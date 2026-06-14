Хегсет: Правилно изгонихме завинаги Anthropic от страдата на Пентагона

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че технологичната компания Anthropic е била правилно „изгонена“ от сградата завинаги.

„Преди три месеца Министерството на отбраната изгони AnthropicAI от нашата сграда завинаги. Всеки изминал ден показва, че това е бил правилният ход“, написа министърът на отбраната Х. в социалните мрежи.

През март Пентагонът добави Anthropic към списъка си с компании, представляващи риск за веригата за доставки на САЩ. Конфликтът между правителството на САЩ и Anthropic произтича от разногласия относно използването на изкуствен интелект от военните. Компанията настоява да се спазват ограниченията, посочени в политиките си за потребители, включително забрана за използване на ИИ за масово наблюдение на американски граждани и в смъртоносни автономни оръжейни системи.

Пентагонът не се съгласи с тези ограничения. Заместник-министърът на отбраната Емил Майкъл обвини ръководството на Anthropic, че се опитва да наложи условията си на военните и да застраши националната сигурност.

По-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди забрана на федералните агенции да използват разработките на Anthropic в областта на изкуствения интелект, заявявайки, че външното влияние върху дейностите на Пентагона е неприемливо, наричайки позицията на компанията опит за натиск върху правителството.

Anthropic заведе дело срещу Министерството на войната, оспорвайки включването ѝ в списъка с компании, свързани с рискове за националната сигурност, и настоявайки това обозначение да бъде отменено и приложено към федералните агенции.

По-рано тази седмица Anthropic публикува изявление, че правителството на САЩ ѝ е наредило да ограничи достъпа до най-модерните си модели с изкуствен интелект, Fable 5 и Mythos 5, за всички чуждестранни потребители, които не са граждани на САЩ. Компанията обяви, че е спазила изискването и е деактивирала достъпа за тази категория потребители.

Ограниченията се отнасят за чуждестранни граждани както извън, така и в САЩ, включително собствените служители на Anthropic в чужбина.

В изявление компанията заяви, че достъпът до други модели на Anthropic остава и че са взети мерки за спазване на правителствените директиви.