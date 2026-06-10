Русия вербува млади украинки да убиват украински военнослужещи

Началникът на украинската полиция обвини Русия, че вербува украински тийнейджърки за убийството на украински военнослужещи, предаде Ройтерс. Това става след ареста на 17-годишно момиче, заподозряно в убийството на военнослужещ по указания на руски агент, предаде БТА.

В интервю, публикувано от украинското медийно издание Cenzor.NET, шефът на националната полиция Иван Вихивски заяви, че през тази година е имало шест случая на поръчкови убийства, организирани чрез приложението за съобщения Teлеграм, едно от които е било предотвратено.

"Става дума за планирани убийства, организирани от специалните служби на държавата агресор и извършени от украински граждани", каза той.

Агенцзия Ройтерс отбелязва,че до момента не е успяла да се свърже с Руската служба за сигурност ФСБ за коментар. Руските служби за сигурност обвиняват Киев, че вербува руснаци за бомбени атентати в Русия, а украинското военно разузнаване пое отговорност за убийството на няколко висши руски офицери след инвазията на Москва през 2022 г., припомня агенцията.

Вихивски заяви, че руските вербовчици са намирали млади жени чрез платформи за съобщения, обещавайки им лесни пари и координирайки действията им дистанционно.

Младите жени били инструктирани да търсят украински военнослужещи в сайтове за запознанства и са получавали пари от своите ръководители, за да наемат апартаменти, където да се срещат с тях, каза Вихивски.

На тях им е било казано къде могат да се снабдят с метадон, синтетичен опиоид, използван като болкоуспокояващо, който може да бъде смъртоносен при високи дози, добавен към напитки.

Повече от 1100 украинци са обвинени в палеж, тероризъм или саботаж при предателство към страната си по време на войната, съобщиха от Службата за национална сигурност на Украйна.

Полицията задържа 17-годишна жена в западната Житомирска област миналата седмица след отравянето на военнослужещ и заяви, че тя "е комуникирала чрез Teлеграм с мъж, който вероятно е бил агент на руските служби за сигурност".

Тя била получила колет, съдържащ кристално вещество, което разследващите предполагат, че е метадон, съобщи полицията.