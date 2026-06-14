Военен самолет се разби в щата Вашингтон и причини горски пожар ВИДЕО

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Военен самолет се разби в окръг Якима, щат Вашингтон, в северозападната част на САЩ, Fox News.

Според източника пилотът е катапултирал и е откаран в болница. Причината за инцидента не е обявена.

Катастрофата е предизвикала горски пожар.

Спасители евакуирали туристи близо до езерото Римрок, където е станал инцидентът.

Пожарникари пристигнали, за да се борят с пламъците.