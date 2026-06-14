Украински дронове поразиха едно от най-големите руски предприятия за амоняк и азотни торове край Тула

Тази нощ Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) извършиха масирани атаки с безпилотни летателни апарати (БПЛА) срещу няколко руски региона.

Ударите бяха насочени главно към промишлени обекти и инфраструктура, като в редица области беше задействана въздушна тревога и системи за противовъздушна отбрана (ПВО).

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Фрагменти от свалени украински дронове паднаха на територията на голямото азотно промишлено предприятие в Новомосковск в Тулска област (един от най-големите производители на амоняк и азотни торове в Русия). Според местни източници и разпространени видеоклипове, след атаката в района е избухнал пожар и са се чули експлозии, въпреки че губернаторът Дмитрий Миляев съобщи официално за „паднали отломки“.

В град Орел безпилотен апарат е ударил жилищна сграда. Очевидци съобщават за щети в жилищния комплекс „Зелен остров“ в Северния район на града.

През нощта в град Воронеж бяха задействани сирените за непосредствена заплаха от въздушен удар. Губернаторът Александър Гусев призова жителите да останат по домовете си далеч от прозорците.

Поради висока опасност от атаки на дронове местните власти в Ярославска област временно затвориха ключовия път, водещ в посока Москва.

Предупреждения за безпилотна опасност и задействане на системи за ранно известяване бяха регистрирани още в Нижегородска и Волгоградска области.

Министерство на отбраната обяви свалянето на над 100 дрона над 13 руски региона.