Новини
Свят »
Германия »
Германия и Гърция отхвърлиха призива на Тръмп към НАТО да изпрати войски в Ормузкия проток

Германия и Гърция отхвърлиха призива на Тръмп към НАТО да изпрати войски в Ормузкия проток

16 Март, 2026 14:03 2 304 80

  • нато-
  • германия-
  • ормузки проток-
  • иран-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • йохан вадефул-
  • гърция

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди страните от НАТО, че ги чака "много лошо бъдеще", ако не подкрепят усилията на Вашингтон да отвори Ормузкия проток

Германия и Гърция отхвърлиха призива на Тръмп към НАТО да изпрати войски в Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германия не вижда роля за отбранителния алианс НАТО в решаването на проблема с блокадата на Ормузкия проток, заяви германският външен министър Йохан Вадефул в Брюксел днес, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

„Не виждам в НАТО да е вземано решение в тази насока, нито възможност алиансът да се нагърби с каквито и да било отговорности в Ормузкия проток. Ако беше така, органите на НАТО щяха да са се заели с въпроса по съответния начин“, заяви Вадефул преди срещата на Комисията по външни работи (АФЕТ) на Европейския парламент.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп засили натиска си върху европейските съюзници и предупреди страните от НАТО, че ги чака „много лошо бъдеще“, ако не подкрепят усилията на Вашингтон да отвори Ормузкия проток.

Пред Гърция не стои въпросът за участие в операция в Ормузкия проток, заяви говорителят на гръцкото правителство Павлос Маринакис, цитиран от „Катимерини“, предаде БТА.

Така той отговори на въпрос за възможността Гърция да изпрати кораби в Ормузкия проток под натиск от страна на американския президент Доналд Тръмп и в рамките на операцията на ЕС „Аспидес“, която в момента е насочена към осигуряването на безопасността на корабоплаването в Червено море.

Маринакис заяви пред журналисти, че „в никакъв случай нямаме намерение да се намесим във войната (в Иран)“ и уточни, че „операцията „Аспидес“ е географски дефинирана в Червено море, не засяга Ормузкия проток. В този момент в тази операция участват само кораби на Гърция и на Италия“.

Вчера и германският външен министър Йохан Вадефул, цитиран от ДПА, изрази скептицизъм към евентуалното разширяване на мисията "Аспидес" на ЕС в Ормузкия проток.

Ройтерс припомня, че в неделя Тръмп заяви, че правителството му е в разговори със седем страни да окажат подкрепа за осигуряването на безопасността на корабоплаването през ключовия за транспорта на петрол Ормузки проток, който е фактически блокиран от действията на Иран.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди страните от НАТО, че ги чака "много лошо бъдеще", ако не подкрепят усилията на Вашингтон да отвори Ормузкия проток.

Американският лидер изрази тази позиция в интервю за в. "Файненшъл таймс".

Тръмп също така отбеляза, че срещата му с китайския президент Си Цзинпин, която е насрочена за края март, може да бъде отложена.

"Мисля, че Китай също може да помогне, защото Китай получава 90% от петрола си от протока", каза президентът на САЩ във връзка с мерките, които се опитва да приложи за отмяната на наложената от Иран блокада. Тръмп подчерта, че би искал да знае каква е позицията на Пекин, преди да направи визитата си.

"Може да се забавим", каза той по повод планираното пътуване.

По думите на Тръмп страните, които получават енергоносители през Ормузкия проток, би трябвало да помогнат за защитата на морския път. "Напълно уместно е хората, които извличат полза от пролива, да допринесат за това там да не се случи нищо лошо", обясни президентът.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помощ от нас

    16 22 Отговор
    Ние може да изпратим катери, които да махат мините.

    Коментиран от #2

    14:05 16.03.2026

  • 2 честен ционист

    44 9 Отговор

    До коментар #1 от "Помощ от нас":

    "Съветът за мир" ви задължава, а не "може".

    Коментиран от #8

    14:07 16.03.2026

  • 3 наще защо само лежат? пращайте ги

    35 6 Отговор
    редно е да пращат наще диваци да се бият в ормуза

    Коментиран от #45, #59

    14:08 16.03.2026

  • 4 хаха

    41 5 Отговор
    бАклуците от "Борда за Мир" на пеДоналд да се заемат и да пращат хора и кораби.
    На никого няма да липсват. Даже да ги мобилизират.

    14:08 16.03.2026

  • 5 Последния Софиянец

    45 5 Отговор
    Запрянов ще прати кораби на учение.

    Коментиран от #9

    14:09 16.03.2026

  • 6 Яяяяя

    25 1 Отговор
    Е що така?

    14:09 16.03.2026

  • 7 Кравар

    58 8 Отговор
    Прави са ! Американците забъркаха тази каша и блокираха протока, а сега други да го отварят.

    14:09 16.03.2026

  • 8 Моряка

    30 4 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    А може ли на отиване да натоварим 30-тина еврейски стерви да съчетаваме полезното с приятното?

    Коментиран от #30

    14:10 16.03.2026

  • 9 хаха

    37 3 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Какви учения бе главоч? Членове ли сте на "Board of Peace"? Аре поемайте към Залива като сте лакеи и подлоги!

    14:11 16.03.2026

  • 10 Дайджест

    9 16 Отговор
    Кой е по-голям ол1гофрен?Тръмп или Путин?

    14:11 16.03.2026

  • 11 прокопи

    19 0 Отговор
    Пимпирчо да се мята на корабчето и да заминава ...

    14:11 16.03.2026

  • 12 Копейки,

    9 19 Отговор
    Клетва сте давали...И сте в НАТО😄😄😄

    Коментиран от #20, #34, #51

    14:12 16.03.2026

  • 13 към НАТО да изпрати войски в Ормузкия

    9 1 Отговор
    не за аскер мари миче дето си мечтаеш
    а кораби да пазят танкерите с петрол

    14:13 16.03.2026

  • 14 Турските роби от България

    11 8 Отговор
    Нищо няма да отхвърлят

    14:13 16.03.2026

  • 15 ГЕРМАНИЯ ОТ АГРЕСОР

    19 4 Отговор
    Преди 93 години стана най точната държава през следващите десетилетия до сега. ЕВРОПА Е БИЛА И Е ВЕЛИК КОНТИНЕНТ. НАПРАВЕТЕ СИ САМИ ЗАЩИТАТА. МОЖЕТЕ. СТИГА СТЕ СЛУГУВАЛИ.

    14:14 16.03.2026

  • 16 Хи хи

    37 7 Отговор
    Щом германците и гърците не щат да пратят помощ на САЩ, значи са путлeраcти и кoпейкaджии, Южна Корея и Япония също !!

    Коментиран от #23

    14:14 16.03.2026

  • 17 Гана Путинофила

    4 14 Отговор
    путен няма ли да изпрати корита в Пролива?

    Коментиран от #28, #55, #72

    14:14 16.03.2026

  • 18 Я пък тоя

    41 2 Отговор
    Какво стана с великата САЩ? Защо се молиш на НАТО за войска, на Путин за петрол и газ, на още дузина държави за помощ?
    А Тръмп, кажи защо?
    Великите американски щати, пак ядат шамарите.

    14:14 16.03.2026

  • 19 Тома

    28 3 Отговор
    Ние имаме готови екипажи от феновете на краварите и евреите във факти

    Коментиран от #22

    14:15 16.03.2026

  • 20 Аз клетва пред НАТО не съм давал

    25 2 Отговор

    До коментар #12 от "Копейки,":

    Ти като си дал фъскай на там.

    Коментиран от #27

    14:17 16.03.2026

  • 21 Kaлпазанин

    26 1 Отговор
    Кой каквото си надроби това да сърба стискам палци за персите да продължават да ги попиляват ,само се чудя на тъпите арабели какво още чакат ,та не ги гонят от там

    14:17 16.03.2026

  • 22 хаха

    6 8 Отговор

    До коментар #19 от "Тома":

    Няма такова нещо като "фенове" ... дрън-дрън
    Да започват пълна мобилизация и наред да ви пращат в пясъците. Поне да наторите пейзажа и да спрете да хабите кислород. Ориенталски подлоги безполезни.

    14:17 16.03.2026

  • 23 Хихихи.

    30 1 Отговор

    До коментар #16 от "Хи хи":

    И Франция се дръпна. И те-копейки. Хохохо

    14:18 16.03.2026

  • 24 Смех с копейки

    10 8 Отговор
    Като ви се казваше да викате за Камала,вие викахте Тръмп наш.Ако беше Камала президент сега Мадуро щеше още да е президент,а не в щатски затвор с анцуг Адидас,Асад щеше да е президент на Сирия,а Хамейни жив.И бендзина 2,4 лева.😁

    Коментиран от #31

    14:19 16.03.2026

  • 25 хаха

    16 1 Отговор
    Тикви и Шопари ще избирате а?А?А?

    Хайде тогава по лодките и в пясъците. Може и да не се връщате. Разрешават ви.

    14:19 16.03.2026

  • 26 Любител на тихоокеанските ценности

    21 0 Отговор
    Китай може да помогне като си вземе Тайван.Сега е стратегическиат момент докато змията се гърчи полумъртва.

    14:21 16.03.2026

  • 27 Тц,тц,тц 😂😂😂

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Аз клетва пред НАТО не съм давал":

    В Съвета за мир си🤣

    14:21 16.03.2026

  • 28 Хи хи

    20 2 Отговор

    До коментар #17 от "Гана Путинофила":

    Не, Путен няма да прати нищо в пролива, щото сега сметките му пращят от приходи от високите цени на петрола !!

    Коментиран от #75

    14:21 16.03.2026

  • 29 Констатация

    22 1 Отговор
    Който надроби "Попарката", той да си я сърба!!! Дончо и Биби в Дует, никакво Трио, никакъв Квартет!!! -))))

    14:22 16.03.2026

  • 30 Механик

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Моряка":

    Приятел, не си го пожелавай това! Някои еврейки са много красиви, а всичките са и много (нали се сещаш какво), ма миришат. От собствен опит ти го казвам.
    Тогава бях войник и доста загорял, та съм се прежалвал 10-ина пъти за 9 години, ама сега май не бих го направил.

    14:23 16.03.2026

  • 31 Хи хи

    9 2 Отговор

    До коментар #24 от "Смех с копейки":

    Ако не беше Тръмп, сега Путин щеше да се чуди откъде да вземе денги, а сега денгите идват с чували от високите цени на петрола !!

    14:23 16.03.2026

  • 32 Начо

    17 2 Отговор
    Начи, чичо, единствените които извличат полза от убийствата на невинни хора, с които ти заяви че се гордееш, сте вие с Израел! Та, хайде да ви видим имате ли топ.и да се справите, че като гледам сте на път да станете отново за смях като в Афганистан, Виетнам, Ирак...... Иран е Персия - горди, свободни и ако някой не знае - най-образованите хора на планетата - нация на поети и мъдреци, не на убийци . И вашето място е у дома.... Янки, го хоум!

    14:25 16.03.2026

  • 33 Чакащи напразно.

    14 0 Отговор
    Съвет на мира.И какво стана? Как САЩ защити от Иран за милиарди своите съратници: Бахрейн, Йордания, Катар, СА и др.? Всеки получил по тиквата си за безответна любов и за огромните инвестиции, които с години влагали в икономиката на САЩ.

    14:25 16.03.2026

  • 34 Механик

    10 3 Отговор

    До коментар #12 от "Копейки,":

    Клетва съм давал на НРБ и на чуждестранния легион. На Запрянов и пр, клетва не съм давал. Още по-малко на нато.
    Качвай понито и се понасяй към протока да защитаваш натовските и евро-атлантичските ценноасти. Аз от тука ще те гледам и ще викам за тебе. Това е което мога да направя.

    Коментиран от #46, #53

    14:25 16.03.2026

  • 35 китайски балон

    19 0 Отговор
    В устава на НАТО трябва да, се добави нов чл.00 или "Дончо" според който, ако Америка нападне някоя държава просто ей така всички членове на НАТО солидарно трябва да участват! Нещо, като чл 5, ама наобратно!

    14:26 16.03.2026

  • 36 Хи хи

    13 0 Отговор
    Тръмп се мъчи, а Путин обилно маже филиите с новите долари от високите цени на петрола !! Аааа да, Тръмп нали беше агент Краснов, нъл тъй ??

    14:26 16.03.2026

  • 37 Уса

    11 1 Отговор
    А докато цицаха от САЩ мачкаха слабите държавици а сега ги тресе шубето слабите се оказаха по силни

    14:26 16.03.2026

  • 38 Хи.. Хи.. 🤭😅

    21 1 Отговор
    Оранжевият бабуин се подиграваше, унижаваше и тормозеше европейските лидери, а сега им се моли, и те вкупом му показват среден пръст, няма кой да ти рине л@й....ата бай Дончо... няма...

    Коментиран от #63

    14:26 16.03.2026

  • 39 Шестопръстия Шекел

    14 1 Отговор
    Помощ бият ме помагайте !

    14:27 16.03.2026

  • 40 Госあ

    11 1 Отговор
    Голямо яйце се пече на краварите и ч@ф@дите !

    14:28 16.03.2026

  • 41 Тц,тц,тц 😂😂😂

    2 6 Отговор
    Копейките не знаят вече за кой са🤣🤣🤣Иранци ще ги бомбят,Путин ще натиска копчета,на джамии почнаха да ходят🤣😅В Анкъридж са били договорили нещо си🤣

    14:29 16.03.2026

  • 42 Ахааа

    5 0 Отговор
    Тръмпи да изкарва Сащ от Нато и чао бамбина

    14:30 16.03.2026

  • 43 Янко

    15 0 Отговор
    Единствените, които ще се съгласят сме ние, не ли? Ама дали имаме некой останал кораб? Некаква фрегата имахме, може с нея да подкрепим човека, че явно закъсвацията е голЕма, нищо че вече обявиха победата. Той тоя победите за нищо ги няма - всеки ден по 5-6 минимум...

    Коментиран от #74

    14:31 16.03.2026

  • 44 Смешник

    19 1 Отговор
    Чичо Дончо окончателно е издухал супата Търси помощ за война която той заедно с международния престъпник Нетаняху започна Обръща се за помощ и към Китай който е основен съюзник на Иран в залива Изглежда нещата вървят доста зле за краварите

    14:33 16.03.2026

  • 45 ганю

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "наще защо само лежат? пращайте ги":

    по добре е да изпратят нашите политици
    евроатлантици на боен миротворен кораб
    и иранците да ги омиротворят
    че да се отървем от тез умници и ние демокрация да видим
    Гърците са древна и мъдра демокрация
    и няма нужда други народи да вадят кестените
    от огъня заради израелтяните

    14:33 16.03.2026

  • 46 Джейсън Стейтъм

    3 4 Отговор

    До коментар #34 от "Механик":

    Теб ще те правим свързочник в Донбас.Понеже Мъск им спря Старлинк на ватата..Ще влачиш макарата с кабелите .

    Коментиран от #52

    14:33 16.03.2026

  • 47 Японеца

    6 2 Отговор
    Като разбраха, че ракетите отиват и до Германия и напълниха памперса! Великите сили също!

    14:34 16.03.2026

  • 48 Хе хе...

    13 0 Отговор
    Инфантилния идиот тръмп взе да циври като малка kyчka.
    Ха ха ха ха ха ха ха ха!

    14:37 16.03.2026

  • 49 5545

    15 0 Отговор
    Този Тръмп нормален ли е?
    НАТО е дефанзивен съюз. Коя НАТО страна членка е нападната?
    Нямаме работа да участваме във военната операция–война на САЩ и Израел срещу Иран.

    Коментиран от #61, #64

    14:37 16.03.2026

  • 50 123456

    5 0 Отговор
    абе, ахмак - ами питай нашите - веднага ще пратят 10-15 пояса бяло-червени , спасителни демек! Иначе може и онова корито Дръзки , ама той няма двигател , та по-добре пояси и мекици също може, с пудра захар

    14:38 16.03.2026

  • 51 Клетва?

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Копейки,":

    Не, не си познал.

    14:38 16.03.2026

  • 52 Механик

    14 4 Отговор

    До коментар #46 от "Джейсън Стейтъм":

    Всичките ви герои са точно като ника ти. Супермени, Рамбовци, Джейсъни Стетъми. Нали се видяхте какви сте в Персийския залив? Ревете за помощ и се гърчите. Смешници!
    А, и още нещо. Ако бях поне 15 години по-млад, нямаше да чакам да ми казваш, а сам щях да съм в Донбас на страната на руснаците. Възрастта ми ми пречи, а не нямането на желание и морал.
    Разбра ли?

    Коментиран от #66

    14:39 16.03.2026

  • 53 Аааааа нема,нема

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "Механик":

    За дезертьорство -до стената!Огън!

    14:40 16.03.2026

  • 54 Европейците са местни

    8 0 Отговор
    Докато американците са нашественици в новия континент
    Това е разликата между ЕС и САЩ

    14:40 16.03.2026

  • 55 Ще изпрати

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Гана Путинофила":

    Български момичета и момчета да обслужват контингентите по вертепите в района

    14:41 16.03.2026

  • 56 Не го

    6 1 Отговор
    уважават. Но ако ушатият ционист им нареди ще се включат във войната.

    14:42 16.03.2026

  • 57 Хохо Бохо

    12 0 Отговор
    Рижия глу пак ще го дъвчи сам но за сметка на това голям и рязан. Епщайн разказа играта на краваристан

    14:42 16.03.2026

  • 58 Хаха

    8 0 Отговор
    Ойропейците искат да бият руснаците, не иранците. Тук има идейно разминаване в стратегически план.
    Всеки луд с маниите си.

    14:44 16.03.2026

  • 59 Ха Ха

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "наще защо само лежат? пращайте ги":

    Кои "наште" имаш пред вид? Ако говориш за българи, то има ли мъже? Че и позатлъстяли са. И в казарма не са ходили. Наште са си добре в следобедното кафене, на припек. Обаче има някои предводители на нацията, те могат да отидат. Гого лозанов, Иво Инджев, Слатински, Александър Йорданов, Александър Андреев от ДВ, Надежда Неински, Соломон Паси. А също и голяма група медийни пропагандатори, възпитатели, атлантици и миротворци като Ризова, Светослав.. Ето, достойна група за Ормузкия проход.! Ха!

    14:47 16.03.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Ти пък

    4 0 Отговор

    До коментар #49 от "5545":

    Ти пък се изказа. НАТО "дефанзивен" съюз? що за нелепица. Много се дефанзират те, в Ирак, два-три пъти, в Югославия,особено. Я си отвори списъка на войните в последните петдесет години.

    14:51 16.03.2026

  • 62 мани беги

    6 1 Отговор
    нека изпратим наще 70000 полицейски еничери и 20000 военни спец тулупи ... и без тфа тук те нищо не праят, а лапкат бая евра ... та белкем си заслужат заплатите и прочистят пролива, а ако не успеят, то ние ще се прочистим от тая сган

    14:51 16.03.2026

  • 63 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "Хи.. Хи.. 🤭😅":

    ТръмпИЧ преди ги унижаваше а сега вече е стъпил на вратовете им и ги души.

    Коментиран от #69, #70

    14:52 16.03.2026

  • 64 Енергия

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "5545":

    щом е заплашен вноса на петрола, заплашена е енергията, заплашена е цялата държава. Която и да е тя. За такава "дефанзивност" става дума.

    14:53 16.03.2026

  • 65 Фактура

    9 0 Отговор
    Нали победиха......

    Коментиран от #67

    14:54 16.03.2026

  • 66 Леле

    3 1 Отговор

    До коментар #52 от "Механик":

    Ватенките (погрешно наричани руснаци)винаги са имали нужда от полезни иди:оти.
    П.п.И не забравяй докато си жив,че ще ползваш краварският Интернет и евро валутата.Всеки твой коментар тук е капка в бюджета на Запада.Не го забравяй.
    ☝️✌️

    14:57 16.03.2026

  • 67 Димяща ушанка

    0 3 Отговор

    До коментар #65 от "Фактура":

    Утре влизам в Киев с 200.

    14:58 16.03.2026

  • 68 А МОЧАТА?

    0 3 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА

    15:00 16.03.2026

  • 69 Оня с парчето

    0 1 Отговор

    До коментар #63 от "Атина Палада":

    Ако ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.

    15:02 16.03.2026

  • 70 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Атина Палада":

    Господин Атина Палада вие не бяхте ли лаборантка?Кога ходите на работа?

    Благодаря за вниманието!

    15:05 16.03.2026

  • 71 Е нали

    3 0 Отговор
    уж фашагата Шперц беше скоро у бялата къща и подкрепяше Трампо за иранските му набези. Сега що се дърпа.

    15:08 16.03.2026

  • 72 дончичо

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гана Путинофила":

    Ще изпрати копанята на майка ти воглаве с тебе,я,забравих,ти не знаеш що е това копаня

    15:08 16.03.2026

  • 73 А наща мекица

    3 0 Отговор
    Ханъм Надка , какви глупости е дрънкала?

    15:12 16.03.2026

  • 74 Пародия

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Янко":

    Абе,ние фрегата имаме,но нямаме боя да я боядишем,да не се вижда ръждата,пък Ердо няма да я пусне през Босфора , защото не е минала годишен технически преглед и не и дават винетка.
    А адмиралите ни са специализирали в Охридското езеро и нямат книжка за плуване в океан ;)

    15:13 16.03.2026

  • 75 дончичо

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Хи хи":

    Има петрол,продава....а продавай и ти нещо де!? Акъл,еле сите сте акъллии ?
    Нищо,нямате нищо ,...а нищо не се продава, за това и бежанците ви заобикалят и ще продължат да ви заобикалят и,сети се ! Шиквата ти казва ,че е най големият охранител на БГ границите!!!!
    Ама сте у ... "саветО за мирО"

    15:15 16.03.2026

  • 76 Цената

    1 0 Отговор
    на бензина в САЩ скочи до към $1.5 за литър.
    Бай Трампо ще яде хурката.
    Там са добре въоръжени.

    15:19 16.03.2026

  • 77 Дудов

    0 1 Отговор
    Браво на гърците и швабите.А ние?Време е НАТО да се разпадне.Това е безсмислена организация за горене на ресурси под претекст

    15:20 16.03.2026

  • 78 Пламен

    1 0 Отговор
    Чърчил за американците :
    „Винаги можеш да разчиташ на американците, че ще направят правилното нещо, след като изчерпят всички останали възможности“.
    :)

    15:20 16.03.2026

  • 79 Нося мир и свобода

    0 0 Отговор
    Нека ние да пратим подводница. Или пък тралове за калкан да ловят мини.

    15:24 16.03.2026

  • 80 Мухахаха

    0 0 Отговор
    Ще пратим машите шарени педофили в Иран

    15:28 16.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания