Руските сили поразиха с авиационни бомби Харковския завод за специални машини

Тази нощ Русия извърши поредната комбинирана въздушна атака срещу територията на Украйна, използвайки десетки ударни безпилотни летателни апарати (БПЛА) от типа Shahed (включително нови модификации) и авиационни бомби, предаде nv.ua.
Мониторинговите канали и местните медии съобщиха за мощни експлозии в град Харков. Руската авиация е нанесла удари с фугасни и управляеми авиационни бомби (КАБ), като по предварителни данни на военни кореспонденти в региона е поразен и унищожен с тежки авиационни бомби Заводът за специални машини, използван от украинските сили.
Предприятието е част от критичната промишлена инфраструктура, използвана за ремонт и поддръжка на военна техника.
Системите за ранно известяване издадоха спешни предупреждения за дронове, насочващи се директно от Черно море към Черноморск, Болград и Лиманка в Одеска област.
Въздушна тревога беше обявена в Суми и Полтава, където бяха засечени руски дронове по курс от север и североизток.
Безпилотни апарати бяха прехванати в западните части на Днепропетровска област (около Широке), както и в северната част на Херсонска област с курс на запад.
По-рано през седмицата ВСУ и международни разузнавателни източници предупредиха за подготовка на масиран руски комбиниран удар, който потенциално включва стотици дронове, крилати ракети и балистични системи (включително ракети от типа „Орешник“ от полигона Капустин Яр). Военните наблюдатели отчитат също така, че Русия масово засилва използването на нови, по-бързи реактивни дронове (като модификациите Shahed-238 / Геран-3/4/5), които се придвижват с по-висока скорост и затрудняват работата на мобилните огневи групи на украинската ПВО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Pyccкий Карлик
Коментиран от #2, #15, #17, #27
06:12 14.06.2026
2 ПОСЛЕДНИТЕ 40 ГОДИНИ
До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":ТУКА НЕ СТЪПВАЛ РЪЦНАК И КОЙ ТОГАВА НА ДОВЕДЕ ДО ДЪНОТО ДА ЯДЕМ ВНОСНИ БАКЛУЦИ И ДА НЯМА ПЪТИЩА...
Коментиран от #4
06:21 14.06.2026
3 Оня
Коментиран от #8
06:22 14.06.2026
4 Руснак без крак...
До коментар #2 от "ПОСЛЕДНИТЕ 40 ГОДИНИ":Абе рушняка не си е тръгвал от БГ.
Варна, Камчия и половин София са все още под руски ботуш и окупация. Въпроса е Кой допусна това БЕЗОБРАЗИЕ ?!! 😄
Коментиран от #6, #10
06:24 14.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мурка
06:44 14.06.2026
10 Така ли?
До коментар #4 от "Руснак без крак...":Кое е безобразието ти? От какво не си доволен? Ядеш 20 годишно месо във веригите, сирене с пълнители и фалшиви етикети, дървени вносни домати,.. Е, ядеш целогодишно и "на корем" БАНАНИ! Нали заради бананите скачайте по площадите? Само внимавай: от прекомерна консумация хваща запек.
Коментиран от #28
06:49 14.06.2026
11 Механик
Сега от де се взеха тия "нови, бързи и реактивни" дронове? М?
Още повече, че Русия беше е 18-ти век и с външни тоалетни?! М ?
Какво стана с лозунга "руснака и пирон не може да произведе"? М?
06:53 14.06.2026
12 Българка 😺-Маца
06:54 14.06.2026
13 Ненормалните урко фашисти ги очаква заря
06:54 14.06.2026
14 Механик
До коментар #5 от "оня с коня":Верно бе. Кво стана с онаа коалиция на жеЛАЕЩИТЕ? Нали бяха големи бойлии и отправяха разни ултиматуми всекидневно?! Скоро не съм ги чувал. Май 2 орешника им наместиха чарковете?!
Коментиран от #22
06:58 14.06.2026
15 Гресиран козяк
До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":Без значение на ника който ползваш,винаги прекаляваш с употребата на гресирания си кафяв горчив палец ☝️!
06:59 14.06.2026
16 Дара
07:01 14.06.2026
17 Айде,бе
До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":Плюнки на бездарен неудачник по космическа нация ,чиято победа ти е национален празник и токът даже дето пишеш е от Аец руско производство:)))
07:04 14.06.2026
18 Антон
И въобще откъде иамт гориво за авиацията си?
Какво мислят колективните западнали по въпроса.
07:17 14.06.2026
19 джони инглиш
„Време е да се качите в танка! Без вас щурмът на Купянск е обречен, български петруханци!“
Петроханците се спогледаха, стомасите им се свиха на топка, сърцата им сякаш спряха:
„Шефе… ние само искахме да плюем по Путин… и по Русия…“
„Да, наистина, нямахме намерение да щурмуваме!“
„Шефе… аз… аз… сакат съм…“ каза Тагарев
„А аз…съм гей“.. смутолеви Кокорчо
„Аз… трябва да доя кравата…“ просъска Шаламанов
Зеленски прехапа устни, почти подлудял:
„Какви оправдания?! Танкът няма да се движи сам, а Купянск няма да се превземе с плюене по Русия!“
Той започна да ги тика, блъска и рита, докато атлантиците се катереха вътре. Чуваха се удари в метал и крясъци. Те пищяха от ужас и отчаяние, но накрая всички се озоваха вътре и замлъкнаха като в гроб.
Зеленски беше до оръдието, вдигна юмрук и закрещя като обезумял с още по-голямо въодушевление:
„Без вас няма победа! Днес ще покажем на Путин и на Медведев какво значи решителност и боен дух!“
Танкът запали двигателите, колелата се затъркаляха и веригите затракаха. Машината, обрисувана с големи букви „ЕС“, потегли към линията на съприкосновение, оставяйки широки кафяви дири след себе си. Стелеше се зловонна миризма на телесни течности. В близката далечина жужеше дрон Геран 2, който забеляза танка и се насочи към него… Зеленски намести памперса и побягна. А някъде там високо Старлинк нашепваше –до последния украинец, до последния украинец , до после
Коментиран от #23
07:18 14.06.2026
20 Съдията
07:19 14.06.2026
21 Е как така?!
,,Затруднявали работата на мобилните огневи групи на украинската ПВО."...?!
Та нали ги превъзнасяхте до небето,че същите са всемогъщи и от 150 дрона,свалят...200😉!
07:20 14.06.2026
22 Антон
До коментар #14 от "Механик":Пропускаш;
Ще нанесем стратегическо поражение на Русия
Ще наложим мир чрез сила
Ще срутим Кримския мост
Ще конфискуваме руските активи
И още много ще ще ще
А руснаците си действат бавно и методично, без зор, без бързане и постепенно ще срутят и ес-то и нато-то
07:21 14.06.2026
23 Мурка
До коментар #19 от "джони инглиш":ЪНКРЕДИБЪЛ ДЖОНИ -Ю ФОРГЕТ А БЮТИФЪЛ ДЪК НАТКА УЕА ИС ДИС ГРАНИ АНД БОИ УИТ ДЪ ТЮ СТРОК ИИСТ ДЖЪРМАН МОНСТЪР ДЪ ТРАБАНТ ДЕЪ ХАВ ГРЕЕТ ПЛЕЙС ИН ДЪС СТОРИ
07:28 14.06.2026
24 Мишел
Коментиран от #25, #26
07:30 14.06.2026
25 Интересно
До коментар #24 от "Мишел":Значи още малко и ще станат 500 000, а каква е файдата?
Коментиран от #32
07:34 14.06.2026
26 Лошото за Укрите е,че...
До коментар #24 от "Мишел":...Русия разполага,с огромно количество бомби КАБ,ОДАБ и ФАБ от съветско време...!
07:36 14.06.2026
27 НАЛИ?!
До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":Затова ли токът който ползваш да пишеш срещу тях е произведен от Екрктро-Централи -създадени от тях...!
07:38 14.06.2026
28 Та той е ,,спекан"...
До коментар #10 от "Така ли?":...и без прекомерната им употреба...😆!
07:40 14.06.2026
29 Дзак
07:44 14.06.2026
30 Лорд дред
07:46 14.06.2026
31 Учуден
Някой може ли да обясни, къде е истината?!
07:54 14.06.2026
32 Ами чети бе
До коментар #25 от "Интересно":Всеки път счупени прозорци на болници и детски градини, по няколко ранени цивилни на ден...включително дете!
Без да броим потърсилите психолог. Малко ли е?
Колко пъти да го пишат медиите, искаш?
Коментирате без да четете!
08:06 14.06.2026