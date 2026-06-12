Бившият президент на Южна Корея Юн Сук-йол бе осъден на 30 години затвор

Централният окръжен съд в Сеул осъди бившия президент на Южна Корея Юн Сук-йол на 30 години затвор, предаде chinadailyasia.com.

Присъдата е по обвинения в държавна измяна, злоупотреба с власт и подпомагане на врага. Съдът установи, че през октомври 2024 г. Юн Сук-йол умишлено е наредил изпращането на военни дронове над столицата на Северна Корея, Пхенян. Целта му е била да предизвика военна ескалация, за да създаде претекст за въвеждането на военно положение.

Прокуратурата доказа, че вследствие на разбиването на част от дроновете в Северна Корея, КНДР е придобила достъп до класифицирана военна информация и детайли за отбранителните способности на Южна Корея.

Адвокатите на бившия президент отхвърлиха обвиненията. Те твърдят, че полетите са били законна проява на самоотбрана в отговор на провокациите на Пхенян с балони с боклук, изпращани на юг. Очаква се присъдата да бъде обжалвана.

Тази 30-годишна присъда е част от поредица съдебни процеси срещу бившия държавен глава. През декември 2024 г. Юн Сук-йол направи неуспешен опит да наложи военно положение в страната, което доведе до масови протести и неговия импийчмънт, потвърден от Конституционния съд през април 2025 г.

През февруари 2026 г. той вече получи доживотна присъда по друго дело – за организиране на въоръжен бунт (метеж) с цел парализиране на парламента. Срещу него се водят общо осем съдебни производства, включително за корупция, свързана със съпругата му, и възпрепятстване на правосъдието.

След отстраняването му от власт бяха проведени предсрочни избори, спечелени от настоящия президент на страната – Ли Дже-мьон.