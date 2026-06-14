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Хегсет: Правилно изгонихме завинаги Anthropic от страдата на Пентагона

Хегсет: Правилно изгонихме завинаги Anthropic от страдата на Пентагона

14 Юни, 2026 04:51, обновена 14 Юни, 2026 04:57 1 688 5

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  • anthropic

Конфликтът между правителството на САЩ и Anthropic произтича от разногласия относно използването на изкуствен интелект от военните

Хегсет: Правилно изгонихме завинаги Anthropic от страдата на Пентагона - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че технологичната компания Anthropic е била правилно „изгонена“ от сградата завинаги.

„Преди три месеца Министерството на отбраната изгони AnthropicAI от нашата сграда завинаги. Всеки изминал ден показва, че това е бил правилният ход“, написа министърът на отбраната Х. в социалните мрежи.

През март Пентагонът добави Anthropic към списъка си с компании, представляващи риск за веригата за доставки на САЩ. Конфликтът между правителството на САЩ и Anthropic произтича от разногласия относно използването на изкуствен интелект от военните. Компанията настоява да се спазват ограниченията, посочени в политиките си за потребители, включително забрана за използване на ИИ за масово наблюдение на американски граждани и в смъртоносни автономни оръжейни системи.

Пентагонът не се съгласи с тези ограничения. Заместник-министърът на отбраната Емил Майкъл обвини ръководството на Anthropic, че се опитва да наложи условията си на военните и да застраши националната сигурност.

По-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди забрана на федералните агенции да използват разработките на Anthropic в областта на изкуствения интелект, заявявайки, че външното влияние върху дейностите на Пентагона е неприемливо, наричайки позицията на компанията опит за натиск върху правителството.

Anthropic заведе дело срещу Министерството на войната, оспорвайки включването ѝ в списъка с компании, свързани с рискове за националната сигурност, и настоявайки това обозначение да бъде отменено и приложено към федералните агенции.

По-рано тази седмица Anthropic публикува изявление, че правителството на САЩ ѝ е наредило да ограничи достъпа до най-модерните си модели с изкуствен интелект, Fable 5 и Mythos 5, за всички чуждестранни потребители, които не са граждани на САЩ. Компанията обяви, че е спазила изискването и е деактивирала достъпа за тази категория потребители.

Ограниченията се отнасят за чуждестранни граждани както извън, така и в САЩ, включително собствените служители на Anthropic в чужбина.

В изявление компанията заяви, че достъпът до други модели на Anthropic остава и че са взети мерки за спазване на правителствените директиви.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Груйо

    5 5 Отговор
    Много правилно, китайските компании дали биха си позволили да ограничат китайката армия от използването на пълния потенциал на разработките им. Аман от либерално-прогресивни предатели в тоя Запад.

    05:03 14.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Да изгоним кьоравите

    4 1 Отговор
    От СТРАДАТА на ……

    05:49 14.06.2026

  • 4 Миленчо мноо

    2 1 Отговор
    сТрада, отвсякъде го гонят комарите, калинките и пчеличките!

    07:30 14.06.2026

  • 5 Дзак

    2 0 Отговор
    В основата но всичко е мрежовата свързаност. Няма мрежа, няма ИИ, няма Дигитален Контрол!

    07:50 14.06.2026