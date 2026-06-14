Полицията в Пакистан застреля погрешка 9-годишно австралийско момиче ВИДЕО

9-годишното австралийско момиче Хания Ахмед е застреляно погрешка от пакистанската полиция, след като служителите на реда объркали семейния автомобил с кола на бягащи въоръжени обирджии, предаде abc.net.au.
Инцидентът е станал на 10 юни в град Чаквал (провинция Пенджаб, Източен Пакистан), докато семейството от град Пърт е на почивка в родината си, но за него се разбра едва през уикенда
Късно вечерта семейство Ахмед (бащата Адеел, майката д-р Сидра Хан, 9-годишната Хания и 11-годишният ѝ брат Аафан) са спрени пред дома на техен роднина от двама маскирани мъже на мотоциклет. Обирджиите ги заплашват с пистолет и открадват бижута на стойност около 500 000 рупии (около $2500).
Полицейски служител, намиращ се наблизо, забелязва обира и открива огън по престъпниците, които успяват да избягат с мотоциклета си. В паниката си бащата Адеел веднага потегля с наетия автомобил, за да отведе семейството си на безопасно място. В този момент пристигат допълнителни полицейски патрули. Виждайки ускоряващата кола, те решават, че това е превозното средство на бандитите, и откриват безразборна стрелба по автомобила.
Хания Ахмед (9 г.) е улучена смъртоносно и е обявена за мъртва веднага след пристигането в местната болница. Бащата и 11-годишният брат получават тежки огнестрелни рани. Те са транспортирани в болница в Равалпинди за спешни операции, като бащата вече е изписан, а момчето остава под медицински грижи.
Майката се отървава без физически наранявания от стрелбата.
Пакистанските власти са започнали мащабно разследване на случая. Докладвано е, че замесеният в стрелбата полицейски служител вече е временно отстранен от длъжност, а местните власти обещават пълна отговорност за виновните.
Министерството на външните работи и търговията на Австралия (DFAT) потвърди, че оказва пълно консулско съдействие на пострадалото семейство и координира действията си с австралийското посолство в Исламабад.
Трагедията предизвика огромна вълна от скръб в пакистанската общност в Западна Австралия, където момичето е посещавало Австралийския ислямски колеж в Кюдейл.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Aлфа Вълкът
Коментиран от #5
06:34 14.06.2026
3 Aлфа Вълкът
До коментар #1 от "само по предположение и бой":Имаш предвид лодка с 👳🏽♂️🐵.
Ей защо няма емоджи на маймуна с чалма 🤣
06:37 14.06.2026
4 да бе, да
Коментиран от #7
06:37 14.06.2026
5 Семейство Ахмед
До коментар #2 от "Aлфа Вълкът":не са бели а са пакистанци които са емигрирали в Австралия. Били са се върнали в Пакистан на почивка и са намерили съдбата си. Нали не смяташ че бял австралиец би отишъл на почивка в Исламабад?
06:40 14.06.2026
6 Факти
Мюсюлмани - още 10 надолу
Не стига, че стрелят на месо заради някаква кражба, ами дори не знаят по кой стрелят.
07:17 14.06.2026
7 Цецо
До коментар #4 от "да бе, да":И Златан Ибрахимович е типично шведско име.
07:20 14.06.2026
8 Дано да са били
07:36 14.06.2026
9 Много кофти
Като в това видео, където двама души са в леглото и правят кекс, докато не се чува някакъв шум и жената скача:
- Мъжът ми се прибра... В това време мъжът в леглото бързо влиза в гардероба... след известно време излиза с гузна усмивка и казва на съпругата си:
- Много сме се поизнервили напоследък.
07:48 14.06.2026
10 Помислили са момичето
07:52 14.06.2026