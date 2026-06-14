Пътнически ферибот с 69 души се носи два часа без двигател в Северно море

Пътнически ферибот загуби захранване в Северно море близо до германския остров Хелголанд поради повреда в двигателя. На борда е имало 69 души, съобщи NDR.
NDR съобщи, че двигателят на ферибота „Funny Girl“ е отказал на 5 километра от остров Хелголанд, оставяйки 68-метровия кораб да се носи по течението в Северно море в силна буря за около два часа.
По-късно корабът е бил изтеглен до германския град Куксхафен.
Според спасителните служби никой на борда не е пострадал.
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 морския
08:05 14.06.2026