отговор
    в жоапсе

    15:50 28.04.2026

  • 9 Ами

    10 5 Отговор
    утре зеленият шмъркач пак ще вие за Одеса и ще проси ПВО ...

    15:51 28.04.2026

  • 10 Аква

    7 2 Отговор
    А бе, какво се стискате, бе! Я му прати чипа от сушилня Ярс!

    15:51 28.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 2222

    7 9 Отговор
    4 години лаят и червени линии чертаят. И накрая нищо. Русийката ще се разпадне като СССР.

    15:52 28.04.2026

  • 13 Напротив, тoвapищ Белоусов

    5 5 Отговор
    "Междувременно руският министър на отбраната Андрей Белоусов днес заяви, че доставките на дронове от Европа за Киев за удари по руска територия могат да доведат до непредсказуеми последици"

    лидерът на руските комусти Генадий Зюганов го предрече - иде нова 1917-та година за Русия и то съвсем скоро.

    Коментиран от #36

    15:52 28.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 РЕАЛИСТ

    5 5 Отговор

    До коментар #5 от "Глупости,":

    На черно доларът е 350 долара, което е реалният курс, по който може да се закупи.

    15:53 28.04.2026

  • 16 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 2 Отговор
    Аз командвам всички, ломските санитарки ми бърсеха задника вдигаха ми члена и възбуден се празнех на болничното легло

    Коментиран от #23

    15:54 28.04.2026

  • 17 АЯТОЛАХА

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Да го ударят украинския":

    Даваше на Путин
    Да целува КУРАнът.

    По добре замълчи Чебурашке.

    15:54 28.04.2026

  • 18 ОНЯ С ДРОНЯ

    3 4 Отговор
    По Плану

    По ГРАФИКУ .

    Отломките пак опраскаха

    Външния КЕНЕФ.

    15:55 28.04.2026

  • 19 Дон Корлеоне

    5 5 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    15:56 28.04.2026

  • 20 Червен кхмер

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Путя много ги бави и много търпи":

    И те щяха да му пратят атома.И няма пАбеда пак

    15:56 28.04.2026

  • 21 Бг гражданин

    5 5 Отговор
    Русия гори,а юПутин седи и к....а си държи!!!

    15:56 28.04.2026

  • 22 довечера

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Путя много ги бави и много търпи":

    пак ще има деление на атоми в хаспуха ти

    15:57 28.04.2026

  • 23 Ром от Лом

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    А нали ти слагах черния отзад и ти се кефеше

    Коментиран от #31

    15:57 28.04.2026

  • 24 Пак аз

    2 5 Отговор
    Югоизточният фронт на крепостните се разпада!ВСУ газят!!!

    15:57 28.04.2026

  • 25 Атина Палада

    6 6 Отговор
    Поставят Европа в пълна петролна изолация, докато л.ибер@стките вождове на Европа не се изринат...С Бай ви Тръмп и бай ви Путин шега не бива....

    Коментиран от #41

    15:57 28.04.2026

  • 26 За нас опасност няма

    5 3 Отговор
    Важното е че от България един патрон не е изнасян никога
    а пък цели дронове съвсем въобще изобщо
    а самолетите на летище софия са заради нощния ремонт на дупките по пътищата
    а и отровния слънчоглед няма да го удете без да си го купите

    15:57 28.04.2026

  • 27 реалистъ

    5 6 Отговор
    Русия не е Иран. При първите удари по руска територия на Украйна с доставени от Запада оръжия, Русия трябваше да нанесе удари по американските бази в региона, военните заводи и линиите за доставки. Не го направи и сега 4 години затъва в блатото. Иран показа как се прави.

    Коментиран от #42

    15:58 28.04.2026

  • 28 На снимката-

    7 4 Отговор
    12 метровата маса, на която петорно ваксинираният за КОВИД Путин приема посетители в редките случаи, при които излиза от бункера.

    15:58 28.04.2026

  • 29 Демокрация

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Цензура":

    Руснак без крак на магаре пред Покровск толкова си могат.

    15:58 28.04.2026

  • 30 Този клоун просек

    5 2 Отговор
    побърка европейските женски лидерски
    Толкова им е акъла
    Само дето покрай сухото ще пламне и суровото

    15:58 28.04.2026

  • 31 Това беше

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ром от Лом":

    Отдавна

    15:58 28.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ганя Путинофила

    8 2 Отговор
    Отивам на море.
    На Черно море!
    Ще си правя кални бани с мазут!

    15:58 28.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Путин :

    3 0 Отговор
    Жириновски го предсказа.

    15:59 28.04.2026

  • 36 реалистъ

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Напротив, тoвapищ Белоусов":

    100 години след Октомврийската революция и 37 след перестройката, Русия ще преживее контра-революция.

    След Путин идва Сталин.

    Коментиран от #39

    15:59 28.04.2026

  • 37 Купейки

    5 3 Отговор
    Молете се за Тръмп
    Само той ще спаси

    КГБ ПРОПАДНЯКА ПУСИН.

    Коментиран от #44

    15:59 28.04.2026

  • 38 Българин

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Цензура":

    Укр опалите диваци си имат жило. Който не се съобразява с техните интереси, много има да страда! За това Радев да отива в Киев и да моли за мир, защото иначе България ще остане без никакви горива, без туризъм, без екология!!!

    16:00 28.04.2026

  • 39 Ха ха ха ха

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "реалистъ":

    Путин е Сталин... След Сталин идва Горбачов.

    16:00 28.04.2026

  • 40 Пета година вече

    4 1 Отговор
    рашистката армия се пъне да вземе поне тези области от Украйна, които обяви за руски.
    Даде 1, 5 млн жертви, поне още толква ранени и осакатени, похарчи трилиони долари за война и ако не беше Тръмп да помага, вече щеше да е загубила.

    16:01 28.04.2026

  • 41 Гресирана ватенка

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    Ще пикаеш газ и ще си го слагаш в гаса и ще си ОК 😁

    16:01 28.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 стоян

    2 1 Отговор
    Радостни новини които предсказват фалита и разпада на мюслюманската федерация и москвабад която от 1944 гд за 60 гд почти успя да ни унищожи като народ с помощ от нашите руски подлоги кумунисти

    16:02 28.04.2026

  • 44 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #37 от "Купейки":

    Аз се моля и за двамата ! И за Тръмп и за Путин,защото само те имат ресурса да спасят европейците от Кая, Урсула и Ко.

    Коментиран от #47

    16:05 28.04.2026

  • 45 Иво

    0 0 Отговор
    Русия свърши като държава.След няколко месеца Тръмп губи междинните избори и не може да помага на бункерният.

    16:05 28.04.2026

  • 46 Лхьльйьь

    1 0 Отговор
    Путин получи доклад от министъра на извънредните ситуации Куренков!

    16:06 28.04.2026

  • 47 Оня с парчето

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Атина Палада":

    Можеш да се помолиш на парчето ми.25 сантима.

    16:07 28.04.2026

