Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Китаристът на Black Sabbath Тони Айоми и актрисата Хелън Мирън станаха Кавалери на Ордена на Британската империя

Китаристът на Black Sabbath Тони Айоми и актрисата Хелън Мирън станаха Кавалери на Ордена на Британската империя

13 Юни, 2026 05:29, обновена 13 Юни, 2026 05:35 663 0

  • кавалер на ордена на британската империя-
  • тони айоми-
  • хелън мирън-
  • чарлз трети

Списъкът с носителите на отличието за рождения ден на крал Чарлз III беше публикуван на уебсайта на правителството на Обединеното кралство в петък вечерта

Китаристът на Black Sabbath Тони Айоми и актрисата Хелън Мирън станаха Кавалери на Ордена на Британската империя - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китаристът на Black Sabbath Тони Айоми беше удостоен със званието Кавалер на Ордена на Британската империя за заслугите му към музиката и благотворителността.

Списъкът с носителите на отличието за рождения ден на крал Чарлз III беше публикуван на уебсайта на правителството на Обединеното кралство в петък вечерта.

Той включва имената на близо 1 200 души – както международни знаменитости, така и обикновени британци, които бяха отличени за службата си към обществото. Актрисата Хелън Мирън беше удостоена със званието за заслуги към драматургията. Не повече от 65 граждани на Британската общност могат да носят тази награда едновременно.

Званието получиха още Джулия Доналдсън, авторка на множество детски книги, най-известната от които „Груфало“, футболистката Клоуи Кели, една от звездите на женския национален отбор на Англия, която отбеляза победния гол на финала на Евро 2022 и решителната дузпа на финала на Евро 2025, нейните съотборници и легендата на ръгбито Кевин Синфийлд.

Орденът на Британската империя е учреден през 1917 г. от крал Джордж V, прадядото на Чарлз III. Има пет степени на това отличие. Най-ниската е Рицар-командир на Ордена на Британската империя, следвана от Офицери на Ордена, Командири, Рицари и Дами-командири и накрая Рицари и Дами на Голям кръст. Последните две категории автоматично предоставят на своите притежатели рицарски звания и почетните префикси „Сър“ (за мъже) и „Дам“ (за жени). Традиционно списъкът с носителите на държавни награди се публикува два пъти годишно: преди Нова година и през юни, официалният рожден ден на британския монарх.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ