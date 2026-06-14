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Руските сили поразиха с авиационни бомби Харковския завод за специални машини
  Тема: Украйна

Руските сили поразиха с авиационни бомби Харковския завод за специални машини

14 Юни, 2026 05:49, обновена 14 Юни, 2026 06:02 2 033 32

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  • дронове

Москва масово засилва използването на нови, по-бързи реактивни дронове, които се придвижват с по-висока скорост и затрудняват работата на мобилните огневи групи на украинската ПВО

Руските сили поразиха с авиационни бомби Харковския завод за специални машини - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тази нощ Русия извърши поредната комбинирана въздушна атака срещу територията на Украйна, използвайки десетки ударни безпилотни летателни апарати (БПЛА) от типа Shahed (включително нови модификации) и авиационни бомби, предаде nv.ua.

Мониторинговите канали и местните медии съобщиха за мощни експлозии в град Харков. Руската авиация е нанесла удари с фугасни и управляеми авиационни бомби (КАБ), като по предварителни данни на военни кореспонденти в региона е поразен и унищожен с тежки авиационни бомби Заводът за специални машини, използван от украинските сили.

Предприятието е част от критичната промишлена инфраструктура, използвана за ремонт и поддръжка на военна техника.

Системите за ранно известяване издадоха спешни предупреждения за дронове, насочващи се директно от Черно море към Черноморск, Болград и Лиманка в Одеска област.

Въздушна тревога беше обявена в Суми и Полтава, където бяха засечени руски дронове по курс от север и североизток.

Безпилотни апарати бяха прехванати в западните части на Днепропетровска област (около Широке), както и в северната част на Херсонска област с курс на запад.

По-рано през седмицата ВСУ и международни разузнавателни източници предупредиха за подготовка на масиран руски комбиниран удар, който потенциално включва стотици дронове, крилати ракети и балистични системи (включително ракети от типа „Орешник“ от полигона Капустин Яр). Военните наблюдатели отчитат също така, че Русия масово засилва използването на нови, по-бързи реактивни дронове (като модификациите Shahed-238 / Геран-3/4/5), които се придвижват с по-висока скорост и затрудняват работата на мобилните огневи групи на украинската ПВО.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Pyccкий Карлик

    6 60 Отговор
    Дай на рушняка да руши и пали, за друго не става ☝️

    Коментиран от #2, #15, #17, #27

    06:12 14.06.2026

  • 2 ПОСЛЕДНИТЕ 40 ГОДИНИ

    50 3 Отговор

    До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":

    ТУКА НЕ СТЪПВАЛ РЪЦНАК И КОЙ ТОГАВА НА ДОВЕДЕ ДО ДЪНОТО ДА ЯДЕМ ВНОСНИ БАКЛУЦИ И ДА НЯМА ПЪТИЩА...

    Коментиран от #4

    06:21 14.06.2026

  • 3 Оня

    39 5 Отговор
    Интересно ще е тия дни около кииф! Веселбата се очертава да е сериозна!

    Коментиран от #8

    06:22 14.06.2026

  • 4 Руснак без крак...

    8 47 Отговор

    До коментар #2 от "ПОСЛЕДНИТЕ 40 ГОДИНИ":

    Абе рушняка не си е тръгвал от БГ.
    Варна, Камчия и половин София са все още под руски ботуш и окупация. Въпроса е Кой допусна това БЕЗОБРАЗИЕ ?!! 😄

    Коментиран от #6, #10

    06:24 14.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мурка

    18 0 Отговор
    бангаранга КЮЧЕК

    06:44 14.06.2026

  • 10 Така ли?

    36 0 Отговор

    До коментар #4 от "Руснак без крак...":

    Кое е безобразието ти? От какво не си доволен? Ядеш 20 годишно месо във веригите, сирене с пълнители и фалшиви етикети, дървени вносни домати,.. Е, ядеш целогодишно и "на корем" БАНАНИ! Нали заради бананите скачайте по площадите? Само внимавай: от прекомерна консумация хваща запек.

    Коментиран от #28

    06:49 14.06.2026

  • 11 Механик

    34 3 Отговор
    Те нали ползваха само ирански дронове, щото не могат да си ги произвеждат самички? М?
    Сега от де се взеха тия "нови, бързи и реактивни" дронове? М?
    Още повече, че Русия беше е 18-ти век и с външни тоалетни?! М ?
    Какво стана с лозунга "руснака и пирон не може да произведе"? М?

    06:53 14.06.2026

  • 12 Българка 😺-Маца

    25 1 Отговор
    Уудрий Вова,да се пукат душите черни душмански !

    06:54 14.06.2026

  • 13 Ненормалните урко фашисти ги очаква заря

    27 0 Отговор
    Урки зеления наркоман днес пак ще реве и проси

    06:54 14.06.2026

  • 14 Механик

    24 2 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Верно бе. Кво стана с онаа коалиция на жеЛАЕЩИТЕ? Нали бяха големи бойлии и отправяха разни ултиматуми всекидневно?! Скоро не съм ги чувал. Май 2 орешника им наместиха чарковете?!

    Коментиран от #22

    06:58 14.06.2026

  • 15 Гресиран козяк

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":

    Без значение на ника който ползваш,винаги прекаляваш с употребата на гресирания си кафяв горчив палец ☝️!

    06:59 14.06.2026

  • 16 Дара

    17 2 Отговор
    Банга Ранга 💥💥💥,довечера в Киев ще има отново гореща Пачанга !

    07:01 14.06.2026

  • 17 Айде,бе

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":

    Плюнки на бездарен неудачник по космическа нация ,чиято победа ти е национален празник и токът даже дето пишеш е от Аец руско производство:)))

    07:04 14.06.2026

  • 18 Антон

    12 0 Отговор
    Странно , тези откъде имат бомби?
    И въобще откъде иамт гориво за авиацията си?
    Какво мислят колективните западнали по въпроса.

    07:17 14.06.2026

  • 19 джони инглиш

    13 3 Отговор
    Зеленски беше до танка, очите му горяха от патос и решителност:
    „Време е да се качите в танка! Без вас щурмът на Купянск е обречен, български петруханци!“
    Петроханците се спогледаха, стомасите им се свиха на топка, сърцата им сякаш спряха:
    „Шефе… ние само искахме да плюем по Путин… и по Русия…“
    „Да, наистина, нямахме намерение да щурмуваме!“
    „Шефе… аз… аз… сакат съм…“ каза Тагарев
    „А аз…съм гей“.. смутолеви Кокорчо
    „Аз… трябва да доя кравата…“ просъска Шаламанов
    Зеленски прехапа устни, почти подлудял:
    „Какви оправдания?! Танкът няма да се движи сам, а Купянск няма да се превземе с плюене по Русия!“
    Той започна да ги тика, блъска и рита, докато атлантиците се катереха вътре. Чуваха се удари в метал и крясъци. Те пищяха от ужас и отчаяние, но накрая всички се озоваха вътре и замлъкнаха като в гроб.
    Зеленски беше до оръдието, вдигна юмрук и закрещя като обезумял с още по-голямо въодушевление:
    „Без вас няма победа! Днес ще покажем на Путин и на Медведев какво значи решителност и боен дух!“
    Танкът запали двигателите, колелата се затъркаляха и веригите затракаха. Машината, обрисувана с големи букви „ЕС“, потегли към линията на съприкосновение, оставяйки широки кафяви дири след себе си. Стелеше се зловонна миризма на телесни течности. В близката далечина жужеше дрон Геран 2, който забеляза танка и се насочи към него… Зеленски намести памперса и побягна. А някъде там високо Старлинк нашепваше –до последния украинец, до последния украинец , до после

    Коментиран от #23

    07:18 14.06.2026

  • 20 Съдията

    11 0 Отговор
    Там със сигурност се сглобяват само перални и то без чипове, за да не ги крадат после руснаците. Мъка, мъка либерастка.😂

    07:19 14.06.2026

  • 21 Е как така?!

    9 0 Отговор
    Новите руски дронове -
    ,,Затруднявали работата на мобилните огневи групи на украинската ПВО."...?!
    Та нали ги превъзнасяхте до небето,че същите са всемогъщи и от 150 дрона,свалят...200😉!

    07:20 14.06.2026

  • 22 Антон

    7 3 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    Пропускаш;
    Ще нанесем стратегическо поражение на Русия
    Ще наложим мир чрез сила
    Ще срутим Кримския мост
    Ще конфискуваме руските активи
    И още много ще ще ще
    А руснаците си действат бавно и методично, без зор, без бързане и постепенно ще срутят и ес-то и нато-то

    07:21 14.06.2026

  • 23 Мурка

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "джони инглиш":

    ЪНКРЕДИБЪЛ ДЖОНИ -Ю ФОРГЕТ А БЮТИФЪЛ ДЪК НАТКА УЕА ИС ДИС ГРАНИ АНД БОИ УИТ ДЪ ТЮ СТРОК ИИСТ ДЖЪРМАН МОНСТЪР ДЪ ТРАБАНТ ДЕЪ ХАВ ГРЕЕТ ПЛЕЙС ИН ДЪС СТОРИ

    07:28 14.06.2026

  • 24 Мишел

    4 0 Отговор
    Русия използва 300 броя планиращи управляеми авиобомби КАБ, ОДАБ и ФАБ ежедневно .

    Коментиран от #25, #26

    07:30 14.06.2026

  • 25 Интересно

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Мишел":

    Значи още малко и ще станат 500 000, а каква е файдата?

    Коментиран от #32

    07:34 14.06.2026

  • 26 Лошото за Укрите е,че...

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Мишел":

    ...Русия разполага,с огромно количество бомби КАБ,ОДАБ и ФАБ от съветско време...!

    07:36 14.06.2026

  • 27 НАЛИ?!

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":

    Затова ли токът който ползваш да пишеш срещу тях е произведен от Екрктро-Централи -създадени от тях...!

    07:38 14.06.2026

  • 28 Та той е ,,спекан"...

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Така ли?":

    ...и без прекомерната им употреба...😆!

    07:40 14.06.2026

  • 29 Дзак

    1 0 Отговор
    Какви ще са тези специални машини?

    07:44 14.06.2026

  • 30 Лорд дред

    1 1 Отговор
    Ще хвърчат ушанки нощес

    07:46 14.06.2026

  • 31 Учуден

    1 0 Отговор
    Или медиите ни будалкат за някакви "Шахеди" с някакви задни цели, или иранците са глупави, че не пазят Шахедите за тях си! Защо да ги дават на руснаците, след като те си произвеждат свой с хиляди на ден и по последни технологии каквито още никой няма?
    Някой може ли да обясни, къде е истината?!

    07:54 14.06.2026

  • 32 Ами чети бе

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Интересно":

    Всеки път счупени прозорци на болници и детски градини, по няколко ранени цивилни на ден...включително дете!
    Без да броим потърсилите психолог. Малко ли е?
    Колко пъти да го пишат медиите, искаш?

    Коментирате без да четете!

    08:06 14.06.2026

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