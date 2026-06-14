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Тръмп заплаши враговете си със секретния "дискомбобулатор" СНИМКА

Тръмп заплаши враговете си със секретния "дискомбобулатор" СНИМКА

14 Юни, 2026 04:59, обновена 14 Юни, 2026 05:10 2 402 17

  • тръмп-
  • президент-
  • сащ-
  • дискомбобулатор

В началото на годината американският президент посочи, че това тайно оръжие е било в основата на акцията за отвличане на венецуелския президент Николас Мадуро

Тръмп заплаши враговете си със секретния "дискомбобулатор" СНИМКА - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в профила си в социалните мрежи Truth Social, че ще използва секретен „дискобомбулатор“ срещу противниците си.

„Ще бъдете дискомбомбулирани“, гласи изображението, публикувано от Тръмп.

Изображението показва американския лидер, стоящ на самолетоносач, разглеждащ кораби и изтребители под американски флаг през бинокъл. Президентът обаче не уточни до кого точно е адресирано посланието му.

Тръмп заплаши враговете си със секретния
Снимка: Truth Social

В началото на юни държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че за всяка страна в Западното полукълбо Съединените щати могат да бъдат или най-големият ѝ приятел, или най-страшният ѝ враг.

"Дискомбобулатор" е неофициалното име на секретното американско оръжие, обявено от президента на САЩ Доналд Тръмп през януари 2026 г.. Според официалните му изявления в интервю за New York Post, технологията е изиграла ключова роля за пълното блокиране на отбраната на Каракас по време на американската военна операция за залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро на 3 януари 2026 г..

Името на устройството идва от английската дума discombobulate, която означава „обърквам“, „разстройвам“ или „изваждам от равновесие“. Въпреки че Тръмп заяви „Нямам право да говоря за това“, той сподели няколко основни детайла за действието му. Оръжието буквално кара вражеското оборудване „да спре да работи“. По време на акцията венецуелските радарни и противоракетни системи са изключили едновременно без обяснение.

Свидетели от обкръжението на Мадуро съобщават, че охранителите са изпитали внезапно замайване, дезориентация, гадене и дори кървене от носа, което е парализирало съпротивата им без произведен изстрел от тяхна страна.

Военни анализатори и медии като CNN и Al Jazeera предполагат, че зад кодовото име стои комбинация от няколко съществуващи високотехнологични разработки - импулсна система с насочена енергия, която изгаря полупроводниците в електрониката и деактивира ракети и радари, и несмъртоносно топлинно оръжие (ADS). Известно като Active Denial System, то използва милиметрови вълни за силно нагряване на кожата, предизвиквайки шок и силна дезориентация у хората.

Официални лица от Пентагона намекват, че Тръмп вероятно е обединил няколко различни военни способности под едно общо, силно звучащо и метафорично име.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ама как така

    28 1 Отговор
    Миротвореца има врагове?????

    Коментиран от #12

    05:14 14.06.2026

  • 2 Християнин

    29 5 Отговор
    Дъртия изтреще хептен

    05:18 14.06.2026

  • 3 Секретен джинджипляктор

    22 2 Отговор
    И ние имаме секретни оръжия, толкова секретни, че абсолютно никой не знае за тях !

    05:43 14.06.2026

  • 4 Kaлпазанин

    21 3 Отговор
    От ден на ден все по смешни ,а с миксер няма ли да започне да заплашва непослушните или с точилка

    Коментиран от #6, #15

    05:50 14.06.2026

  • 5 Бъзиктар

    15 0 Отговор
    Това е нещо като мумурандума на Кико ли,с който плени Лена?

    05:58 14.06.2026

  • 6 Попитай

    4 8 Отговор

    До коментар #4 от "Kaлпазанин":

    Мадуро и Хаменей

    Коментиран от #11

    05:59 14.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Цензор Ганю от Шуменския ПУЦ

    5 0 Отговор
    цензурира думата от собственото си заглавие цървула кирлив

    06:23 14.06.2026

  • 11 Туй страшно оръжие

    17 2 Отговор

    До коментар #6 от "Попитай":

    всъщност е подкупване със зелени тапети на корумпирана латиноамериканска охрана

    06:24 14.06.2026

  • 12 Пешо

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ама как така":

    Тези си признават , че използват оръже за масово поразяване. Нещо колвктивния запад санкции и съд няма ли направят? Садамчо нали зарова го елиминираха.

    06:25 14.06.2026

  • 13 сащисан кравар

    5 3 Отговор
    Бай Дончо, ще ги дискомбобулира с Бангаранга 😂😂

    07:15 14.06.2026

  • 14 Да бе!

    2 5 Отговор
    Комунистите забравят, че Америка е единствената военно-космическа държава в света и продължават да говорят фантазии.

    07:23 14.06.2026

  • 15 Не няма

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Kaлпазанин":

    Ще вземат Ноу Хау от вaтeнkuтe, как се правят безаналогови оръжия от перални и микровълнови печки... ;)

    07:27 14.06.2026

  • 16 Колю Мамата

    1 1 Отговор
    Тоя докато не ни смъцафръца с една чимандолейка, няма да ни оснави намира

    07:34 14.06.2026

  • 17 Аааааа Нааааа, Бооку

    0 0 Отговор
    Какоз е Туз Нещо ма Айше?
    Тоз Чичо Дончу..
    То този не Лъжи .
    То този Лъжи поийчи и от нас и от Калашниците от Софето ма
    Това много сложно дума ..Хем Диско, хем Бомбяй, хем Лопатор.
    Ваааляяя то Виж, Начи
    Тц, Тц, Тц и в Америка имало Такова там Лопатор

    07:59 14.06.2026