Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в профила си в социалните мрежи Truth Social, че ще използва секретен „дискобомбулатор“ срещу противниците си.

„Ще бъдете дискомбомбулирани“, гласи изображението, публикувано от Тръмп.

Изображението показва американския лидер, стоящ на самолетоносач, разглеждащ кораби и изтребители под американски флаг през бинокъл. Президентът обаче не уточни до кого точно е адресирано посланието му.

Снимка: Truth Social

В началото на юни държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че за всяка страна в Западното полукълбо Съединените щати могат да бъдат или най-големият ѝ приятел, или най-страшният ѝ враг.

"Дискомбобулатор" е неофициалното име на секретното американско оръжие, обявено от президента на САЩ Доналд Тръмп през януари 2026 г.. Според официалните му изявления в интервю за New York Post, технологията е изиграла ключова роля за пълното блокиране на отбраната на Каракас по време на американската военна операция за залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро на 3 януари 2026 г..

Името на устройството идва от английската дума discombobulate, която означава „обърквам“, „разстройвам“ или „изваждам от равновесие“. Въпреки че Тръмп заяви „Нямам право да говоря за това“, той сподели няколко основни детайла за действието му. Оръжието буквално кара вражеското оборудване „да спре да работи“. По време на акцията венецуелските радарни и противоракетни системи са изключили едновременно без обяснение.

Свидетели от обкръжението на Мадуро съобщават, че охранителите са изпитали внезапно замайване, дезориентация, гадене и дори кървене от носа, което е парализирало съпротивата им без произведен изстрел от тяхна страна.

Военни анализатори и медии като CNN и Al Jazeera предполагат, че зад кодовото име стои комбинация от няколко съществуващи високотехнологични разработки - импулсна система с насочена енергия, която изгаря полупроводниците в електрониката и деактивира ракети и радари, и несмъртоносно топлинно оръжие (ADS). Известно като Active Denial System, то използва милиметрови вълни за силно нагряване на кожата, предизвиквайки шок и силна дезориентация у хората.

Официални лица от Пентагона намекват, че Тръмп вероятно е обединил няколко различни военни способности под едно общо, силно звучащо и метафорично име.