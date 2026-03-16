Германия и Гърция отхвърлиха призива на Тръмп към НАТО да изпрати войски в Ормузкия проток

Германия не вижда роля за отбранителния алианс НАТО в решаването на проблема с блокадата на Ормузкия проток, заяви германският външен министър Йохан Вадефул в Брюксел днес, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
„Не виждам в НАТО да е вземано решение в тази насока, нито възможност алиансът да се нагърби с каквито и да било отговорности в Ормузкия проток. Ако беше така, органите на НАТО щяха да са се заели с въпроса по съответния начин“, заяви Вадефул преди срещата на Комисията по външни работи (АФЕТ) на Европейския парламент.
По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп засили натиска си върху европейските съюзници и предупреди страните от НАТО, че ги чака „много лошо бъдеще“, ако не подкрепят усилията на Вашингтон да отвори Ормузкия проток.
Пред Гърция не стои въпросът за участие в операция в Ормузкия проток, заяви говорителят на гръцкото правителство Павлос Маринакис, цитиран от „Катимерини“, предаде БТА.
Така той отговори на въпрос за възможността Гърция да изпрати кораби в Ормузкия проток под натиск от страна на американския президент Доналд Тръмп и в рамките на операцията на ЕС „Аспидес“, която в момента е насочена към осигуряването на безопасността на корабоплаването в Червено море.
Маринакис заяви пред журналисти, че „в никакъв случай нямаме намерение да се намесим във войната (в Иран)“ и уточни, че „операцията „Аспидес“ е географски дефинирана в Червено море, не засяга Ормузкия проток. В този момент в тази операция участват само кораби на Гърция и на Италия“.
Вчера и германският външен министър Йохан Вадефул, цитиран от ДПА, изрази скептицизъм към евентуалното разширяване на мисията "Аспидес" на ЕС в Ормузкия проток.
Ройтерс припомня, че в неделя Тръмп заяви, че правителството му е в разговори със седем страни да окажат подкрепа за осигуряването на безопасността на корабоплаването през ключовия за транспорта на петрол Ормузки проток, който е фактически блокиран от действията на Иран.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди страните от НАТО, че ги чака "много лошо бъдеще", ако не подкрепят усилията на Вашингтон да отвори Ормузкия проток.
Американският лидер изрази тази позиция в интервю за в. "Файненшъл таймс".
Тръмп също така отбеляза, че срещата му с китайския президент Си Цзинпин, която е насрочена за края март, може да бъде отложена.
"Мисля, че Китай също може да помогне, защото Китай получава 90% от петрола си от протока", каза президентът на САЩ във връзка с мерките, които се опитва да приложи за отмяната на наложената от Иран блокада. Тръмп подчерта, че би искал да знае каква е позицията на Пекин, преди да направи визитата си.
"Може да се забавим", каза той по повод планираното пътуване.
По думите на Тръмп страните, които получават енергоносители през Ормузкия проток, би трябвало да помогнат за защитата на морския път. "Напълно уместно е хората, които извличат полза от пролива, да допринесат за това там да не се случи нищо лошо", обясни президентът.
2 честен ционист
До коментар #1 от "Помощ от нас":"Съветът за мир" ви задължава, а не "може".
3 наще защо само лежат? пращайте ги
На никого няма да липсват. Даже да ги мобилизират.
5 Последния Софиянец
До коментар #2 от "честен ционист":А може ли на отиване да натоварим 30-тина еврейски стерви да съчетаваме полезното с приятното?
9 хаха
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Какви учения бе главоч? Членове ли сте на "Board of Peace"? Аре поемайте към Залива като сте лакеи и подлоги!
12 Копейки,
а кораби да пазят танкерите с петрол
14:13 16.03.2026
15 ГЕРМАНИЯ ОТ АГРЕСОР
18 Я пък тоя
А Тръмп, кажи защо?
Великите американски щати, пак ядат шамарите.
14:14 16.03.2026
20 Аз клетва пред НАТО не съм давал
22 хаха
Да започват пълна мобилизация и наред да ви пращат в пясъците. Поне да наторите пейзажа и да спрете да хабите кислород. Ориенталски подлоги безполезни.
25 хаха
Хайде тогава по лодките и в пясъците. Може и да не се връщате. Разрешават ви.
27 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #20 от "Аз клетва пред НАТО не съм давал":В Съвета за мир си🤣
28 Хи хи
До коментар #17 от "Гана Путинофила":Не, Путен няма да прати нищо в пролива, щото сега сметките му пращят от приходи от високите цени на петрола !!
30 Механик
До коментар #8 от "Моряка":Приятел, не си го пожелавай това! Някои еврейки са много красиви, а всичките са и много (нали се сещаш какво), ма миришат. От собствен опит ти го казвам.
Тогава бях войник и доста загорял, та съм се прежалвал 10-ина пъти за 9 години, ама сега май не бих го направил.
31 Хи хи
До коментар #24 от "Смех с копейки":Ако не беше Тръмп, сега Путин щеше да се чуди откъде да вземе денги, а сега денгите идват с чували от високите цени на петрола !!
34 Механик
До коментар #12 от "Копейки,":Клетва съм давал на НРБ и на чуждестранния легион. На Запрянов и пр, клетва не съм давал. Още по-малко на нато.
Качвай понито и се понасяй към протока да защитаваш натовските и евро-атлантичските ценноасти. Аз от тука ще те гледам и ще викам за тебе. Това е което мога да направя.
45 ганю
До коментар #3 от "наще защо само лежат? пращайте ги":по добре е да изпратят нашите политици
евроатлантици на боен миротворен кораб
и иранците да ги омиротворят
че да се отървем от тез умници и ние демокрация да видим
Гърците са древна и мъдра демокрация
и няма нужда други народи да вадят кестените
от огъня заради израелтяните
46 Джейсън Стейтъм
До коментар #34 от "Механик":Теб ще те правим свързочник в Донбас.Понеже Мъск им спря Старлинк на ватата..Ще влачиш макарата с кабелите .
Ха ха ха ха ха ха ха ха!
НАТО е дефанзивен съюз. Коя НАТО страна членка е нападната?
Нямаме работа да участваме във военната операция–война на САЩ и Израел срещу Иран.
До коментар #12 от "Копейки,":Не, не си познал.
52 Механик
До коментар #46 от "Джейсън Стейтъм":Всичките ви герои са точно като ника ти. Супермени, Рамбовци, Джейсъни Стетъми. Нали се видяхте какви сте в Персийския залив? Ревете за помощ и се гърчите. Смешници!
А, и още нещо. Ако бях поне 15 години по-млад, нямаше да чакам да ми казваш, а сам щях да съм в Донбас на страната на руснаците. Възрастта ми ми пречи, а не нямането на желание и морал.
Разбра ли?
53 Аааааа нема,нема
До коментар #34 от "Механик":За дезертьорство -до стената!Огън!
Това е разликата между ЕС и САЩ
55 Ще изпрати
До коментар #17 от "Гана Путинофила":Български момичета и момчета да обслужват контингентите по вертепите в района
Всеки луд с маниите си.
До коментар #3 от "наще защо само лежат? пращайте ги":Кои "наште" имаш пред вид? Ако говориш за българи, то има ли мъже? Че и позатлъстяли са. И в казарма не са ходили. Наште са си добре в следобедното кафене, на припек. Обаче има някои предводители на нацията, те могат да отидат. Гого лозанов, Иво Инджев, Слатински, Александър Йорданов, Александър Андреев от ДВ, Надежда Неински, Соломон Паси. А също и голяма група медийни пропагандатори, възпитатели, атлантици и миротворци като Ризова, Светослав.. Ето, достойна група за Ормузкия проход.! Ха!
61 Ти пък
До коментар #49 от "5545":Ти пък се изказа. НАТО "дефанзивен" съюз? що за нелепица. Много се дефанзират те, в Ирак, два-три пъти, в Югославия,особено. Я си отвори списъка на войните в последните петдесет години.
63 Атина Палада
До коментар #38 от "Хи.. Хи.. 🤭😅":ТръмпИЧ преди ги унижаваше а сега вече е стъпил на вратовете им и ги души.
64 Енергия
До коментар #49 от "5545":щом е заплашен вноса на петрола, заплашена е енергията, заплашена е цялата държава. Която и да е тя. За такава "дефанзивност" става дума.
66 Леле
До коментар #52 от "Механик":Ватенките (погрешно наричани руснаци)винаги са имали нужда от полезни иди:оти.
П.п.И не забравяй докато си жив,че ще ползваш краварският Интернет и евро валутата.Всеки твой коментар тук е капка в бюджета на Запада.Не го забравяй.
☝️✌️
До коментар #65 от "Фактура":Утре влизам в Киев с 200.
69 Оня с парчето
До коментар #63 от "Атина Палада":Ако ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.
70 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #63 от "Атина Палада":Господин Атина Палада вие не бяхте ли лаборантка?Кога ходите на работа?
Благодаря за вниманието!
72 дончичо
До коментар #17 от "Гана Путинофила":Ще изпрати копанята на майка ти воглаве с тебе,я,забравих,ти не знаеш що е това копаня
74 Пародия
До коментар #43 от "Янко":Абе,ние фрегата имаме,но нямаме боя да я боядишем,да не се вижда ръждата,пък Ердо няма да я пусне през Босфора , защото не е минала годишен технически преглед и не и дават винетка.
А адмиралите ни са специализирали в Охридското езеро и нямат книжка за плуване в океан ;)
75 дончичо
До коментар #28 от "Хи хи":Има петрол,продава....а продавай и ти нещо де!? Акъл,еле сите сте акъллии ?
Нищо,нямате нищо ,...а нищо не се продава, за това и бежанците ви заобикалят и ще продължат да ви заобикалят и,сети се ! Шиквата ти казва ,че е най големият охранител на БГ границите!!!!
Ама сте у ... "саветО за мирО"
76 Цената
Бай Трампо ще яде хурката.
Там са добре въоръжени.
78 Пламен
„Винаги можеш да разчиташ на американците, че ще направят правилното нещо, след като изчерпят всички останали възможности“.
:)
