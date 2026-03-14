Силна миризма от изгоряла платка в контролната кула на TRACON затвори няколко летища в САЩ

Рано тази сутрин българско време бяха спрени полетите на всички летища в столицата на САЩ Вашингтон.

Ограниченията засегнаха летищата „Роналд Рейгън“ и „Дълес“, както и това в Балтимор и „Ричмънд“ в Сандстън, Вирджиния, заяви министърът на транспорта Шон Дъфи.

Според него Федералната авиационна администрация (FAA) работи за премахване на „силна миризма“, излъчвана от кулата за контрол на въздушното движение Potomac TRACON.

TRACON отговаря за въздушното пространство на Вашингтон, Балтимор и района Ричмънд-Шарлотсвил. Компанията е базирана в Уорънтън, Вирджиния.

Полетите на летищата вече са възобновени, предаде ФОКУС.



Сигналът за острата миризма на химикали бил подаден от една от диспечерските станции край река Потомак. Служителите там били веднага евакуирани от сградата, след като на няколко човека им прилошало. Това, от своя страна е подложило на риск ръководенето на полетите и затова те са били прекратени.



Хиляди пътници се наложи да изчакат, а закъсненията тепърва ще се наваксват.



Междувременно летищните власти съобщиха, че причината за острата химическа миризма в диспечерската станция била изгоряла компютърна платка. След подмяната ѝ системите са възстановили нормалното си функциониране.