Шотландия с първа победа на световни финали от 36 години!

Шотландия победи Хаити с минималното 1:0 в среща от Мондиал 2026, а единственото попадение реализира Джон Макгин (28') през първото полувреме.



Този двубой е от срещите в груповата фаза, които се играят на територията на САЩ, където ще бъде изнесена и най-голямата тежест от шампионата на планетата. Домакин на мача е "Жилет Стейдиъм" във Фоксбро, щата Масачуджетс.



Този двубой е част от група "С" на световните футболни финали.

По-рано бе изигран и суперсблъсъкът от групата между Бразилия и Мароко, в който двата тима не се победиха и направиха равенство 1:1, с което дадоха шанса на "гайдарите" да се възползват и да оглавят временно класирането при успех срещу далеч по-скромния си съперник.

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Миналата седмица Хаити отстъпи в последната контрола преди Мондиала с 1:2 от Перу, допускайки късен обрат. Френският специалист Себастиан Мине, който води тима реши днес да излезе с абсолютно същата единайсеторка, с която стартира и миналия уикенд, което имаше резон, тъй като титулярите му тогава успяха да поведат в резултата с попадението на стартиралия и днес Уилсон Исидор в 16-ата минута, а попаденията в своята врата получиха тогава чак в 81-вата и 84-ата минути. При хаитяните имаше и българска следа, тъй като под рамките на вратата стартира Джони Пласид, който пазеше за разформирования Царско Село. На резервната скамейка пък бе Дюкенс Назон, който имаше период за 31-кратния роден шампион ЦСКА.

Eleven names. One country behind them 🇭🇹 pic.twitter.com/zOnzULodRm

В последната си контрола преди седмица "гайдарите" разпиляха Боливия с 4:0, като те я изиграха преди малко повече от седмица на 6-и юни (събота). Спрямо този двубой националният селекционер Стийв Кларк направи само една промяна и тогавашният титуляр Райън Кристи отстъпи мястото си на Джон Макгин. Иначе и четиримата голмайстори от проверката срещу южноамериканците - Скот Мактоминей, Лоурънс Шенкланд и Че Адамс, бяха на линия, за да учаят на от зеления килим първия съдийски сигнал.

Въпреки че и трите официални откривания на Мондиала вече преминаха, началото на мача бе доста пищно и само по себе си излизането на двете единайсеторки се превърна в минишоу.

"Гайдарите" решиха да не изненадат никого и веднага поеха абсолютния контрол над събитията притискайки съперника си дълбоко в неговата половина. Бен Доук отправи първия точен изстрел в 3-тата минута, а 60 секунди по-късно и Шенкланд изпробва късмета си, но шутът му срещна тялото на хатиски бранител.



В 5-ата минута видяхме и първите наченки на нещо като атака от страна на символичните домакини в днешния мач. Халфът Луисиус Деедсон пое, видя коридор и изгодна възможност да стреля от дистанция, но го направи по безобразен начин и прати коженото кълбо в аут.



В 7-ата минута Робъртсън намеси Мактоминей, който засече с глава, но вместо да свали топката ниско, той я удари с чело откъм долната част и тя прелетя високо над напречната греда.



Четвърт час след началото Хаити стигна до най-чистото си положение от началото на двубоя. Белгард засече центриране в пеналтерията с глава и коженото кълбо облиза близкия страничен стълб от външната му страна.



Британците отговориха мигновено и още в ответната атака Мактоминей разтресе с мощен шут гредата от свое дясно.

Нататък чистите голови положения значително намаляха и "гайдарите" минаха към териториален превес, а хаитяните имаха две опасни слизания към съперниковата врата, завършили с центриания.



Почивката за вода в средата на полувремето помогна повече на британците да вдигнат оборотите и така около половин час в началото капитализираха преимуществото си. Първо, Че Адамс не успя от малък ъгъл да преодолее хаитския страж Джони Пласид, след което топката се изтъкули около зоната на точката за изпълнение на дузпи, а там дебнеше Джон Макгин, който нямаше какво друго да направи освен да даде аванс на Шотландия.

В 35-ата минута хаитяните бяха жлизо до изравняването, предизвиквайки суматоха и балонно отбиване на топката от страна на шотландските браните ли, но там не се намери кой да нанесе решителния удар. Дори обаче последното да бе станало, гол нямаше да има, тъй като атаката бе прекратена заради засада на на Уилсон Исидор.



В 37-ата минута отново Исидор бе в епицентъра на събитията за символичните домакини и засече центриране от свободен удар, стреляйки с глава в аут.



В 39-ата минута дойде и първия жълт картон в срещата. Той бе за Жан-Рикне Белгард, който играеше с много мотивация през целия двубой и в крайна сметка прегря правейки прекалено грубо влизане отзад, завършило с удар не по топката, а по прасците на шотландски футболист.

Второто полувреме започна с нов жълт картон, а този път той бе за представител на европейците в лицето на Хики.



Хаитяните от своя страна имаха силни откриващи моменти на втората част и седем минути след подновяването на играта те стигнаха до ъглов удар.



В 55-ата минута Бен Доук бе длъжен да поачи, но заби удар от воле тялото на бранител. Тази ситуация отприщи нов натиск на британците, които в следващите минути стигнаха до три последователни корнера.



След като измина час игрово време настъпиха най-силните минути за хаитяните и до голяма степен те диктуваха положението на терена, натиквайки изненадващо съперника си в половината му. Въпреки това головите ситуации липсваха, а нещата дори се развиха по вкуса на момчетата на СтийвКларк, които се защитаваха много грамотно. Те дори имаха своите възможности на контраатака и откровено пропуснаха момента, когато трябваше да затворят мача, тъй като при втори гол пътят за Хаити наобратно ставаше меко казано безнадежден.



В 70-ата минута шотландците имаха претенция за дузпа, след като Мактоминей падна в наказателното поле при центриране от пряк свободен удар. Първоначално останаха съмнения, че е задържан, но впоследствие стана ясно, че футболистът на Наполи преигра и сам падна, а реферът Мустафа Горбал му спести откровено жълт картон за симулация.



В 73-тата минута Макгин, падайки нанесе удар и прати топката в аут, като проопусна да се разпише с втори гол.



В 77-ата минута Лени Джоузеуф за първи път опита да разнообрази за хаитяните, стреляйки от дистанция, но го направи толкова вяло и леко, че за стража на "гайдарите" Ангъс Гън бе нужно просто да клекне и да наутрализира.



В 85-ата минута дойде големият шанс пред символичните домакини. Пиеро спечели въздушния двубой на границата на малката пеналтерия с Хендри и нанесе убийствен удар с глава, но топката прелетя встрани от вратата.



В продължението на мача чисто футболните достойнства липсваха, а шотландците тотално обърнаха срещата на грозна корида с две безобразни влизания, които можеха да костват много. Още в 1-вата минута на добавеното време Къртис скочи и с лакът удари в тила съперника си, а в 5-ата минута Маклийн скочи с бутоните напред право в бедрото на опонента си.



В 7-ата минута на добавеното време пък Експерионс олицетворори абсол'тното голово безсилие на Хаити и стреля високо над вратата от нереалистична дистанция. В остатъка символичните домакини така и не изнесоха топката в ответната половина и трябваше да се примирят с поражението.

ХАИТИ 0:1 ШОТЛАНДИЯ

0:1 Джон Макгин (28')



МОНДИАЛ 2026, ГРУПОВА ФАЗА



ГРУПА "С", I КРЪГ

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



ХАИТИ: 1. Джони Пласид, 2. Карленс Аркус, 4. Рикардо Аде, 5. Ханес Делкроа, 8. Мартин Експириънс, 11. Луисиус Деедсон, 17. Данли Жан Жак, 10. Жан-Рикне Белгард, 15. Рубен Провидънс, 20. Францди Пиеро, 18. Уилсон Исидор

Селекционер: Себастиан Мине



ШОТЛАНДИЯ: 1. Ангъс Гън, 2. Аарън Хики, 13. Джак Хендри, 5. Грант Ханли, 3. Андрю Робъртсън, 17. Бен Доук, 4. Скот Мактоминей, 19. Люис Фъргюсън, 7. Джон Макгин, 20. Лоурънс Шенкланд, 10. Че Адамс

Селекционер: СтийвКларк



НАЧАЛО: 14 юни 2026 г. (неделя) | 4:00 часа

СТАДИОН: "Жилет Стейдиъм", Фоксбро (Масачуджетс, САЩ)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Мустафа Горбал (Алжир)

Източник: sportal.bg