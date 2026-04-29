Time: Демократите обмислят да съдят Тръмп, ако не прекрати войната с Иран до 1 май

Американските законодатели демократи проучват възможността за завеждане на дело срещу президента на САЩ Доналд Тръмп, ако той продължи военните действия срещу Иран след 1 май без одобрението на Конгреса и съобщи списание Time, позовавайки се на свои източници.

Според Резолюцията за военните правомощия от 1973 г., президентът на САЩ е длъжен да уведоми Конгреса в рамките на два дни за разполагането на войски в задгранични бойни зони и може да ги използва без законодателно одобрение за не повече от 60 дни, с възможност за удължаването им за не повече от 30 дни, ако този период е необходим за безопасното изтегляне на американските войски от зоната на конфликта.

Както отбелязва изданието, Тръмп официално е уведомил Конгреса на 2 март за началото на военни действия срещу Ислямската република, което означава, че Белият дом има срок до 1 май да продължи операцията без законодателно одобрение.

Демократите от Камарата на представителите и Сената на САЩ смятат, че наближаващият 60-дневен краен срок може да им предостави най-добрия шанс да оспорят войната, която според тях е започната незаконно, съобщава Time.

Дискусиите за завеждане на дело все още са в ранен етап, отбелязва списанието, но процесът може да се засили, ако военните действия продължат след 1 май.