Time: Демократите обмислят да съдят Тръмп, ако не прекрати войната с Иран до 1 май

Time: Демократите обмислят да съдят Тръмп, ако не прекрати войната с Иран до 1 май

29 Април, 2026 06:25, обновена 29 Април, 2026 06:31 2 308 24

Белият дом има срок до края на месеца да продължи операцията без законодателно одобрение

Time: Демократите обмислят да съдят Тръмп, ако не прекрати войната с Иран до 1 май - 1
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските законодатели демократи проучват възможността за завеждане на дело срещу президента на САЩ Доналд Тръмп, ако той продължи военните действия срещу Иран след 1 май без одобрението на Конгреса и съобщи списание Time, позовавайки се на свои източници.

Според Резолюцията за военните правомощия от 1973 г., президентът на САЩ е длъжен да уведоми Конгреса в рамките на два дни за разполагането на войски в задгранични бойни зони и може да ги използва без законодателно одобрение за не повече от 60 дни, с възможност за удължаването им за не повече от 30 дни, ако този период е необходим за безопасното изтегляне на американските войски от зоната на конфликта.

Както отбелязва изданието, Тръмп официално е уведомил Конгреса на 2 март за началото на военни действия срещу Ислямската република, което означава, че Белият дом има срок до 1 май да продължи операцията без законодателно одобрение.

Демократите от Камарата на представителите и Сената на САЩ смятат, че наближаващият 60-дневен краен срок може да им предостави най-добрия шанс да оспорят войната, която според тях е започната незаконно, съобщава Time.

Дискусиите за завеждане на дело все още са в ранен етап, отбелязва списанието, но процесът може да се засили, ако военните действия продължат след 1 май.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    22 0 Отговор
    ич да не ти пука ,Тръмпяга! изкарай и утре на борсата!

    06:33 29.04.2026

  • 2 авантгард

    20 1 Отговор
    Виж ти, на калпав президент демокрацията му пречи....
    В случая и демокрацията им калпава, освен президента.

    06:37 29.04.2026

  • 3 Гошо

    5 14 Отговор
    Излиза че "Демократите" искат САЩ да загуби войната

    Коментиран от #6, #23, #24

    06:39 29.04.2026

  • 4 Майдан

    29 5 Отговор
    Съд и за Зеления престъпник - наркоман !

    06:43 29.04.2026

  • 5 Той

    33 0 Отговор
    си е перманентен лъжец и спекулант ! Дори произхода си криеше - по бащина линия са си германци , дошли от Калщат в Америка , по майчина от Ирландия ! За да не му правят пречки в щатите при изграждането на бизнес империята 80 - те години , че е с немски корени , най - вече влиятелни евреи , той криеше този факт и представяше немското си потекло за шведско , преселници от Швеция .

    06:43 29.04.2026

  • 6 Ами

    22 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гошо":

    та той я загуби !

    Коментиран от #8

    06:44 29.04.2026

  • 7 Да го

    28 0 Отговор
    освидетелстват и въдворят на подходящото място!

    Коментиран от #10

    06:45 29.04.2026

  • 8 Мазут Ал Керосин

    0 12 Отговор

    До коментар #6 от "Ами":

    Да, обаче ще стабилизират петродолара. Освен това ЕС губи повече и дори Китай, което е добре за САЩ.

    Коментиран от #9, #13

    06:52 29.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 авантгард

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Да го":

    Еееееее разочарование, гледам попваш с Да Го, а после само някакво въдворяване....
    Твърде милостив си.

    07:12 29.04.2026

  • 11 Оппалааа!!!

    14 0 Отговор
    Сетихте най-сетне да спометете за тия 60 дни прозорец! Не знаехте ли или не ви бе разрешено?
    И това няма нищо общо с Демократите, а с Конституцията! Нарушаването и е престъпление!
    Ако Байдън беше сътворил тази кървава каша, републиканците щяха да направят същото.

    07:19 29.04.2026

  • 12 име

    10 0 Отговор
    С по кадърен стрелец няма ли да е по лесно?

    07:21 29.04.2026

  • 13 Какъв петродолър стабилизирал бе?

    15 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мазут Ал Керосин":

    Шегуваш се нали?
    Дори съюзниците му от Близкия Изток бягат от петродолъра?
    За Европа че го отнася и по това направление си прав и пълния и колапс е близо, но Китай е къде-къде по-добре - има си за съсед Русия. Без петродолъри вече. А ирански танкери си минават и комай всички са за Китай. Ако нещо друго мине през Ормуз е в юани!

    (с какво коментара ми бе нарушил правилата?)

    07:23 29.04.2026

  • 14 ЮДИТЕ

    8 0 Отговор
    Набутаха Дончо в големи лай..на.

    07:28 29.04.2026

  • 15 Е, то първи понеделник

    1 0 Отговор
    Ай след Гергьовден поне !

    07:49 29.04.2026

  • 16 Българин

    0 1 Отговор
    сороските лакеи гледат да си осигурят служебна победа срещу Тръмп!

    07:51 29.04.2026

  • 17 8888

    2 0 Отговор
    Присъдата която изревал би му изкарала с едни снимки от един остров повече го плашат....

    Коментиран от #21

    07:51 29.04.2026

  • 18 Ъперкът

    2 0 Отговор
    Слагайте му усмирителна риза и му вземете всички скътани долари в полза на обществото, което плаща неговата война.

    07:56 29.04.2026

  • 19 поробен след демокрацията

    1 0 Отговор
    ПРавилно са решили този престъпник и мародер на държавата си и на света да бъде изправен пред световен съд

    07:58 29.04.2026

  • 20 Небинарен ляв

    3 0 Отговор
    Рижия дядка и зет му станаха неприлично богати за два месеца а хората обедняха два пъти. Не говоря само за Америка а навсякъде по света. Да го съдят, осъдят и разорят публично а той сам ще си сложи въжето.

    07:59 29.04.2026

  • 21 Прозорливост

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "8888":

    То затова е целия цирк, медиите да тиражират войната а не снимките. Меланито и тя е в кюпа ама се прави на ощипана, време е да запорират сметките им. Дали ще го съдят е все тая, вече е взел-дал ама виж ако докопат паричките му чичо Скруч ще получи удар.

    08:08 29.04.2026

  • 22 Ше ми….

    1 0 Отговор
    …съдят дедовия -> Тръмпи пак ше ги прави да умират!!!

    08:10 29.04.2026

  • 23 БГР

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гошо":

    Този конфликт няма как де бъде спечелен от САЩ.
    Тръмп обаче е куха лейка и не го разбира това защото трябва да си политик, а той е бизнесмен. На всичкото отгоре подведен от Биби. Вероятно му е обещал че ще му подари Газа (да си прави хотелите) ако заличи Иран.

    08:17 29.04.2026

  • 24 си пън

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гошо":

    гошо,те я загубиха,проблема е как да се измъкнат без явно унижение пак

    08:24 29.04.2026