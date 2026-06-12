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Премиерът Румен Радев ще отговори на питане на "Възраждане" за дългосрочното водоподаване на гарантирани водни количества към Гърция

Премиерът Румен Радев ще отговори на питане на "Възраждане" за дългосрочното водоподаване на гарантирани водни количества към Гърция

12 Юни, 2026 07:05 773 19

  • румен радев-
  • вода-
  • гърция-
  • мерки

В началото на заседанието се очаква депутатите да продължат с дебати по първото четене на два законопроекта за изменения в Закона за държавния дълг

Премиерът Румен Радев ще отговори на питане на "Възраждане" за дългосрочното водоподаване на гарантирани водни количества към Гърция - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев да отговаря на питане на Петър Петров от "Възраждане" за общата политика на правителството по отношение дългосрочното водоподаване на гарантирани водни количества към Република Гърция, предвижда програмата за парламентарния контрол, публикувана на сайта на Народното събрание.

В началото на заседанието се очаква депутатите да продължат с дебати по първото четене на два законопроекта за изменения в Закона за държавния дълг - на "Прогресивна България" и на ГЕРБ-СДС. Вчера беше представен докладът на бюджетната комисия, но до разисквания и гласуване не се стигна поради края на пленарното заседание, уточни БТА.

"Прогресивна България" въвеждат правна уредба за определянето, контрола и статута на първичните дилъри на държавни ценни книжа (ДЦК). Предложените промени са обусловени и от необходимостта да се прецизира режимът за участие на лицензирани кредитни институции и инвестиционни посредници на пазара на ДЦК. В мотивите на вносителите се казва, че в съответствие с Договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност за всички държавни ценни книжа, емитирани след датата на въвеждане на еврото в България, с първоначален срок на падеж над 1 година, се прилагат едни и същи стандартизирани клаузи за колективно действие, одобрени от Икономическия и финансов комитет на ЕС. Клаузите за колективно действие дават възможност договорните условия на емитираните държавни ценни книжа да се променят по предложение на министъра на финансите, въз основа на решение на Министерския съвет.

ГЕРБ-СДС предлагат ежегодно министърът на финансите да емитира държавни ценни книжа, предназначени за придобиване от инвеститори - физически лица, при условията на равнопоставен недискриминационен достъп. Предвижда се също Министерството на финансите да осигури електронна платформа за директно предлагане и обратно изкупуване на държавни ценни книжа без участие на първични дилъри, както и че държавните ценни книжа може да се записват, заплащат и изкупуват обратно и чрез „Български пощи”.

В редовния петъчен парламентарен контрол, освен премиера Радев, ще участват и министрите Росица Карамфилова, Иван Шишков, Иван Демерджиев, Димитър Стоянов и Катя Ивкова.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    22 7 Отговор
    Единствената партия която защитава българския интерес е Възраждане.
    Всички ще го разберат рано или късно. По лесния или по трудния начин.

    Коментиран от #3, #6, #7

    07:12 12.06.2026

  • 2 Без име

    14 2 Отговор
    Някой политик няма ли да коментира издаването на юбилейната монета с българската азбука? Както е тръгнало, скоро ще ни наложат латиницата.

    Коментиран от #17

    07:19 12.06.2026

  • 3 пресолена

    2 18 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    затова ли ходят на спявка в москва?

    07:23 12.06.2026

  • 4 Хмм

    16 0 Отговор
    дано някой му зададе въпрос как се е чувствал при нелепия вид на своята външна министърка биоложка

    Коментиран от #15

    07:25 12.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ми не

    6 14 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Работи изцяло СРЕЩУ българските интереси.

    07:27 12.06.2026

  • 7 Хмм

    7 15 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Възраждане си заминава

    Коментиран от #19

    07:28 12.06.2026

  • 8 Риторичен въпрос

    12 1 Отговор
    Масонът Моше Боташ Крадев ще разтури ли заробващия договор за водите ни с първата му дорина Израел?

    07:28 12.06.2026

  • 9 Кубикът вода

    9 1 Отговор
    за Гърция преди време по стар договор беше 1.80 лв. кубик, за Турция същата цена, износ на вода за Турция е включен в договор за Боташ. Гърция и Турция с нашата вода си изградиха водонапоителните с-ми в районите. Много се краде в Територията, а ПБ продължават политиката на ГЕРБ и ДПС. Само за 2025 водата бе увеличена с 15%, с новите 5% предложение стават 20% увеличение вода. Ток 2025 12% увеличение, с увеличение 3% става 15% за 2025-2026. Такси достъпи и разпределение ВЕИ-та и фото на депутати стигнаха СКАНДАЛНИ 50% от потребление ток с ДДС.
    Камъни трябва да летят по главите на депутатите, като съберем всички увеличения на ток, вода, мобилни, парно и подгряване на вода, СИ с 30%, чудовищни цени лекарства и храни, 137% надценка минерална вода, увеличени Здравни МРЗ, ставаме все по-бедни и по-бедни.
    Само да имат късметът да ни набутат "такса триене на зъби - електромер", защото забраняват ние да си купим електромерите.

    07:28 12.06.2026

  • 10 Отвратена

    12 0 Отговор
    Поради края на работния ден до разисквания не се стигнало!
    Ами удължете го този ден. Ама трябва да нагледате как тече водопада; как вървят хотелчетата и строежите в Кладнишката местност; какви са приходите от застраховки и пенсионните фондове/ за деня!?!?!?!?
    Председателката на НС, която се гушна с Рая Назарян- там нещата отиват в посока « прегръдката на Юда».
    Радев, ти си провал!

    07:29 12.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Никога

    6 0 Отговор
    до сега не ми се е случвало да чуя конкретен и ясен отговор от другарина ! Един коректен и ясен отговор не може да даде , държава ще управлявал ?

    07:38 12.06.2026

  • 14 До Без име

    3 3 Отговор
    От държава България ни превърнаха в Територия, благодарение и на Радев подписвал всички Решения на НС - ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ, ПП, БКП, СГЛОБКИ и др. от януари 2017 г.
    Премахнаха граници - Шенген, Конституция сближена с ЕС - пречеше им Конституцията, тя беше над меж. законодателство, унищожиха национална парична единица, следва унищожаването на кирилицата. Какво очакваха избирателите на ПБ, след като Радев 8 г. подкрепяше Юрошитът.
    Хората приеха "премълчаното" за желано. Насилствената цифровизация си тече, вече няма хартиени билетчета при шофьорите. Задължително те карат да имаш мобилен, като ограничават "свободата на придвижване" ако не искаш да ползваш цифров портфейл, данните от който ще имат всички заинтересовани.
    Правото на Кеш трябва да е последната битка за свободата на българите, последно Швейцария вписа право на Кеш в Конституцията. От премиерът на снимката Референдум не чакайте, зад него е цифровото лоби. Референдумите са враг на всички диктатури, независимо от видът им.

    07:38 12.06.2026

  • 15 Често да призная

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хмм":

    Жена съм! Изпитах срам от вида на външната при срещата с турския представител! Направо погнуса!
    Имам отрицателно отношение към «Евровизия», както и песента/ имам предвид като текст/, но едно момиче, което спечели конкурса. Няма значение дали ни харесва или не, се яви в МС облечена изключително стилно!
    А това нещо, биоложката, с разголени рамене и свлечени ръкави е направо за зад ъгъла!

    07:39 12.06.2026

  • 16 Тук

    3 0 Отговор
    се трие всичко, което е против русофилиата на крадеф.....цензура по съветск?????

    07:40 12.06.2026

  • 17 Няма как пич

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Без име":

    След като се разбра откъде идва цялата работа забрави някой от русробите да защитят родината и историята ни.

    07:48 12.06.2026

  • 18 Кашерна кошница за бaлъците

    1 0 Отговор
    Стандартна промоция по веригите: -35%
    Новата Моше Боташ промоция по веригите: -15%

    С грижа за ората!

    07:49 12.06.2026

  • 19 Гресирана ватенка

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хмм":

    Първо опушеният да върне субсидийте и после да си заминава😁

    07:50 12.06.2026

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