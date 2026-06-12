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Бившият президент на Южна Корея Юн Сук-йол бе осъден на 30 години затвор

Бившият президент на Южна Корея Юн Сук-йол бе осъден на 30 години затвор

12 Юни, 2026 06:44, обновена 12 Юни, 2026 07:07 1 085 6

  • южна корея-
  • президент-
  • присъда

Присъдата е по обвинения в държавна измяна, злоупотреба с власт и подпомагане на врага

Бившият президент на Южна Корея Юн Сук-йол бе осъден на 30 години затвор - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Централният окръжен съд в Сеул осъди бившия президент на Южна Корея Юн Сук-йол на 30 години затвор, предаде chinadailyasia.com.

Присъдата е по обвинения в държавна измяна, злоупотреба с власт и подпомагане на врага. Съдът установи, че през октомври 2024 г. Юн Сук-йол умишлено е наредил изпращането на военни дронове над столицата на Северна Корея, Пхенян. Целта му е била да предизвика военна ескалация, за да създаде претекст за въвеждането на военно положение.

Прокуратурата доказа, че вследствие на разбиването на част от дроновете в Северна Корея, КНДР е придобила достъп до класифицирана военна информация и детайли за отбранителните способности на Южна Корея.

Адвокатите на бившия президент отхвърлиха обвиненията. Те твърдят, че полетите са били законна проява на самоотбрана в отговор на провокациите на Пхенян с балони с боклук, изпращани на юг. Очаква се присъдата да бъде обжалвана.

Тази 30-годишна присъда е част от поредица съдебни процеси срещу бившия държавен глава. През декември 2024 г. Юн Сук-йол направи неуспешен опит да наложи военно положение в страната, което доведе до масови протести и неговия импийчмънт, потвърден от Конституционния съд през април 2025 г.

През февруари 2026 г. той вече получи доживотна присъда по друго дело – за организиране на въоръжен бунт (метеж) с цел парализиране на парламента. Срещу него се водят общо осем съдебни производства, включително за корупция, свързана със съпругата му, и възпрепятстване на правосъдието.

След отстраняването му от власт бяха проведени предсрочни избори, спечелени от настоящия президент на страната – Ли Дже-мьон.


Южна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От зад

    7 0 Отговор
    А Боко трябваше да е осъден на 300 г. ,но вместо в затвора да лежи , сега е депутат и пак ни оправя но

    Коментиран от #6

    07:10 12.06.2026

  • 2 Агата

    5 0 Отговор
    Малееее,така се прави!!!!!!Ами у нас кога??????

    07:10 12.06.2026

  • 3 Aлфа Bълкът

    2 3 Отговор
    А тук юмручето ✊ получи цялата власт след метежите които организира, в развита страна щеше сега да е при бай Ставри.

    07:14 12.06.2026

  • 4 Тома

    7 0 Отговор
    При нас такива ги пращат за 30 години като депутати

    07:25 12.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Боко

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "От зад":

    Е направо за смъртна присъда.

    07:39 12.06.2026

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