Какво предвижда подготвяното примирие между Иран и САЩ

В конфликта между Иран и САЩ се очертава развитие: според медийни съобщения двете воюващи страни са пред постигането на примирие. Какво е известно?

Основните точки в меморандума

Според американския информационен портал Axios меморандумът за разбирателство трябва да включва всички основни спорни въпроси между САЩ и Иран. Става дума за временно прекратяване на всички военни действия, за протока Ормуз, както и за иранската ядрена програма.

На дневен ред са и отмяната на санкциите и освобождаването на ирански активи, съобщава на свой ред германската обществена медия АРД.

За Ормузкия проток

По време на примирието, което според различните източници трябва да продължи между 30 и 60 дни, Иран възнамерява да позволи преминаването през Ормуз. През този период няма да се начисляват такси за преминаване. Трафикът трябва да се нормализира до „нивото отпреди войната“, а Иран се задължава да премахне мините, поставени след началото на войната.

В замяна САЩ ще вдигнат блокадата на иранските пристанища и ще позволят на Техеран свободен износ на петрол.

За ядрената програма на Иран

Иран се ангажира да не се стреми към придобиване на ядрено оръжие, освен това трябва да се проведат преговори за спиране на програмата за обогатяване на уран. На дневен ред е и въпросът за запасите от високообогатен уран: ако Иран се откаже от тях, в замяна САЩ ще облекчат санкциите и ще освободят замразените ирански активи, става ясно още от информациите, на които се позовава АРД.

Разлики в тълкуванията има най-вече по отношение на продължителността на примирието. Порталът Axios, позовавайки се на американски правителствен служител, посочва срок от 60 дни. Междувременно иранската информационна агенция „Тасним“ съобщава, че става дума само за 30 дни, през които оръжията трябва да мълчат. Говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багай говори по иранската държавна телевизия за „период от 30 до 60 дни“.

Реакциите

Американският държавен секретар Марко Рубио изразява сдържан оптимизъм. По време на посещение в Индия той заяви, че има „някакъв напредък“. По думите му нещо по-съществено би могло да бъде обявено след няколко дни.

„Аз съм дълбоко загрижен“, написа в платформата Х републиканският сенатор Тед Круз от Тексас. Ако резултатът е „ирански режим, продължаващ да бъде ръководен от ислямисти, които скандират „Смърт на САЩ“, който сега ще получи милиарди долари, ще може да обогатява уран и да разработва ядрени оръжия и ефективно ще контролира Ормузкия проток, тогава това би било катастрофална грешка", цитира АРД думите му.