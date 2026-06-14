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Украински дронове поразиха едно от най-големите руски предприятия за амоняк и азотни торове край Тула
  Тема: Украйна

Украински дронове поразиха едно от най-големите руски предприятия за амоняк и азотни торове край Тула

14 Юни, 2026 05:34, обновена 14 Юни, 2026 05:45 1 531 20

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  • атаки-
  • щети

Атакувани са още Орел, Воронеж и Ярославска област

Украински дронове поразиха едно от най-големите руски предприятия за амоняк и азотни торове край Тула - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тази нощ Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) извършиха масирани атаки с безпилотни летателни апарати (БПЛА) срещу няколко руски региона.

Ударите бяха насочени главно към промишлени обекти и инфраструктура, като в редица области беше задействана въздушна тревога и системи за противовъздушна отбрана (ПВО).

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Фрагменти от свалени украински дронове паднаха на територията на голямото азотно промишлено предприятие в Новомосковск в Тулска област (един от най-големите производители на амоняк и азотни торове в Русия). Според местни източници и разпространени видеоклипове, след атаката в района е избухнал пожар и са се чули експлозии, въпреки че губернаторът Дмитрий Миляев съобщи официално за „паднали отломки“.

В град Орел безпилотен апарат е ударил жилищна сграда. Очевидци съобщават за щети в жилищния комплекс „Зелен остров“ в Северния район на града.

През нощта в град Воронеж бяха задействани сирените за непосредствена заплаха от въздушен удар. Губернаторът Александър Гусев призова жителите да останат по домовете си далеч от прозорците.

Поради висока опасност от атаки на дронове местните власти в Ярославска област временно затвориха ключовия път, водещ в посока Москва.

Предупреждения за безпилотна опасност и задействане на системи за ранно известяване бяха регистрирани още в Нижегородска и Волгоградска области.

Министерство на отбраната обяви свалянето на над 100 дрона над 13 руски региона.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Време е

    17 12 Отговор
    да подпукат укрите с Орешник !

    Коментиран от #3, #6, #7, #8

    05:49 14.06.2026

  • 2 Факт

    13 5 Отговор
    Браво на Милен,днес е първи.Вчера беше Смилов ама борбата е оспорвана.

    05:54 14.06.2026

  • 3 Соломон

    10 14 Отговор

    До коментар #1 от "Време е":

    И какво е това Орешник. Може би имаш предвид оная ракета в която има 45 кг желязна топка вместо бойна глава

    Коментиран от #4, #17

    05:56 14.06.2026

  • 4 Нека

    12 3 Отговор

    До коментар #3 от "Соломон":

    укрите да кажат !

    Коментиран от #12

    05:59 14.06.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    10 9 Отговор
    Колко още ще продължава това БЕЗОБРАЗИЕ таваришчи, колко ??? 😁

    Коментиран от #15

    06:00 14.06.2026

  • 6 Хм Хм

    16 3 Отговор

    До коментар #1 от "Време е":

    Чакат да се съберат 50-60 натовски генерала в гараж и пускат Орешника.

    Коментиран от #10

    06:01 14.06.2026

  • 7 Майор Деянов, на всеки километър

    10 14 Отговор

    До коментар #1 от "Време е":

    Време е всички таваришчи с ослите, брадите и чалмите да почнат се изтеглят, докато от Русия все още е останало нещо ☝️

    Коментиран от #9

    06:04 14.06.2026

  • 8 Хахахаха

    13 10 Отговор

    До коментар #1 от "Време е":

    Копейки я кажете, каква е разликата, дали те ударят с дрон, ракета Фламинго или Орешник? Каква е разликата, ако целта е поразена? Щетите могат да са по-големи при удар от дрон. Разликата е само, че дрона е много по-евтин! Та, какво плашите с тая ракета толкова много не става ясно? Мислите, че ударите с другите ракети са били по-слаби ли?

    06:11 14.06.2026

  • 9 Хахахаха

    10 9 Отговор

    До коментар #7 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Тупин докато не унищожи русия, няма да се спре.

    06:12 14.06.2026

  • 10 Хахахаха

    11 8 Отговор

    До коментар #6 от "Хм Хм":

    Копейки, вие толкова много западни генерали избихте, а никъде не се е чуло на запад, за погребение на генерали. Никъде.

    Коментиран от #14

    06:16 14.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 койдазнай

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "Нека":

    Путин вече обясни. Пускали Орешника по Донецк, за да видели, какво щяло да стане.
    Сега е време да го пуснат по Воронеж. Такава им е традицията.

    06:24 14.06.2026

  • 13 поразили ууукрите

    7 3 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    06:25 14.06.2026

  • 14 Где Сирски?

    6 5 Отговор

    До коментар #10 от "Хахахаха":

    Още им търсят главите, за да ги погребат

    Коментиран от #18

    06:29 14.06.2026

  • 15 Розав пудел с бустер

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    Останалият безработен портиер на БабаАлино копа дъното за некой пробит шекел

    06:31 14.06.2026

  • 16 Ха така...!

    1 2 Отговор
    Претопляйте старата манджа,докато ни замирише на... амоняк...🤪🤣😂!

    07:23 14.06.2026

  • 17 Може би?!

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Соломон":

    Има предвид онова,дето като падна и направи :
    ,,ИЖ-МАШ" , НА - ...,,МИШ-МАШ"...!

    07:27 14.06.2026

  • 18 Търсят Сирски,под гаражните развалини..

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Где Сирски?":

    ...,с металотърсачен апарат,щото главата му била...чугунена...

    Коментиран от #20

    07:31 14.06.2026

  • 19 Вова пич-КИН.ру

    1 0 Отговор
    "Никога вече няма да се водят войни на пе деРуска територия! "
    До къде ни докара, Пиздюх?!?
    Движухата стигна до москал!

    08:02 14.06.2026

  • 20 Дааааа..

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Търсят Сирски,под гаражните развалини..":

    Пир ожкин, КГБ гир КИН, Гиви, Мото рола,ген Арма гедон,..и 61 монголски Ген ерали.. Фира.
    А всичко уж беше за 3 ДНЯ...

    08:05 14.06.2026

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