Въпреки натиска на Вашингтон: САЩ и Иран трудно ще стигнат до подписи днес. Ормузкият проток и "ядреният прах" остават проблемни

Малко вероятно е днес да бъде подписано окончателно мирно споразумение между САЩ и Иран, тъй като Техеран официално отхвърли този график, въпреки засиления натиск от страна на Вашингтон, предаде DW.

.Макар и двете страни да признават, че текстът на т.нар. „Меморандум за разбирателство от Исламабад“ е по-близо до финализиране от всякога, съществуват дълбоки противоречия относно точната дата и конкретните детайли по изпълнението.

Американският президент Доналд Тръмп обяви в своята социална мрежа Truth Social, че подписването е насрочено точно за неделя (14 юни), като допълни, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс е готов да присъства на официалното събитие (вероятно дистанционно или на неутрална територия в Европа).

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф (основен медиатор в преговорите) потвърди, че финалният текст е съгласуван и страната му се подготвя за електронно подписване в рамките на уикенда, последвано от технически преговори.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи категорично заяви, че подписване днес няма да има. Иран настоява за предпазливост и отлагане с няколко дни заради „колебания и постоянни промени в позициите от американска страна“.

Тръмп декларира, че веднага след подписването стратегическият Ормузки проток ще бъде отворен за свободно преминаване за всички. Иранската държавна агенция ИРНА обаче подчерта, че Техеран няма да се откаже от съвместния контрол над протока заедно с Оман.

Тръмп обяви, че след примирието САЩ „ще влязат и ще унищожат останалия ядрен прах“ дълбоко в планините с бомбардировачи B-2. Иранският външен министър Абас Арагчи контрира, че ядрената програма е суверенно право и ще се обсъжда едва в последващ 60-дневен преговорен период, като Иран няма да унищожава, а само ще разрежда урана си.

Иранските медии публикуваха изтекъл проект, според който Техеран очаква размразяването на 24 милиарда долара активи, вдигане на блокадата на пристанищата и дори военни репарации. Администрацията на Тръмп веднага отрече това, заявявайки, че споразумението е строго обвързано с реални действия и пари няма да се превеждат предварително.

Израел не е страна по преговорите. Израелският министър на отбраната Исраел Кац заяви, че Израел няма да се изтегли от позициите си в Ливан и Газа и си запазва правото да действа напълно независимо, за да спре ядреното въоръжаване на Иран. Лидерът на израелската опозиция Яир Лапид пък разкритикува остро Бенямин Нетаняху, наричайки потенциалната сделка „пълен провал“, който оставя иранския режим и ракетната му програма непокътнати.

Премиерът на Великобритания Киър Стармър проведе телефонен разговор с Тръмп и приветства напредъка, но подчерта критичната важност споразумението да доведе до траен и устойчив мир в Близкия изток.

Самият слух за потенциален пробив доведе до сериозен спад в цените на петрола и златото на международните борси, тъй като инвеститорите се надяват на бързо възстановяване на глобалните енергийни доставки през Ормузкия проток.

Макар дипломатическият натиск да е в пикова фаза, днес по-скоро ще станем свидетели на информационна война и уточняване на детайли, а реалното подписване на временното споразумение се очаква в следващите няколко дни в Европа, преди срещата на върха на Г-7.