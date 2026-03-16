Германия и Гърция отхвърлиха призива на Тръмп към НАТО да изпрати войски в Ормузкия проток

Германия не вижда роля за отбранителния алианс НАТО в решаването на проблема с блокадата на Ормузкия проток, заяви германският външен министър Йохан Вадефул в Брюксел днес, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

„Не виждам в НАТО да е вземано решение в тази насока, нито възможност алиансът да се нагърби с каквито и да било отговорности в Ормузкия проток. Ако беше така, органите на НАТО щяха да са се заели с въпроса по съответния начин“, заяви Вадефул преди срещата на Комисията по външни работи (АФЕТ) на Европейския парламент.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп засили натиска си върху европейските съюзници и предупреди страните от НАТО, че ги чака „много лошо бъдеще“, ако не подкрепят усилията на Вашингтон да отвори Ормузкия проток.

Пред Гърция не стои въпросът за участие в операция в Ормузкия проток, заяви говорителят на гръцкото правителство Павлос Маринакис, цитиран от „Катимерини“, предаде БТА.

Така той отговори на въпрос за възможността Гърция да изпрати кораби в Ормузкия проток под натиск от страна на американския президент Доналд Тръмп и в рамките на операцията на ЕС „Аспидес“, която в момента е насочена към осигуряването на безопасността на корабоплаването в Червено море.

Маринакис заяви пред журналисти, че „в никакъв случай нямаме намерение да се намесим във войната (в Иран)“ и уточни, че „операцията „Аспидес“ е географски дефинирана в Червено море, не засяга Ормузкия проток. В този момент в тази операция участват само кораби на Гърция и на Италия“.

Вчера и германският външен министър Йохан Вадефул, цитиран от ДПА, изрази скептицизъм към евентуалното разширяване на мисията "Аспидес" на ЕС в Ормузкия проток.

Ройтерс припомня, че в неделя Тръмп заяви, че правителството му е в разговори със седем страни да окажат подкрепа за осигуряването на безопасността на корабоплаването през ключовия за транспорта на петрол Ормузки проток, който е фактически блокиран от действията на Иран.

Американският лидер изрази тази позиция в интервю за в. "Файненшъл таймс".

Тръмп също така отбеляза, че срещата му с китайския президент Си Цзинпин, която е насрочена за края март, може да бъде отложена.

"Мисля, че Китай също може да помогне, защото Китай получава 90% от петрола си от протока", каза президентът на САЩ във връзка с мерките, които се опитва да приложи за отмяната на наложената от Иран блокада. Тръмп подчерта, че би искал да знае каква е позицията на Пекин, преди да направи визитата си.

"Може да се забавим", каза той по повод планираното пътуване.

По думите на Тръмп страните, които получават енергоносители през Ормузкия проток, би трябвало да помогнат за защитата на морския път. "Напълно уместно е хората, които извличат полза от пролива, да допринесат за това там да не се случи нищо лошо", обясни президентът.