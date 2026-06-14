Военен самолет се разби в щата Вашингтон и причини горски пожар ВИДЕО

Военен самолет се разби в окръг Якима, щат Вашингтон, в северозападната част на САЩ, Fox News.
Според източника пилотът е катапултирал и е откаран в болница. Причината за инцидента не е обявена.
Катастрофата е предизвикала горски пожар.
Спасители евакуирали туристи близо до езерото Римрок, където е станал инцидентът.
Пожарникари пристигнали, за да се борят с пламъците.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 Kaлпазанин
04:41 14.06.2026
5 Мишел
07:23 14.06.2026