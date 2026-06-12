Премиерът Румен Радев ще отговори на питане на "Възраждане" за дългосрочното водоподаване на гарантирани водни количества към Гърция

Премиерът Румен Радев да отговаря на питане на Петър Петров от "Възраждане" за общата политика на правителството по отношение дългосрочното водоподаване на гарантирани водни количества към Република Гърция, предвижда програмата за парламентарния контрол, публикувана на сайта на Народното събрание.
В началото на заседанието се очаква депутатите да продължат с дебати по първото четене на два законопроекта за изменения в Закона за държавния дълг - на "Прогресивна България" и на ГЕРБ-СДС. Вчера беше представен докладът на бюджетната комисия, но до разисквания и гласуване не се стигна поради края на пленарното заседание, уточни БТА.
"Прогресивна България" въвеждат правна уредба за определянето, контрола и статута на първичните дилъри на държавни ценни книжа (ДЦК). Предложените промени са обусловени и от необходимостта да се прецизира режимът за участие на лицензирани кредитни институции и инвестиционни посредници на пазара на ДЦК. В мотивите на вносителите се казва, че в съответствие с Договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност за всички държавни ценни книжа, емитирани след датата на въвеждане на еврото в България, с първоначален срок на падеж над 1 година, се прилагат едни и същи стандартизирани клаузи за колективно действие, одобрени от Икономическия и финансов комитет на ЕС. Клаузите за колективно действие дават възможност договорните условия на емитираните държавни ценни книжа да се променят по предложение на министъра на финансите, въз основа на решение на Министерския съвет.
ГЕРБ-СДС предлагат ежегодно министърът на финансите да емитира държавни ценни книжа, предназначени за придобиване от инвеститори - физически лица, при условията на равнопоставен недискриминационен достъп. Предвижда се също Министерството на финансите да осигури електронна платформа за директно предлагане и обратно изкупуване на държавни ценни книжа без участие на първични дилъри, както и че държавните ценни книжа може да се записват, заплащат и изкупуват обратно и чрез „Български пощи”.
В редовния петъчен парламентарен контрол, освен премиера Радев, ще участват и министрите Росица Карамфилова, Иван Шишков, Иван Демерджиев, Димитър Стоянов и Катя Ивкова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Всички ще го разберат рано или късно. По лесния или по трудния начин.
Коментиран от #3, #6, #7
07:12 12.06.2026
2 Без име
Коментиран от #17
07:19 12.06.2026
3 пресолена
До коментар #1 от "Наблюдател":затова ли ходят на спявка в москва?
07:23 12.06.2026
4 Хмм
Коментиран от #15
07:25 12.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ми не
До коментар #1 от "Наблюдател":Работи изцяло СРЕЩУ българските интереси.
07:27 12.06.2026
7 Хмм
До коментар #1 от "Наблюдател":Възраждане си заминава
Коментиран от #19
07:28 12.06.2026
8 Риторичен въпрос
07:28 12.06.2026
9 Кубикът вода
Камъни трябва да летят по главите на депутатите, като съберем всички увеличения на ток, вода, мобилни, парно и подгряване на вода, СИ с 30%, чудовищни цени лекарства и храни, 137% надценка минерална вода, увеличени Здравни МРЗ, ставаме все по-бедни и по-бедни.
Само да имат късметът да ни набутат "такса триене на зъби - електромер", защото забраняват ние да си купим електромерите.
07:28 12.06.2026
10 Отвратена
Ами удължете го този ден. Ама трябва да нагледате как тече водопада; как вървят хотелчетата и строежите в Кладнишката местност; какви са приходите от застраховки и пенсионните фондове/ за деня!?!?!?!?
Председателката на НС, която се гушна с Рая Назарян- там нещата отиват в посока « прегръдката на Юда».
Радев, ти си провал!
07:29 12.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Никога
07:38 12.06.2026
14 До Без име
Премахнаха граници - Шенген, Конституция сближена с ЕС - пречеше им Конституцията, тя беше над меж. законодателство, унищожиха национална парична единица, следва унищожаването на кирилицата. Какво очакваха избирателите на ПБ, след като Радев 8 г. подкрепяше Юрошитът.
Хората приеха "премълчаното" за желано. Насилствената цифровизация си тече, вече няма хартиени билетчета при шофьорите. Задължително те карат да имаш мобилен, като ограничават "свободата на придвижване" ако не искаш да ползваш цифров портфейл, данните от който ще имат всички заинтересовани.
Правото на Кеш трябва да е последната битка за свободата на българите, последно Швейцария вписа право на Кеш в Конституцията. От премиерът на снимката Референдум не чакайте, зад него е цифровото лоби. Референдумите са враг на всички диктатури, независимо от видът им.
07:38 12.06.2026
15 Често да призная
До коментар #4 от "Хмм":Жена съм! Изпитах срам от вида на външната при срещата с турския представител! Направо погнуса!
Имам отрицателно отношение към «Евровизия», както и песента/ имам предвид като текст/, но едно момиче, което спечели конкурса. Няма значение дали ни харесва или не, се яви в МС облечена изключително стилно!
А това нещо, биоложката, с разголени рамене и свлечени ръкави е направо за зад ъгъла!
07:39 12.06.2026
16 Тук
07:40 12.06.2026
17 Няма как пич
До коментар #2 от "Без име":След като се разбра откъде идва цялата работа забрави някой от русробите да защитят родината и историята ни.
07:48 12.06.2026
18 Кашерна кошница за бaлъците
Новата Моше Боташ промоция по веригите: -15%
С грижа за ората!
07:49 12.06.2026
19 Гресирана ватенка
До коментар #7 от "Хмм":Първо опушеният да върне субсидийте и после да си заминава😁
07:50 12.06.2026