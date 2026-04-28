Тежки украински удари по Туапсе! Владимир Путин изпрати министъра на извънредните ситуации

Руският президент Владимир Путин получи доклад от министъра на извънредните ситуации Александър Куренков за ситуацията в Туапсе след украински удари с дронове, съобщи говорителят на президента Дмитрий Песков, информира ТАСС, пише БТА.
Държавният глава е инструктирал Куренков да отлети до мястото и да наблюдава гасенето на пожара, предаде Ройтерс.
"Владимир Путин получи доклад по телефона от министъра на извънредните ситуации Куренков за отново възникналите пожари в Туапсе след украински удари с дронове", каза говорителят на Кремъл. "По указание на държавния глава Куренков заминава за Туапсе през следващите часове, за да наблюдава гасенето на пожарите в нефтените хранилища и последиците от тях", добави Песков.
Междувременно руският министър на отбраната Андрей Белоусов днес заяви, че доставките на дронове от Европа за Киев за удари по руска територия могат да доведат до непредсказуеми последици, съобщи Ройтерс, цитирайки Интерфакс.
По-рано през април руското министерство на отбраната заяви, че смята, че правителствата в редица страни от ЕС са решили да увеличат производството и доставките на дронове за Украйна, ход, който Москва разглежда като стъпка, която ескалира конфликта, припомня Ройтерс.
