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Военен самолет се разби в щата Вашингтон и причини горски пожар ВИДЕО

Военен самолет се разби в щата Вашингтон и причини горски пожар ВИДЕО

14 Юни, 2026 04:18, обновена 14 Юни, 2026 04:22 888 5

  • сащ-
  • инцидент-
  • самолет

Пилотът е катапултирал

Военен самолет се разби в щата Вашингтон и причини горски пожар ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военен самолет се разби в окръг Якима, щат Вашингтон, в северозападната част на САЩ, Fox News.

Според източника пилотът е катапултирал и е откаран в болница. Причината за инцидента не е обявена.

Катастрофата е предизвикала горски пожар.

Спасители евакуирали туристи близо до езерото Римрок, където е станал инцидентът.

Пожарникари пристигнали, за да се борят с пламъците.


САЩ
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  • 4 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    Персите са го думнали

    04:41 14.06.2026

  • 5 Мишел

    0 0 Отговор
    Самолетът е F/A-18 Hornet на морската пехота.

    07:23 14.06.2026