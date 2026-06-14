Украински дронове поразиха едно от най-големите руски предприятия за амоняк и азотни торове край Тула

Тази нощ Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) извършиха масирани атаки с безпилотни летателни апарати (БПЛА) срещу няколко руски региона.
Ударите бяха насочени главно към промишлени обекти и инфраструктура, като в редица области беше задействана въздушна тревога и системи за противовъздушна отбрана (ПВО).
Фрагменти от свалени украински дронове паднаха на територията на голямото азотно промишлено предприятие в Новомосковск в Тулска област (един от най-големите производители на амоняк и азотни торове в Русия). Според местни източници и разпространени видеоклипове, след атаката в района е избухнал пожар и са се чули експлозии, въпреки че губернаторът Дмитрий Миляев съобщи официално за „паднали отломки“.
В град Орел безпилотен апарат е ударил жилищна сграда. Очевидци съобщават за щети в жилищния комплекс „Зелен остров“ в Северния район на града.
През нощта в град Воронеж бяха задействани сирените за непосредствена заплаха от въздушен удар. Губернаторът Александър Гусев призова жителите да останат по домовете си далеч от прозорците.
Поради висока опасност от атаки на дронове местните власти в Ярославска област временно затвориха ключовия път, водещ в посока Москва.
Предупреждения за безпилотна опасност и задействане на системи за ранно известяване бяха регистрирани още в Нижегородска и Волгоградска области.
Министерство на отбраната обяви свалянето на над 100 дрона над 13 руски региона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Време е
Коментиран от #3, #6, #7, #8
05:49 14.06.2026
2 Факт
05:54 14.06.2026
3 Соломон
До коментар #1 от "Време е":И какво е това Орешник. Може би имаш предвид оная ракета в която има 45 кг желязна топка вместо бойна глава
Коментиран от #4, #17
05:56 14.06.2026
4 Нека
До коментар #3 от "Соломон":укрите да кажат !
Коментиран от #12
05:59 14.06.2026
5 Владимир Путин, президент
Коментиран от #15
06:00 14.06.2026
6 Хм Хм
До коментар #1 от "Време е":Чакат да се съберат 50-60 натовски генерала в гараж и пускат Орешника.
Коментиран от #10
06:01 14.06.2026
7 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #1 от "Време е":Време е всички таваришчи с ослите, брадите и чалмите да почнат се изтеглят, докато от Русия все още е останало нещо ☝️
Коментиран от #9
06:04 14.06.2026
8 Хахахаха
До коментар #1 от "Време е":Копейки я кажете, каква е разликата, дали те ударят с дрон, ракета Фламинго или Орешник? Каква е разликата, ако целта е поразена? Щетите могат да са по-големи при удар от дрон. Разликата е само, че дрона е много по-евтин! Та, какво плашите с тая ракета толкова много не става ясно? Мислите, че ударите с другите ракети са били по-слаби ли?
06:11 14.06.2026
9 Хахахаха
До коментар #7 от "Майор Деянов, на всеки километър":Тупин докато не унищожи русия, няма да се спре.
06:12 14.06.2026
10 Хахахаха
До коментар #6 от "Хм Хм":Копейки, вие толкова много западни генерали избихте, а никъде не се е чуло на запад, за погребение на генерали. Никъде.
Коментиран от #14
06:16 14.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 койдазнай
До коментар #4 от "Нека":Путин вече обясни. Пускали Орешника по Донецк, за да видели, какво щяло да стане.
Сега е време да го пуснат по Воронеж. Такава им е традицията.
06:24 14.06.2026
13 поразили ууукрите
06:25 14.06.2026
14 Где Сирски?
До коментар #10 от "Хахахаха":Още им търсят главите, за да ги погребат
Коментиран от #18
06:29 14.06.2026
15 Розав пудел с бустер
До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":Останалият безработен портиер на БабаАлино копа дъното за некой пробит шекел
06:31 14.06.2026
16 Ха така...!
07:23 14.06.2026
17 Може би?!
До коментар #3 от "Соломон":Има предвид онова,дето като падна и направи :
,,ИЖ-МАШ" , НА - ...,,МИШ-МАШ"...!
07:27 14.06.2026
18 Търсят Сирски,под гаражните развалини..
До коментар #14 от "Где Сирски?":...,с металотърсачен апарат,щото главата му била...чугунена...
Коментиран от #20
07:31 14.06.2026
19 Вова пич-КИН.ру
До къде ни докара, Пиздюх?!?
Движухата стигна до москал!
08:02 14.06.2026
20 Дааааа..
До коментар #18 от "Търсят Сирски,под гаражните развалини..":Пир ожкин, КГБ гир КИН, Гиви, Мото рола,ген Арма гедон,..и 61 монголски Ген ерали.. Фира.
А всичко уж беше за 3 ДНЯ...
08:05 14.06.2026