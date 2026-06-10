Русия вербува млади украинки да убиват украински военнослужещи

Началникът на украинската полиция обвини Русия, че вербува украински тийнейджърки за убийството на украински военнослужещи, предаде Ройтерс. Това става след ареста на 17-годишно момиче, заподозряно в убийството на военнослужещ по указания на руски агент, предаде БТА.
В интервю, публикувано от украинското медийно издание Cenzor.NET, шефът на националната полиция Иван Вихивски заяви, че през тази година е имало шест случая на поръчкови убийства, организирани чрез приложението за съобщения Teлеграм, едно от които е било предотвратено.
"Става дума за планирани убийства, организирани от специалните служби на държавата агресор и извършени от украински граждани", каза той.
Агенцзия Ройтерс отбелязва,че до момента не е успяла да се свърже с Руската служба за сигурност ФСБ за коментар. Руските служби за сигурност обвиняват Киев, че вербува руснаци за бомбени атентати в Русия, а украинското военно разузнаване пое отговорност за убийството на няколко висши руски офицери след инвазията на Москва през 2022 г., припомня агенцията.
Вихивски заяви, че руските вербовчици са намирали млади жени чрез платформи за съобщения, обещавайки им лесни пари и координирайки действията им дистанционно.
Младите жени били инструктирани да търсят украински военнослужещи в сайтове за запознанства и са получавали пари от своите ръководители, за да наемат апартаменти, където да се срещат с тях, каза Вихивски.
На тях им е било казано къде могат да се снабдят с метадон, синтетичен опиоид, използван като болкоуспокояващо, който може да бъде смъртоносен при високи дози, добавен към напитки.
Повече от 1100 украинци са обвинени в палеж, тероризъм или саботаж при предателство към страната си по време на войната, съобщиха от Службата за национална сигурност на Украйна.
Полицията задържа 17-годишна жена в западната Житомирска област миналата седмица след отравянето на военнослужещ и заяви, че тя "е комуникирала чрез Teлеграм с мъж, който вероятно е бил агент на руските служби за сигурност".
Тя била получила колет, съдържащ кристално вещество, което разследващите предполагат, че е метадон, съобщи полицията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яшар
Коментиран от #18, #69
21:06 10.06.2026
2 Мария Атанасова
21:08 10.06.2026
3 Кобра Кай
21:09 10.06.2026
4 Украинките
Коментиран от #19
21:09 10.06.2026
5 украинските кобри
21:10 10.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 И Киев е Руски
Коментиран от #34
21:11 10.06.2026
9 Мата Хари
21:13 10.06.2026
10 Джаманбаз
21:13 10.06.2026
11 И Киев е Руски
21:14 10.06.2026
12 Уаааууу!
21:14 10.06.2026
13 Обвиняват
Коментиран от #29
21:14 10.06.2026
14 Смърфиета
Коментиран от #36
21:15 10.06.2026
15 стоян георгиев
21:15 10.06.2026
16 Кльоц
21:15 10.06.2026
17 Нямат край
21:16 10.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Град Козлодуй
До коментар #4 от "Украинките":Грешиш приятел. Руснака не става нито за войник, нито за сех.
Коментиран от #22, #32
21:17 10.06.2026
20 нищо ново
21:17 10.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 точно
До коментар #19 от "Град Козлодуй":генът на крепостния - пий и забрави
21:18 10.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Орк
21:20 10.06.2026
26 схващам къв пълнеж миче ни сервира
да имат повече войници в бъдеще
21:20 10.06.2026
27 1945
Коментиран от #31
21:20 10.06.2026
28 Йорданка Николова
21:21 10.06.2026
29 вероятно
До коментар #13 от "Обвиняват":според новините съотношението на загиналите украинци и руснаци било 1:20,така че спасяват руснаци
Коментиран от #38, #46, #53
21:21 10.06.2026
30 Миролюб Войнов,аналитик
21:21 10.06.2026
31 Ивайло
До коментар #27 от "1945":СиСи ти що пускаш Десислава да мори местни ромми ?
21:23 10.06.2026
32 важното пък е че Град Козлонадуп
До коментар #19 от "Град Козлодуй":пък става за сех
доскоро се хвалеше че цяла шайка му се изреждала на дувара
Коментиран от #44
21:23 10.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ТИР
21:26 10.06.2026
36 Ха ха
До коментар #14 от "Смърфиета":Ти си била голяма Обийца.Жалко,че си неграмотна и едва ли по сайтовете ще ти клъвне някой.
21:26 10.06.2026
37 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #33 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Ся последно ,успяха ли покрай "гаражите " да открият Чотурата 🎃 на Сирски или бездомни кучета я разнсят като топка за боулинг ?
21:27 10.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Де бил
21:28 10.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки
Коментиран от #52, #58, #60
21:29 10.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Истината
21:31 10.06.2026
44 Град Козлодуй
До коментар #32 от "важното пък е че Град Козлонадуп":Кой не си е поискал ,той не ме е шпорррил,само ме пожелай .
21:31 10.06.2026
45 Нямате никакъв морал
Една жена каза на пазара.
Ама да си пишем срещу Русия.
У лево!
21:31 10.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 асенчо
21:32 10.06.2026
48 Младо ярешко им се прийскало
21:32 10.06.2026
49 Пич
Всъщност, умира ли се от хламидии...?!
Коментиран от #56
21:32 10.06.2026
50 Невероятен
21:32 10.06.2026
51 киро ципата от жепето
21:32 10.06.2026
52 дядо дръмпир-стария прделко
До коментар #41 от "дядо дръмпир да ви мръдне по чешки":Дядо Димитре ,вземи един як дрянов прът ,намажи му върха с маз или с лой и после сиго ръгай яко в дрртия пррделко ,като за последно .
Коментиран от #68, #70
21:33 10.06.2026
53 Да те светна
До коментар #29 от "вероятно":ти =⚰️🪦‼️
21:33 10.06.2026
54 Сатана Z
21:33 10.06.2026
55 Варненец
21:34 10.06.2026
56 слави тъпото
До коментар #49 от "Пич":ами и от туй умря роко сифреди................от украинка
Коментиран от #59
21:34 10.06.2026
57 Точен
21:35 10.06.2026
58 Чиниш ми се
До коментар #41 от "дядо дръмпир да ви мръдне по чешки":Дрррт Гросмайстор мнтттчия ,колко вземаш за една партия ?
Коментиран от #62
21:35 10.06.2026
59 Пич
До коментар #56 от "слави тъпото":Ужас...... Значи, жените са опасни за живота?! Добре че не съм някой, който да си го размята наляво надясно...
Коментиран от #63
21:37 10.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Бай Араб
21:44 10.06.2026
62 Ако
До коментар #58 от "Чиниш ми се":Го вдигнеш до 30 мин 2€ ,ако не можеш ще ти гоСложа безплатно
21:45 10.06.2026
63 Тии
До коментар #59 от "Пич":Може и да не го мяташ ,ама жИнати
Коментиран от #65
21:46 10.06.2026
64 Калоян
----
Седемнадесет годишната жена в Европейския съюз се води непълнолетно момиче .
21:48 10.06.2026
65 Пич
До коментар #63 от "Тии":Ее...... Когато се оженя, тя ще бъде неговата господарка!
Коментиран от #66
21:50 10.06.2026
66 Чиниш ми се
До коментар #65 от "Пич":Пе НДел
Коментиран от #71
21:56 10.06.2026
67 Герге ,
21:57 10.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Яшаре
До коментар #1 от "Яшар":Айшето съм .. пазиш ли още линията ?
22:01 10.06.2026
70 дядо дръмпир
До коментар #52 от "дядо дръмпир-стария прделко":Скопец ,обещал съм ти като свърши войната да ти дойда на крака във факти....готвиш ли се ,манатарке?
Коментиран от #79
22:01 10.06.2026
71 А ти
До коментар #66 от "Чиниш ми се":Не ми се чиниш, Пе НДел си!!!
22:03 10.06.2026
72 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #76
22:03 10.06.2026
73 Хмм
Коментиран от #78
22:05 10.06.2026
74 Да уточним
В Украйна хората сами се защитават от мобилизаторите или отмъщават за синовете си братята си и бащите си. И пак британските служби, чрез медиите си и агентите си в Украйна се опитват да внушат, че всичко това е "режисирано и платено от руснаците" с подобни партенки:
"е комуникирала чрез Teлеграм с мъж, който вероятно е бил агент на руските служби за сигурност"
Идеята е да контрират възмущенито на общественото мнение за терористичните си действия в Русия.
Коментиран от #81
22:07 10.06.2026
75 САМО ДА ПИТАМ
22:09 10.06.2026
76 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #72 от "Архимандрисандрит Бибиян":ЛапПай У Йотт бре дупнишки хъесоссс ,теева в Дупницата умирисана .
22:10 10.06.2026
77 Атина Палада
22:11 10.06.2026
78 Отмъстила е
До коментар #73 от "Хмм":за приятеля си, баща си или дядо си. А може би и за тримата. Хиляди такива случаи има. И всичките са обяснени с "руски агенти"!
22:12 10.06.2026
79 дядо дръмпир-стария прделко
До коментар #70 от "дядо дръмпир":Дядо Димитре вземай мачетето и куцук ,куцук към редакцията,търси Мартин ,а дотогава ,мърдай се яко у прррделко по чешки и поддържай огъня .
22:13 10.06.2026
80 ДЕ БРЕ
22:15 10.06.2026
81 Думата "вероятно"
До коментар #74 от "Да уточним":удобничко и услужливо е пропусната в заглавието! Така се прави журналистика.
22:15 10.06.2026
82 БАРС
Коментиран от #90
22:18 10.06.2026
83 Ония дето тепат
"Полицията задържа 17-годишна жена в западната Житомирска област миналата седмица след отравянето на военнослужещ и заяви, че тя "е комуникирала чрез Teлеграм с мъж, който вероятно е бил агент на руските служби за сигурност".
22:19 10.06.2026
84 Хмм
22:21 10.06.2026
85 Дзак
22:26 10.06.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Яяяяя
22:32 10.06.2026
88 Хмм
22:38 10.06.2026
89 Лаврентий Павлович БЕРИЯ, НКВД
22:41 10.06.2026
90 Рублевка
До коментар #82 от "БАРС":Заловиха ги на следващия ден. Осъдиха ги на доживот, но двамата от тях умряха още в следствения изолатор. Показаха ги по телевизията. Единият беше с отрязано ухо и непрекъснато се тресеше от ужас.
22:46 10.06.2026
91 ПО ТОЧНО
22:51 10.06.2026