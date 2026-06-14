Движението „No Kings“ провежда "културен" национален протест в САЩ на 80-тия рожден ден на Тръмп

Движението „No Kings“ („Без крале“) провежда днес своята четвърта мащабна национална проява в САЩ, но за разлика от предишните улични шествия, днешният формат е организиран като мащабно хибридно и културно събитие, предаде spectrumlocalnews.com.

Основният фокус на недоволството е насочен срещу втория мандат на президента Доналд Тръмп и Белия дом. Датата е избрана символично — днес се отбелязва първата годишнина от старта на движението през юни 2025 г., а същевременно съвпада с 80-ия рожден ден на Тръмп.

Докато президентът празнува рожден ден с ММА галавечер на южната морава на Белия дом, опозиционното движение предлага алтернативна програма.

За разлика от предходната вълна от протести през март, когато 8 милиона души излязоха по улиците, днес организаторите от коалицията „No Kings“ и групата Committee for the First Amendment залагат на културна съпротива.

В залата The Town Hall в Ню Йорк се провежда 90-минутен концерт под надслов „Rise Up, Sing Out: A Concert for the First Amendment“. На сцената излизат големи имена от шоубизнеса и културата, сред които Пати Смит, Бет Мидлър, Руфъс Уейнрайт, Джейн Фонда, Джулия Робъртс и коментаторката Джой Рийд. Концертът е посветен на защитата на Първата поправка от Конституцията (свободата на словото, печата и правото на мирни събрания).

Вместо традиционни протестни маршове по предварително начертани маршрути, събитието се излъчва на живо. Организирани са над 500 публични и частни „watch parties“ (групови гледания) в читалища, барове, паркове и частни домове в големи градове (Лос Анджелис, Чикаго, Далас, Сан Франциско) и селски райони в цялата страна. Целта на днешния ден е местните общности да се свържат, да планират бъдещи действия и да се мобилизират за предстоящите междинни избори в САЩ.

Протестиращите обвиняват администрацията на Белия дом в авторитаризъм (откъдето произлиза и лозунгът „Без крале“), корупция и прокарване на политики в интерес на милиардерите.

Според протестиращите войната срещу Иран е незаконна, прахосва милиарди долари от данъкоплатците и застрашава сигурността на страната.

На прицел са твърдите мерки за масова депортация, провеждани от Имиграционната служба (ICE). Напрежението е особено силно след инциденти в Минесота по-рано тази година, при които федерални агенти застреляха американски граждани по време на проверки. Движението се обявява и срещу използването на федерални войски по американските улици.

Протестира се и срещу високите разходи за живот и инфлацията (включително цените на храните и горивата), усложнени от военния конфликт в Близкия изток.

Сред другите каузи са искания за разкриване на досиетата „Епстийн“, възразяване срещу орязването на социални разходи и несъгласие с дейността на бившето Министерство за правителствена ефективност (DOGE), оглавявано от Илон Мъск.3.

Официалната власт и Републиканската партия се опитват изцяло да омаловажат проявите. Говорители на Белия дом многократно нарекоха демонстрациите „терапевтични сесии за синдрома на Тръмп“ и заявиха, че единствените, които се интересуват от тях, са репортерите, на които се плаща да ги отразяват.

Консервативни критици и политици от републиканците обвиняват движението в „омраза към Америка“ и твърдят, че администрацията просто налага законите агресивно, а не проявява тирания.

Очаква се днешният онлайн и локален формат да премине мирно, за разлика от предишни улични демонстрации, където се стигаше до изолирани сблъсъци с контрапротестиращи крайнодесни групи.