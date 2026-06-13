Кейт Мидълтън блесна на Trooping the Colour: кралското семейство демонстрира единство и стил

Лондон беше изпълнен с празнично настроение по време на традиционния военен парад Trooping the Colour 2026, с който Великобритания отбеляза официалния рожден ден на крал Чарлз III. Сред всички впечатляващи моменти обаче именно Кейт Мидълтън успя да привлече най-много внимание, предава Vesti.bg.

Принцесата на Уелс се появи в изискан светлосин ансамбъл на любимата си дизайнерска къща Catherine Walker, допълнен от елегантна шапка на Philip Treacy и перлени обеци с особено сантиментална стойност. Именно същите бижута тя носеше и на кръщенето на най-малкия си син, принц Луи, през 2018 г.

Кейт пристигна в открита кралска карета заедно с трите си деца - принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи. Усмивките, непринудените разговори и топлото отношение между тях не останаха незабелязани от хилядите зрители по улиците на британската столица.

Появата на принцесата беше възприета и като поредно доказателство, че тя постепенно се завръща към активните си публични ангажименти след трудния период, през който премина през последните години.

Докато Кейт и децата привличаха вниманието в каретата, принц Уилям участваше в парада на кон, облечен в пълна военна униформа, редом до принцеса Ан и принц Едуард. Крал Чарлз III и кралица Камила също се включиха в тържествата с празничен екипаж, а монархът носеше традиционна парадна униформа, украсена с отличия и медали.

Както всяка година, събитието завърши на балкона на Бъкингамския дворец, откъдето членовете на кралското семейство наблюдаваха впечатляващото въздушно шоу на Кралските военновъздушни сили.

Прави впечатление обаче, че балконът изглежда все по-различно от времето на кралица Елизабет II. Политиката на крал Чарлз за т.нар. „съкратена монархия“ продължава да ограничава публичните участия само до най-активните представители на кралското семейство.

Затова и за поредна година сред присъстващите не бяха принц Хари и Меган Маркъл, които останаха в дома си в Калифорния заедно с децата си Арчи и Лилибет. Отсъстваше и принц Андрю, който окончателно беше изваден от публичния живот на монархията.

Любопитна подробност е, че празненствата идват само дни след друго събитие, което предизвика интерес във Великобритания - сватба, на която Уилям и Кейт се срещнаха с Рупърт Финч, бившето гадже на принцесата от студентските ѝ години. Въпреки това отношенията между двете семейства остават напълно приятелски и цивилизовани.

Традицията Trooping the Colour съществува вече близо три века и води началото си от 1748 г. Въпреки че истинският рожден ден на крал Чарлз е през ноември, официалните тържества продължават да се провеждат през юни - практика, въведена заради по-благоприятното време и възможността хиляди хора да се насладят на едно от най-знаковите събития в британския кралски календар.

Тази година празникът донесе всичко, което британците очакват - военна прецизност, кралски блясък и една сияеща Кейт Мидълтън, която отново се превърна в най-обсъжданата фигура на деня.