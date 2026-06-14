Унгария се съгласи да започнат преговорите за присъединяване на Украйна към Европейския съюз

Унгарските власти се съгласиха да започнат преговори за присъединяване на Украйна към Европейския съюз. Унгарският премиер Петер Мадяр обяви това във видео съобщение, публикувано в социалните мрежи.

„Унгария се съгласи за откриването на първата преговорна сесия между ЕС и Украйна в понеделник, 15 юни“, отбеляза политикът, цитиран от информационна агенция Вести.

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Маджар подчерта, че откриването на преговорната сесия е „само първата стъпка“ в процес, който може да се проточи с години.

Той даде Черна гора като пример: тя започна преговори за присъединяване към ЕС още през 2012 г., но все още не ги е завършила, добави премиерът.

Ден преди това, на 13 юни, Мадяр обяви, че споразумението между Унгария и Украйна за правата на унгарската общност в Закарпатия е официално формализирано. Според унгарския премиер, Украйна е изпратила официална дипломатическа нота, потвърждаваща готовността ѝ да изпълни всички разпоредби на споразумението. Освен това Киев включи тези разпоредби в плана за действие на ЕС по въпросите на малцинствата.

На 12 юни, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че страните от ЕС са се споразумели да открият първия преговорен клъстер за присъединяването на Украйна и Молдова към Европейския съюз. Според нея клъстерът, занимаващ се с фундаментални въпроси, ще бъде стартиран на първата междуправителствена конференция на 15 юни.

Това се отнася до първоначалния блок от преговори, който обхваща ключови критерии за членство, по-специално върховенството на закона и функционирането на демократичните институции.