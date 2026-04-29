Марез с луксозен жест към съотборниците си: половин милион за Rolex-и след азиатския триумф

Марез с луксозен жест към съотборниците си: половин милион за Rolex-и след азиатския триумф

29 Април, 2026 07:29 762 2

Звездата на Ал-Ахли подари 25 персонализирани часовника на съотборниците си

Марез с луксозен жест към съотборниците си: половин милион за Rolex-и след азиатския триумф - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Рияд Марез направи впечатляващ жест след като Ал-Ахли спечели втора поредна Азиатска Шампионска лига. Алжирецът реши да отбележи успеха по нестандартен начин, като подари на всички свои съотборници луксозни часовници Rolex.

Общо 25 бройки, всяка на стойност близо 20 хиляди евро, което означава, че общата сума достига около половин милион евро. Всеки часовник е персонализиран – с името на съответния играч и гравирано изображение на трофея.

Любопитен детайл е, че съотборниците му Мерих Демирал и Едуар Менди са предложили да поемат част от разходите, като се включат с около 163 хиляди евро всеки.


  • 1 Гуньо Простиа

    3 1 Отговор
    Имам същия , китайско менте за 200 евро

    07:41 29.04.2026

  • 2 Каква щедрост!

    3 0 Отговор
    Само си помислете, как някой награбил се здраво политик, да кажем Красен Кралев, подарява дори само един Ролекс на някого, но без да очаква двойно от него!

    08:12 29.04.2026

