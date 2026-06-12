Русия засилва базите по границата с НАТО

Украинските сили продължават да блокират няколко моста, които поддържат наземни комуникационни линии, свързващи окупираната Херсонска област с Крим. Ръководителят на окупационните сили на Херсонска област Владимир Салдо заяви на 11 юни, че украинските сили са ударили няколко моста, свързващи окупираната Херсонска област и Крим: мост над Северокримския канал близо до окупираните Преображенка и Мирне; пътния мост Перекоп-Армянск; и пътния мост Ставки през нощта.
Мостовете Ставки, Мирне и Армянск преминават над Северокримския канал и по магистрала М-17 Армянск-Олешки.
Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).
Салдо добави, че украинските удари по мостовете са причинили неопределени щети. Командирът на украински полк, действащ в посока Херсон, съобщи на 11 юни, че украинските сили са ударили руски логистичен маршрут към окупирания Крим през Армянск, като са повредили или унищожили около 50 руски военни товарни превозни средства, превозващи гориво и боеприпаси.
Командирът заяви, че руските сили са пренасочили логистиката към маршрута Армянск след украинските удари в нощта на 7 срещу 8 юни, а на 9 юни са повредили моста Чонгар.
На 9 юни Салдо временно затвори движението през моста Чонгар поради щети след удара.
Командирът заяви, че украинските сили са успели да поразят отчасти благодарение на предишните украински удари срещу Мариупол и пътя за Бердянск. Командирът заяви, че предишните удари са принудили руските сили да снабдяват посоката на Хуляйполе, използвайки глобални военни комплекси (ГВОК) от Крим, вместо ГВОК, идващи от окупираната Донецка област. Геолокираните и сателитни изображения, публикувани на 10 юни, показват последиците от украинските удари по два моста южно от Геническ и близо до Армянск.
Руските сили едновременно се борят с нарастващ процент на жертви, който наскоро надхвърли процента на набиране на персонал от Русия в края на 2025 г. и през цялата 2026 г.
Русия създава нови и разширява съществуващите военни бази по северната си граница с НАТО, вероятно с цел да подпомогне бъдещите възможности за проектиране на руски сили срещу НАТО. ISW обаче оценява, че руските сили е малко вероятно да провеждат сухопътни операции в близко бъдеще. Норвежки, шведски и датски радио- и телевизионни оператори, както и балтийски новинарски портал, съобщиха на 10 юни, че сателитни изображения показват, че руските сили изграждат и разширяват военните си бази по границата със скандинавските и балтийските страни.
Датски разузнавателни служители и висши военни служители заявиха пред датската радио- и телевизионна компания DR, че руските сили се занимават с подготовка за конфликт, вместо да показват признаци, че Кремъл е взел потвърдено решение да започне война, особено след като по-голямата част от руските сили все още се бият в Украйна.
Бившият финландски разузнавач Марко Еклунд заяви пред DR, че руското командване планира да разположи около 115 000 войници на северната граница с НАТО след края на войната в Украйна и че руските сили са започнали изграждането на нова база в Нова Вилза близо до Петрозаводск (приблизително на 190 километра от финландската граница), Република Карелия, която ще побере между 4000 и 6000 души персонал.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Западните колонизатори, чрез цветни революции и мушенгии обграждат все повече Русия, защото ламтят за богатствата и.
В противен случай трябва да обявят несъстоятелност.
Коментиран от #11
07:15 12.06.2026
2 Без име
07:16 12.06.2026
3 Батълфийлд
07:17 12.06.2026
4 КАКВИ СА "ГРАНИЦИТЕ" НА НАТО
07:19 12.06.2026
5 Не са бази
Други са тези с базите.
07:19 12.06.2026
6 автора,автора
07:22 12.06.2026
7 Русуфил хардлайнapин
07:25 12.06.2026
8 пропагандичка
Коментиран от #14
07:28 12.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Дядя
Коментиран от #22
07:31 12.06.2026
11 Друга е истината
До коментар #1 от "Наблюдател":Настоящи заробени народи от империята на злото: Узбеки ,Казахи ,Татари ,Таджики ,Туркмени ,Киргизи ,Чуваши ,Башкири ,Мордовци ,Чеченци ,Удмурти Марийци ,Аварци ,Осетинци ,Лезгинци ,Каракалпаки ,Буряти, Кабардинци ,Якути ,Даргинци , .....В монента заробват Украйна.
07:32 12.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Добро утро
Коментиран от #23
07:32 12.06.2026
14 Мунчо
До коментар #8 от "пропагандичка":България е натовска държава.
Коментиран от #24
07:34 12.06.2026
15 точка
Коментиран от #21
07:34 12.06.2026
16 Статия-лъжла
07:34 12.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Зeлето
07:35 12.06.2026
19 гест
07:37 12.06.2026
20 Ами..
07:37 12.06.2026
21 Жълтопаветник
До коментар #15 от "точка":Алчните руснаци губят Крим, който алчно окупираха! Нещата там за момента са хyйовые!
Коментиран от #26
07:40 12.06.2026
22 Мишел
До коментар #10 от "Дядя":За Орешник няма граници.
Коментиран от #25
07:45 12.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 така ли бе
До коментар #22 от "Мишел":ла йно?
07:48 12.06.2026
26 Хммм
До коментар #21 от "Жълтопаветник":Ако нещата загрубеят Русия ще удари директно по някои западни държави, ама с големите ракети. След това всичко ще приключи много набързо и западналите ще се изнесат веднага от източна Европа .
Коментиран от #27, #29
07:50 12.06.2026
27 така ли бе
До коментар #26 от "Хммм":лай но?
07:51 12.06.2026
28 Артилерист
07:53 12.06.2026
29 Не е нужно
До коментар #26 от "Хммм":В момента, в който Русия се приготви да изстреля ядрена ракета, всички ядрени държави, ще си насочат всички ракети към Русия.
Явно си недоуко детенце и не си даваш сметка, какви глупости пишеш.
07:53 12.06.2026
30 Ани
07:54 12.06.2026