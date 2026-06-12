Южна Корея обърна Чехия и стартира Мондиал 2026 с важна победа

Южна Корея започна участието си на Мондиал 2026 с драматичен успех над Чехия с 2:1 в Гуадалахара, след като направи пълен обрат в рамките на 20 минути. Ладислав Крейчи откри резултата за европейците в 59-ата минута, но азиатците реагираха светкавично чрез Хван Ин-Бом (67’) и Хюн-Гю О (80’).

Корейците започнаха по-активно и още в първите минути създадоха напрежение пред вратата на Матей Коварж. В 11-ата минута Хюн-Мин Сон стреля опасно, но ударът му бе блокиран, а след последвалия корнер Хан-Бом Лий прати топката над гредата. Малко по-късно Коварж трябваше да се намесва решително след силен шут на Кан-Ин Лий.

Чехия отговори едва в 22-рата минута, когато Томаш Соучек засече топката след корнер, но тя премина покрай вратата. До края на полувремето Южна Корея имаше още два добри шанса чрез Сон, но звездата на тима не успя да намери целта.

Втората част започна с нов натиск на азиатците и две блестящи намеси на Коварж, който спаси удари на Хван Ин-Бом и Джае-Сун Лий. В 55-ата минута стражът отново се намеси решително, излизайки навреме срещу Хюн-Мин Сон.

Въпреки корейското превъзходство, Чехия първа стигна до гол. В 59-ата минута Владимир Цоуфал изпълни дълъг тъч, защитата на Южна Корея проспа ситуацията, а Ладислав Крейчи с глава направи 0:1.

Азиатците обаче реагираха мигновено. Само осем минути по-късно Хван Ин-Бом бе изведен в наказателното поле, финтира защитник и технично прехвърли Коварж за 1:1. В 77-ата минута Чехия можеше отново да поведе, но гол на Соучек бе отменен заради засада.

Три минути по-късно Южна Корея нанесе решителния удар. Ин-Бом Хуанг центрира отдясно, а Хюн-Гю О засече прецизно за 2:1. В 82-рата минута Ким Сун-Кю запази аванса на корейците с блестящо спасяване срещу Адам Хложек.

Южна Корея започва турнира с ценни три точки, докато Чехия ще трябва да търси задължителни победи в оставащите си мачове от група „А“.