Силна миризма от изгоряла платка в контролната кула на TRACON затвори няколко летища в САЩ

14 Март, 2026 03:12, обновена 14 Март, 2026 06:39 1 266 4

Работи се за премахването й, заяви министърът на транспорта Шон Дъфи

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Рано тази сутрин българско време бяха спрени полетите на всички летища в столицата на САЩ Вашингтон.

Ограниченията засегнаха летищата „Роналд Рейгън“ и „Дълес“, както и това в Балтимор и „Ричмънд“ в Сандстън, Вирджиния, заяви министърът на транспорта Шон Дъфи.

Според него Федералната авиационна администрация (FAA) работи за премахване на „силна миризма“, излъчвана от кулата за контрол на въздушното движение Potomac TRACON.

TRACON отговаря за въздушното пространство на Вашингтон, Балтимор и района Ричмънд-Шарлотсвил. Компанията е базирана в Уорънтън, Вирджиния.

Полетите на летищата вече са възобновени, предаде ФОКУС.

Сигналът за острата миризма на химикали бил подаден от една от диспечерските станции край река Потомак. Служителите там били веднага евакуирани от сградата, след като на няколко човека им прилошало. Това, от своя страна е подложило на риск ръководенето на полетите и затова те са били прекратени.

Хиляди пътници се наложи да изчакат, а закъсненията тепърва ще се наваксват.

Междувременно летищните власти съобщиха, че причината за острата химическа миризма в диспечерската станция била изгоряла компютърна платка. След подмяната ѝ системите са възстановили нормалното си функциониране.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    11 0 Отговор
    Тръмпи е бил на визитация. Обяснимо е.

    04:06 14.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Химика

    3 0 Отговор
    Оакались и е замирисало

    06:09 14.03.2026

  • 4 Егати миризливата

    3 0 Отговор
    Новина - смърди, че се не трае!

    06:39 14.03.2026