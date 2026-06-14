Новини
Свят »
Германия »
Пътнически ферибот с 69 души се носи два часа без двигател в Северно море

Пътнически ферибот с 69 души се носи два часа без двигател в Северно море

14 Юни, 2026 04:23, обновена 14 Юни, 2026 04:28 1 032 2

  • ферибот-
  • северно море-
  • дрейф

Корабът е бил изтеглен до град Куксхафен

Пътнически ферибот с 69 души се носи два часа без двигател в Северно море - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пътнически ферибот загуби захранване в Северно море близо до германския остров Хелголанд поради повреда в двигателя. На борда е имало 69 души, съобщи NDR.

NDR съобщи, че двигателят на ферибота „Funny Girl“ е отказал на 5 километра от остров Хелголанд, оставяйки 68-метровия кораб да се носи по течението в Северно море в силна буря за около два часа.

По-късно корабът е бил изтеглен до германския град Куксхафен.

Според спасителните служби никой на борда не е пострадал.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 морския

    1 0 Отговор
    това на снимката е най-малко ферибот, а разстоянията в морето се измерват в морски мили, милимимисирки !

    08:05 14.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания