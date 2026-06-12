Русия засилва базите по границата с НАТО

Украинските сили продължават да блокират няколко моста, които поддържат наземни комуникационни линии, свързващи окупираната Херсонска област с Крим. Ръководителят на окупационните сили на Херсонска област Владимир Салдо заяви на 11 юни, че украинските сили са ударили няколко моста, свързващи окупираната Херсонска област и Крим: мост над Северокримския канал близо до окупираните Преображенка и Мирне; пътния мост Перекоп-Армянск; и пътния мост Ставки през нощта.

Мостовете Ставки, Мирне и Армянск преминават над Северокримския канал и по магистрала М-17 Армянск-Олешки.

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Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Салдо добави, че украинските удари по мостовете са причинили неопределени щети. Командирът на украински полк, действащ в посока Херсон, съобщи на 11 юни, че украинските сили са ударили руски логистичен маршрут към окупирания Крим през Армянск, като са повредили или унищожили около 50 руски военни товарни превозни средства, превозващи гориво и боеприпаси.

Командирът заяви, че руските сили са пренасочили логистиката към маршрута Армянск след украинските удари в нощта на 7 срещу 8 юни, а на 9 юни са повредили моста Чонгар.

На 9 юни Салдо временно затвори движението през моста Чонгар поради щети след удара.

Командирът заяви, че украинските сили са успели да поразят отчасти благодарение на предишните украински удари срещу Мариупол и пътя за Бердянск. Командирът заяви, че предишните удари са принудили руските сили да снабдяват посоката на Хуляйполе, използвайки глобални военни комплекси (ГВОК) от Крим, вместо ГВОК, идващи от окупираната Донецка област. Геолокираните и сателитни изображения, публикувани на 10 юни, показват последиците от украинските удари по два моста южно от Геническ и близо до Армянск.

Руските сили едновременно се борят с нарастващ процент на жертви, който наскоро надхвърли процента на набиране на персонал от Русия в края на 2025 г. и през цялата 2026 г.

Русия създава нови и разширява съществуващите военни бази по северната си граница с НАТО, вероятно с цел да подпомогне бъдещите възможности за проектиране на руски сили срещу НАТО. ISW обаче оценява, че руските сили е малко вероятно да провеждат сухопътни операции в близко бъдеще. Норвежки, шведски и датски радио- и телевизионни оператори, както и балтийски новинарски портал, съобщиха на 10 юни, че сателитни изображения показват, че руските сили изграждат и разширяват военните си бази по границата със скандинавските и балтийските страни.

Датски разузнавателни служители и висши военни служители заявиха пред датската радио- и телевизионна компания DR, че руските сили се занимават с подготовка за конфликт, вместо да показват признаци, че Кремъл е взел потвърдено решение да започне война, особено след като по-голямата част от руските сили все още се бият в Украйна.

Бившият финландски разузнавач Марко Еклунд заяви пред DR, че руското командване планира да разположи около 115 000 войници на северната граница с НАТО след края на войната в Украйна и че руските сили са започнали изграждането на нова база в Нова Вилза близо до Петрозаводск (приблизително на 190 километра от финландската граница), Република Карелия, която ще побере между 4000 и 6000 души персонал.