Новини
Спорт »
Световен футбол »
Южна Корея обърна Чехия и стартира Мондиал 2026 с важна победа

Южна Корея обърна Чехия и стартира Мондиал 2026 с важна победа

12 Юни, 2026 06:56 1 132 1

  • южна корея-
  • чехия-
  • мондиал 2026-
  • футбол-
  • световно първенство

Ладислав Крейчи откри резултата за европейците в 59-ата минута, но азиатците реагираха светкавично чрез Хван Ин-Бом (67’) и Хюн-Гю О (80’)

Южна Корея обърна Чехия и стартира Мондиал 2026 с важна победа - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Южна Корея започна участието си на Мондиал 2026 с драматичен успех над Чехия с 2:1 в Гуадалахара, след като направи пълен обрат в рамките на 20 минути. Ладислав Крейчи откри резултата за европейците в 59-ата минута, но азиатците реагираха светкавично чрез Хван Ин-Бом (67’) и Хюн-Гю О (80’).

Южна Корея обърна Чехия и стартира Мондиал 2026 с важна победа

Корейците започнаха по-активно и още в първите минути създадоха напрежение пред вратата на Матей Коварж. В 11-ата минута Хюн-Мин Сон стреля опасно, но ударът му бе блокиран, а след последвалия корнер Хан-Бом Лий прати топката над гредата. Малко по-късно Коварж трябваше да се намесва решително след силен шут на Кан-Ин Лий.

Чехия отговори едва в 22-рата минута, когато Томаш Соучек засече топката след корнер, но тя премина покрай вратата. До края на полувремето Южна Корея имаше още два добри шанса чрез Сон, но звездата на тима не успя да намери целта.

Южна Корея обърна Чехия и стартира Мондиал 2026 с важна победа

Втората част започна с нов натиск на азиатците и две блестящи намеси на Коварж, който спаси удари на Хван Ин-Бом и Джае-Сун Лий. В 55-ата минута стражът отново се намеси решително, излизайки навреме срещу Хюн-Мин Сон.

Въпреки корейското превъзходство, Чехия първа стигна до гол. В 59-ата минута Владимир Цоуфал изпълни дълъг тъч, защитата на Южна Корея проспа ситуацията, а Ладислав Крейчи с глава направи 0:1.

Южна Корея обърна Чехия и стартира Мондиал 2026 с важна победа

Азиатците обаче реагираха мигновено. Само осем минути по-късно Хван Ин-Бом бе изведен в наказателното поле, финтира защитник и технично прехвърли Коварж за 1:1. В 77-ата минута Чехия можеше отново да поведе, но гол на Соучек бе отменен заради засада.

Три минути по-късно Южна Корея нанесе решителния удар. Ин-Бом Хуанг центрира отдясно, а Хюн-Гю О засече прецизно за 2:1. В 82-рата минута Ким Сун-Кю запази аванса на корейците с блестящо спасяване срещу Адам Хложек.

Южна Корея обърна Чехия и стартира Мондиал 2026 с важна победа

Южна Корея започва турнира с ценни три точки, докато Чехия ще трябва да търси задължителни победи в оставащите си мачове от група „А“.

Южна Корея обърна Чехия и стартира Мондиал 2026 с важна победа


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    С тази победа продължават напред.

    07:02 12.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове