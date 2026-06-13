Китаристът на Black Sabbath Тони Айоми и актрисата Хелън Мирън станаха Кавалери на Ордена на Британската империя

Китаристът на Black Sabbath Тони Айоми беше удостоен със званието Кавалер на Ордена на Британската империя за заслугите му към музиката и благотворителността.
Списъкът с носителите на отличието за рождения ден на крал Чарлз III беше публикуван на уебсайта на правителството на Обединеното кралство в петък вечерта.
Той включва имената на близо 1 200 души – както международни знаменитости, така и обикновени британци, които бяха отличени за службата си към обществото. Актрисата Хелън Мирън беше удостоена със званието за заслуги към драматургията. Не повече от 65 граждани на Британската общност могат да носят тази награда едновременно.
Званието получиха още Джулия Доналдсън, авторка на множество детски книги, най-известната от които „Груфало“, футболистката Клоуи Кели, една от звездите на женския национален отбор на Англия, която отбеляза победния гол на финала на Евро 2022 и решителната дузпа на финала на Евро 2025, нейните съотборници и легендата на ръгбито Кевин Синфийлд.
Орденът на Британската империя е учреден през 1917 г. от крал Джордж V, прадядото на Чарлз III. Има пет степени на това отличие. Най-ниската е Рицар-командир на Ордена на Британската империя, следвана от Офицери на Ордена, Командири, Рицари и Дами-командири и накрая Рицари и Дами на Голям кръст. Последните две категории автоматично предоставят на своите притежатели рицарски звания и почетните префикси „Сър“ (за мъже) и „Дам“ (за жени). Традиционно списъкът с носителите на държавни награди се публикува два пъти годишно: преди Нова година и през юни, официалният рожден ден на британския монарх.
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