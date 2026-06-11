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Руснаците атакуваха многоетажна сграда в Павлоград, ранените са дванадесет
  Тема: Украйна

Руснаците атакуваха многоетажна сграда в Павлоград, ранените са дванадесет

11 Юни, 2026 05:59, обновена 11 Юни, 2026 06:17 560 8

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Руската армия е изстреляла общо 155 дрона през изминалото денонощие и ранните часове на днешния ден

Руснаците атакуваха многоетажна сграда в Павлоград, ранените са дванадесет - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вечерта на 10 юни руски войски атакуваха Павлоград в Днепропетровска област, в резултат на което, според последните съобщения, 12 души са ранени. Това съобщи началникът на регионалната военна администрация Александър Ганжа, цитиран от УНИАН.

Според него ударът е повредил многоетажна сграда и е предизвикал пожар.

„Дванадесет души вече са ранени в Павлоград в резултат на руската атака срещу многоетажната сграда. 75-годишна жена е в тежко състояние в болницата. Останалите пострадали са получили необходимата медицинска помощ и ще продължат да получават амбулаторно лечение“, отбеляза той.

13-годишно момче също е сред ранените.

Жител на повредената сграда в Павлоград каза пред „Суспилное“, че е бил у дома по време на атаката. Според него това не е първият път, когато руски войски обстрелват близо до къщата му:

„Успях да се скрия, както се казва, зад две стени. Ударната вълна беше много силна. Можете сами да видите какво се случва тук - нищо добро. Къщата беше повредена, прозорците бяха избити. Два вече бяха счупени, когато дронът падна. Освен това, колата ми беше паркирана тук и тя също е напълно унищожена.“

Според жена, която живее срещу къщата, повредена при атаката, е имало две мощни експлозии, а преди това се е чул звукът на „Шахед“.

„Дрон летеше и чухме как удря къщата. Тя е точно срещу моята. После втората експлозия. Не разбрах какво е било... Още един шок. Мислех, че прозорците ми са избити. „Но, слава Богу, всички прозорци са непокътнати. Кучетата са в безопасност.“ И това е може би най-важното“, каза тя.

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха, че руската армия е изстреляла общо 155 безпилотни летателни апарата през изминалото денонощие и ранните часове на днешния ден, като украинската противовъздушна отбрана е успяла да неутрализира 124 от тях.

Въпреки това, най-малко 20 дрона са поразили цели или отломки от тях са паднали в населени места, причинявайки щети и пострадали сред цивилното население.

Харковска област отново беше подложена на интензивен обстрел. В град Харков са избухнали пожари в различни части, като се съобщава за ранени граждани и нанесени материални щети по цивилни постройки.

В Запорожка област местните власти съобщават за серия от среднощни въздушни удари, при които са ранени най-малко 10 души.

В Одеска област са повредени няколко вълни от атаки с дронове, насочени основно срещу гражданска и енергийна инфраструктура, както и срещу пристанищни съоръжения.

В Суми също регистрираха ранени цивилни и разрушения по жилищни сгради вследствие на паднали отломки и директни попадения.

Според официалните данни от украинските служби, общият брой на пострадалите цивилни граждани в страната за последното денонощие надхвърля 15 души, а в град Херсон е регистриран и един смъртен случай вследствие на удар с дрон в жилищен район.

В района на град Павлоград (Днепропетровска област) няма компактни или исторически български селища, но там живеят отделни представители на българската общност.

Според официалните данни от преброяванията в Украйна, в цялата Днепропетровска област живеят малко над 2 200 етнически българи. По-голямата част от тях се намират в големите индустриални центрове на областта като град Днипро, Кривой рог, Камянске и самия Павлоград.

В Одеска и Запорожка област живеят най-големите и компактни общности от етнически българи в Украйна. Общият брой на хората с български произход в страната се оценява на над 200 000 души.

Одеска област е културният и демографски център на българското малцинство в Украйна, където по официални данни живеят над 150 000 българи. В самия областен център, който често е мишена на удари, има голяма историческа българска общност.

Болградски район се намира се в южната част на областта (Бяла Бесарабия). Той обединява десетки български села и градове като Болград, Арциз и Тарутино. Макар и по-далеч от фронтовата линия, регионът редовно е под заплаха от прелитащи ракети и дронове „Шахед“, насочени към пристанищата на река Дунав (Израил и Рени).

В Запорожка област исторически живеят около 27 000 – 30 000 таврийски българи. По-голямата част от тях населяват около 30 села в районите на Бердянск, Приморск, Мелитопол и Приазовско. Тези територии са под руска окупация от началото на войната. Част от сънародниците ни живеят в самия областен град Запорожие, който е под украински контрол и редовно бива подлаган на тежки среднощни бомбардировки с дронове и ракети.

В Харков, Днипро и Суми, няма големи исторически компактни български села, но там живеят българи от по-новата миграция – студенти, специалисти и смесени семейства.


Украйна
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  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Алекс

    4 2 Отговор
    Украински лъжи и простотии , ама мекушавият и страхлив Путин е виновен, че досега не ги довърши. Става пета година превзема само някакви села и толкова. Путин трябва спешно да бъде свален и заменен с някой смел и достоен човек като Пригожин, който съмите те убиха.

    06:18 11.06.2026

  • 5 Дон Кихот от четвъртия

    3 1 Отговор
    Пак вятърни мелници пълни с разбойници!

    06:19 11.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Товариш или разтоварваш

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Колко изкара на матурата бе, сигане неграмотно?

    06:34 11.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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