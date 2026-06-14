Пътнически ферибот с 69 души се носи два часа без двигател в Северно море

Пътнически ферибот загуби захранване в Северно море близо до германския остров Хелголанд поради повреда в двигателя. На борда е имало 69 души, съобщи NDR.

NDR съобщи, че двигателят на ферибота „Funny Girl“ е отказал на 5 километра от остров Хелголанд, оставяйки 68-метровия кораб да се носи по течението в Северно море в силна буря за около два часа.

По-късно корабът е бил изтеглен до германския град Куксхафен.

Според спасителните служби никой на борда не е пострадал.