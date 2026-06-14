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Полицията в Пакистан застреля погрешка 9-годишно австралийско момиче ВИДЕО

Полицията в Пакистан застреля погрешка 9-годишно австралийско момиче ВИДЕО

14 Юни, 2026 06:17, обновена 14 Юни, 2026 06:25 1 377 10

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  • инцидент

Служителите на реда объркали семейния автомобил с кола на бягащи въоръжени обирджии

Полицията в Пакистан застреля погрешка 9-годишно австралийско момиче ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

9-годишното австралийско момиче Хания Ахмед е застреляно погрешка от пакистанската полиция, след като служителите на реда объркали семейния автомобил с кола на бягащи въоръжени обирджии, предаде abc.net.au.

Инцидентът е станал на 10 юни в град Чаквал (провинция Пенджаб, Източен Пакистан), докато семейството от град Пърт е на почивка в родината си, но за него се разбра едва през уикенда

Късно вечерта семейство Ахмед (бащата Адеел, майката д-р Сидра Хан, 9-годишната Хания и 11-годишният ѝ брат Аафан) са спрени пред дома на техен роднина от двама маскирани мъже на мотоциклет. Обирджиите ги заплашват с пистолет и открадват бижута на стойност около 500 000 рупии (около $2500).

Полицейски служител, намиращ се наблизо, забелязва обира и открива огън по престъпниците, които успяват да избягат с мотоциклета си. В паниката си бащата Адеел веднага потегля с наетия автомобил, за да отведе семейството си на безопасно място. В този момент пристигат допълнителни полицейски патрули. Виждайки ускоряващата кола, те решават, че това е превозното средство на бандитите, и откриват безразборна стрелба по автомобила.

Хания Ахмед (9 г.) е улучена смъртоносно и е обявена за мъртва веднага след пристигането в местната болница. Бащата и 11-годишният брат получават тежки огнестрелни рани. Те са транспортирани в болница в Равалпинди за спешни операции, като бащата вече е изписан, а момчето остава под медицински грижи.

Майката се отървава без физически наранявания от стрелбата.

Пакистанските власти са започнали мащабно разследване на случая. Докладвано е, че замесеният в стрелбата полицейски служител вече е временно отстранен от длъжност, а местните власти обещават пълна отговорност за виновните.

Министерството на външните работи и търговията на Австралия (DFAT) потвърди, че оказва пълно консулско съдействие на пострадалото семейство и координира действията си с австралийското посолство в Исламабад.

Трагедията предизвика огромна вълна от скръб в пакистанската общност в Западна Австралия, където момичето е посещавало Австралийския ислямски колеж в Кюдейл.


Пакистан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Aлфа Вълкът

    2 3 Отговор
    В индийските филми най-лошите от лошите са бели, мислели са си, че стрелят по финалния бос.

    Коментиран от #5

    06:34 14.06.2026

  • 3 Aлфа Вълкът

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "само по предположение и бой":

    Имаш предвид лодка с 👳🏽‍♂️🐵.

    Ей защо няма емоджи на маймуна с чалма 🤣

    06:37 14.06.2026

  • 4 да бе, да

    15 0 Отговор
    Хания Ахмед е типично австралийско име.

    Коментиран от #7

    06:37 14.06.2026

  • 5 Семейство Ахмед

    15 0 Отговор

    До коментар #2 от "Aлфа Вълкът":

    не са бели а са пакистанци които са емигрирали в Австралия. Били са се върнали в Пакистан на почивка и са намерили съдбата си. Нали не смяташ че бял австралиец би отишъл на почивка в Исламабад?

    06:40 14.06.2026

  • 6 Факти

    5 0 Отговор
    Цигани - 10 пункта айкю надолу
    Мюсюлмани - още 10 надолу
    Не стига, че стрелят на месо заради някаква кражба, ами дори не знаят по кой стрелят.

    07:17 14.06.2026

  • 7 Цецо

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "да бе, да":

    И Златан Ибрахимович е типично шведско име.

    07:20 14.06.2026

  • 8 Дано да са били

    1 2 Отговор
    Българи

    07:36 14.06.2026

  • 9 Много кофти

    4 0 Отговор
    Бащата се объркал малко, че всъщност този път не участва в обир, а е със семейството си ... понякога престъпниците реагират машинално... Гузен негонен бяга...
    Като в това видео, където двама души са в леглото и правят кекс, докато не се чува някакъв шум и жената скача:
    - Мъжът ми се прибра... В това време мъжът в леглото бързо влиза в гардероба... след известно време излиза с гузна усмивка и казва на съпругата си:
    - Много сме се поизнервили напоследък.

    07:48 14.06.2026

  • 10 Помислили са момичето

    0 0 Отговор
    За пингвин и са го застреляли.

    07:52 14.06.2026