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Русия вербува млади украинки да убиват украински военнослужещи
  Тема: Украйна

Русия вербува млади украинки да убиват украински военнослужещи

10 Юни, 2026 21:05 2 193 91

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • иван вихивски

Става дума за планирани убийства, организирани от специалните служби на държавата-агресор, обяви Киев

Русия вербува млади украинки да убиват украински военнослужещи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Началникът на украинската полиция обвини Русия, че вербува украински тийнейджърки за убийството на украински военнослужещи, предаде Ройтерс. Това става след ареста на 17-годишно момиче, заподозряно в убийството на военнослужещ по указания на руски агент, предаде БТА.

В интервю, публикувано от украинското медийно издание Cenzor.NET, шефът на националната полиция Иван Вихивски заяви, че през тази година е имало шест случая на поръчкови убийства, организирани чрез приложението за съобщения Teлеграм, едно от които е било предотвратено.

"Става дума за планирани убийства, организирани от специалните служби на държавата агресор и извършени от украински граждани", каза той.

Агенцзия Ройтерс отбелязва,че до момента не е успяла да се свърже с Руската служба за сигурност ФСБ за коментар. Руските служби за сигурност обвиняват Киев, че вербува руснаци за бомбени атентати в Русия, а украинското военно разузнаване пое отговорност за убийството на няколко висши руски офицери след инвазията на Москва през 2022 г., припомня агенцията.

Вихивски заяви, че руските вербовчици са намирали млади жени чрез платформи за съобщения, обещавайки им лесни пари и координирайки действията им дистанционно.

Младите жени били инструктирани да търсят украински военнослужещи в сайтове за запознанства и са получавали пари от своите ръководители, за да наемат апартаменти, където да се срещат с тях, каза Вихивски.

На тях им е било казано къде могат да се снабдят с метадон, синтетичен опиоид, използван като болкоуспокояващо, който може да бъде смъртоносен при високи дози, добавен към напитки.

Повече от 1100 украинци са обвинени в палеж, тероризъм или саботаж при предателство към страната си по време на войната, съобщиха от Службата за национална сигурност на Украйна.

Полицията задържа 17-годишна жена в западната Житомирска област миналата седмица след отравянето на военнослужещ и заяви, че тя "е комуникирала чрез Teлеграм с мъж, който вероятно е бил агент на руските служби за сигурност".

Тя била получила колет, съдържащ кристално вещество, което разследващите предполагат, че е метадон, съобщи полицията.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    37 10 Отговор
    Лошо няма ,се някой трябва да требе и хвърля оклука

    Коментиран от #18, #69

    21:06 10.06.2026

  • 2 Мария Атанасова

    30 10 Отговор
    Това са доброволци.

    21:08 10.06.2026

  • 3 Кобра Кай

    11 14 Отговор
    Секси каратистки рускини 😘

    21:09 10.06.2026

  • 4 Украинките

    32 9 Отговор
    обичат руснаците.

    Коментиран от #19

    21:09 10.06.2026

  • 5 украинските кобри

    35 9 Отговор
    са готови на всичко за едни копринени прашки.

    21:10 10.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 И Киев е Руски

    31 10 Отговор
    Всеотдайни са

    Коментиран от #34

    21:11 10.06.2026

  • 9 Мата Хари

    40 9 Отговор
    Колко му трябва на един глЮпав хохохол. Щом ги подлъгаха и ги нагъваха срещу Русия, що да не ги излъже и една миризливаСлива.

    21:13 10.06.2026

  • 10 Джаманбаз

    17 11 Отговор
    Това са партизанки.

    21:13 10.06.2026

  • 11 И Киев е Руски

    30 10 Отговор
    Олена е наше момиче.МаРа и завижда

    21:14 10.06.2026

  • 12 Уаааууу!

    28 8 Отговор
    Каква свежа идея, пожелавам успех на младите украинки!👍👍👍👍

    21:14 10.06.2026

  • 13 Обвиняват

    30 7 Отговор
    Но предполагат, вероятно... А доказателства няма. И какъв е смисъла от убийството на обикновени военнослужещи?

    Коментиран от #29

    21:14 10.06.2026

  • 14 Смърфиета

    10 11 Отговор
    За обикновен пощенски колет кристален метадон, и аз бих обила украински военослужещ. Останалото си е за мене за години напред. Само дето трябва правилно да се разрежда.

    Коментиран от #36

    21:15 10.06.2026

  • 15 стоян георгиев

    22 8 Отговор
    Статията не е точна.в украйна до войната живяха около шест милиона руснаци.въпросните украинки в повечето случаи са реално рускини.

    21:15 10.06.2026

  • 16 Кльоц

    26 8 Отговор
    Фактисмагории!!!

    21:15 10.06.2026

  • 17 Нямат край

    13 26 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    21:16 10.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Град Козлодуй

    12 23 Отговор

    До коментар #4 от "Украинките":

    Грешиш приятел. Руснака не става нито за войник, нито за сех.

    Коментиран от #22, #32

    21:17 10.06.2026

  • 20 нищо ново

    10 20 Отговор
    под слънцето - това им е запазена марка на руските служби

    21:17 10.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 точно

    10 17 Отговор

    До коментар #19 от "Град Козлодуй":

    генът на крепостния - пий и забрави

    21:18 10.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Орк

    21 8 Отговор
    И не само украинки. Всички котки и кучета са върбувани!

    21:20 10.06.2026

  • 26 схващам къв пълнеж миче ни сервира

    14 6 Отговор
    Русия вербува млади украинки хем да се начешат и да раждат от украински военнослужещи
    да имат повече войници в бъдеще

    21:20 10.06.2026

  • 27 1945

    19 1 Отговор
    Не ми се вярва да е практика , единичен случай -да

    Коментиран от #31

    21:20 10.06.2026

  • 28 Йорданка Николова

    7 7 Отговор
    Черните ангели.

    21:21 10.06.2026

  • 29 вероятно

    4 13 Отговор

    До коментар #13 от "Обвиняват":

    според новините съотношението на загиналите украинци и руснаци било 1:20,така че спасяват руснаци

    Коментиран от #38, #46, #53

    21:21 10.06.2026

  • 30 Миролюб Войнов,аналитик

    20 7 Отговор
    Добрият хохохол ,е изстиналият хохохол ,кой не е съгласен ?

    21:21 10.06.2026

  • 31 Ивайло

    6 8 Отговор

    До коментар #27 от "1945":

    СиСи ти що пускаш Десислава да мори местни ромми ?

    21:23 10.06.2026

  • 32 важното пък е че Град Козлонадуп

    13 5 Отговор

    До коментар #19 от "Град Козлодуй":

    пък става за сех
    доскоро се хвалеше че цяла шайка му се изреждала на дувара

    Коментиран от #44

    21:23 10.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ТИР

    19 5 Отговор
    Не четох , достатъчно е заглавието да прочетеш за да разбереш че е шизофрения..

    21:26 10.06.2026

  • 36 Ха ха

    9 8 Отговор

    До коментар #14 от "Смърфиета":

    Ти си била голяма Обийца.Жалко,че си неграмотна и едва ли по сайтовете ще ти клъвне някой.

    21:26 10.06.2026

  • 37 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    11 5 Отговор

    До коментар #33 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Ся последно ,успяха ли покрай "гаражите " да открият Чотурата 🎃 на Сирски или бездомни кучета я разнсят като топка за боулинг ?

    21:27 10.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Де бил

    16 4 Отговор
    Глупости на търкалета.... украински.

    21:28 10.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки

    7 7 Отговор
    Руски генерал вероятно загива при атаката с автомобилна бомбаОтново високопоставен военен офицер можеше да бъде убит от автомобилна бомба в Русия. Според непотвърдени съобщения в украинските медии, генерал, отговорен за снабдяването на руската армия с тежко боеприпаси, е загинал при нападение недалеч от Москва. Експлозията във вторник сутринта в предградието Балашиха е една от поредицата атаки, за които се твърди, че са извършени от украинската тайна служба.Според Държавния разследващ комитет, експлозията е станала около 5:30 сутринта местно време в движещ се BMW. Беше започната процедура, въпреки че беше оставена неизвестна в коя посока ще се проведе разследването. Според информация от ежедневника "Комерсант", бомбата от до половин килограм експлозиви е била поставена под пода на автомобила.

    Коментиран от #52, #58, #60

    21:29 10.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Истината

    11 4 Отговор
    Подобна журналистика е за музика в ушите на крайно фашизирани елементи с богата фантазия …

    21:31 10.06.2026

  • 44 Град Козлодуй

    9 4 Отговор

    До коментар #32 от "важното пък е че Град Козлонадуп":

    Кой не си е поискал ,той не ме е шпорррил,само ме пожелай .

    21:31 10.06.2026

  • 45 Нямате никакъв морал

    14 4 Отговор
    Пълни измишльотини.
    Една жена каза на пазара.
    Ама да си пишем срещу Русия.
    У лево!

    21:31 10.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 асенчо

    5 4 Отговор
    хайли лайкли, без реален реципрочен на всу терор.

    21:32 10.06.2026

  • 48 Младо ярешко им се прийскало

    14 4 Отговор
    Много е вероятно на вербуваните украинки да са мобилизирали насила я баща, я брат и да е загинал на фронта. Тогава просто от безсилие търсят начин да отмъстят и изведнъж получават шанс. Казват, че уж били обикновени военнослужещи, но нищо чудно да крият, че става дума за тези които работят в мобилизационните центрове. Настрана от това, че тия мъже излизат с непълнолетни момичета, но както знаем моралът в бандерската армия, винаги е бил на много високо ниво

    21:32 10.06.2026

  • 49 Пич

    13 4 Отговор
    Егати и падението на укрофашистите !? Само вижте, какви нелепици ни поднасят да четем!!! Не отричам че украинките могат да ни убият, но по скоро със СПИН и хламидии ще е!!!
    Всъщност, умира ли се от хламидии...?!

    Коментиран от #56

    21:32 10.06.2026

  • 50 Невероятен

    6 7 Отговор
    "комуникирала чрез Teлеграм с мъж, който Вероятно е бил агент на руските служби за сигурност"!?!

    21:32 10.06.2026

  • 51 киро ципата от жепето

    5 4 Отговор
    те ги убиват ама на задна като на маргарит и маргарита

    21:32 10.06.2026

  • 52 дядо дръмпир-стария прделко

    6 5 Отговор

    До коментар #41 от "дядо дръмпир да ви мръдне по чешки":

    Дядо Димитре ,вземи един як дрянов прът ,намажи му върха с маз или с лой и после сиго ръгай яко в дрртия пррделко ,като за последно .

    Коментиран от #68, #70

    21:33 10.06.2026

  • 53 Да те светна

    5 4 Отговор

    До коментар #29 от "вероятно":

    ти =⚰️🪦‼️

    21:33 10.06.2026

  • 54 Сатана Z

    10 4 Отговор
    Госпожо Атанасова,какво означава "млада украинка" ?Какво се опитвате да внушавате,че НКВД не вербува жени украинки на Вашата възраст ли?

    21:33 10.06.2026

  • 55 Варненец

    14 4 Отговор
    😂😂😂 укрите тотално изтрещяха

    21:34 10.06.2026

  • 56 слави тъпото

    11 4 Отговор

    До коментар #49 от "Пич":

    ами и от туй умря роко сифреди................от украинка

    Коментиран от #59

    21:34 10.06.2026

  • 57 Точен

    11 4 Отговор
    Няма лошо, всеки убит украинец са десетки спасени живота...

    21:35 10.06.2026

  • 58 Чиниш ми се

    5 4 Отговор

    До коментар #41 от "дядо дръмпир да ви мръдне по чешки":

    Дрррт Гросмайстор мнтттчия ,колко вземаш за една партия ?

    Коментиран от #62

    21:35 10.06.2026

  • 59 Пич

    6 4 Отговор

    До коментар #56 от "слави тъпото":

    Ужас...... Значи, жените са опасни за живота?! Добре че не съм някой, който да си го размята наляво надясно...

    Коментиран от #63

    21:37 10.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Бай Араб

    5 4 Отговор
    И Румен Радев ще се предреши като украинка само и само да убие някой украинец.

    21:44 10.06.2026

  • 62 Ако

    0 7 Отговор

    До коментар #58 от "Чиниш ми се":

    Го вдигнеш до 30 мин 2€ ,ако не можеш ще ти гоСложа безплатно

    21:45 10.06.2026

  • 63 Тии

    2 5 Отговор

    До коментар #59 от "Пич":

    Може и да не го мяташ ,ама жИнати

    Коментиран от #65

    21:46 10.06.2026

  • 64 Калоян

    6 2 Отговор
    ,,Полицията задържа 17-годишна жена в западната Житомирска област"
    ----
    Седемнадесет годишната жена в Европейския съюз се води непълнолетно момиче .

    21:48 10.06.2026

  • 65 Пич

    5 1 Отговор

    До коментар #63 от "Тии":

    Ее...... Когато се оженя, тя ще бъде неговата господарка!

    Коментиран от #66

    21:50 10.06.2026

  • 66 Чиниш ми се

    1 6 Отговор

    До коментар #65 от "Пич":

    Пе НДел

    Коментиран от #71

    21:56 10.06.2026

  • 67 Герге ,

    0 4 Отговор
    Ака ми се ..

    21:57 10.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Яшаре

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    Айшето съм .. пазиш ли още линията ?

    22:01 10.06.2026

  • 70 дядо дръмпир

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "дядо дръмпир-стария прделко":

    Скопец ,обещал съм ти като свърши войната да ти дойда на крака във факти....готвиш ли се ,манатарке?

    Коментиран от #79

    22:01 10.06.2026

  • 71 А ти

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "Чиниш ми се":

    Не ми се чиниш, Пе НДел си!!!

    22:03 10.06.2026

  • 72 Архимандрисандрит Бибиян

    0 2 Отговор
    Ще има още татароменгянски ракетчици преквалифицирани на летци од СБУ.

    Коментиран от #76

    22:03 10.06.2026

  • 73 Хмм

    4 0 Отговор
    17-годишна жена?

    Коментиран от #78

    22:05 10.06.2026

  • 74 Да уточним

    3 0 Отговор
    Терористичните акции на Ми 6 в Русия, приписвани на агента им Буданов, нямат нищо общо с това което се случва в Украйна.
    В Украйна хората сами се защитават от мобилизаторите или отмъщават за синовете си братята си и бащите си. И пак британските служби, чрез медиите си и агентите си в Украйна се опитват да внушат, че всичко това е "режисирано и платено от руснаците" с подобни партенки:

    "е комуникирала чрез Teлеграм с мъж, който вероятно е бил агент на руските служби за сигурност"

    Идеята е да контрират възмущенито на общественото мнение за терористичните си действия в Русия.

    Коментиран от #81

    22:07 10.06.2026

  • 75 САМО ДА ПИТАМ

    3 0 Отговор
    ТЦК имат ли нещо общо с украйнките ;)

    22:09 10.06.2026

  • 76 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    ЛапПай У Йотт бре дупнишки хъесоссс ,теева в Дупницата умирисана .

    22:10 10.06.2026

  • 77 Атина Палада

    3 0 Отговор
    Украински военнослужещи няма.Всичко на фронта са вносни "украинци"! Истинските украинци дезертират а други истински украинци са по европейските курорти,включително и в Баба Алино:)))

    22:11 10.06.2026

  • 78 Отмъстила е

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "Хмм":

    за приятеля си, баща си или дядо си. А може би и за тримата. Хиляди такива случаи има. И всичките са обяснени с "руски агенти"!

    22:12 10.06.2026

  • 79 дядо дръмпир-стария прделко

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "дядо дръмпир":

    Дядо Димитре вземай мачетето и куцук ,куцук към редакцията,търси Мартин ,а дотогава ,мърдай се яко у прррделко по чешки и поддържай огъня .

    22:13 10.06.2026

  • 80 ДЕ БРЕ

    4 0 Отговор
    Големи измислици у факти.

    22:15 10.06.2026

  • 81 Думата "вероятно"

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "Да уточним":

    удобничко и услужливо е пропусната в заглавието! Така се прави журналистика.

    22:15 10.06.2026

  • 82 БАРС

    4 1 Отговор
    ТЕСА ГЕРОИ ,А НЕ ПРЕДАТЕЛИ.РАШКИТЕ ВСЕКИ ДЕН ПОКАЗВАТ КАК ЛОВЯТ УЧЕНИЦИ ДАЖЕ ПО НА 15,16 ГОД.ЗАВЕРБУВАНЕ ОТ УКРИТЕ.И ДО МЕГА АЗ ЕДИНПЬТ НЕ ПРОЧЕТОХ В НАШ ЦАЙТУНГ ЗА ТАКИВА СЛУЧАИ .140 ОСНОВНО МЛАДЕЖИ ИЗБИХА ЗАВЕРБУВАНИТЕ ОТ УКРИТЕ УЗБЕКИСТАНЦИ НА КОНЦЕРТА НА ИЗВЕСТНА РОК ГРУПА В РОСИЯ.140 ЧОВЕКА И НИКОЙ НЕ СЕ ВЪЗМУТИ ОТ НАШИТЕ ЖУРНАЛИСТИ.НИ4ОЙ А ЗА ЗАПЬДНИТЕ И ООН НЯМА КАКВО ДА ГОВОРИМ.

    Коментиран от #90

    22:18 10.06.2026

  • 83 Ония дето тепат

    4 1 Отговор
    с кирки и лопати мобилизатори и бандери, също са "вероятно" руски агенти. :)

    "Полицията задържа 17-годишна жена в западната Житомирска област миналата седмица след отравянето на военнослужещ и заяви, че тя "е комуникирала чрез Teлеграм с мъж, който вероятно е бил агент на руските служби за сигурност".

    22:19 10.06.2026

  • 84 Хмм

    2 1 Отговор
    в такъв случай Тръмп би казал - и ние го правим, нали?

    22:21 10.06.2026

  • 85 Дзак

    1 0 Отговор
    Претърпели насилие се организират?

    22:26 10.06.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Яяяяя

    4 0 Отговор
    Ей и пропаганда не можете да правите като хората

    22:32 10.06.2026

  • 88 Хмм

    1 0 Отговор
    а мобилизираните и изпратените на фронта етнически руснаци да се бият срещу руската армия

    22:38 10.06.2026

  • 89 Лаврентий Павлович БЕРИЯ, НКВД

    0 0 Отговор
    Това са млади патриотки, работещи за възстановяване на великия СССР.

    22:41 10.06.2026

  • 90 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "БАРС":

    Заловиха ги на следващия ден. Осъдиха ги на доживот, но двамата от тях умряха още в следствения изолатор. Показаха ги по телевизията. Единият беше с отрязано ухо и непрекъснато се тресеше от ужас.

    22:46 10.06.2026

  • 91 ПО ТОЧНО

    1 0 Отговор
    ПОСТОЯННО ПРЕПИСВАТЕ УКРООПОРКИ,...........ЗАЩО ЛИ.......?

    22:51 10.06.2026

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