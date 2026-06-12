Новини
Свят »
Русия »
Русия засилва базите по границата с НАТО
  Тема: Украйна

Русия засилва базите по границата с НАТО

12 Юни, 2026 07:11 723 30

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • балтийско море-
  • калининград-
  • владимир путин

Сателитни изображения показват, че руските сили изграждат и разширяват военните си бази по границата със скандинавските и балтийските страни

Русия засилва базите по границата с НАТО - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Украинските сили продължават да блокират няколко моста, които поддържат наземни комуникационни линии, свързващи окупираната Херсонска област с Крим. Ръководителят на окупационните сили на Херсонска област Владимир Салдо заяви на 11 юни, че украинските сили са ударили няколко моста, свързващи окупираната Херсонска област и Крим: мост над Северокримския канал близо до окупираните Преображенка и Мирне; пътния мост Перекоп-Армянск; и пътния мост Ставки през нощта.

Мостовете Ставки, Мирне и Армянск преминават над Северокримския канал и по магистрала М-17 Армянск-Олешки.

Още новини от Украйна

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Салдо добави, че украинските удари по мостовете са причинили неопределени щети. Командирът на украински полк, действащ в посока Херсон, съобщи на 11 юни, че украинските сили са ударили руски логистичен маршрут към окупирания Крим през Армянск, като са повредили или унищожили около 50 руски военни товарни превозни средства, превозващи гориво и боеприпаси.

Командирът заяви, че руските сили са пренасочили логистиката към маршрута Армянск след украинските удари в нощта на 7 срещу 8 юни, а на 9 юни са повредили моста Чонгар.

На 9 юни Салдо временно затвори движението през моста Чонгар поради щети след удара.

Командирът заяви, че украинските сили са успели да поразят отчасти благодарение на предишните украински удари срещу Мариупол и пътя за Бердянск. Командирът заяви, че предишните удари са принудили руските сили да снабдяват посоката на Хуляйполе, използвайки глобални военни комплекси (ГВОК) от Крим, вместо ГВОК, идващи от окупираната Донецка област. Геолокираните и сателитни изображения, публикувани на 10 юни, показват последиците от украинските удари по два моста южно от Геническ и близо до Армянск.

Руските сили едновременно се борят с нарастващ процент на жертви, който наскоро надхвърли процента на набиране на персонал от Русия в края на 2025 г. и през цялата 2026 г.

Русия създава нови и разширява съществуващите военни бази по северната си граница с НАТО, вероятно с цел да подпомогне бъдещите възможности за проектиране на руски сили срещу НАТО. ISW обаче оценява, че руските сили е малко вероятно да провеждат сухопътни операции в близко бъдеще. Норвежки, шведски и датски радио- и телевизионни оператори, както и балтийски новинарски портал, съобщиха на 10 юни, че сателитни изображения показват, че руските сили изграждат и разширяват военните си бази по границата със скандинавските и балтийските страни.

Датски разузнавателни служители и висши военни служители заявиха пред датската радио- и телевизионна компания DR, че руските сили се занимават с подготовка за конфликт, вместо да показват признаци, че Кремъл е взел потвърдено решение да започне война, особено след като по-голямата част от руските сили все още се бият в Украйна.

Бившият финландски разузнавач Марко Еклунд заяви пред DR, че руското командване планира да разположи около 115 000 войници на северната граница с НАТО след края на войната в Украйна и че руските сили са започнали изграждането на нова база в Нова Вилза близо до Петрозаводск (приблизително на 190 километра от финландската граница), Република Карелия, която ще побере между 4000 и 6000 души персонал.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    20 3 Отговор
    Не лъжете хората.
    Западните колонизатори, чрез цветни революции и мушенгии обграждат все повече Русия, защото ламтят за богатствата и.
    В противен случай трябва да обявят несъстоятелност.

    Коментиран от #11

    07:15 12.06.2026

  • 2 Без име

    14 1 Отговор
    Ами нападайте я, какво чакате? Нали е слаба?

    07:16 12.06.2026

  • 3 Батълфийлд

    13 0 Отговор
    Това прилича повече на репортаж от турнир за електронни спортове, отколкото на актуална информация.

    07:17 12.06.2026

  • 4 КАКВИ СА "ГРАНИЦИТЕ" НА НАТО

    12 0 Отговор
    КОЛКО ИЕЗО ИТСКО ЗАГЛАВИЕ

    07:19 12.06.2026

  • 5 Не са бази

    14 0 Отговор
    Това са си поделения на нейна си територия.
    Други са тези с базите.

    07:19 12.06.2026

  • 6 автора,автора

    13 0 Отговор
    Нато е на границата на Русия. Русия е в собствени граници.

    07:22 12.06.2026

  • 7 Русуфил хардлайнapин

    6 7 Отговор
    Русия сама се обгради с НАТО! Опepация CВО-НЕУСПЕШНА!

    07:25 12.06.2026

  • 8 пропагандичка

    12 1 Отговор
    Каква е тази статия- пропагандичка-манипулация? Да ви кажа, в собствената си страна това не е база. Но тези, които напират и се разширяват, те са чужда база. Америка е разположила бази, НАТО е така нататък. В България, например, има. Пишете за тях.

    Коментиран от #14

    07:28 12.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дядя

    5 1 Отговор
    Путин ще огради границите си с орешници!

    Коментиран от #22

    07:31 12.06.2026

  • 11 Друга е истината

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Настоящи заробени народи от империята на злото: Узбеки ,Казахи ,Татари ,Таджики ,Туркмени ,Киргизи ,Чуваши ,Башкири ,Мордовци ,Чеченци ,Удмурти Марийци ,Аварци ,Осетинци ,Лезгинци ,Каракалпаки ,Буряти, Кабардинци ,Якути ,Даргинци , .....В монента заробват Украйна.

    07:32 12.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Добро утро

    1 5 Отговор
    Другари комунисти,Артилеристи,Механици и други подобни,где МОЧАТА?

    Коментиран от #23

    07:32 12.06.2026

  • 14 Мунчо

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "пропагандичка":

    България е натовска държава.

    Коментиран от #24

    07:34 12.06.2026

  • 15 точка

    8 1 Отговор
    Институтът за насърчаване на войната с поредната пропаганда за агресивнатв , слаба Русия, която заплашва ,, северните граници на НАТО,, !! Интересно какво е НАТО??? Защо неговите ,, граници,, се преместиха с 5000 км. на изток и отправиха алчен поглед към Крим? И все били застрашени от слабата Русия та се

    Коментиран от #21

    07:34 12.06.2026

  • 16 Статия-лъжла

    8 1 Отговор
    Кажете, Земята ли се върти около слънцето или слънцето около Земята? Русия засилвала присъствието си на границата с НАТО. Русия е пред входа на Бюксел значи.

    07:34 12.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Зeлето

    5 3 Отговор
    Братя руси, идва дълъг и дeбел мрачен период в Русия! Кой може, да се спасява в Северна Корея!

    07:35 12.06.2026

  • 19 гест

    2 1 Отговор
    Вместо да произвеждат стойност за икономиката и да живеят градивен живот, що да не ползват оттаналите живи да ги разкарват като пушечно месо

    07:37 12.06.2026

  • 20 Ами..

    5 1 Отговор
    Хем необразовани, хем злобни. Хем приворни, хем злоради, хем страхливи. Това са тези дето са се направили на жуналисти.

    07:37 12.06.2026

  • 21 Жълтопаветник

    2 5 Отговор

    До коментар #15 от "точка":

    Алчните руснаци губят Крим, който алчно окупираха! Нещата там за момента са хyйовые!

    Коментиран от #26

    07:40 12.06.2026

  • 22 Мишел

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Дядя":

    За Орешник няма граници.

    Коментиран от #25

    07:45 12.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 така ли бе

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Мишел":

    ла йно?

    07:48 12.06.2026

  • 26 Хммм

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Жълтопаветник":

    Ако нещата загрубеят Русия ще удари директно по някои западни държави, ама с големите ракети. След това всичко ще приключи много набързо и западналите ще се изнесат веднага от източна Европа .

    Коментиран от #27, #29

    07:50 12.06.2026

  • 27 така ли бе

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хммм":

    лай но?

    07:51 12.06.2026

  • 28 Артилерист

    0 0 Отговор
    Отново провокативен матрял на исъвъто. Вижте темата/заглавието, но хвалебствието за укротерористите започва още от началото и върви на три четвърти от изложението. Набива се на очи "загрижеността" на американското исъвъ за руските загуби, но то никога няма да оповести, че в момента руските войски превъзхождат украинските с 1,5 ПЪТИ (770000 към 530000), а към февруари 27-ма се очаква да стане 2 пъти, а към юли-3 пъти.Това е така, защото руските войски нарастват 25 000 на месец, а украинските намаляват с това число, защото няма с какво да попълват загубите, въпреки жестоката мобилизация/терор към мъжкото население. Но то, исъвъто, не го е грижа обективността, а да баламоства и поддържа илюзиите атлантиците. Но Путин каза, че Орешник още не е използван реално, освен експериментално. Тепърва предстои голямото орешничене/изпаряване...

    07:53 12.06.2026

  • 29 Не е нужно

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хммм":

    В момента, в който Русия се приготви да изстреля ядрена ракета, всички ядрени държави, ще си насочат всички ракети към Русия.

    Явно си недоуко детенце и не си даваш сметка, какви глупости пишеш.

    07:53 12.06.2026

  • 30 Ани

    0 0 Отговор
    Путин трябва да бърза защото Украйна вече обърна тенденцията и започна да освобождава територии. Скоро Путин няма да има какво да предложи при преговорите. Сега все още би могъл да предложи да се оттегли от окупираните територии в замяна отказ от репарации. Един ден когато Украйна освободи окупираните територии, Русия ще трябва да плаща.

    07:54 12.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания