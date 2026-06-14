Полицията в Пакистан застреля погрешка 9-годишно австралийско момиче ВИДЕО

9-годишното австралийско момиче Хания Ахмед е застреляно погрешка от пакистанската полиция, след като служителите на реда объркали семейния автомобил с кола на бягащи въоръжени обирджии, предаде abc.net.au.

Инцидентът е станал на 10 юни в град Чаквал (провинция Пенджаб, Източен Пакистан), докато семейството от град Пърт е на почивка в родината си, но за него се разбра едва през уикенда

Късно вечерта семейство Ахмед (бащата Адеел, майката д-р Сидра Хан, 9-годишната Хания и 11-годишният ѝ брат Аафан) са спрени пред дома на техен роднина от двама маскирани мъже на мотоциклет. Обирджиите ги заплашват с пистолет и открадват бижута на стойност около 500 000 рупии (около $2500).

Полицейски служител, намиращ се наблизо, забелязва обира и открива огън по престъпниците, които успяват да избягат с мотоциклета си. В паниката си бащата Адеел веднага потегля с наетия автомобил, за да отведе семейството си на безопасно място. В този момент пристигат допълнителни полицейски патрули. Виждайки ускоряващата кола, те решават, че това е превозното средство на бандитите, и откриват безразборна стрелба по автомобила.

Хания Ахмед (9 г.) е улучена смъртоносно и е обявена за мъртва веднага след пристигането в местната болница. Бащата и 11-годишният брат получават тежки огнестрелни рани. Те са транспортирани в болница в Равалпинди за спешни операции, като бащата вече е изписан, а момчето остава под медицински грижи.

Майката се отървава без физически наранявания от стрелбата.

Пакистанските власти са започнали мащабно разследване на случая. Докладвано е, че замесеният в стрелбата полицейски служител вече е временно отстранен от длъжност, а местните власти обещават пълна отговорност за виновните.

Министерството на външните работи и търговията на Австралия (DFAT) потвърди, че оказва пълно консулско съдействие на пострадалото семейство и координира действията си с австралийското посолство в Исламабад.

Трагедията предизвика огромна вълна от скръб в пакистанската общност в Западна Австралия, където момичето е посещавало Австралийския ислямски колеж в Кюдейл.