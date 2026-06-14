Руските сили поразиха с авиационни бомби Харковския завод за специални машини

Тази нощ Русия извърши поредната комбинирана въздушна атака срещу територията на Украйна, използвайки десетки ударни безпилотни летателни апарати (БПЛА) от типа Shahed (включително нови модификации) и авиационни бомби, предаде nv.ua.

Мониторинговите канали и местните медии съобщиха за мощни експлозии в град Харков. Руската авиация е нанесла удари с фугасни и управляеми авиационни бомби (КАБ), като по предварителни данни на военни кореспонденти в региона е поразен и унищожен с тежки авиационни бомби Заводът за специални машини, използван от украинските сили.

Предприятието е част от критичната промишлена инфраструктура, използвана за ремонт и поддръжка на военна техника.

Системите за ранно известяване издадоха спешни предупреждения за дронове, насочващи се директно от Черно море към Черноморск, Болград и Лиманка в Одеска област.

Въздушна тревога беше обявена в Суми и Полтава, където бяха засечени руски дронове по курс от север и североизток.

Безпилотни апарати бяха прехванати в западните части на Днепропетровска област (около Широке), както и в северната част на Херсонска област с курс на запад.

По-рано през седмицата ВСУ и международни разузнавателни източници предупредиха за подготовка на масиран руски комбиниран удар, който потенциално включва стотици дронове, крилати ракети и балистични системи (включително ракети от типа „Орешник“ от полигона Капустин Яр). Военните наблюдатели отчитат също така, че Русия масово засилва използването на нови, по-бързи реактивни дронове (като модификациите Shahed-238 / Геран-3/4/5), които се придвижват с по-висока скорост и затрудняват работата на мобилните огневи групи на украинската ПВО.