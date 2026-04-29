Кърт Волкър: Киев спечели важни преговорни предимства, но Москва няма интерес към постигането на мирно споразумение

Русия не демонстрира сериозен интерес към постигането на мирно споразумение. Това заяви Кърт Волкър, специален представител на Държавния департамент на САЩ за Украйна от 2017 до 2019 г., в интервю за Украинското радио.

Според Волкър Кремъл използва преговорите, за да окаже натиск върху Украйна.

„Русия отправя максималистични искания и използва преговорите като инструмент за оказване на натиск върху Украйна, както и начин да насърчи Съединените щати да окажат този натиск“, каза той.

Според американския дипломат Русия се опитва да заинтересува американската преговаряща делегация с перспективата за бизнес сделки след отмяната на санкциите. Кремъл се надява, че това ще принуди САЩ да увеличат натиска върху Украйна.

„Следователно Русия не приема тези преговори сериозно.“ Украйна разбира това добре, но същевременно участва в преговорите, защото е важно да не бъде възприемана като страна, която не търси мир или не е готова за диалог“, подчерта той.

Според Волкър Украйна се присъединява към всички формати на преговори добросъвестно, остава отворена за участие, дори отговаря на откровено слаби или неприемливи предложения, а също така се опитва да ги трансформира в по-реалистични.

„И това е правилната стратегия. Мисля обаче, че украинците разбират и са разбирали от самото начало, че този процес не е сериозен“, добави американският дипломат.

Той признава, че САЩ в момента са пренасочили вниманието си към Иран, така че процесът на преговори за прекратяване на войната в Украйна в момента практически не получава внимание.

„Всъщност по-важна от самите преговори е ситуацията на бойното поле и в реалния свят.“ „И там се случват много показателни неща“, добави той. Сподели Волкър.

Според него финансовото положение на Русия се влошава, а икономиката ѝ е под натиск.

„Тя вече не е способна да замества загубите на човешка сила в същия мащаб, нито може да компенсира загубата на оборудване със същото ниво на качество“, каза бившият специален представител на САЩ за Украйна.

Той отбелязва, че Украйна е развила собствена отбранителна промишленост и сега е 60-70% самодостатъчна с вътрешни ресурси.

„Тя е спечелила важни предимства. Украйна е способна и да нанася удари на далечни разстояния срещу руска територия, по-специално срещу съоръжения за износ на петрол, които са критични за финансирането на войната.“ „По този начин ситуацията все повече играе в полза на Украйна“, отбеляза той.

Волкър не изключва, че ако тази тенденция продължи, това може да създаде условия, при които Русия ще бъде принудена да се съгласи на прекратяване на огъня.

„В момента Русия все още предпочита да продължава атаките и да отправя искания, използвайки преговорите като инструмент за получаване на допълнителни ползи. „Но е напълно възможно в крайна сметка да постигнем истинско прекратяване на огъня – и това би бил положителен резултат“, смята американският дипломат.

По-рано германският канцлер Фридрих Мерц смята, че Украйна вероятно ще трябва да приеме факта, че част от територията на страната може да остане извън контрола на Киев като част от бъдещо мирно споразумение с Русия. Мерц смята, че ако украинският президент Володимир Зеленски бъде принуден да вземе такова решение, той трябва да си осигури подкрепата на мнозинството украинци и за това е необходим референдум.

Германският канцлер смята, че украинците не трябва да очакват бързо присъединяване към ЕС. Според него Украйна не може да се присъедини към блока, докато войната продължава. Освен това страната трябва да отговаря на „строги критерии, особено по отношение на върховенството на закона и борбата с корупцията“.