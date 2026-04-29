Time: Демократите обмислят да съдят Тръмп, ако не прекрати войната с Иран до 1 май

Американските законодатели демократи проучват възможността за завеждане на дело срещу президента на САЩ Доналд Тръмп, ако той продължи военните действия срещу Иран след 1 май без одобрението на Конгреса и съобщи списание Time, позовавайки се на свои източници.
Според Резолюцията за военните правомощия от 1973 г., президентът на САЩ е длъжен да уведоми Конгреса в рамките на два дни за разполагането на войски в задгранични бойни зони и може да ги използва без законодателно одобрение за не повече от 60 дни, с възможност за удължаването им за не повече от 30 дни, ако този период е необходим за безопасното изтегляне на американските войски от зоната на конфликта.
Както отбелязва изданието, Тръмп официално е уведомил Конгреса на 2 март за началото на военни действия срещу Ислямската република, което означава, че Белият дом има срок до 1 май да продължи операцията без законодателно одобрение.
Демократите от Камарата на представителите и Сената на САЩ смятат, че наближаващият 60-дневен краен срок може да им предостави най-добрия шанс да оспорят войната, която според тях е започната незаконно, съобщава Time.
Дискусиите за завеждане на дело все още са в ранен етап, отбелязва списанието, но процесът може да се засили, ако военните действия продължат след 1 май.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
06:33 29.04.2026
2 авантгард
В случая и демокрацията им калпава, освен президента.
06:37 29.04.2026
3 Гошо
Коментиран от #6, #23, #24
06:39 29.04.2026
4 Майдан
06:43 29.04.2026
5 Той
06:43 29.04.2026
6 Ами
До коментар #3 от "Гошо":та той я загуби !
7 Да го
Коментиран от #10
06:45 29.04.2026
8 Мазут Ал Керосин
До коментар #6 от "Ами":Да, обаче ще стабилизират петродолара. Освен това ЕС губи повече и дори Китай, което е добре за САЩ.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 авантгард
До коментар #7 от "Да го":Еееееее разочарование, гледам попваш с Да Го, а после само някакво въдворяване....
Твърде милостив си.
07:12 29.04.2026
11 Оппалааа!!!
И това няма нищо общо с Демократите, а с Конституцията! Нарушаването и е престъпление!
Ако Байдън беше сътворил тази кървава каша, републиканците щяха да направят същото.
07:19 29.04.2026
12 име
07:21 29.04.2026
13 Какъв петродолър стабилизирал бе?
До коментар #8 от "Мазут Ал Керосин":Шегуваш се нали?
Дори съюзниците му от Близкия Изток бягат от петродолъра?
За Европа че го отнася и по това направление си прав и пълния и колапс е близо, но Китай е къде-къде по-добре - има си за съсед Русия. Без петродолъри вече. А ирански танкери си минават и комай всички са за Китай. Ако нещо друго мине през Ормуз е в юани!
(с какво коментара ми бе нарушил правилата?)
07:23 29.04.2026
14 ЮДИТЕ
07:28 29.04.2026
15 Е, то първи понеделник
07:49 29.04.2026
16 Българин
07:51 29.04.2026
17 8888
Коментиран от #21
07:51 29.04.2026
18 Ъперкът
07:56 29.04.2026
19 поробен след демокрацията
07:58 29.04.2026
20 Небинарен ляв
07:59 29.04.2026
21 Прозорливост
До коментар #17 от "8888":То затова е целия цирк, медиите да тиражират войната а не снимките. Меланито и тя е в кюпа ама се прави на ощипана, време е да запорират сметките им. Дали ще го съдят е все тая, вече е взел-дал ама виж ако докопат паричките му чичо Скруч ще получи удар.
08:08 29.04.2026
22 Ше ми….
08:10 29.04.2026
23 БГР
До коментар #3 от "Гошо":Този конфликт няма как де бъде спечелен от САЩ.
Тръмп обаче е куха лейка и не го разбира това защото трябва да си политик, а той е бизнесмен. На всичкото отгоре подведен от Биби. Вероятно му е обещал че ще му подари Газа (да си прави хотелите) ако заличи Иран.
08:17 29.04.2026
24 си пън
До коментар #3 от "Гошо":гошо,те я загубиха,проблема е как да се измъкнат без явно унижение пак
08:24 29.04.2026